Casi 600 familias atrapadas entre Poduje y la Ley de Humedales

Hace unas semanas contamos en este newsletter que Valdivia aparecía como la ciudad con la mayor alza eléctrica proyectada de Chile para el segundo semestre de 2026: 16,3% de aumento desde julio, según un análisis de la fundación “Energía para Todos” sobre el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Ahora apareció un nuevo antecedente. En la Comisión de Energía del Senado, la propia CNE confirmó que Los Ríos y Los Lagos son las regiones que más se escapan del promedio nacional en el próximo ajuste tarifario.

La explicación entregada por la CNE no es menor: alimentar la demanda eléctrica desde Temuco hacia abajo es más caro por problemas de transmisión, desacoples de precios y una generación local que no siempre alcanza para cubrir la demanda. Mientras el alza promedio nacional para clientes residenciales sería cercana al 2,3%, en Los Ríos y Los Lagos el impacto sería bastante más alto.

¿Desenchufaron los cargadores antes de salir de casa? ¿Apagaron el aire acondicionado?, ¿la tele? ¡La tele! Para que vayamos practicando.

Ahora sí. Esto es lo que preparamos para esta edición:

Son 15 comités , más de 570 familias y ocho años de espera por el proyecto habitacional Guacamayo 3 , en Valdivia. La reunión con el ministro Iván Poduje debía revisar el déficit de financiamiento , pero terminó convertida en una pelea pública por la Ley de Humedales Urbanos . En la discusión también entra el CISFECh , primer centro de investigación de suelos y funciones ecosistémicas del país , liderado por la Universidad Austral .

, y por el proyecto habitacional , en Valdivia. La reunión con el ministro debía revisar el , pero terminó convertida en una pelea pública por la . En la discusión también entra el , , liderado por la . La economía de Los Ríos cerró 2025 mejor que el país: creció 2,6% y las exportaciones subieron 12,5% . Al mismo tiempo, el consumo de los hogares cayó , las ventas de supermercados bajaron y la morosidad llegó al 26,7% de la población adulta . La región creció, pero el bolsillo de sus habitantes cuenta otra historia .

cerró mejor que el país: creció y las exportaciones subieron . Al mismo tiempo, el , las y la morosidad llegó al . La región creció, pero . El brote de gripe aviar en el Santuario Carlos Anwandter ya deja 137 cisnes de cuello negro muertos , según el último balance del SAG . El primer caso del año fue confirmado el 13 de abril en aves silvestres del río Cudico , en Mariquina. El foco sigue concentrado en aves silvestres , pero la vigilancia ya cruzó al radio urbano de Valdivia .

en el ya deja , según el último balance del . El primer caso del año fue confirmado el en aves silvestres del , en Mariquina. El foco sigue concentrado en , pero la vigilancia ya cruzó al . La agresión denunciada por enfermeras del Hospital Base Valdivia escaló hasta la Comisión de Salud del Senado . El caso ocurrió la madrugada del 22 de abril en Urgencias: una profesional fue víctima de agresiones graves por parte de un usuario judicializado . ASENF lo vinculó con la permanencia de pacientes psiquiátricos y judiciales en los pasillos .

escaló hasta la . El caso ocurrió la madrugada del en Urgencias: una profesional fue víctima de por parte de un . lo vinculó con la permanencia de . La Camerata Dei Fiori vuelve a Valdivia este fin de semana: masterclass de canto coral el sábado 9 a las 11:00 hrs. en el Liceo Armando Robles, y concierto el domingo 10 a las 12:00 hrs. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Picarte. Habrá Bach, Pachelbel y Domenico Zipoli. Entrada liberada.

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Casi 600 familias en espera mientras Poduje pelea con la Ley de Humedales

Iris Lara entró a la reunión con una idea clara: quería saber cuándo se desbloquea la plata. Eran 15 comités, ocho años de espera, 575 viviendas en juego. Lo que se desató, sin embargo, fue otra cosa. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, miró al asesor del senador Alfonso de Urresti y le dijo: “¿Y ocho años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador?”. La presidenta del Comité Nuevo Ecuador escuchó la frase desde su silla. Hoy, en conversación con Aquí Los Ríos, resume así ese momento: “La reunión se desenfocó, se fue para otro lado”.

