Bianchi sobre Steinert y seguridad: “Yo creo que hay total ausencia de un verdadero plan”

El senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, cuestionó la estrategia del Gobierno en materia de seguridad pública y aseguró que existe una “total ausencia de un verdadero plan” por parte del Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast.

Las declaraciones del parlamentario se producen luego de la entrevista concedida por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al diario La Tercera, donde reconoció que “entiendo esta ansiedad de la ciudadanía”, aunque aseguró que el Gobierno sí cuenta con una estrategia y que los resultados “no van a ser inmediatos”.

Frente a ello, Bianchi sostuvo que el problema no es de ansiedad ciudadana, sino de falta de conducción política y operativa en seguridad. “Yo creo que hay total ausencia de un verdadero plan. Y eso, a la larga, después de una larga campaña respecto sobre todo en materia de seguridad, es impresentable que no se haya presentado la agenda”, afirmó el senador en conversación con radio Pauta.

El legislador además criticó el enfoque comunicacional del Ejecutivo y cuestionó los operativos realizados durante las primeras semanas de Gobierno. “O sea, no se puede tener una agenda como a la expectativa, o decir ‘la gente tiene ansiedad’. El tema de la seguridad es un tema de realidad, que se ve en las calles, que se ve con lo que está pasando, que la gente lo está sintiendo”, señaló.

En la entrevista, Steinert reconoció que uno de sus errores ha sido no comunicar adecuadamente las acciones del Gobierno. “Me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo”, sostuvo la ministra.

Sin embargo, Bianchi aseguró que hasta ahora las medidas visibles han sido solo “simbolismos” orientados a mostrar acción pública más que resultados concretos.

“Lo que hemos visto hoy día son meros simbolismos. Cuando el Gobierno dice ‘los vamos a sorprender’, y la sorpresa es que están haciendo una zanja, y hoy día casi todo el personal que partió haciendo la zanja la primera semana no está”, criticó.

El senador también apuntó a las altas expectativas generadas durante la campaña presidencial de José Antonio Kast, especialmente en torno a seguridad y combate al crimen organizado. “Si alguien generó ansiedad, bueno, fueron las mismas campañas que dijeron que iban a hacer algo, y hoy día hay ausencia total”, agregó.

Las declaraciones de Bianchi se suman a los cuestionamientos que ha enfrentado la ministra Steinert durante sus primeras semanas en el cargo, marcadas por críticas desde la oposición y también desde sectores oficialistas respecto al ritmo de implementación de la agenda de seguridad del Gobierno.