Exgobernador Jorge Díaz sale incólume del caso Fundaciones

¡Llegamos al quinto mes del año con Día de la Madre incluido! Los meses se pasan volando y las promesas comienzan a llevárselas el viento que corre fuerte en otoño, tal como ocurre con los rumores sobre los nombramientos en las direcciones regionales de servicios públicos, que aún no se concretan en su totalidad.

Un llamado a Aquí Arica dejó al desnudo la compleja realidad que atraviesa la empresa Pullman Bus en todo Chile. Solo en Arica, 25 trabajadores denunciaron tener sueldos impagos desde hace dos meses, y que esto se repite en todas las oficinas de la empresa de buses y en sus filiales de logística a lo largo del país. La quiebra –dicen– sería inminente, razón por la cual varios trabajadores estarían optando por autodespedirse.

Finalmente, los secretarios regionales ministeriales ya terminaron con su saga de saludos protocolares, tema que incluso fue abordado en una sesión del Gabinete Regional. La hora de la verdad ha caído estrepitosamente para todos, especialmente para quienes tendrán que “administrar” el descontento por los recortes presupuestarios que se aplicarán a distintos programas estatales.

Mientras diseñan estrategias para salir airosos y terminan sus posteos en el buque escuela Esmeralda, que está de visita en la bahía, les presentamos el resumen de la edición de esta semana:

La primerísima nota responde a un ¡ÚLTIMA HORA! reportado por una fiel y anónima seguidora. Se trata del cierre de la investigación y la presentación de la acusación que hizo la Fiscalía Regional de Atacama en contra de diez imputados por el Caso Fundaciones , en la que figuran el exadministrador regional del Gore y un analista de este organismo.

, en la que figuran el exadministrador regional del Gore y un analista de este organismo. En segundo lugar, incluimos la investigación realizada por la Contraloría General de la República sobre el emisario submarino y las anomalías en la fiscalización al proceso de descarga en el mar por parte de la Seremi de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

y las anomalías en la fiscalización al proceso de descarga en el mar por parte de la Seremi de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Decidimos publicar también un pasaje del punto de prensa que dio la ministra de Salud, May Chomali que dio el 24 de abril en Arica, donde responsabilizó a la seremi de su cartera Karla Kepec del nombramiento de la seremi saliente, Marta Saavedra dentro del equipo de confianza de la nueva gestión.

en Arica, donde responsabilizó a la seremi de su cartera Karla Kepec del nombramiento de la seremi saliente, Marta Saavedra dentro del equipo de confianza de la nueva gestión. Infaltable en esta edición es el tema de la celebración del Día del Trabajador en la calle , marcada por un conflicto que se arrastra desde hace casi un año: la falta de resolución de la elección del Consejo Territorial Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), proceso en el que las distintas listas que compitieron, denunciaron vicios electorales.

, marcada por un conflicto que se arrastra desde hace casi un año: la falta de resolución de la elección del Consejo Territorial Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), proceso en el que las distintas listas que compitieron, denunciaron vicios electorales. Cerramos esta semana con una nueva invitación de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) a presenciar el concierto de dos músicos tacneños,el cual se realizará este sábado en la Catedral San Marcos.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo tomarse un café con leche Gloria para abrigar el alma y partir con energía la fría mañana. Y, como siempre, les pedimos que compartan el link de inscripción para que nuevos lectores se inscriban gratis y puedan disfrutar de las próximas ediciones. Vamos a leer ahora…

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Caso Fundaciones: exgobernador zafa del proceso y se cierra investigación con dos acusados en Arica

A diez días de haber cerrado la investigación que se extendió por casi tres años, la Fiscalía Regional de Atacama presentó el 29 de abril pasado la acusación por el Caso Fundaciones, relacionada con aportes de los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, y de Antofagasta, así como del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Atacama a la Fundación “Comprometidos”, que presidía Sebastián Duarte Vergara (ex-Pro).

