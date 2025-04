Incertidumbre se apodera del campo en Ñuble por aranceles de Trump a las importaciones de fruta

¡Bienvenidos sean todos!

Hemos llegado nuevamente con nuestro aclamado newsletter Aquí Ñuble para contarles cómo nos fue esta semana en la cacería noticiosa por la siempre misteriosa jungla ñublensina, donde más de alguna fiera nos quiso pegar un mordisco, pero zafamos con éxito. Ya, si igual andamos algo tristes por la partida del gran Tommy Rey porque nos bailábamos todas sus canciones en Año Nuevo. Y como el show debe continuar, nos secamos las lágrimas y atacamos la calle sin piedad. Vean cómo nos fue.

Para empezar, nos enteramos de las últimas cartas que se están sumando a la baraja política de la centroizquierda ñublensina de cara a las elecciones parlamentarias, donde los nombres de varias autoridades meten más ruido que el camión del gas. Por cierto, todos los procesos se adelantaron este año y definir las plantillas es un trabajo que mantienen a las mesas de los distintos partidos del oficialismo con insomnio. Si quieren saber de eventuales postulantes y otros factores no menores, pasen por acá que los dejamos al día.

Las últimas semanas han sido bien agitadas en la comuna costera de Cobquecur a que, lejos de su apacible vida diaria, ha sido protagonista de varias noticias rojas. Las autoridades han coincidido en la urgente necesidad de meterle más control a la costa ñublensina. Así entonces, toma fuerza la posibilidad de que se instale una Alcaldía de Mar por esos lares , pero aunque la idea es buena, voces parlamentarias fueron más allá, solicitando inmediatamente una Capitanía de Puerto. De esto y más también los vamos a poner al día.

a que, lejos de su apacible vida diaria, ha sido protagonista de varias noticias rojas. , pero aunque la idea es buena, voces parlamentarias fueron más allá, solicitando inmediatamente una Capitanía de Puerto. De esto y más también los vamos a poner al día. También les vamos a contar cuál es el escenario que enfrentará Ñuble con los eventuales aranceles que Estados Unidos le impondrá a la exportación de frutas chilenas. Esto no es menor para la región, pues acá la producción frutícola es fuerte y esta noticia dejó al mundo agrícola local temblando. Así que nos fuimos raudos a conversar con un experto acerca de este tema para saber cómo enfrentar este panorama, porque si no se toman medidas a tiempo, la cosa se puede poner más dura que empanada de tuercas.

y esta noticia dejó al mundo agrícola local temblando. Así que nos fuimos raudos a conversar con un experto acerca de este tema para saber cómo enfrentar este panorama, porque si no se toman medidas a tiempo, la cosa se puede poner más dura que empanada de tuercas. Un tema que se tomó la agenda política local fue la apertura del debate sobre si es posible restablecer la pena de muerte en Chile, porque es cosa de mirar las redes sociales o darse una vuelta por algún café para ver que la idea está agarrando vuelo . Francamente, escuchamos de todo y como nos pueden acusar de muchas cosas menos de quedados, les consultamos a los parlamentarios sobre el temita en cuestión. Y ahí nos encontramos con una sorpresa que hace que la idea sea tan difícil de concretar como barrer plumavit . Así que pasen a enterarse de todo con absoluta confianza.

. Francamente, escuchamos de todo y como nos pueden acusar de muchas cosas menos de quedados, les consultamos a los parlamentarios sobre el temita en cuestión. Y ahí nos encontramos con una sorpresa que hace que la . Así que pasen a enterarse de todo con absoluta confianza. Y como guinda de la torta, sepan ustedes que la Dirección del Trabajo inició en Ñuble un trabajo fiscalizador para verificar que todos quienes trabajan en las aplicaciones deliveryestén en regla y se respeten además sus condiciones laborales. La verdad es que la cantidad de personas que se desempeña en este sistema ha crecido explosivamente en el último tiempo, así que se decidió poner en marcha este trabajo que, por lo demás, es inédito en el país. Así que ya saben quienes trabajan en el mundo del delivery: hay que andar con todo en regla o se les pueden generar más problemas que con el corrector de WhatsApp.

