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Metro de Santiago informa servicio parcial en L2: cinco estaciones están cerradas PAÍS

Metro de Santiago informa servicio parcial en L2: cinco estaciones están cerradas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Las estaciones El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño se encuentran sin servicio por una persona en la vía. Red Movilidad dispuso de buses de apoyo paralelos al tramo afectado, correspondientes a los servicios 201-271-301-223.

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Esta tarde Metro de Santiago informó sobre una alteración en el servicio de Línea 2 debido a una persona en la vía. A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio sólo se encuentra disponibles entra las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, además del tramo Franklin-Vespucio Norte.

Las cinco estaciones cerradas corresponden a :

  • El Llano
  • San Miguel
  • Lo Vial
  • Departamental
  • Ciudad del Niño

Asimismo, Red Movilidad puso a disposición buses de apoyo en paralelo a la línea afectada por Gran Avenida, correspondientes a los servicios 201-271-301-223.

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