En total, el órgano persecutor acusó a diez personas, entre funcionarios públicos y extrabajadores del fisco, además de representantes de la organización receptora de los fondos públicos. En la llamada arista “Arica Arica”fueron acusados el exadministrador regional del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Leonel Huerta Fernández, y el actual analista de la misma entidad, Ramiro Moreno Valenzuela. A ambos se les imputó el delito de fraude al fisco, y a Huerta le sumó el ilícito de negociación incompatible.

Pese a lo mediático que fueron los operativos de la PDI en las oficinas del Gore durante la investigación, que incluyeron interrogatorios, el órgano persecutor nunca vinculó al exgobernador regional y hoy diputado Jorge Díaz en este proceso investigativo.

El caso se refiere al traspaso que el Gore hizo a la fundación por $ 246.600.000, en relación al proyecto denominado “Control poblacional canino y felino Arica 6.000 mascotas”.

En este capítulo, el presidente de la Fundación “Comprometidos”, Sebastián Duarte, fue acusado de administración desleal y lavado de activos, por haberse excedido “en el uso de las facultades otorgadas por el contrato suscrito” y de haber administrado “indebidamente el patrimonio de afectación fiscal, mediante la realización de sucesivas transferencias de fondos públicos para la satisfacción de fines particulares, ejecutadas desde la cuenta bancaria en la que se contenían los fondos públicos transferidos por parte del GORE de Arica”.

Junto a Duarte fue imputada la médico veterinaria María Obregón Hernández, por lavado de activos. Ello, a raíz de que la profesional se encontraba a cargo del equipo veterinario de “Comprometidos” y “hacía las veces de administradora de los recursos públicos recepcionados por aquélla (sic), requiriendo de terceros boletas de honorarios ideológicamente falsas por servicios no prestados y otros que no decían relación con el convenio, además de facturas falsas por insumos que nunca fueron adquiridos”.

También fueron acusados por el mismo ilícito los funcionarios de la fundación, Hugo Landauro y David Blanco, sindicados de haber realizado “maniobras tendientes a ocultar su procedencia mediante giros en efectivo del dinero obtenido, transferencias entre cuentas bancarias de los involucrados y compras en el comercio”.

La Fiscalía detectó que el Gore aprobó boletas y facturas falsas en las rendiciones tardías que presentó la organización para validar los gastos que hizo. Además, estableció que apenas Duarte recibió los recursos, los traspasó a su cuenta personal destinando los dineros a fines particulares.

Formación de nuevo partido

En la acusación, el Ministerio Público aportó como contexto que, mientras se tramitaba el traspaso de los $ 246.600.000, el exadministrador del Gore, Leonel Huerta –que debía supervisar la ejecución de este contrato–, y el presidente de la Fundación “Comprometidos”, Sebastián Duarte, concretaron la formación del partido “Mejor Región” en Arica, el que, posteriormente, no prosperó por incumplimientos legales.

“A partir del segundo semestre de 2022, Andrea Condemarín Fuentes y Ricardo Godoy Soto, ambos exdirigentes del PRO; Sebastián Duarte Vergara, representante de Fundación Comprometidos; Alejandra Serón Cifuentes, coordinadora de esa Fundación en la Región de Arica y Parinacota; y Leonel Huerta Fernández, Jennifer Ilaja Cid y Nelson Campos Alfaro, todos funcionarios del GORE de Arica y

Parinacota, comenzaron a coordinar un proyecto político conjunto, iniciando para ello una campaña de reclutamiento de adherentes a dicho movimiento, centrando su campo de acción en la Región de Arica y Parinacota”, señala el libelo.

Mientras surgía el nuevo partido, el 9 de agosto de 2022, el líder de “Comprometidos” solicitó al Gore que le fuesen traspasados $ 246.600.000 al proyecto “Control Población Canino y Felino Arica 6.000 mascotas”. Si bien en principio el analista del Gore e imputado en la causa, Ramiro Moreno, solicitó corregir la propuesta por inconsistencias que exhibía, el gobernador regional de la época, Jorge Díaz (DC), decidió finalmente llevarla al Consejo Regional el 13 de octubre de 2022, para que le autorizaran un marco presupuestario que permitiera financiarlo.

