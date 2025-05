Divididos por el agua: el enfrentamiento político entre el diputado Felipe Camaño y Jorge Sabag

¡Hola a todos!

Vamos poniéndonos cómodos en la silla que ya llegó una nueva edición del aclamado newsletter Aquí Ñuble que le trae todo lo que marcó y remeció la semana de la región.

Para empezar, ponemos a disposición una teleserie de ribetes políticos que tiene más vueltas que el camino a Las Termas. Se trata de la pugna entre el diputado Felipe Camaño y el exparlamentario Jorge Sabag por la aprobación de una comisión investigadora que le pondrá ojo al aumento del caudal extraído del río Laja por parte de la asociación Zañartu. No les vamos a contar toda la historia en estas líneas, así que si quieren saber lo que sucede y dónde está el epicentro del conflicto, pasen a leer que les preparamos una nota que está de chuparse los dedos.

Nos contaron por ahí que los delitos de violencia intrafamiliar (VIF) se han transformado en prioridad para las autoridades a cargo de la seguridad en la Región de Ñuble. Y como siempre andamos alertas a estos datos, allá partimos a conversar con los que más saben de esto. Descubrimos que en los últimos cinco años, las causas investigadas por VIF han aumentado en un 30%, poniéndole más presión aún al trabajo de la Fiscalía en la persecución de esta incivilidad. ¿Quieren saber más detalles?, entonces pasen a informarse con confianza porque el tema está más que interesante.

Y a todos los que disfrutan de una buena jornada de carreras a la chilena, les contamos que la Municipalidad de El Carmen se puso seria con el tema y sacó una ordenanza que regula la práctica de este deporte criollo, el que por cierto no está normado en el país. Es que esta es una actividad más famosa que el mote con huesillos en verano y como a veces se desordena, las autoridades comunales decidieron darle forma a la cosa. ¿Quieren saber qué dice la ordenanza y qué tan cerca del asado podrán pasar corriendo los jinetes?, pues aquí les contamos todo lo que tienen que saber al respecto.

Tenemos que hablar de números y no precisamente de los juegos de azar. Eso porque a dos años de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, los números de la Región de Ñuble no son para alegrarse. Actualmente, figuran 5.562 ñublensinos en el listado como deudores de alimentos, de los cuales el 96% son varones. Cómo ha funcionado esta normativa legal, de cuánta plata estamos hablando y a cuánto asciende el número de menores perjudicados cuando no se les paga la pensión correspondiente, por supuesto que se lo contamos en la nota que le hemos preparado con esmero (y algo de rabia también).

Aunque estamos aún lejos de la llegada de la primavera, hay algo que está floreciendo en Ñuble: la asociatividad. Y es que ahora los ñublensinos ya no quieren remar cada uno para su lado, sino que prefieren hacerlo todos juntos y de manera sincronizada, lo cual explica que las asociaciones regionales hayan aumentado en un 15%. Lo cierto es que la región está comenzando a vivir un boom cooperativo, y el que dijo que la unión hace la fuerza, seguramente no consideró que en Ñuble están haciendo mucho más que eso.

Como se puede ver, tenemos de todo en esta edición de Aquí Ñuble, en la que vamos a hablar de lo humano y lo divino. Así que comenzamos esta entrega informativa agotados por la intensidad de la semana, pero conformes porque ponemos el acento en varios temas de interés. No seremos atletas (eso salta a la vista), pero corremos bastante. Por ello nos tomamos las palabras del gran fondista estadounidense Steve Prefontaine para decir con él, mientras algunos corren para ver quién es más rápido, nosotros lo hacemos para ver quién tiene más agallas.

¡Partimos!

1

Las mojadas razones que pusieron en el ring político al diputado Felipe Camaño y al exparlamentario Jorge Sabag

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputadas y Diputados del pasado 15 de mayo fue clave y acabó abriendo un conflicto político entre dos falangistas: el diputado Felipe Camaño y el otrora parlamentario Jorge Sabag, quien por cierto pretende volver al hemiciclo. Y todo se enmarca en la aprobación de la comisión investigadora que observará el aumento de caudales en el río Laja, la que fue informada por el propio Camaño en una situación que es, a lo menos, digna de ser analizada en detalle.

La historia data desde 2019, ocasión en que la DGA multó a la asociación de canalistas Zañartu por extraer más agua del río Laja de la que tenían derecho. Sin embargo, en 2023 el mismo organismo le aumentó los derechos de agua a la misma asociación ya multada, lo que iba en desmedro de cerca de ocho mil regantes, pues en rigor la DGA les habría elevado la extracción de 22 m3/seg a 33 m3/seg sin razón aparente. La cuestión es que la asociación de canalistas Zañartu es presidida por Patricio Sabag, hermano del exlegislador falangista. Ahí es donde el conflicto cobra otra tonalidad. Finalmente, la comisión investigadora fue aprobada por la Cámara Baja y deberá trabajar en dilucidar el hecho.