Antes de iniciar nuestra entrega noticiosa queremos agradecer la firma de una alianza estratégica por parte de ocho gobernadores regionales del país, buscando así fortalecer a los gobiernos subnacionales. ¡Y cómo no!, si fiel a su estilo, el gobernador regional Óscar Crisóstomo llegó a la cita de impecable terno y corbata roja que combinaba a la perfección para adherir al denominado Memorando de Entendimiento con el que la Asociación Nacional de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile (SAGOREVHI) selló este acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de las regiones y potenciar además las capacidades de los GORES.

Quisimos hacer mención de este tema porque acuerdos como este son los que le dan mayor musculatura a un proceso descentralizador que debe otorgarle más voz a las regiones. Por eso aplaudimos estas acciones, porque cuando decimos que Santiago no es Chile, esperamos también que las autoridades den pasos firmes hacia el fortalecimiento de los territorios. Así que felicitamos esta labor y que vengan muchas más en esa dirección.

Y ahora sí, agárrense fuerte que nos vamos a toda velocidad por este nuevo viaje noticioso.

¡¡¡Partimos!!!

1

Incertidumbre en los campos de Ñuble: ¿qué hacer frente a los aranceles que EE.UU. le impondría a la fruta chilena?

Quizás la noticia de que Estados Unidos impondrá aranceles de importación a partir de abril a distintos productos agropecuarios y alimentos que ingresen a su país pasó desapercibida entre tanto asalto y portonazo que acaparan los informativos. Pero la verdad es que para una región de vocación agrícola como Ñuble, esta situación debiera ponernos al menos nerviosos, pues gran parte de la fruta que sale hacia América del Norte proviene de estos terruños, y hay que estar preparados en caso de que el Tío Sam nos apriete el cinturón.

Considerando la situación, quisimos averiguar un poco más, y en esa búsqueda nos encontramos con el economista agrario e investigador de INIA Quilamapu, Jorge González, quien efectivamente nos confirmó que todo esto ha dejado caer un manto de incertidumbre en los campos locales. Como dato para la causa, el especialista indicó que Chile posee una red de Tratados de Libre Comercio (TLC) con países que, en conjunto, suman más del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, los que se basan en la disminución o eliminación de aranceles.

“La fruticultura chilena ha cimentado su desarrollo en un modelo exportador, pero dada esta eventualidad con Estados Unidos, hay dos elementos preocupantes: la importancia de ese país como destino de nuestra fruta y la balanza comercial frutícola (resultado entre el valor económico de las exportaciones menos el de la importaciones) deficitaria o negativa para ellos. La participación de Estados Unidos es relevante en la mayoría de las especies frutícolas que Chile exporta a ese mercado. Incluso, en especies como la chirimoya, el 100% de los envíos van a ese mercado y un número no menor de otros productos se exporta en, al menos, el 50% de su volumen a ese destino (limón, frutilla, uva de mesa, arándano y mora, por ejemplo)”, puntualizó.

Para el caso específico de Ñuble, el profesional indicó que podría verse muy afectada con esta imposición arancelaria. Ello porque las principales frutas que exporta esta región, con excepción del avellano europeo, poseen balanza comercial deficitaria para Estados Unidos, lo que podría “abonar” una intervención arancelaria. Aquí hablamos de arándanos, manzanas, frutillas, frambuesas, moras y cerezas, cuyos valores en la temporada 2023-24 de exportación regional alcanzaron los US$ 112,9 millones para el arándano, US$ 32,4 millones para las cerezas, US$ 28,9 millones en frambuesa y US$ 16,9 millones en frutillas; por nombrar algunas. En ese sentido, Estados Unidos es un destino importante en casi todas estas especies y Ñuble podría experimentar impactos arancelarios diversos.

