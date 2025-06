Todos los médicos del Cesfam de Pemuco se dieron licencias entre ellos y al mismo tiempo

Presentado por:

¡Saludos desde el indómito Ñuble!

A no desesperarse que ya estamos de regreso con un nuevo capítulo de su newsletter predilecto Aquí Ñuble, donde ya nos hemos convertido en lo más granado (después del choclo por supuesto) del acontecer noticioso, pegándole varios martillazos al clavo informativo de la región. Y aunque hemos tenido unas gélidas mañanas, seguimos adelante en nuestra misión investigativa para meter la nariz ahí donde las papas queman.

Mire, coincidiremos en que no deja de ser llamativo que Contraloría haya detectado más de 6.600 pagos de honorarios sin registrar en distintos municipios de la Región de Ñuble. Hay que entender aquí que todos los actos administrativos de las municipalidades deben ser registrados obligatoriamente en una plataforma llamada SEAPER. Esta fue diseñada precisamente para agilizar los procesos y darles un mayor orden por parte del órgano fiscalizador, pero no fue así en este caso, lo cual por cierto fue corroborado por el SII . Asimismo, existe un 68% de actos administrativos de diversa índole en los municipios ñublensinos que tampoco han sido informados a la plataforma, pero no le vamos a contar más aquí porque todos los detalles los encontrará en la nota que le hemos preparado con toda la sazón que se merece.

. Asimismo, existe un 68% de actos administrativos de diversa índole en los municipios ñublensinos que tampoco han sido informados a la plataforma, pero no le vamos a contar más aquí porque todos los detalles los encontrará en la nota que le hemos preparado con toda la sazón que se merece. Los vehículos fiscales debieran estar para el uso exclusivo de la labor de servir a la comunidad en el trabajo diario de las instituciones del Estado, pero cuando hay funcionarios que los confunden con el servicio de Uber estamos en problemas. Ese es el caso que afectaría actualmente al Serviu Ñuble, con una funcionaria que los utilizaría para trasladarse a hacer clases en una reconocida casa de estudios de Chillán, lo cual por cierto motivó la apertura de un sumario. Pero el problema es mayor si se trata de una persona que ya se había visto envuelta anteriormente en una delicada situación ocurrida en la Municipalidad de Bulnes y que fue escándalo nacional . Esta es una de esas historias que no nos gustaría tener que contar, pero en tiempos en que la probidad ha sido tan apaleada, vale la pena ponerla en el tapete, así que aquí le vamos a alumbrar el tema con todos los focos necesarios.

. Esta es una de esas historias que no nos gustaría tener que contar, pero en tiempos en que la probidad ha sido tan apaleada, vale la pena ponerla en el tapete, así que aquí le vamos a alumbrar el tema con todos los focos necesarios. En la comuna de Pemuco ocurrió lo que parecía imposible: todos los médicos del Cesfam comunal tomaron licencia al mismo tiempo y, para colmo, se las dieron entre ellos mismos, dejando sin atención especializada a la comunidad en pleno . Ahora, dado lo llamativo de la situación, no dudamos ni un segundo en lanzarnos un piquero a esta piscina noticiosa y averiguar más acerca de lo ocurrido. Lo que supimos nos dejó claro que, aparte de que ningún facultativo estaba enfermo, la raíz del problema estaba en una decisión del Concejo Municipal que originó una crisis de salud comunal. ¿Quiere saber qué pasó? No se complique que para eso estamos nosotros, que le traemos todos los detalles de este hecho sin precedentes.

. Ahora, dado lo llamativo de la situación, no dudamos ni un segundo en lanzarnos un piquero a esta piscina noticiosa y averiguar más acerca de lo ocurrido. Lo que supimos nos dejó claro que, aparte de que ningún facultativo estaba enfermo, la raíz del problema estaba en una decisión del Concejo Municipal que originó una crisis de salud comunal. ¿Quiere saber qué pasó? No se complique que para eso estamos nosotros, que le traemos todos los detalles de este hecho sin precedentes. Dicen que los grandes sueños comienzan con una simple idea, y en Ñuble arrancaron teñidos de verde y con mucha voluntad de por medio. Y es que con aplausos se recibió la noticia de que la Escuela de Formación de Carabineros se pegará un salto en ahorro de tiempo, pues evitará los casi cinco años que demanda su construcción definitiva en Chillán para iniciar funciones de manera transitoria en la comuna de Quirihue, permitiendo así formar a 60 nuevos policías uniformados desde el 2026 . Así que si quiere impregnarse a fondo de esta papita, puede pasar a leer sin problemas la nota que hemos preparado al respecto.