El proyecto habitacional Guacamayo 3, en Valdivia, considera más de 570 familias distribuidas en dos etapas: 286 viviendas en la A y 289 en la B. Llevan ocho años atadas al terreno; algunos comités, más de dos décadas. La cita en el Serviu Los Ríos era para revisar el déficit de financiamiento, que debería destrabarse el 12 de mayo y luego pasar a revisión técnica. Terminó como otra cosa: una pelea pública, otra vez, con la Ley de Humedales Urbanos como blanco.

Poduje calificó la norma como “una locura”, volvió a decir que “esa ley quedó mal hecha” y responsabilizó al senador socialista de Los Ríos, ausente en la reunión, de los retrasos.

De Urresti respondió ese mismo lunes desde redes sociales. “Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres“, escribió. Recordó que la Ley de Humedales rige desde 2020, que fue patrocinada por el gobierno de Piñera y aprobada de forma transversal.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), criticó las formas del ministro. El presidente José Antonio Kast, desde Rancagua, salió a respaldarlo: “El sueño de la vivienda propia se fue alejando del alcance de muchas familias en Chile“. Poduje terminó pidiendo excusas por las formas, pero mantuvo el fondo.

Iris Lara no niega que la ley haya encarecido el proyecto. Dice que sí: que obliga a controlar polvo, instalar cercos antirruido y proteger a las especies del santuario durante la construcción, pero su punto no es contra la ley: “A nosotros no nos van a construir encima de un humedal. Nadie quiere eso. A nosotros nos van a construir alrededor del humedal, donde está permitido. Y eso es lo que no se comprendió. El ministro debió haberse informado más antes de reunirse con nosotros“, sostiene.

Antonio Zumelzu, arquitecto, doctor en planificación sostenible y director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UACh, lo dice sin polemizar: la evidencia internacional sobre el valor de los humedales urbanos es contundente: regulan temperatura, absorben agua, mitigan inundaciones. Zumelzu dirige también la línea de investigación principal del Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh), primer centro de su tipo en el país, liderado por la Universidad Austral de Chile e inaugurado este año en Valdivia con financiamiento ANID.

El investigador menciona casos concretos. Un edificio en Isla Teja afectó el ingreso de agua que conectaba con el río Valdivia y terminó secando ese humedal. Al sur de la ciudad, condominios de los noventa quedaron de espaldas al humedal: hoy son áreas que los vecinos ya no reconocen como áreas verdes y muchas terminaron como microbasurales. “El gran desafío es cómo los humedales se integran a la planificación urbana, que es algo que hoy día no está desarrollado en Chile“, dice Zumelzu.

El exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, incluido en 2024 en la lista Time de los 100 líderes climáticos del mundo, fue más directo. Recordó que la Ley de Humedales Urbanos fue promulgada en 2020 con votación casi unánime, y que los humedales del proyecto están protegidos desde 2021. “No calza con los ocho años de demora que explica el ministro“, comentó. Hasta febrero de 2026, cerca de 150 humedales han sido declarados como tales, en todas las regiones del país.

Tras la reunión con Poduje, las dirigentas pidieron otro encuentro con el seremi de Vivienda. Se les explicó un eventual plan B: usar el mismo terreno, reemplazando edificios por viviendas, porque la altura encarece el proyecto. La alternativa está en evaluación. Lara cuenta que las presidentas de la etapa A salieron de la reunión con el ministro “desilusionadas, con rabia, molestia“. Su frase fue precisa: “Nuestro proyecto pasó a segundo plano“.

Días después, la alcaldesa Carla Amtmann respondió al ministro. “Pelear no construye viviendas“, sentenció.

