Más de agraz que de dulce: la encrucijada de la cereza en Ñuble

¡Hola! Durante años, la cereza fue sinónimo de oportunidad en Ñuble. Nuevos huertos, exportaciones en alza y la promesa de un negocio rentable instalaron la idea de que el sur también podía subirse al carro del éxito frutícola. Cada temporada parecía confirmar esa tendencia. Hasta ahora.

La última cosecha dejó un sabor distinto. A pesar de los volúmenes récords, los números no cuadraron para muchos productores. Los precios cayeron, los costos se mantuvieron altos y el mercado –especialmente el chino– dejó de responder como antes. Lo que parecía un ciclo virtuoso comenzó a mostrar sus grietas.

En este nuevo escenario, la cereza en Ñuble enfrenta algo más que una mala temporada: un cambio de etapa. En Aquí Ñuble desmenuzamos las claves de este giro, a partir del análisis del economista agrario Jorge González Urbina, para entender qué está en juego y qué viene para uno de los cultivos más emblemáticos de la región.

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Cerezas en Ñuble: del auge exportador a la crisis de rentabilidad

La temporada 2025-2026 de la cereza chilena dejó en evidencia un cambio de ciclo. En Ñuble, donde la actividad ha crecido con fuerza en los últimos años, el balance fue especialmente complejo: altos volúmenes exportados no lograron traducirse en rentabilidad, instalando un escenario de incertidumbre y ajustes. El diagnóstico elaborado por el investigador y economista agrario de INIA Quilamapu, Jorge González Urbina, permite ordenar esta crisis en cuatro grandes ejes.

“En Ñuble, el escenario de corto y mediano plazo no es distinto al del resto del país, con reestructuración del sector y, lamentablemente, con productores que deberían dejar el negocio. Es una situación en desarrollo”.

Fin del ciclo virtuoso: sobreoferta y caída de precios

Durante más de una década, la cereza chilena operó bajo una lógica expansiva: más superficie plantada, más volumen exportado y mejores precios. Sin embargo, ese equilibrio comenzó a romperse en las últimas temporadas y terminó por colapsar en 2025-2026. El aumento sostenido de la producción no encontró una demanda capaz de absorberlo, generando una sobreoferta que impactó directamente en los precios.

Como advierte González Urbina, “la fuerte caída de precios en China en 2024/25, que no se recuperaron en 2025/26, confirman que el ciclo virtuoso de aumento de precios, aumento de producción, incremento de oferta exportadora y aumento de demanda era insostenible”, precisando que, “en este caso, se derrumbó por exceso de oferta y, por tanto, quiebre de precios”.

El récord de 114 millones de cajas exportadas no logró traducirse en mayores retornos, evidenciando un cambio estructural: el mercado dejó de premiar el volumen. Lo que antes era una señal de éxito, hoy se convierte en un factor de riesgo, obligando al sector a repensar su estrategia productiva y comercial.

Alta dependencia de China y fragilidad comercial

El mercado chino ha sido el motor del crecimiento de la cereza chilena, pero también su principal vulnerabilidad. A pesar de los avances en diversificación, la dependencia sigue siendo crítica.

Tal como señala el investigador: “China sigue siendo nuestro mercado relevante” y, aunque otros destinos han crecido, “el gigante asiático redujo su participación en ‘solo’ tres a cuatro puntos porcentuales”, lo que “resulta decisivo en el nivel de precios que se obtenga”.

Esta concentración implica que cualquier variación en la demanda, en los tiempos de consumo o en las estrategias de los distribuidores, impacta directamente en los retornos de los productores chilenos. La última temporada fue ilustrativa: incluso en el período de mayor demanda, “los precios repuntaron significativamente, sin compensar eso sí, el bajo nivel del resto de la temporada”, explica el economista agrario.

Aunque se han abierto mercados como Estados Unidos, India o Brasil, estos aún no alcanzan la escala suficiente para equilibrar la balanza. La diversificación avanza, pero no al ritmo que exige el nuevo escenario.

Problemas de gestión: logística, calidad y diferenciación

A los factores estructurales se suman debilidades en la gestión del propio sector. La temporada evidenció fallas en la coordinación de los envíos, con una alta concentración de fruta en un período temprano. Esto generó una sobreoferta anticipada en destino, afectando la formación de precios desde el inicio.

En palabras de González Urbina: “Se concentró un gran volumen de fruta a fines de noviembre, presionando los precios a la baja”, lo que además “generó decisiones, en cierta medida, especulativas de los distribuidores y comercializadores en China”.

A esto se suma un cambio en las exigencias del mercado. La calidad ya no es un atributo diferenciador, sino un estándar mínimo. Las diferencias “por calidad y variedad” se reflejan en brechas de precio significativas, donde los calibres menores y las variedades menos demandadas quedan rezagadas.

En este contexto, aspectos como el recambio varietal, la tecnología de poscosecha, la logística de transporte y el manejo de frío se vuelven determinantes. La competitividad ya no depende solo de producir más, sino de producir mejor y en el momento adecuado.

Impacto en Ñuble: menor rentabilidad y reestructuración del sector

En Ñuble, donde la cereza ha sido una apuesta relevante de diversificación agrícola, el impacto de esta nueva realidad ha sido profundo. Los retornos estuvieron por debajo de lo esperado, afectando directamente la sostenibilidad económica de los productores.

El diagnóstico es categórico según González Urbina: “Los niveles de ingreso declarados, en general, fueron inferiores a los esperados”. Esto derivó en que “hubo, por tanto, menor rentabilidad a la esperada, incluso con costos sin solventar en muchos casos”.

Esta situación no es homogénea, pero sí suficientemente extendida como para anticipar cambios estructurales. El propio investigador advierte que el sector entra en una fase de ajuste, “con reestructuración del sector y, lamentablemente, con productores que deberían dejar el negocio”.

Ñuble, además, enfrenta una limitación adicional: la ausencia de variedades de alto valor consolidadas, lo que restringe su capacidad de capturar mejores precios en mercados exigentes. Así, la región se encuentra en una posición especialmente sensible frente al cambio de ciclo.

Antes de cerrar la edición de hoy, les contamos que, en síntesis, el escenario que se abre no es el del colapso, sino el de una transición. La cereza chilena –y en particular en Ñuble– deberá adaptarse a un mercado más competitivo, menos predecible y con menores márgenes. La sostenibilidad del negocio dependerá, cada vez más, de la capacidad de ajustarse a esta nueva realidad.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.