. Así que si quiere impregnarse a fondo de esta papita, puede pasar a leer sin problemas la nota que hemos preparado al respecto. En Ñuble, la salud está literalmente a la vuelta de la esquina porque la venta ilegal de medicamentos ha sido una de las más incómodas piedras en el zapato de las autoridades. Carabineros le ha puesto músculo al combate de esta incivilidad, pero aun así los antisociales persisten y este año ya van más de mil cajas de fármacos decomisados que se venden abiertamente en las calles. En ese tema nos metimos de cabeza y si quiere saber cómo nos fue, no le va a quedar más que pasar a informarse con nosotros acerca de esta cruda realidad que puede terminar perjudicando su salud “sin remedio”.

No podemos iniciar este viaje informativo sin antes agradecer al Presidente Boric por acordarse de nosotros en su última Cuenta Pública. ¡Aunque haya sido una sola vez!, pero se acordó. Igual nos vamos a incluir cuando aseguró que «Chile es también un país agrícola», porque nos gusta pensar que Ñuble pasó por su cabeza cuando lo dijo. Claro que nos encantaría haber recibido un par de noticias exclusivas para nosotros porque, a fin de cuentas, en la región tenemos más problemas que un libro de matemáticas y unas buenas nuevas habrían sido más que bien recibidas. Pero no fue así y, como siempre, seguimos participando.

Como podrá imaginarse, esta semana nos dimos un festín informativo que aún nos tiene salivando. Ñuble es una región joven que aún utiliza pantalones cortos y, por lo mismo, no deja de impresionarnos la cantidad de paño noticioso que hemos tenido que cortar. Ojalá siempre pudiésemos entregarle solo noticias positivas, pero la realidad nos direcciona hacia otro lado con situaciones que son imposibles de no ver. Y nosotros de ciegos tenemos bien poco.

¡Comencemos!

1

Contraloría detectó pagos de honorarios sin informar a 6.615 personas desde municipios de Ñuble

Para empezar esta historia, le vamos a comentar que de acuerdo a la Ley N° 18.695, las municipalidades están obligadas a informar a Contraloría sobre las decisiones que afectan a su personal mediante actos administrativos que deben ser registrados en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Esta plataforma fue creada precisamente para agilizar los procesos y darle un mayor orden al proceder de las corporaciones como tales.

Pues bien, el órgano contralor -que siempre está vigilante- detectó que existen distintas acciones de los municipios que no han sido informadas como debe ser. Entre ellas, pagos a personas que recibieron honorarios. En ese sentido, un informe emitido por la propia Contraloría, de acuerdo a lo que les mandata el Plan Nacional de Monitoreo y Control Municipal, rastreó estas falencias.

Para el caso que nos compete, que es el de la Región de Ñuble, el ente fiscalizador precisó que un 68% de los actos realizados por los municipios locales no han sido registrados en la plataforma SEAPER como debe ser. Esto deja al territorio ñublensino en el tercer lugar del listado, situando a la región en el podio de los ayuntamientos más incumplidores. Destacan el municipio de Coihueco con 4.237 actos no informados, Cobquecura (3.725), Coelemu (3.135) y San Fabián (3.108), todos entre las 20 municipalidades más irresponsables del país en ese aspecto.

Pero eso no es todo y aquí viene la parte más carnuda del hueso. Según el estudio, en Ñuble existen 6.615 personas que recibieron pagos de honorarios por parte de municipios de la región, pero que no fueron informados a Contraloría. En ello fue clave la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que dio cuenta de la efectividad de estos pagos. Esta situación deja a Ñuble en la octava posición nacional del listado correspondiente a esta deficiencia administrativa.

Ahora bien, cabe precisar que se registraron estos problemas en todos los municipios del país, así que ninguno pasó este examen de la blancura. Si lo ponemos en balance, se estima que una de cada cinco personas informadas por el SII no aparecen en el SEAPER, lo cual no es menor. En ese sentido, es correcto añadir que la obligación legal es que los municipios informen sus actos en un plazo no superior a 15 días hábiles, pero se han encontrado casos en que la tardanza llega a 77 días hábiles.

Y de postre, le mencionamos que cuatro capitales regionales no fueron controladas por no remitir la información solicitada a tiempo. Estas son: Santiago, Concepción, Puerto Montt y (¡cómo no!) Chillán.