Un detalle del archivo, viralizado estos días: en noviembre de 2018, cuando De Urresti celebró en X la aprobación en el Senado del proyecto que derivaría en la Ley de Humedales, el entonces arquitecto Iván Poduje le respondió en la misma publicación: “Gran iniciativa, senador. Felicitaciones“.

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Los Ríos en cifras: la región crece, pero la plata no alcanza

Los Ríos cerró 2025 mejor que el país. Su economía creció 2,6%, una décima sobre el promedio nacional de 2,5%. Las exportaciones regionales subieron 12,5%, empujadas por envíos industriales de frutas, alimentos y maderas. La industria alimentaria y el sector agropecuario-silvícola lideraron el crecimiento.

Sin embargo, el mismo informe del Banco Central registró que el consumo de los hogares cayó 0,5% en la región. La caída se concentró en bienes no durables: combustibles, alimentos y bebidas.

El INE confirmó esa tendencia. En marzo de 2026, el Índice de Ventas de Supermercados de Los Ríos cayó 1,9% interanual a precios constantes, mientras a nivel nacional la baja fue de 0,9%. La región terminó novena en el ranking de desempeño y cerró el mes con 45 supermercados vigentes, dos menos que en marzo de 2025.

El último Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax cerró el cuadro. Los Ríos terminó el primer trimestre de 2026 con 87.454 personas morosas, equivalentes al 26,7% de su población adulta. El dato deja a la región sobre el promedio nacional, que se ubicó en 25,2%. La cantidad de morosos en Los Ríos creció 3,9% en 12 meses. Tres comunas lideran el indicador regional: Máfil, con 31,1% de población adulta en mora; La Unión, con 29,9%; y Los Lagos, con 29,6%.

La deuda morosa acumulada en la región llegó a US$ 188,9 millones, con un monto promedio de $2.012.518 por deudor. El promedio regional está bajo el nacional, pero subió 10,3% en 12 meses. Es decir: más personas deben, y cada una debe más plata.

La Encuesta Nacional de Empleo del INE entregó la última pieza. Entre enero y marzo, la tasa de desocupación regional fue de 8,1%. La femenina llegó a 10,7%, muy por encima de la de hombres, que alcanzó un 6,1%. La informalidad laboral se ubicó en 32,1%. Es decir: uno de cada tres ocupados en Los Ríos trabaja en esa condición.

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Gripe aviar golpea nuevamente el Santuario: 137 cisnes muertos

El brote en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter ya deja 137 cisnes de cuello negro muertos por influenza aviar, según el último balance del Servicio Agrícola y Ganadero entregado a Radio Bío Bío Valdivia. Lo confirmó Eduardo Monreal, director regional subrogante del SAG. La emergencia sanitaria sigue activa en uno de los ecosistemas más simbólicos de Los Ríos.

El primer caso del año fue confirmado por el SAG el 13 de abril, en aves silvestres del río Cudico. El virus identificado: influenza aviar de alta patogenicidad H5N1. Desde entonces, los equipos mantienen vigilancia en el humedal y han retirado ejemplares muertos o con síntomas compatibles. La cifra creció rápido: el 23 de abril el balance era de 56 cisnes; menos de dos semanas después, el SAG cuenta 137. La mortalidad sigue por debajo de la registrada en 2023, cuando la gripe aviar mató a más de 500 aves silvestres en la zona.

La vigilancia traspasó los bordes del santuario. Hace algunos días, el SAG retiró un cisne de cuello negro desde el puente Pedro de Valdivia, en pleno radio urbano: el ejemplar dio positivo a influenza aviar. La presencia del cisne en la ciudad es parte del paisaje cotidiano de Valdivia; la presencia del virus, no. De acuerdo con los antecedentes oficiales, hasta ahora no se han informado denuncias en aves de traspatio dentro de los 66 predios catastrados en la zona. El foco conocido se concentra en aves silvestres.