“Mucha gente nos ha advertido de tener cuidado con impulsar comisiones investigadoras como esta contra una familia poderosa conocida en Ñuble y Biobío, como es la familia Sabag. Pero hoy siendo parlamentario, tenemos que condenar los hechos de corrupción y no podemos callar ante este tipo de cosas”, expuso el diputado Felipe Camaño en su intervención en el hemiciclo como informante de la situación.

Lo expresado por el legislador ñublensino encendió la hoguera y causó molestia en la diputada Joanna Pérez (ex-DC y actual militante de Demócratas), quien acusó a Camaño de “instrumentalizar políticamente” el tema. Ello fue negado por el parlamentario local, precisando que “el hecho de que haya diferencias internas en la DC no puede deslegitimar una denuncia de esta magnitud”.

El caso es que el hecho tendría dividida a la militancia DC en la región, pues mientras algunos apoyan la repostulación del diputado Felipe Camaño, otro sector se ha abierto a la posibilidad de entregarle un cupo a Jorge Sabag. Eso pondría a ambos en la misma lista parlamentaria, abriendo una lucha electoral que vendría sazonada por la situación del río Laja. Pero habrá que ver si esta harina entra en ese costal porque todo indica que Sabag postularía finalmente al alero del Partido Demócratas en un acuerdo que estaría virtualmente sellado.

Ahora, la acción de Camaño ha encontrado apoyo entre los mismos regantes locales. Así lo expresó el juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, Francisco Saldías, quien estuvo presente en la mencionada sesión parlamentaria y aplaudió la instalación de la comisión investigadora.

“La comisión investigadora se aprobó con 60 votos a favor, 2 en contra y 26 abstenciones. Estas últimas son de diputados oficialistas, pues la DGA envió una carta con timbre pidiéndoles a todos los parlamentarios rechazar. Ahora, para nosotros es un gran logro que se hayan abstenido y no rechazado, pues el informe de la comisión es muy contundente. Nosotros estamos haciendo un llamado a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, para que tome cartas en el asunto porque esto es perjudicial para los regantes, para el mismo Salto del Laja y, especialmente, para los ‘blancos’ del canal Laja-Diguillín”, aseguró.

2

Una preocupante realidad: causas de VIF en Ñuble aumentan más de 30% en los últimos cinco años

Además de todos los problemas que debe enfrentar la Región de Ñuble a diario, ahora se sumó uno más: el aumento de los casos de violencia intrafamiliar (VIF). Esta realidad preocupa en demasía y es por eso que las autoridades a cargo de la seguridad regional acordaron ponerle especial atención a esta incivilidad, no solo desde el punto de vista del necesario combate a su ocurrencia, sino también en base a la prevención.

Según cifras de la Fiscalía Regional de Ñuble, la situación ha ido en crecimiento constante. Básicamente, pasamos de 2.971 causas VIF investigadas en 2020 a 4.309 casos registrados el año pasado. Si se suman todas estas situaciones de los últimos cinco años, hablamos de un total de 16.941 causas que han requerido atención judicial.

“Es una situación que estamos abordando y donde vamos a realizar una prevención intensa. No queremos seguir teniendo en Ñuble estos episodios que marcan este tipo de incidencias. Yo no me quiero quedar solo en el dato estadístico porque tenemos que preocuparnos de cómo hacer una prevención efectiva, y eso parte por el trabajo que estamos realizando con las escuelas y liceos para hacer un trabajo desde la base. Evitando la violencia en el pololeo, ya vamos a estar haciendo un trabajo efectivo”, destacó el seremi de Seguridad, Jorge Muñoz, frente a esta preocupante situación.

El tema debe observarse con dedicación, considerando que según cifras entregadas por la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres (ENVCM) 2024, el porcentaje de mujeres que denunció este tipo de agresión subió de 29% en 2020 a 37,4% en 2024 a nivel país, marcando un crecimiento significativo.

“La violencia intrafamiliar es una problemática que está priorizada a nivel nacional. En Ñuble es uno de los delitos de mayor ocurrencia y es por ello que también ha sido priorizado dentro del plan regional, y nosotros estamos preocupados siempre de atender a las víctimas de este delito”, sostuvo el jefe de operaciones de la zona de Carabineros Ñuble, teniente coronel Diego Salas.