Y entonces, ¿qué se puede hacer para amortiguar el problemita? Según Jorge González, resultaría acertada la prudencia de autoridades públicas y privadas, pues además del TLC vigente, las buenas relaciones económicas agrícolas con Estados Unidos podrían dar espacio a entendimientos bilaterales.

“Reemplazar importaciones con producción interna no es algo trivial ni inmediato en fruticultura. No obstante, debiéramos aprovechar mejor nuestros TLC, acelerando la diversificación de destinos para reducir la posición dominante de cualquiera de ellos, al menos, en las frutas más relevantes. Nuestra economía es muy pequeña y no parece aconsejable tomar represalias arancelarias, pues se corre el riesgo de que nos impongan más aranceles y se generen los efectos económicos internos negativos señalados. Por lo tanto, estrategias de negociación, disuasión, ajuste de acuerdos y diversificación de destinos con trabajo integrado de los sectores público y privado son las vías más recomendables para ocuparse, en lo inmediato, como país”, recomendó.

2

A cuidar la costa regional: Gore anuncia fuerte inversión en equipamiento para instalar una Alcaldía de Mar en Cobquecura

No son livianas las situaciones que se han vivido en Cobquecura en el último tiempo. Un video que muestra un pequeño lobo marino herido por lo que probablemente fue un arponazo o la muerte de una surfista tras ser atropellada por una lancha de pesca son claros ejemplos de que la costa ñublensina necesita mayor control. En ese sentido, se ha planteado la importancia que revestiría instaurar la figura de una Alcaldía de Mar en la comuna, y para dar el primer paso, el Gobierno Regional le puso el punto a la “i” e impulsó dos proyectos de infraestructura.

Se trata de la compra de una motorhomeque estará a disposición de la Armada de Chile para fortalecer su capacidad fiscalizadora, la que ciertamente será útil mientras se logra construir una unidad marítima estable en la comuna balneario. A ello se suma la adquisición de una camioneta 4×4, drones y otros equipos para Sernapesca, de modo que también colaboren en la protección de la costa local.

“Hemos acogido la solicitud del alcalde de Cobquecura (Jorge Romero) en lo que respecta a cuidar la costa de Ñuble. Por ello hemos sostenido una reunión con la Armada para analizar la ampliación de la zona de restricción y que esta supere los 20 metros. Eso generaría un espacio importante para que las naves de pesca no puedan ingresar. También solicitaremos la restricción de tránsito por la zona del santuario de la naturaleza que es algo necesario”, indicó el gobernador regional Óscar Crisóstomo.

En ese sentido, el jefe de la capitanía del Puerto de Lirquén, capitán de corbeta Sergio Benítez, confirmó que la autoridad marítima no existe en la Región de Ñuble y dado que la costa local pertenece a su jurisdicción, es entendible que su capacidad de reacción ante un hecho complejo no sea inferior a las dos horas y media, por lo que valoró la importancia de contar con una Alcaldía de Mar en la comuna balneario.

“La adquisición de esta unidad nos da capacidad para estar presentes en tiempos de mayor afluencia de público en Cobquecura, sobre todo con los surfistas que visitan la zona de Rinconada de Taucú o los bañistas que ingresan al mar, aun cuando son playas no aptas para el baño. También podríamos tener presencia permanente en el Santuario de la Naturaleza y ejercer control en la zona norte de la jurisdicción. Eso nos pone muy contentos y agradecemos esta gestión”, afirmó.

Asimismo, el alcalde de Cobquecura, Jorge Romero, aplaudió la concreción de estos proyectos, considerando que su comuna posee 52 kilómetros de playa que requieren ser vigilados. “La fiscalización de la Armada y Sernapesca nos va a dar más seguridad de que la actividad pesquera se desarrolla adecuadamente y no tengamos a futuro las complicaciones que tenemos con los botes, los que si bien pueden romper la primera milla, trabajan muy cerca de la orilla, arrastrando el lecho marino y dañando profundamente nuestro ecosistema”, aseguró.

