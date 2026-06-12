Metro de Santiago informa servicio parcial en L2: cinco estaciones están cerradas
Las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño se encuentran sin servicio por una persona en la vía. Red Movilidad dispuso de buses de apoyo paralelos al tramo afectado, correspondientes a los servicios 201-271-301-223.
Esta tarde Metro de Santiago informó sobre una alteración en el servicio de Línea 2 debido a una persona en la vía. A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio sólo se encuentra disponibles entra las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, además del tramo Franklin-Vespucio Norte.
Las cinco estaciones cerradas corresponden a :
- El Llano
- San Miguel
- Lo Vial
- Departamental
- Ciudad del Niño
17:32 hrs. Estaciones cerradas en #L2:
❌️ El Llano
❌️ San Miguel
❌️ Lo Vial
❌️ Departamental
❌️ Ciudad del Niño https://t.co/URgFdVqNcc
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 12, 2026
Asimismo, Red Movilidad puso a disposición buses de apoyo en paralelo a la línea afectada por Gran Avenida, correspondientes a los servicios 201-271-301-223.
🔴#AlertaMetro #L2
Servicio de @metrodesantiago disponible en #L2 desde Lo Ovalle hasta Hospital el Pino y Franklin a Vespucio Norte.
🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L2 en 🔁bucle por Gran Avenida: 201-271-301-223. pic.twitter.com/ivjGecdQBE
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) June 12, 2026
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