Previo a ello, y atendiendo los reparos técnicos de Moreno, el proyecto había sido recortado a dos mil prestaciones por un valor total de $ 70 millones. Luego, la iniciativa fue reformulada, aumentando a 3.500 atenciones por $ 140 millones, la cual pese a ser aprobada técnicamente, nunca fue expuesta al Consejo Regional, ya que el gobernador repuso la inicial por 6.000 prestaciones.

Tras obtener los recursos para el proyecto, Sebastián Duarte avanzó en la constitución de la nueva colectividad política “bajo el nombre ‘MEJOR REGIÓN’ y su extracto fue publicado en el SERVEL mediante Resolución N° 254 de fecha 06 de abril de 2023″.

Respecto de la directiva nacional de este conglomerado, la acusación reveló que “quedó integrada por ANDREA CONDEMARÍN FUENTES, como Presidenta; RICARDO GODOY SOTO, como Secretario General; LEONEL HUERTA FERNÁNDEZ, como Vicepresidente Electoral, quien además en esa fecha se desempeñaba como administrador del GORE de Arica y Parinacota; por SEBASTIÁN DUARTE VERGARA, como secretario del Tribunal Supremo, quien a su vez, se desempeñaba como representante legal de la FUNDACIÓN COMPROMETIDOS”.

También mencionó a “JENNIFER ILAJA CID, quien asumió el cargo de directora, y que a la época se desempeñaba como integrante de la Unidad Jurídica del GORE de Arica y Parinacota y era funcionaria de confianza del administrador de ese servicio, LEONEL HUERTA FERNÁNDEZ; NELSON CAMPOS ALFARO, analista de Proyectos del FNDR del GORE de Arica y Parinacota, quien asumió como director duplente del partido; y, como directora suplente, la coordinadora de la FUNDACIÓN COMPROMETIDOS en la Región de Arica y Parinacota, ALEJANDRA DE LOURDES SERÓN CIFUENTES; entre otras personas”.

Tras la presentación de la acusación, ahora el Juzgado de Garantía de Copiapó deberá fijar la fecha para la audiencia preparatoria del juicio oral, donde se prevé que la Fiscalía Regional presentará como testigos a varios funcionarios del Gore de Arica y Parinacota.

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Emisario submarino: Contraloría detecta irregularidades en fiscalizaciones de la Seremi de Salud y la SISS

Aguas turbias, malos olores y la presencia de un líquido grasoso en la orilla. Esas han sido algunas de las denuncias que, en los últimos veranos, han realizado bañistas sobre las playas Chinchorro y Las Machas. La zona coincide con el sector norte costero donde el emisario submarino, operado por la sanitaria Aguas del Altiplano, descarga las aguas servidas de la ciudad a dos kilómetros de la costa.

Y si bien, nadie ha explicado con claridad la razón de estos fenómenos, la Contraloría General de la República (CGR), a través de una investigación especial, puso foco en el rol de tres organismos fiscalizadores de este proceso y de la vigilancia de las aguas utilizadas para actividades recreacionales: la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Subsecretaría del Medio Ambiente.

El órgano fiscalizador plasmó sus conclusiones en el Informe N° 711 del 26 de diciembre de 2025. La tarea fue ejecutada por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR. El período de análisis se extendió entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2025.

SISS en falta

En el caso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la CGR detectó que la Oficina Regional de Arica y Parinacota no contaba con “los programas de mantención anual del Emisario Submarino Chinchorro Norte para los años 2020, 2021, 2022 y 2024, que debían ser presentados por la Empresa Sanitaria Aguas del Altiplano S.A, según lo prescrito en el Nuevo Programa de Monitoreo que debe ejecutar la empresa, establecido por la resolución exenta N° 2.828, de 2010, de esa Superintendencia”.