Una Capitanía de Puerto para Ñuble

Pero la cosa no llegó hasta ahí nomás, pues parlamentarios locales recogieron el guante y partieron hasta las oficinas principales de la Armada con el firme objetivo de solicitar la instalación de una Capitanía de Puerto en Cobquecura. La solicitud se basa en que es poco entendible que existiendo 64 de estas reparticiones en todo el territorio chileno, ninguna de ellas esté en la región.

Así entonces, la diputada Marta Bravo y el senador Gustavo Sanhueza plantearon que Ñuble es la única región que no cuenta con un asiento formal de la Armada en una categoría superior a una Alcaldía de Mar, lo que significaría una administración ejercida por uniformados con un helipuerto y una estructura adecuada para abordar los conflictos que se producen en la primera milla marítima.

“Insistimos en la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada sobre la necesidad de una Capitanía de Puerto para Cobquecura y no en una Alcaldía de Mar. Ñuble no puede conformarse con lo básico en fiscalización, cuando vemos que desde Biobío ingresan embarcaciones pesqueras mayores, dañando nuestras costas y afectando la vida en comunidad”, sostuvo la diputada Bravo.

Los parlamentarios confirmaron que en la primera quincena de abril se reunirán con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, para abordar esta solicitud que consideraron “estratégica para Ñuble”.

3

Van apurando el tranco: los nuevos nombres de la centroizquierda que podrían sumarse a la carrera parlamentaria en Ñuble

A medida que los días avanzan, las distintas tiendas políticas van acelerando la conformación de sus listas de postulantes a diputados en Ñuble. La tarea parece sencilla, pero la madeja se ha ido enredando más que las luces de Navidad en los sectores de izquierda, dado que les urge buscar los mejores nombres, y los deseosos por llegar a la Cámara Baja no son pocos. Veamos el panorama.

“El problema es que muchos de los que quieren ser candidatos, no pueden; y muchos de los que pueden, no quieren”, nos asegura una fuente muy cercana, añadiendo que en el gabinete regional ya es claro que hay dos seremis que están perfilados para ser candidatos y sus postulaciones serían casi inminentes. Uno es el titular de Economía, Erick Solo de Zaldívar; y la otra su par de Cultura, Scarlet Hidalgo; agregando además que los otros nombres serían solo pirotecnia política o aspiraciones personales forzosas.

Eso sí, la baraja se ha ido engrosando con otras cartas que están en la órbita electoral. En ese sentido, son analizados el director de CONAF, Juan Salvador Ramírez, y el ex-DPR, Gabriel Pradenas, dado que ambos habrían manifestado su interés por competir. También suena el de la directora de INDAP, Fernanda Azócar, de conocida cercanía al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aunque es un misterio si accedería a un desafío de esta magnitud.

Y como si esto fuera poco, en los pasillos se ha escuchado también el nombre del actual delegado presidencial regional, Rodrigo García, hombre de gran experiencia política y a quien se le reconoce que ha sabido navegar con el gabinete de forma aceptable, dándole mayor estabilidad a un cargo que ya ha tenido cuatro titulares en solo tres años. Su figura no pasa inadvertida, aunque nos aseguran que es desconocido si se le planteó ya este reto.

El factor Sabag

En la DC tratan de ordenar la situación y desde ya dan por sentado que el exdiputado Jorge Sabag se anotará en la papeleta en condición de militante por un escaño parlamentario. Sin embargo, hay quienes miran esta postulación con incredulidad, pues cuatro años fuera de la figuración pública le habrían pasado la cuenta al otrora legislador y su fuerza ya no sería la de antaño.

“Además está el diputado Felipe Camaño que ha crecido mucho más de lo que se pensaba y ha ocupado esos nichos que eran de Jorge Sabag y que quedaron vacíos. Ganarle no es cosa sencilla porque Felipe ha logrado penetrar en zonas muy complejas y está muy enquistado en el mundo campesino. Es un hueso duro de roer”, aseguran varios de los consultados.