3

Ahora correr será cosa seria: Municipalidad de El Carmen creó ordenanza para regular las carreras a la chilena

Las carreras a la chilena son una tradición propia del campo y si bien tienen su estructura propia, en la comuna de El Carmen decidieron que pegarles una rayada de cancha no estaría de más. Fue así que en la sesión N° 21 del Concejo Municipal carmelino se definió la aprobación de una ordenanza con normativas que considera 28 puntos necesarios para autorizar el desarrollo de este deporte criollo que, actualmente, no se encuentra regulado en el país.

“Como municipio, reconocemos que somos una comuna de tradiciones, que este es un deporte que llama mucho la atención y que tiene muchos adherentes; por lo que es algo que necesitábamos normar. Dentro de ello, definimos los criterios en que se van a autorizar este tipo de eventos, los lugares y las medidas de seguridad, resguardando también el bienestar animal que es muy importante en este tipo de competencias”, señaló el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, añadiendo que es una actividad que se desarrolla sin ningún tipo de protocolo u ordenanza acorde a los tiempos actuales.

Salo Troncoso es precisamente una de las personas que suele organizar carreras a la chilena, y por cierto, integró las comisiones en que se trabajó la elaboración del documento final. Según destaca, es importante que se haya podido lograr el acuerdo para normar este deporte criollo que semanalmente se desarrolla en distintos sectores de la comuna carmelina.

“Me parece muy bien este reglamento. Por ejemplo, regula los horarios, porque correr de noche es un peligro. Las canchas cerradas por ambos costados con mallas también es algo muy bueno, pues no falta quien se descuida con los niños y se cruzan cuando pasan los caballos corriendo, así que eso evita mucho los accidentes. Lo mismo con alguna persona que ande ebria, que llegan y se meten y no entienden los riesgos. Quienes quieran correr y que estén en estado de ebriedad, tampoco deben ser permitidos. El ideal es que todos los jinetes corran con sus cascos y chalecos”, expresó.

Dentro de los 28 puntos definidos en el reglamento de la ordenanza hay algunos referidos al proceso de solicitud de autorización para las carreras, requisitos y definición de figuras claves, tales como juez de cancha y de partida, además de veedores. También se requerirá la presencia de paramédicos con botiquín de primeros auxilios y el debido reporte del horario y lugar de las competencias a Carabineros, Bomberos y al hospital comunal. Asimismo, se regula la edad mínima para quienes sean designados como jinetes. Además, se impide que compitan aquellos que estén bebidos o derechamente ebrios, así como quienes suministren alguna sustancia que mejore o modifique artificialmente el rendimiento de los caballos.

4

El balance a dos años de la Ley de Responsabilidad Parental: Ñuble se anota 5.562 deudores de alimentos

Fíjese usted que el 20 de mayo recién pasado se cumplieron dos años desde que comenzó la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Para enmarcar esta nota, le contamos que la normativa facilita el acceso a la información financiera de los deudores y crea dos mecanismos para el pago de la deuda desde cuentas bancarias y otros instrumentos financieros del deudor, siendo el Estado el encargado de investigar su información. Y en el balance regional, anote que en Ñuble actualmente existen 5.370 deudores que son hombres, 184 mujeres y 12 de sexo indefinido.

Al respecto, el delegado presidencial regional, Rodrigo García, sostuvo que “esta ley da cuenta de una injusticia que se venía desarrollando por años, donde había muchos hombres en este caso, y también mujeres, que no cumplían con un requisito básico que era apoyar en la crianza de los hijos. El Gobierno no solo promulgó la ley, sino que también permitió tomar medidas para que se cumpla. Por ejemplo, hay descuento de la devolución de impuestos y la posibilidad de investigar la parte financiera de las personas que están involucradas. Creemos que da cuenta de la importancia de ir en apoyo de las mujeres”.

En el detalle, la seremi de la Mujer, Constanza Sánchez, explicó que las cifras regionales coinciden con las de nivel nacional porque, de las deudas de pensión de alimentos, el 96% corresponde a varones. Además, añadió que es interesante que al día de hoy desde los Tribunales de Familia se ha ordenado el pago de $ 2 billones 500 mil millones de deuda de pensiones de alimentos en todo el país, lo que (para que se haga la idea) equivaldría a la realización de 52 Teletones.

“Esta ley viene a equiparar la cancha. Nosotros sabemos que históricamente esta situación era muy normalizada con mujeres que se quedaron absolutamente solas con la crianza de sus niños, niñas y adolescentes. Hoy el Estado se ha encargado de ir a buscar esos bienes, tanto a cuentas bancarias como a fondos de AFP u otros mecanismos, lo que viene a reparar una tremenda desigualdad histórica”, dijo.

