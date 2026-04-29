Día del Pingüino: la carrera contra el tiempo para proteger al Humboldt

El reciente Día Mundial del Pingüino, conmemorado el pasado 25 de abril, encontró en Chile a científicos, ambientalistas y ciudadanía movilizados bajo una misma consigna: “Es más que un pingüino”.

La campaña, que ya supera las 17 mil firmas y se extenderá hasta el 8 de junio, busca presionar al Gobierno para que reintegre a Contraloría el decreto retirado que declaraba al pingüino de Humboldt como Monumento Natural.

La ofensiva surge en medio de crecientes temores de que la paralización de esta protección pueda estar indirectamente relacionada con el caso Dominga, que lleva más de 10 años de tramitación ambiental y cuya RCA ha sido rechazada tres veces por el Comité de Ministros.

La preocupación de fondo apunta a mucho más que una especie. Organizaciones como la Alianza Humboldt advierten que proteger al pingüino significa resguardar uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.

Para el mundo científico y conservacionista, el retiro del decreto representa una señal inquietante sobre el equilibrio entre reactivación económica y protección ambiental, en momentos en que la especie enfrenta una disminución sostenida de sus poblaciones y un escenario cada vez más adverso.

En una reciente publicación de la Universidad de Chile, la comunidad científica advirtió que los pingüinos cumplen un rol mucho más profundo que el simbólico o turístico: son indicadores críticos de la salud de los ecosistemas marinos. “Los pingüinos son una señal temprana de lo que está ocurriendo en el medioambiente; cuando sus poblaciones cambian, nos están advirtiendo que algo no está funcionando en el ecosistema”, explicó la investigadora Gabriela Muñoz, del Laboratorio de Virología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.

En el caso del pingüino de Humboldt, la alerta es especialmente grave. Catalogado en peligro de extinción, enfrenta una combinación de amenazas asociadas al cambio climático, enfermedades emergentes como la influenza aviar H5N1, sobrepesca, turismo no regulado, tráfico marítimo y la presión humana directa sobre sus zonas de reproducción.

Entre estas últimas, destaca el impacto de perros sin control en áreas costeras, una de las principales causas de mortalidad antes de la expansión de la gripe aviar.

Los investigadores ponen el acento en que Chile posee una responsabilidad única a nivel global, al concentrar la mayor diversidad de especies de pingüinos del planeta y albergar poblaciones fundamentales tanto en territorio continental como en la Antártica.

Esto convierte al país en una plataforma estratégica para observar cómo las alteraciones ambientales afectan a estas aves y, por extensión, al equilibrio de ecosistemas completos. “La implementación de políticas públicas asociadas a su protección debiera verse fortalecida”, enfatizó Muñoz.

En la Antártica, el escenario tampoco ofrece tregua. El académico Luis Valentín Ferrada, investigador del Instituto Milenio BASE, advirtió que especies como el pingüino emperador enfrentan serias amenazas debido al retroceso del hielo marino provocado por el calentamiento global. La pérdida prematura de plataformas de hielo pone en riesgo directo sus ciclos reproductivos, mientras otras especies muestran distintos grados de adaptación o vulnerabilidad frente al aumento de temperatura.

Tanto la campaña como las investigaciones científicas demuestran que la conservación de estas aves ya no puede abordarse como una causa aislada.

Desde las costas del Norte Chico hasta la Antártica, los pingüinos se han convertido en una advertencia biológica sobre el deterioro ambiental global. Su defensa, sostienen científicos y organizaciones, implica proteger mucho más que una especie carismática: significa preservar señales vitales sobre la estabilidad de océanos, biodiversidad y clima planetario.