La Contraloría reprochó que el organismo tampoco hubiese exigido la entrega de estos programas, de acuerdo a la nueva normativa de monitoreo, y verificó que en el período 2019-2025 “los programas de mantención fueron remitidos en un plazo posterior a la fecha definida en el programa o respecto de una mantención ya realizada“.

Por estas anomalías, la SISS fue emplazada a acreditar que esos programas entre 2020 y 2024 sí le fueron informados.

Al mismo tiempo, la Contraloría verificó que la SISS realizó 11 inspecciones a las plantas de tratamiento de aguas servidas durante el período auditado, desde una perspectiva operacional, “sin que conste que en dichas oportunidades se hubiesen solicitado los informes de mantenimiento pendiente y que haya coincidido con la ejecución del autocontrol del efluente. Además, se observó que no ha priorizado la ejecución de acciones orientadas a establecer si la empresa Aguas del Altiplano S.A ha efectuado de manera eficaz su proceso de autocontrol, ya sea a través de inspecciones o control directo”.

Esta situación habría vulnerado obligaciones de la misma SISS y del Estatuto Administrativo, razón por la cual solicitó un sumario administrativo.

Respuesta de la SISS

Sobre las observaciones que le hizo la Contraloría, la SISS descartó que los programas de mantención no se hayan exigido a la sanitaria. Al respecto, señaló que “los antecedentes observados por Contraloría corresponden a programas de mantención de la empresa sanitaria para los años 2020, 2021, 2022 y 2024. Estos programas existían, se encontraban disponibles en las instalaciones del sistema de tratamiento –conforme a lo instruido por la SISS– y fueron ejecutados en los respectivos períodos. Asimismo, la empresa remitió a esta Superintendencia los medios de verificación de dichas mantenciones. La observación dice relación con aspectos formales asociados a su disponibilidad o entrega, no con la inexistencia de las acciones de mantención ni con la operación del sistema“.

La entidad explicó a Aquí Arica que los programas de mantención “son instrumentos de planificación interna que las empresas sanitarias elaboran anualmente, con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento de las distintas unidades que componen los sistemas de tratamiento. Su relevancia radica en que contribuyen a la continuidad operativa y al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, particularmente la Norma de Emisión DS N°90/00, que regula las descargas a cuerpos de agua. En este sentido, el cumplimiento normativo se verifica mediante controles periódicos, cuyos resultados son reportados mensualmente a la SISS”.

En cuanto a si en las fiscalizaciones realizadas al emisario se han detectado irregularidades, la SISS descartó hallazgos, asegurando que se realizan “controles directos mediante monitoreos independientes para validar la información reportada por la empresa. En el último control efectuado no se registraron incumplimientos a la normativa vigente, lo que confirma el adecuado funcionamiento del sistema en términos de descarga”.

Salud también al ruedo

Otra entidad que también fue cuestionada por la Contraloría fue la Seremi de Salud. La fiscalización puso foco en la falta de lineamientos para la definición de criterios técnicos y de escenarios, para declarar la prohibición del uso de aguas marinas destinadas a actividades recreacionales de contacto directo con las personas.

El tema no es baladí, ya que además de que las playas del sector norte son impactadas por la descarga del emisario, también lo son por las bajadas estivales del río San José, que cruza toda la ciudad y arrastra toneladas de basura, pese a los programas de limpieza que se aplican.

La CGR señaló que “se verificó que durante el período auditado los resultados de laboratorios con concentraciones mayores a 1000 NMP/100 ml en el parámetro coliformes fecales, en algunas oportunidades derivaron en la declaración de prohibición de uso de la playa de la ciudad de Arica y en otras no, sin que consten los criterios o razonamientos utilizados por la entidad para ello”.

