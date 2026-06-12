Metro de Santiago informa servicio parcial en L2: cinco estaciones están cerradas

Esta tarde Metro de Santiago informó sobre una alteración en el servicio de Línea 2 debido a una persona en la vía. A través de sus canales oficiales, la empresa señaló que el servicio sólo se encuentra disponibles entra las estaciones Lo Ovalle y Hospital El Pino, además del tramo Franklin-Vespucio Norte.

Las cinco estaciones cerradas corresponden a :

El Llano

San Miguel

Lo Vial

Departamental

Ciudad del Niño

17:32 hrs. Estaciones cerradas en #L2: ❌️ El Llano

❌️ San Miguel

❌️ Lo Vial

❌️ Departamental

❌️ Ciudad del Niño https://t.co/URgFdVqNcc — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 12, 2026

Asimismo, Red Movilidad puso a disposición buses de apoyo en paralelo a la línea afectada por Gran Avenida, correspondientes a los servicios 201-271-301-223.