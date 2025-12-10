Lo que se juega Martín Arrau este domingo en Ñuble

¡Hola, amigos!

1

El as bajo la manga de Kast: el rol clave de un ñublensino en la segunda vuelta presidencial

Nunca en los últimos años, la Región de Ñuble había tenido tanto protagonismo en una campaña presidencial como en esta ocasión. Y es que es precisamente el ñublensino Martín Arrau quien lleva las riendas de todo lo que sucede y se decide en el corazón de la campaña del presidenciable José Antonio Kast, por lo que los ojos del mundo político están puestos en los números que mostrará la región en la segunda vuelta presidencial.

Arrau es un hombre con historia por estos lares, no solo por haber sentado las bases en la instalación de la Región de Ñuble y en su posterior trabajo como primer intendente de la misma, sino también por su irrupción electoral como convencional constituyente en 2021, donde resultó electo como primera mayoría regional con 22.170 votos.

Siendo hoy el hombre clave de Kast, su mezcla de planificación ingenieril con un fino ojo político le ha permitido dirigir los distintos procesos electorales desde el Partido Republicano, logrando resultados importantes. Fuentes de dicha tienda política le atribuyen haber logrado 23 representantes en el Consejo Constitucional de 2023 y un interesante resultado en los comicios municipales del año pasado, sumando 8 alcaldes y 234 concejales.

Por ende, lo que suceda en Ñuble este domingo será trascendental. En primera vuelta, José Antonio Kast obtuvo la primera mayoría con el 31,63% de los votos, seguido por Franco Parisi que se llevó el 22,12% de los sufragios. En tanto, la candidata oficialista Jeannette Jara remató tercera con solo el 19,02% de las preferencias, bastante lejos de Kast.

Bajo esa lógica, todo se centrará en el comportamiento electoral de Ñuble, una región que Martín Arrau ha tratado con mucha dedicación y que observa permanentemente. Si bien se anticipa un triunfo rotundo de Kast en tierras ñublensinas, habrá que ver qué dirección toman los votos de Parisi y cuánto más puede adicionar Jannette Jara en una región que no le ha sido favorable. Pase lo que pase, desde la tienda republicana aseguran que lo que suceda será obra de Arrau y eso puede catapultarlo muy alto.

2

Se reactiva el Caso Procultura en Ñuble: mundo político valoró la entrada a la cancha del CDE

La querella del CDE en contra de Alberto Larraín, creador de la polémica Fundación Procultura, no pasó desapercibida en Ñuble, pues la acción judicial alcanza también a los funcionarios públicos que resulten responsables. Dado que el GORE de Ñuble está metido de lleno en el ojo de este huracán, el mundo político paró las antenas de inmediato frente a una situación que estiman, debe esclarecerse cuanto antes.

En términos simples, el contraataque del CDE toca a la región. En 2022, el Gobierno Regional asignó directamente $268.100.000 a la Fundación Procultura para el programa “Transferencia de fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”. Y cuando el análisis de los tentáculos de la cuestionada fundación explotaron, las esquirlas activaron diversas acciones judiciales en Ñuble en busca de explicaciones satisfactorias.

Obviamente, desde el mundo parlamentario siguen de cerca cada una de las diligencias en torno a una investigación que ha seguido adelante. En ese sentido, el diputado Felipe Camaño (IND-DC) valoró lo ocurrido recientemente, destacando que la situación debe aclararse por completo.

“En tiempos en que la probidad del mundo político se encuentra cuestionada, es valorable que esta investigación siga su curso. Espero que desde Ñuble se preste toda la colaboración posible porque con los recursos públicos no se juega. Son dineros que siempre deben estar disponibles para solucionar los problemas de la región y no los bolsillos de alguien en particular”, afirmó.

Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) destacó la acción del CDE en el Caso Procultura, añadiendo que se trata de un caso que ha pasado casi desapercibido, a pesar de su gravedad y afectación al patrimonio regional.

“Acá se le entregó un cheque en blanco a una fundación, sin ningún control ni racionalidad económica, con un claro sobreprecio en el valor contratado y un exceso evidente de discrecionalidad. Llevamos dos años desde que estalló este caso en Ñuble y el gobernador regional aún no realiza un mea culpa ni explica a la comunidad lo que ocurrió”, sostuvo.

3

La sequía le pega duro a Ñuble: llaman al consumo responsable de agua

La escasez hídrica volvió a aparecer en Ñuble, pero esta vez con más intensidad. La situación es tan preocupante que la Junta de Vigilancia del Río Chillán decidió declarar “período de escasez”, puesto que dicho brazo de agua trae cerca de un 43% menos de caudal respecto del año pasado a igual fecha. La medida ya fue adoptada por la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

“Vemos con preocupación la falta de este recurso, considerando que hay poca nieve en la cordillera. A esto se agrega el agravante de que unos particulares lograron inscribir la mitad del Río Chillán, pese a todas las demandas que habíamos hecho por extracción ilegal de agua”, explicó Héctor Jaque, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Chillán.

Según comentó el dirigente, la situación habría sido producto de que un funcionario de la DGA no se habría presentado en tribunales cuando se realizó la demanda. Al respecto, indicó que ello desembocó en que legalmente se le habrían entregado 500 lts/seg a los mencionados particulares.