Al igual que a la SISS, el órgano fiscalizador le reprochó el incumplimiento de sus deberes establecidos en la Ley del Ministerio de Salud, en el Código Sanitario y en el Estatuto Administrativo. Por lo mismo, le instruyó realizar un sumario y elaborar un procedimiento para la declaración de uso de aguas submarinas para actividad recreacional de contacto directo y que, mientras este instrumento no lo tenga, deberá determinar los criterios técnicos en los que fundamenta la prohibición de uso de las playas.

Por último, la Contraloría pesquisó que en octubre del año pasado, pese a haber existido varios cierres de playas por superaciones de la norma de coliformes fecales, no existe evidencia de que la Subsecretaría del Medio Ambiente haya gestionado una minuta técnica con la Seremi, para enviarla a la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta gestión se encuentra establecida legalmente, con el fin de que la Superintendencia elabore el Programa de Monitoreo y Control de la Calidad Ambiental (PMCCA) de las aguas marinas de la ciudad de Arica.

Salud responde

Sobre las anomalías detectadas, la Seremi de Salud planteó a Aquí Arica que “efectivamente la Contraloría hizo algunas observaciones con relación a fortalecer los mecanismos de control interno, mejorar la formalización de criterios técnicos y avanzar en la estandarización de los procedimientos administrativos, pero asimismo aclarar que tras el análisis de los registros sanitarios y epidemiológicos del período auditado, no se registró aumento de casos de enfermedades asociables al uso recreacional de aguas marinas en los sectores monitoreados, no se identificaron brotes epidemiológicos vinculados al borde costero de la ciudad, ni tampoco se emitieron alertas sanitarias por eventos atribuibles a exposición a aguas recreacionales”.

Así, la entidad se blindó, descartando un daño sanitario efectivo “atribuible a una actuación negligente u omisiva, aun en aquellos casos en que se registraron resultados microbiológicos sobre el valor de referencia, lo que confirma que las decisiones adoptadas por la Autoridad Sanitaria no generaron exposición indebida ni riesgo para la salud pública”.

En cuanto a las medidas adoptadas para corregir los procedimientos, la Seremi informó que ya cumplió con la solicitud de elaborar y formalizar un procedimiento para la declaración y levantamiento de prohibiciones de uso de aguas marinas recreacionales, incorporando criterios técnicos claros, definición de escenarios sanitarios, responsables y plazos, y mecanismos de documentación.

También aseguró que se mejoraron los mecanismos de supervisión institucional para evitar inconsistencias o vacíos en los procesos. Y respecto del Programa de Vigilancia de Aguas Recreacionales, afirmó que sus datos quedarán correctamente registrados, respaldados y disponibles, además de “estandarizar los procedimientos administrativos para reducir discrecionalidad y asegurar decisiones más consistentes“.

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Ministra de Salud responsabiliza a seremi de designar a antecesora PS en su equipo de confianza

Venía solo a hablar de la vacunación por la influenza y el sarampión durante la visita que realizó el pasado 24 de abril. Sin embargo, la cara de la ministra de Salud, May Chomali, cambió drásticamente cuando Aquí Arica le realizó consultas de índole político, las cuales su equipo no había calibrado ni previsto que se harían.

Cuando íbamos por la tercera pregunta, un funcionario que viaja habitualmente para “ordenar” los puntos de prensa, nos advirtió por la espalda: “No hay más preguntas”, arrebatando el micrófono dispuesto por la Delegación Presidencial Regional. Finalmente, sin amplificación y reclamando por la censura, concretamos la última consulta (ver video).

La minientrevista incluyó interrogantes sobre la polémica por la nominación de la exministra de Desarrollo Social y exsubsecretaria de Salud, Jeanette Vega, como subdirectora médica de gestión asistencial en el Hospital de San Antonio, y la remoción de la directora del centro asistencial, Loreto Maturana, por este nombramiento, el cual no habría gustado a la derecha por el pasado reciente de Vega en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

También le preguntamos por el contrasentido de la nominación de la exsecretaria regional ministerial de Salud, la enfermera de militancia socialista, Marta Saavedra, como jefa del Departamento de Salud Pública, una de las áreas claves en la gestión de la Seremi.