Consultado sobre esta situación, el seremi de Justicia, Cristopher Reyes, expresó que se ha logrado integrar el resguardo de niños, niñas y adolescentes, no solo con esta ley, sino también con otras normas legales como el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias.

“Este registro se encuentra activo desde noviembre del 2022, y a la fecha en nuestra región ha tenido más de nueve mil inscripciones. Las 5.562 personas que se encuentran inscritas en este registro, afectan lamentablemente a 7.292 alimentarios, es decir, en este momento en la Región de Ñuble tenemos más de siete mil niños, niñas o adolescentes que están en busca de tener el pago de su pensión de alimentos”, aseguró.

5

Crece el cooperativismo en Ñuble: asociaciones regionales aumentaron en un 15%

El último boletín estadístico de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) del Ministerio de Economía reveló las últimas cifras de las cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores existentes en el país. Los números del boletín muestran una realidad interesantísima a nivel país, pero también a nivel regional.

Resulta que según este sondeo, a abril de este año hay 2.159 cooperativas vigentes y activas en todo el país, lo que representa un crecimiento de un 12,6% en relación con el mismo mes de 2024, cuando solo se contabilizaban 1.918. Este aumento se generó principalmente por el aumento de cooperativas en rubros de servicios (773), producción y trabajo (517) y agrícola (271). Y para tirar la hebra completa, le contamos que las regiones en donde más se incrementó el número fueron en la Metropolitana (478), La Araucanía (314) y Valparaíso (249).

¿Y qué pasa con Ñuble? En la zona existen actualmente 46 cooperativas, lo que representa un aumento del 15%. En ese contexto, las mayores entidades por rubro son de servicios (25), agrícola (8) y agropecuarias (5). Asimismo, también destaca una variación positiva en asociaciones gremiales, con un total de 86 en la región, las que representan un incremento del 8,9% en comparación al año pasado.

Consultado por esta realidad, el seremi de Economía (s), Félix Mercado, señaló que “las cooperativas son mucho más que empresas. Promueven valores fundamentales como la asociatividad y la democracia, construyendo vínculos profundos con el territorio. Como ministerio consideramos que la asociatividad, representada a través de las cooperativas y asociaciones gremiales, son actores estratégicos, aportando al crecimiento, desarrollo y economía de las localidades, regiones y país”.

Conforme a las cifras, las cooperativas son las organizaciones que presentan un mayor aumento desde abril de 2024 hasta la fecha, lo cual también se da en el ítem de cantidad de asociadas y asociados, ya que en la actualidad alcanzan a 2.160.045 en todo Chile. La base societaria de las asociaciones gremiales es de 486.551, mientras que las asociaciones de consumidores cuentan con 3.146 personas.

En ese sentido, el jefe de la DAES, Juan José Montes, aseguró que “esto demuestra que existe un acercamiento de la sociedad con estos modelos que ponen en el centro a las personas y nos demuestra, además, que hay un despertar de la sociedad que toma el modelo cooperativo y la asociatividad como un modo útil para alcanzar sus objetivos. Las personas saben que deben estar con otros y otras para llegar más lejos, y son las cooperativas y las asociaciones esas maneras para desarrollar proyectos de todo tipo con alcances económicos como sociales y medioambientales, con una mirada sostenible y de futuro”.

Cabe destacar que la División de Asociatividad y Cooperativas pertenece a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, y tiene por objetivo fiscalizar cooperativas según el marco legal que las rige; además de organizar y gestionar iniciativas en favor de estas instituciones. Otro de sus objetivos es capacitar a funcionarios públicos y a la ciudadanía sobre el funcionamiento y marco legal de cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores.

Bueno, queridos amigos, ya nos estamos despidiendo de esta edición que esperamos les haya dejado el mismo calorcito en el corazón que a nosotros. Desde esta tribuna que le regala El Mostrador a los ñublensinos, queremos dejar bien en claro que Santiago no es Chile, que Ñuble también levanta la voz y que tiene temas que proponer al debate nacional. ¿Y nosotros?, pues queremos ser esa necesaria caja de resonancia que haga eco de lo que sucede en esta bella y sorprendente región.

Nos vemos en la próxima entrega noticiosa con más historias y novedades. Ustedes protéjanse del frío que nosotros andaremos recorriendo la región en busca de lo más selecto para entregárselo con todo cariño. Eso sí, nunca se nos olvida llevar la manta y el paraguas porque somos osados, pero también precavidos.

¡Hasta pronto!