2

Funcionaria de SERVIU mantiene sumario en su contra: ya había estado involucrada en escándalo de la Municipalidad de Bulnes

La lógica dice que si un funcionario público acaba metido en una situación compleja por firmar el documento equivocado o tomar una decisión errada, guarde las formas si sigue en el servicio y sea más cuidadoso en el futuro. Sin embargo, desde SERVIU nos llegó este caso de una alta funcionaria que actualmente mantiene un sumario en su contra por el uso incorrecto de vehículos fiscales. El hecho resulta curioso porque se trata de la misma persona que estuvo involucrada en un problema en la Municipalidad de Bulnes, que fue noticia nacional y que estalló en febrero de 2024.

Pero vamos desde el inicio. A principios del año pasado se hizo pública la firma de un convenio por $ 65 millones para la construcción de un barrio transitorio para el campamento El Esfuerzo en la comuna de Bulnes. La situación alertó sobre un eventual conflicto de interés que involucró al exjefe comunal bulnesino Guillermo Yeber, imputado en aquel entonces por el bullado caso Cuentas Corrientes. En este incidente resultó que la empresa ganadora del proceso licitatorio (IGPA SPA) -impulsado por la municipalidad en cuestión- y el edil tenían cierto grado de cercanía.

En esa situación se vio inmersa Carolina Mendoza, entonces directora de la DIDECO bulnesina y quien firmó dicho convenio en calidad de alcaldesa subrogante. El tema es que la funcionaria en cuestión habría mantenido una relación con el entonces encargado del Departamento de Asentamientos Precarios de SERVIU, Antonio Marchant (actual seremi de Vivienda), quien por cierto seleccionaba las iniciativas para convenios y proyectos a desarrollar. Aunque dicho vínculo fue negado entonces por Marchant, funcionarios de SERVIU aseguran que es efectivo.

Sumario en curso

Lo anterior sirve como contexto, ya que la situación actual ha cambiado. Carolina Mendoza, quien hoy se desempeña como jefa del Departamento de Administración y Finanzas de SERVIU Ñuble, enfrenta un sumario administrativo iniciado en enero de 2024 por presuntas faltas que podrían comprometer el principio de probidad. Esta investigación fue solicitada por el nivel central y abarca el período comprendido entre octubre y diciembre de 2023, durante el cual se detectaron inconsistencias en las bitácoras de los vehículos institucionales y de uso externo.

Y esto sigue. Según cuentan fuentes ligadas a la asociación de funcionarios de SERVIU, desde abril de 2025 que Mendoza realiza clases en la Universidad del Biobío (UBB), permiso que le fue concedido con la condición de que devolviera al servicio las horas utilizadas en dichas labores académicas. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que existen fotografías que dan cuenta de un eventual mal uso de vehículos fiscales que la trasladarían hasta la casa de estudios en cuestión. Evidentemente, los funcionarios informantes solicitaron reserva de sus identidades, pues según explicaron, el temor a represalias es fundado y real.

El sumario por este ilícito se encuentra en etapa de formulación de cargos y, ciertamente, Mendoza no sería la única afectada por esta situación que, de acuerdo con los tiempos que corren, cobra mayor relevancia cuando el debate nacional está centrado en el buen uso de los recursos públicos y la tan mancillada probidad.

Todo indica que este tipo de acciones mantienen al SERVIU con la epidermis delicada, al punto de que el pasado 16 de mayo se envió el oficio N° 253 de parte de la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, a todos los seremis de Vivienda y SERVIU del país instruyendo acerca del correcto uso y administración de los vehículos fiscales. Es de esperar que el recordatorio encuentre oídos fecundos, pues ya nadie puede asegurar si este país resiste un problema más, asociado al correcto actuar de los funcionarios públicos.

3

La verdad (política) de la milanesa: ¿por qué los médicos del Cesfam de Pemuco presentaron licencias al unísono?

El Cesfam de la comuna de Pemuco es distinto a los demás. La diferencia radica en que pese a ser una comuna pequeña, debe ser de las pocas que cuenta con siete médicos para atender a la comunidad, y ese es un lujo que debería cuidarse. Pero, ¿qué pasa cuando todos los facultativos se encuentran con licencia médica a la vez? Pues, en un hecho insólito, justamente eso fue lo que pasó en la cordillerana localidad, dejando a todos los vecinos sin atención profesional. Pero el caso es más grave aún, pues resulta que las licencias en cuestión… ¡se las dieron entre los mismos facultativos!, y considerando que el municipio no tiene atributos para frenar una situación como esta, no le quedó más remedio que aceptarlas y alertar al Compin para que investigara lo ocurrido.