Y si bien la secretaria de Estado responsabilizó a la seremi republicana Karla Kepec de su designación, lo cierto es que las fechas no calzan, ya que Saavedra asumió apenas terminó su cargo político, mientras que Kepec fue nombrada recién a fines de marzo, cuando la funcionaria ya estaba en ejercicio. Es más, ante el asombro de los funcionarios, Saavedra advertía a su círculo de confianza que su designación sin concurso obedecía a “un acuerdo de alto nivel entre los ministros entrante y saliente”.

Blindada por varios seremis, en el punto de prensa la ministra de Salud respondió de la siguiente manera las consultas de Aquí Arica.

―Quisiera hacerle una consulta por la situación que está atravesando el Hospital de San Antonio, a raíz del nombramiento de la exministra Jeanette Vega. ¿Cómo van a resolver la situación?

―Estamos evaluando las alternativas, pero creo que lo más importante que tenemos que decir en este punto es que, de acuerdo con la información entregada por el director de servicio, la atención en el hospital se está dando correctamente y va a seguir atendiéndose correctamente. No vamos a tener bajas de las coberturas de atención de esos pacientes en el hospital.

―¿Cuál es el cuestionamiento que hay de fondo en ese nombramiento: es por haber pertenecido a otro Gobierno o porque no tiene el currículum que amerita el cargo?

―Yo creo, primero, puntualizar que la decisión de traer a la doctora Vega es una decisión, es una invitación que le hizo la directora del hospital, una decisión que hizo por sí y ante sí, que ella no solicitó, no hay autorizaciones mediante. Es una decisión que la puede hacer porque tiene un cargo de alta dirección pública.

Cuando el director de servicio –de la información que nosotros recabamos– le solicitó a la directora del hospital las justificaciones técnicas, administrativas, para el nombramiento de la doctora Vega, tengo entendido, y es lo que nos informó el director de servicio, que dio información que era diversa, no siempre la misma, y eso generó en el director de servicio una pérdida de confianza. Y él, como director de servicio, tiene que trabajar en confianza con los directores de hospital, y es por ello que le pide la renuncia a la directora del hospital.

―En ese mismo caso y aterrizándolo en la región, quiero preguntarle por una situación bien particular. La seremi de Salud que estaba durante el Gobierno del Presidente Boric es nombrada por este Gobierno, no se sabe por quién, como jefa del Departamento de Salud Pública, habiendo ya perdido su contrata cuando fue nombrada seremi. ¿Cuáles son las razones de su nombramiento sin que se hiciera un concurso y que le permitieran recuperar su contrata, si la ley indica que cuando se asume un cargo de confianza política se pierde el cargo a contrata?

―Los seremis de Salud tienen la potestad para armar sus equipos y nombrar a los jefes de departamentos. De lo que yo entiendo es que la seremi de Salud que ocupó el cargo, la doctora que nos acompaña, considera que ella puede ser una buena jefa de Departamento y le entrega el cargo de la jefa de Departamento. Es una potestad de las seremis con quiénes quieren trabajar en relación con las direcciones de Departamento. Por lo tanto, ella puede contratar a las personas que considera que son técnicamente competentes y en las cuales ella puede confiar.

―Ministra, me están coartando la pregunta, pero quiero hacérsela. Al lado suyo está la seremi de Salud, y quería preguntarle por la prescindencia política. Ella está ocupando el cargo de presidenta regional del Partido Republicano, y entiendo que la directiva le ha pedido que renuncie por este ruido que provoca ejercer como autoridad de Gobierno y también como presidenta de un partido. ¿Qué le parece a Ud. esta situación o cree que esos dos cargos caminan juntos?

―Prefiero no referirme al tema, porque eso no tiene que ver con el tema de la visita, ¿sí?