Junto con llamar a la comunidad a usar responsablemente el agua, Jaque apuntó que si bien una solución sería la construcción del Embalse Chillán, el inicio de obras no estaría proyectado sino hasta 2030, estructura que también asumirá el abastecimiento de agua para la ciudad de Chillán.

El agro en problemas

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, expresó su preocupación por el bajo caudal que traen los principales ríos de la región. La preocupación es evidente porque otras fuentes de agua como los pozos profundos también muestran mínimos niveles y la duda es si los cultivos como el maíz, remolacha y achicoria llegarán a cumplir su ciclo y podrán ser regados normalmente.

“Este año se ha sembrado mucho menos maíz que en años anteriores, producto que son cultivos que necesitan agua hasta abril. Esas hectáreas se han sembrado con un poco más de trigo, cuyo último riego se realiza a fines de noviembre”, explicó junto con reiterar el llamado a las autoridades para concretar cuanto antes el Embalse Nueva La Punilla que permitirá regar cerca de 75 mil hectáreas.

La cosa es compleja. Si bien desde el MOP han anunciado que el consumo de agua para beber está garantizado hasta marzo de 2026, debe considerarse que Chile ya suma 16 años en condición de sequía. El tema es tan difícil que durante este año se denegó la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas en distintas fuentes subterráneas, por lo que la falta del vital elemento es una pandemia generalizada que debe tomarse con la debida seriedad.

4

¡Chillán en modo 2.0!: pago digital en el transporte público llega a los taxis colectivos

Chillán ya se está acostumbrando a ser pionera en la modernización del transporte público. Y si ya habíamos tocado el cielo con la irrupción de los buses eléctricos y el pago con tarjeta en los taxibuses hace casi un año, ahora la tecnología llegó a los taxis colectivos con una primera línea que implementará un nuevo ecosistema digital de pago.

Se trata de la Línea 36, cuyos conductores decidieron pegarse un salto al futuro y junto con poder utilizar el convencional pago en efectivo, también se puede cancelar el boleto a través de un código QR de la app Bipay Wallet, la que por cierto se descarga gratuitamente. Con esto, la capital regional se consolida como un referente nacional en la modernización del transporte urbano.

La Línea 36 moviliza diariamente alrededor de dos mil pasajeros, lo que no es menor si se considera que cerca del 20% de la población chillaneja se moviliza en taxi colectivo. En promedio, cada vehículo de la mencionada línea realiza entre 8 y 10 vueltas diarias, operando con tarifas diferenciadas según el recorrido.

“La incorporación del pago digital en los colectivos es un paso clave para democratizar el acceso al transporte público. Estamos eliminando barreras como la necesidad de contar con efectivo y, al mismo tiempo, modernizando nuestro sistema. Esta tecnología hace que el transporte sea más inclusivo y accesible para todas y todos los chillanejos”, destacó el seremi de Transportes, Javier Isla, al respecto

Ya, ¿pero cómo funciona el sistema? Cada colectivo cuenta en su interior con códigos QR impresos en fundas termolaminadas. Para activar el servicio, los conductores inician la sesión en la aplicación y escanean el QR del vehículo correspondiente, quedando operativos para recibir pagos digitales. Con ello, los usuarios solo deben descargar la app, registrarse, cargar saldo, abrir la aplicación y seleccionar “Pago QR”. De ahí en adelante, todo funciona solo.

Paula Aguilera, representante legal de la beneficiada línea, destacó que «este sistema nos permite trabajar con mayor seguridad. Al reducir significativamente el manejo de efectivo, disminuyen los riesgos de sufrir asaltos. Además, esta mayor seguridad y comodidad en el pago contribuirá a aumentar el flujo de pasajeros que utilizan nuestro servicio».

5

Los números de la discapacidad en Ñuble: el 22,9% de su población adulta posee dicha condición

Si ya la Región de Ñuble destacaba por ser la más longeva del país, ahora debe sumarse un nuevo título. Es que según el tercer Estudio Nacional de Discapacidad resulta que el 22,9% la población adulta ñublensina, vale decir casi la cuarta parte, posee alguna discapacidad, cifra que resultó ser superior al promedio nacional, que alcanza el 17,6%.

Con estos números a cuestas, bien vale la pena preguntarse cómo se enfrenta esta situación desde el mundo de la salud. En ese sentido, la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, destacó el rol que cumplen en esta tarea los equipos de salud que componen la red asistencial.

“La discapacidad es una condición que nos desafía a avanzar hacia sistemas más inclusivos y eso es posible gracias al compromiso de nuestras y nuestros profesionales que acompañan, rehabilitan y promueven la autonomía de las personas en cada rincón de Ñuble”, apuntó.

A juicio de la kinesióloga jefa de la Sección de Rehabilitación Física y Respiratoria del Servicio de Salud Ñuble, Andrea Muñoz, en la red asistencial se aplicó la ficha IDA (Índice de Accesibilidad) en casi el 100% de los establecimientos municipales y dependientes, lo que permite diagnosticar brechas y orientar planes de mejora.

“Las municipalidades de Coelemu y Yungay demarcaron estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad y se fortalecieron las mejoras estructurales en accesibilidad realizadas para la atención de público y en la sala de rehabilitación del Hospital de Yungay. A eso se suma la sensibilización desarrollada en conjunto con MINSAL y SENADIS”, explicó.