Ahora, la pregunta es por qué sucedió esto. Resulta que el Concejo Municipal pemucano decidió en pleno, pero con el voto en contra del alcalde Johnnson Guíñez, terminar con una asignación que recibían los médicos en cuestión y que, por cierto, hacían más atractiva su permanencia en una localidad pequeña y rural como Pemuco. Eso detonó la partida de licencias médicas para los facultativos, quienes hicieron uso de esta posibilidad en señal de protesta por dicha medida.

Encontrándose sin médicos para atender a la comunidad, los ediles recurrieron a Contraloría para solicitarle que investigara lo ocurrido, acusando al jefe comunal y al director de Salud Municipal, Francisco Garrido, de no tomar medidas para evitar la situación. Por ende, solicitaron al ente fiscalizador evaluar un posible caso de notable abandono de deberes para ambos.

Una situación que se advirtió

Si bien con esos antecedentes puesto sobre la mesa no se entendía bien la acción de los concejales en pleno ante Contraloría, considerando que la situación había sido generada por ellos mismos en el seno del Concejo Municipal y parecía que el cojo pretendía culpar al empedrado, fue el propio alcalde Johnnson Guíñez quien acabó por aclarar lo ocurrido.

“La asignación se estaba entregando como lo establece el artículo 45 de la Ley N° 19.378, que es la Ley de Atención Primaria de Salud y la cual el Concejo Municipal tiene la facultad de entregar o no. El 3 de enero decidió otorgarla a los médicos y a otros funcionarios de salud, pero el 16 de mayo la eliminó. Por $1.600.000 mensual, un médico jamás va a trabajar en Pemuco, y si bien están volviendo de sus licencias, cuando a fin de mes vean que su remuneración no es la misma que el mes pasado, nos vamos a quedar sin médicos”, dijo, añadiendo que espera que la medida sea revertida por los ediles. Asimismo, evitó referirse a que se haya tratado de una simple vendetta política que salió mal y que acabó pagando la comunidad pemucana.

El jefe comunal reiteró que los recursos para entregar la asignación estaban considerados en el presupuesto, por lo que entregarla no provocaba ningún problema financiero. “A mi juicio fue una decisión errónea y por eso voté en contra. Yo les advertí (a los concejales) que esto iba a generar un problema de proporciones. Eso sí, debo agradecer al Servicio de Salud Ñuble que nos facilitó médicos para poder funcionar de momento, pero el problema persiste. Esta situación hay que arreglarla en beneficio de la gente. A mí me acusan de mala gestión, pero no sé si hay otro Cesfam en el país que tenga siete médicos contratados por el municipio y dos más que nos envía el Minsal”, finalizó.

4

¡Grande el Itata!: Quirihue recibirá transitoriamente la Escuela de Formación de Carabineros en Ñuble desde el 2026

Ñuble es una región de importancia para Carabineros y la razón es simple: es la que mayor cantidad de postulantes a la institución registra cada año. Por lo mismo, fue bien recibido en su momento el proyecto de crear un Grupo de Formación en la zona, el cual ya avanza en su construcción. El problema es que tardará no menos de cuatro años en concretarse y a eso había que buscarle solución, debido al alto interés de los jóvenes ñublensinos que sueñan con vestir de verde.

Pues bien, la plegaria fue respondida recientemente por el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, tras confirmar que será la comuna de Quirihue la que recibirá la instancia formativa policial de manera transitoria desde 2026, funcionando en lo que fue antiguamente el internado comunal Casiano Andrade Vera.

“El año pasado aprobamos el diseño de la nueva Escuela de Formación de Carabineros para Ñuble en un convenio que ya está firmado. Es un proceso que demanda casi dos años para su diseño y tres más para ser ejecutado. Por eso, queremos anunciar que en enero de 2026 se abre la escuela transitoria de Carabineros en la Región de Ñuble. Esto lo vamos a hacer en Quirihue”, aseguró la primera autoridad regional añadiendo que el establecimiento tendrá capacidad para albergar a 60 jóvenes, con hombres y mujeres en partes iguales.

Por su parte, el alcalde de Quirihue, Eduardo Redlich, se mostró contento por la concreción de esta iniciativa. “Hoy contamos con la infraestructura necesaria para recibir este primer grupo de aspirantes a Carabineros. Estamos muy contentos porque esta iniciativa aportará también una mayor visibilidad a nuestra comuna, así que solo resta anunciar que el grupo de formación transitorio comenzará a funcionar desde enero próximo”, indicó, aseverando que ya se están proyectando los arreglos y remodelaciones necesarias.