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Disputa por elecciones en la CUT de 2025 obligó a gremios a conmemorar Día del Trabajo en la calle

El viernes pasado se llevó a cabo el tradicional acto por el Día Internacional del Trabajador. Sin embargo, esta conmemoración tuvo una particularidad en Arica. A raíz de la disputa que se mantiene por la elección del nuevo directorio provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, realizada en mayo de 2025, un sector liderado por el presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Carlos Castro, y gremios del sector público, optaron por efectuar una marcha y luego un acto en la calle, frente a la Casa del Trabajador de la CUT.

Mientras tanto, otro grupo, liderado por la presidenta saliente, Lory Escudero (PS), que tiene a su cargo la administración del edificio, optó por suspender la “pintatón” de murales por “temor a ser agredidos”, según lo explicó la propia dirigenta a Aquí Arica.

“Analizamos hasta las 3 de la madrugada si hacíamos la actividad y al final decidimos no hacerla por temor a que se produjera un incidente. Esta actividad la haremos igual en mayo, pero en algún momento con más tranquilidad. Mucha gente nos hizo ver que podía haber un riesgo, dado que estas personas lideradas por Carlos Castro y los mismos de siempre son violentas, y no quisimos que el Día del Trabajador se empañara“, afirmó Escudero.

Adicionalmente, la dirigenta señaló que no entiende por qué Castro realizó el acto en la calle “si él y otra dirigenta tienen llave del edificio. Lo que pasa es que ellos, pese a formar parte del directorio estos últimos cuatro año y contar con oficinas, nunca fueron a la CUT. Es más, Castro quiso golpearme cuando yo asumí en la CUT“.

Elección impugnada

Ha pasado casi un año desde que se realizaron las elecciones de las mesas nacional y provinciales de la CUT, los días 26, 27 y 28 de mayo. La lista “Por una CUT con todos y todas” liderada por la presidenta saliente, Lory Escudero, formuló un reclamo por la cantidad de cupos que se le asignó tras aplicar la cifra repartidora. A juicio de ese grupo, le correspondían cinco de los nueve cargos en el directorio, pero solo les asignaron cuatro, de acuerdo al acta del Colegio Electoral Nacional de la CUT.

Escudero reclamó que el factor de 4,65 que obtuvo a través del cálculo de la cifra repartidora le daba derecho a tener cinco directores, por la aproximación matemática de las décimas. Esto, sumado a que su nómina había ganado por lejos los comicios, dado que la lista obtuvo 1.669 votos, registrando un 31,76% de los sufragios emitidos, más dos primeras mayorías individuales, que recayeron en la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola, Yarela Zapata, con 321 votos, y Escudero con 305 preferencias.

Hasta hoy la elección se mantiene impugnada y sin directiva titular. La presidenta saliente aseguró que fue investida como “dirigenta en ejercicio” por mandato del presidente nacional de la CUT, José Díaz. Esa condición –dijo– se mantendrá hasta que se realicen nuevas elecciones para zanjar la controversia, dado que fueron denunciadas varias irregularidades en torno a la votación electrónica implementada para estos comicios.

No solo las listas más votadas reclamaron irregularidades en la elección. También existe una impugnación del candidato de la lista “Unidad sindical para transformar Chile”, Alfonso Contreras, quien reclamó un cálculo incorrecto en la aplicación de la paridad de género.

Cuestionamientos a la presidenta

El sector más crítico a la actual presidenta saliente es el de la lista “Por una CUT autónoma”, que es liderada por el presidente regional de la Anef, Carlos Castro, exdirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad (Anatravial). El viernes encabezó el acto que debió realizarse en la calle, advirtiendo que prontamente tomarían otras medidas para conseguir que la CUT nacional defina la controversia electoral y así poder entrar a la sede.