La instrucción del SAG es la misma de siempre: no manipular aves muertas o enfermas y denunciar al servicio si se encuentran ejemplares con síntomas o sin vida.

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Agresión a enfermera del Hospital Base llega al Senado

La agresión que denunciaron las enfermeras del Hospital Base Valdivia llegó a la Comisión de Salud del Senado. El presidente de la comisión, el senador Iván Flores, pidió que autoridades del Ministerio de Salud estuvieran presentes para responder por una serie de temas que calificó como urgentes. Mencionó, entre ellos, “las agresiones en el Hospital Valdivia, en un intento de ahorcamiento de una enfermera por segunda vez“.

Lo que está confirmado oficialmente es que la madrugada del 22 de abril, en el Servicio de Urgencia del Hospital Base Valdivia, una profesional fue víctima de agresiones graves por parte de un usuario judicializado. Lo denunció la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Base Valdivia (ASENF) el 24 de abril. El gremio sostuvo que el episodio no era aislado, sino el reflejo de una problemática vinculada a la permanencia de pacientes psiquiátricos y judiciales en los pasillos de Urgencias, situación que atribuyó a la lentitud de procesos administrativos y judiciales, y al déficit de camas críticas en salud mental.

El Hospital Base Valdivia rechazó “categóricamente” cualquier hecho de violencia contra sus funcionarios y funcionarias. Informó que activó protocolos institucionales, entregó apoyo a las afectadas, hizo las denuncias correspondientes y comenzó a coordinarse con la justicia.

La Comisión de Salud del Senado tiene convocada para mañana una sesión especial sobre la crisis financiera de los hospitales públicos. El cuadro de fondo: déficit de camas críticas en salud mental, sobrecarga de Urgencias, presupuestos hospitalarios al rojo. Frente a lo ocurrido en el Hospital Base, Flores dijo que “lo que necesitamos son respuestas“.

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La Camerata Dei Fiori vuelve a Valdivia con entrada liberada

La Camerata Dei Fiori vuelve a Valdivia este fin de semana con dos actividades abiertas a la comunidad. Lo confirmó Cristhopher Osorio, presidente de la Fundación Cultural Dei Fiori: “Esta es una gira autogestionada por la fundación, que busca difundir el trabajo de sus elencos. Yo soy el presidente de la fundación, pero además soy valdiviano. Por eso también nos interesaba traer esta música a la ciudad“.

El sábado 9 de mayo, a las 11:00 horas, los magísteres Cristhopher Osorio y Pablo Méndez –ambos directores corales de la fundación– dictarán una masterclass de canto coral en el Liceo Armando Robles. Trabajarán técnicas de ensayo para coro juvenil y adulto, además de repertorio barroco. El domingo 10 de mayo, a las 12:00 horas, después de la misa, será el concierto en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Avenida Picarte, con entrada liberada.

En escena: la Camerata Juvenil Dei Fiori abre con el Canon de Pachelbel y dos Gavottes de la Suite N° 3 en Re mayor BWV 1068 de Bach. Después, la Camerata Dei Fiori se une al Ensamble Vocal Juvenil Dei Fiori para interpretar dos obras de Domenico Zipoli: el Beatus vir y la Misa en Fa mayor. En la Misa, los solistas serán Cristhopher Osorio (sopranista), Alex Santander (contratenor) y Alejandro Bañares (tenor). En el Beatus vir, Thomka Silva y María Fernanda Cruces (sopranos), Rocío Cancino (mezzo) y Beatriz Ruiz (alto).

La Fundación cumple dos años de existencia en junio. La Camerata Dei Fiori, que Osorio define como una orquesta profesional barroca, cumple ocho en octubre. A su lado funcionan dos elencos formativos: el Ensamble Vocal Juvenil y la Camerata Juvenil, integrados por niños, niñas y jóvenes. Es ese conjunto el que se presentará el domingo en Picarte, cantando música escrita hace tres siglos en una iglesia valdiviana, todo este espectáculo con entrada gratuita.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.