Más aún, en el mundo político de la centroizquierda existe consenso en que este año se adelantaron los procesos definitorios, considerando que en pleno verano ya comenzaron a asomar los primeros candidatos presidenciales. Por lo general, ese es un fenómeno que se iniciaba tradicionalmente en abril, pero como se adelantó, esto los ha obligado a ser más rápidos que un soltero limpiando la casa, así que no es descartable que en mayo esté todo más claro que Gasparín en una fiesta de espuma.

4

Y se abrió el debate: ¿es realmente posible restablecer la pena de muerte en Chile?

De a poquito y así como que no quiere la cosa, la idea de restablecer la pena de muerte en Chile va tomando fuerza, dejando claro que la paciencia de la gente se agotó esperando una seguridad en las calles que mucho se promete, pero nunca llega. La discusión va agarrando vuelo y si no nos creen, péguense una vuelta por las redes sociales para darse cuenta de que el tema está en boga. Ahora, la cuestión está en dilucidar si se puede o no, y ahí es donde partimos a preguntarle a nuestros parlamentarios qué les parece todo esto.

Según explica el diputado Frank Sauerbaum, es un hecho que deben revaluarse todas las medidas tomadas para combatir la delincuencia en general, las que si bien parecieran ser suficientes, han desnudado una situación evidente: la legislación chilena no ha sido efectiva para frenar el crimen organizado y el narcotráfico.

“Por eso hoy tenemos delitos importados como el sicariato, el secuestro y la extorsión, además del crimen organizado que es mucho más nítido. Debemos revaluar todas las medidas que puedan ser coercitivas y ayuden a disminuir el miedo que tiene hoy la población. La pena de muerte en Chile podría ser una alternativa, considerando que la cadena perpetua se cumple en muy pocos casos porque la que es efectiva siempre tiene una atenuante y casi nunca acaba cumpliéndose realmente. Esas cosas deben discutirse y no podemos cerrarnos a nada porque lo más importante es darles garantías a los chilenos en su derecho al libre tránsito o a estar tranquilos en sus casas”, aseguró.

Por su parte, el diputado Felipe Camaño expuso un tema que no es menor y que, al menos de momento, tiraría por tierra cualquier intento de reinstalar una medida punitiva que si bien existió en Chile, fue derogada por el Presidente Ricardo Lagos en 2001. De hecho, dado que nuestro país suscribió en 1990 a la Convención Americana de Derechos Humanos, no podría retomarse como pena máxima, la que se aplicó por última vez el 29 de enero de 1985 a los carabineros Carlos Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, conocidos como los «psicópatas de Viña del Mar».

“Es importante aclarar que el regreso de la pena de muerte a nuestro país es imposible porque se firmó el pacto de San José de Costa Rica en el marco de la Convención Americana de DD.HH. Por lo tanto, proponer el regreso de la pena de muerte es más bien una medida populista en época de campaña que nunca se va a poder concretar en nuestro país”, indicó.

Además, el legislador añadió que “debemos trabajar en otras materias que sí se van a poder concretar, como fortalecer el sistema judicial y penitenciario del país. Todos sabemos que en los últimos años la delincuencia en Chile ha aumentado exponencialmente y debemos abordarla de forma eficaz y eficiente, pensando en que cualquiera de nosotros puede verse afectado por este tipo de hechos”.

Como dato para la causa, les contamos que actualmente son 60 los países que mantienen la pena de muerte en su legislación, mientras que en 11 permanece vigente para situaciones excepcionales como crímenes de guerra, por ejemplo. Y ojo que si bien en Chile no se aplica en la justicia ordinaria, sí podría ser utilizada en la de corte militar para casos puntuales como hechos ocurridos en tiempos de conflictos bélicos. Ahora bien, en Perú ya se está abriendo al debate de reponer la pena de muerte y solo será el tiempo el que indique si la onda expansiva alcanzará a otros países de la región. Así que pónganse cómodos que esto recién comienza.