“Llevamos meses exigiendo una repuesta del presidente de nacional de la CUT, quien nos dijo que hacer las elecciones de nuevo costaba ocho millones de pesos. Nos parece excesivo gastar esa suma en algo que puede ser mucho más simple y urgente, porque hoy la CUT está sin directiva y tenemos a una presidenta saliente reuniéndose con autoridades, sabiendo que ya no es presidenta“, expuso Castro.

El dirigente denunció que la continuidad de Lory Escudero al mando del gremio, “ya no resiste más. Nosotros nos constituimos con cinco directores para definir la asignación de cargos en junio pasado y resulta que la presidenta saliente desconoció de muy mala forma nuestra autoconvocatoria, basada en los propios estatutos“.

Castro denunció que la presidenta saliente estaría utilizando horas de permiso sindical de un gremio base como lo es la Asociación de Trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), “y resulta que ella fue derrotada el 2024 en las elecciones de ese gremio. En rigor, hoy no tiene derecho a horas de permiso sindical y no entendemos cómo la autoridad de su servicio ha autorizado estos permisos sindicales para que ejerza en la CUT“.

Al respecto, la aludida dijo que el uso de sus horas de permiso sindical estaban “en regla. Es más, el requisito de tener un gremio base corre solo por la primera vez en que te presentas a una elección. La directora regional de la Junji me autorizó 26 horas de permiso sindical para que pueda trabajar en la CUT. Eso hace que trabaje ocho días en la Junji y el resto en la CUT. Eso está visado por la Contraloría General”.

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Fundación FA presenta concierto de dúo tacneño en el marco de su programa cultural binacional

La Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) continúa estrechando lazos con la vecina ciudad de Tacna, en el marco del Programa Cultural Binacional Chile-Perú.

Prueba de ello es que este sábado 9 de mayo presentará un nuevo concierto en la Catedral San Marcos. En ese icónico monumento histórico se efectuará la presentación del “Dúo Passione”, integrado por los músicos tacneños Mosiah Arista Torres (violín y bajo continuo) y William Torres (violín, flautas y bajo continuo).

En esta oportunidad, el dueto tocará un repertorio de música barroca de los compositores Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Häendel. La dupla ha participado en el Festival de Cine “Raíces” en Tacna como compositora de la banda sonora para el reestreno de la película Tacna y Arica (1925) de René Oro, y se ha presentado en eventos de música antigua desde el 2022 hasta la fecha.

El maestro William Torres señaló que esperan “continuar forjando el lazo de amistad y colaboración con la Fundación FA de Arica, a fin de generar un espacio de interacción entre músicos de Tacna y Arica, a través de nuestros proyectos musicales. Con nuestra presentación como dúo esperamos generar expectativas en el público, para que sea mayor el Interés en poder ver al ensamble Passione en la ciudad de Arica”.

En tanto, para el presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, este concierto “tiene un gran significado para nuestra fundación, dado que mantiene viva nuestra intención declarada de fortalecer los lazos culturales con Tacna. De esta manera, estamos pavimentando el camino para el año 2029, fecha en que se cumplen cien años del Tratado de Paz con Perú y donde creemos genuinamente se debe testimoniar con una gran concierto con músicos de Arica y Tacna”.

Llegó a su fin la edición y ya estamos reporteando para la próxima. ¡Nos vemos el martes a la misma hora y en el mismo canal!

FRENTEAMPLISTAS A LA VISTA. El viernes pasado, un lote del Frente Amplio –como se autodenominan al interior del partido– se hizo presente en el acto callejero por el Día del Trabajador. A la cabeza estaba el exdelegado presidencial regional, Nicolás González, junto a la exseremi de Vivienda y Urbanismo, Romina Farías. El grupo observó desde lejos el acto y ninguno de ellos pidió la palabra. Desde otros sectores se escucharon algunos murmullos, especialmente en torno al rol pasivo que habría tenido la exseremi frente a las denuncias por maltratos en la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, cuya directora fue removida la semana pasada por el ministro Iván Poduje.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.