Cabe recordar que la definitiva Escuela de Formación de Carabineros estará ubicada en el sector de Capilla Cox, camino a Cato, en una superficie 13.340 m2 de edificación, sumado a 29.300 m2 de obras exteriores. La nueva construcción podrá albergar a 240 aspirantes. Y como hay que ser justos y darle al César lo que le corresponde, se debe mencionar que las bases de esta obra fueron sentadas por la entonces jefa de la Zona Ñuble, la general María Teresa Araya. Si bien actualmente ella integra el alto mando institucional como directora nacional de Apoyo a las Operaciones, sin duda dejará un gran recuerdo de su paso por la región, dada su permanente cercanía con la comunidad.

5

¡Guerra sin cuartel!: ya van más de mil cajas de fármacos decomisados este año en el comercio ilegal chillanejo

Aunque es bien sabido que comprar medicamentos en la vía pública, ferias y lugares no autorizados reviste un peligro asolapado para la salud, muchas personas continúan haciéndolo. Lo cierto es que la posibilidad de acceder a fármacos sin receta o a precios más bajos puede parecer atractiva, pero conlleva peligros que, en algunos casos, pueden ser fatales. Por lo mismo, las autoridades han reforzado el llamado a la población a tomar conciencia, actuar con responsabilidad y contribuir a frenar el avance de estas verdaderas mafias del comercio ilegal de medicamentos.

Hablamos de medicamentos cuya procedencia y autenticidad son desconocidas. En ese punto hace una especial inflexión el seremi (s) de Salud, Gustavo Rojas, al reiterar que no son pocos los peligros asociados a la comercialización ilegal de fármacos, y advirte que las farmacias son los únicos establecimientos facultados para el expendio de medicamentos. Y aunque se caiga de maduro, no está de más recordarle que las únicas personas que pueden recetar fármacos son los médicos, dentistas y matronas; y si tiene dudas, siempre se puede preguntar al químico farmacéutico. En resumen, la cosa es siempre con el profesional.

“No hay ninguna garantía que se trate de productos auténticos que no estén adulterados o, incluso, falsificados. Al ser vendidos en la calle, no cumplen con los requisitos mínimos de temperatura, pudiendo generar graves consecuencias para la salud de quienes los consumen, incluyendo daños hepáticos, renales o incluso la muerte. Cualquier tratamiento médico indicado por un especialista, puede verse alterado si se accede a fármacos vendidos en la ilegalidad, incluyendo las redes sociales, pudiendo infringirse la seguridad, calidad y eficacia del tratamiento”, advirtió la autoridad sanitaria, agregando que tampoco existe certeza de que se esté accediendo al medicamento que realmente se requiere.

La fiscalización no afloja

Hay que decir también que Carabineros le ha dado duro al combate contra la venta ilegal de medicamentos. Esta cruzada policial se desarrolla a través del Plan 40 Minutos y otros servicios focalizados en determinados puntos estratégicos de Chillán, donde se ha fortalecido el control y la fiscalización respectiva.

“Hemos orientado el control hacia el sector céntrico de la capital regional, así como hacia las inmediaciones del Hospital Herminda Martin y el Persa Monterrico, donde nuestros análisis delictuales nos indican que hay proliferación de venta ilegal de medicamentos. Especialmente en Chillán, hemos registrado una positiva labor con ocho importantes procedimientos, donde se detuvo a siete personas por su responsabilidad en la infracción al Código Sanitario con la venta de medicamentos de forma ilegal y también por infringir la Ley 20.000 de Drogas en la comercialización de fármacos sujetos a control”, detalló el subprefecto de Carabineros Ñuble, teniente coronel José Luis Villegas.

En los procedimientos de este año en Chillán, Carabineros registra cerca de mil cajas de medicamentos incautadas, con lo cual saca de circulación productos que carecen de procedencia certificada, trazabilidad y de los cuales se desconoce su origen. Y por si le asalta la duda igual que a nosotros, le contamos que esos fármacos decomisados son recepcionados por la Unidad de Farmacias y Profesiones Médicas de la Seremi de Salud para ser destruidos, pues entre las consecuencias que pueden generar estos remedios se encuentra el agravamiento de síntomas, intoxicación, reacciones adversas graves u otras enfermedades adicionales a las que pudiera padecer quien las ingiera.