5

¡Laborar en regla o nada! Dirección del Trabajo iniciará inédito proceso de fiscalización a trabajadores de delivery en Ñuble

Según el INE, un 2,3% de la fuerza laboral del país trabaja en distintas plataformas digitales de servicios tipo delivery. Eso no es menor si se considera que a mediados del año pasado ya sumaban 53 mil las personas que declaraban desempeñarse bajo este sistema. Por lo mismo y de manera inédita, la Dirección del Trabajo de Ñuble anunció que iniciará un exhaustivo proceso de fiscalización a quienes trabajan realizando entregas de alimentos y otros productos en motocicletas y bicicletas, buscando así que cumplan con todas las reglas y no estén pasando por el aro a los trabajadores en cuanto a sus derechos se refiere.

“Esto es inédito en el país y en nuestra región, y lo destacamos porque se hace cargo de las nuevas dinámicas laborales que generan las tecnologías que en pandemia aumentaron notoriamente. En 2022 se promulgó la Ley N° 21.431 para regular las relaciones entre las y los trabajadores de plataformas digitales y las empresas, por lo que corresponde realizar estas fiscalizaciones en terreno”, señaló el seremi del Trabajo, Eduardo Riquelme, explicando que desde hace rato que estos trabajadores no deberían navegar por las aguas de la informalidad.

Para ser claritos en el tema, permítannos contarles que la ley otorga distintos derechos a los trabajadores de estas plataformas, tales como contar con elementos de protección personal y la facultad de conectarse o desconectarse de la pega, lo que podría definir si el trabajador es dependiente o se desempeña de forma independiente. Así lo explicó el director regional del Trabajo, Roberto Aguirre, precisando también que esta labor -que se extenderá hasta mayo- permitirá también saber de cuántas plataformas hablamos, número que hasta ahora es más misterioso que la caja de un mimo.

“Este proceso de fiscalización nos permitirá conocer también la realidad en Ñuble acerca de cuántas personas están trabajando en las plataformas de reparto que entregan alimentación, pero resulta que también tenemos otras que trabajan con las grandes tiendas del retail y los supermercados. Queremos que estas nuevas formas de relaciones laborales y de consumo que tenemos sean parte del cumplimiento de las materias laborales”, apuntó, añadiendo que ya han detectado faltas relacionadas con la informalidad, tales como que no se han hecho los contratos de trabajo, no están tomados los seguros especiales que corresponden y no figura el pago de cotizaciones previsionales.

Ahora, seguramente, ustedes se preguntarán como lo harán para detener a los amables motoristas que trabajan bajo esta modalidad y que siempre conducen muy prudentemente. Pues en ese sentido, contarán con la ayuda de la Coordinación Regional de Seguridad Pública, la que apoyará con despliegue logístico y técnico para desarrollar esta labor en terreno con eficacia.

“No es un misterio que desde el ámbito de la seguridad hemos fiscalizado a las motocicletas y nos hemos encontrado con demasiadas situaciones de incumplimiento. Nos interesa hacer un llamado desde el punto de vista de la prevención para que pongan al día cualquier tipo de documentación que va a ser fiscalizada”, indicó el coordinador regional de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, agregando que contarán también con el apoyo de Carabineros.

Para ser una región nueva, ¡hay que ver que sale buena sustancia informativa por acá! Y como en Aquí Ñuble tenemos más pitutos que una gaita, es difícil que nos quedemos atrás porque nunca falta quien nos pega una alumbrada. Eso sí, hay que destacar que el trajín político va tomando forma conforme pasan las semanas y (de manera muy prematura a nuestro parecer) están apareciendo los primeros candidatos presidenciales por estos lares. Y es que a la visita de la exministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó el arribo de la carta del Movimiento Libertario, Johannes Kaiser, quien estuvo tres días recorriendo el territorio y cumpliendo una agitada agenda. Así que suponemos que prontamente tendremos más visitas de presidenciables por este terruño.

Por lo pronto, seguimos corriendo para observar la región, acelerando como si tuviéramos un yunque en el pie derecho. Vamos por más y nuestras grabadoras lo saben.

¡¡Nos vemos pronto!!

