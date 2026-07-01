Feroz portazo del Core Ñuble a nuevo relleno sanitario

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¡Hola, Ñuble! Esperando que quienes puedan, sigan disfrutando de estas vacaciones de invierno. El resto, a seguir ideando la mejor forma de poner el pie en el piso sin congelarse. Aunque el frío, últimamente, lo hemos combatido con buenos pies de cueca. Y es que ya se ha hecho tradición recurrir a la danza nacional para celebrar un nuevo aniversario de Chillán. Por eso, este 26 de junio se bailaron 446 pies de cueca, dejando a todos, al menos por unas horas, con el cuerpo calentito…

Cálida también está la agenda pública. El Consejo Regional de Ñuble quiso tomar parte en el debate generado por la presentación de un nuevo proyecto de relleno sanitario en Chillán Viejo, plena “zona de sacrificio”. Los 15 consejeros regionales decidieron, en forma unánime, rechazar la iniciativa. Una señal política potente de cara a la decisión que deberá tomar el Comité de Evaluación Ambiental Regional, conformado por diferentes seremis.

Una señal política potente de cara a la decisión que deberá tomar el Comité de Evaluación Ambiental Regional, conformado por diferentes seremis. En contraparte, la temperatura baja a niveles mínimos por estos días en esta parte del país. El problema: el alza de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias que ya llega al 17%. Lo preocupante es la baja cobertura que exhibe la campaña de vacunación contra la influenza en embarazadas y adultos mayores, dos de los grupos prioritarios de esta iniciativa pública.

Lo preocupante es la baja cobertura que exhibe la campaña de vacunación contra la influenza en embarazadas y adultos mayores, dos de los grupos prioritarios de esta iniciativa pública. Llamativo también, pero positivamente, ha sido la priorización de comunas rurales de Ñuble para el financiamiento de iniciativas de desarrollo con recursos de fondos mundiales. Les contamos de dos importantes experiencias: por una parte, una que busca dotar de conectividad digital a localidades apartadas, y otra que financia labores preventivas para evitar incendios forestales en comunidades ubicadas en medio de zonas de interfaz urbano-rural.

Les contamos de dos importantes experiencias: por una parte, una que busca dotar de conectividad digital a localidades apartadas, y otra que financia labores preventivas para evitar incendios forestales en comunidades ubicadas en medio de zonas de interfaz urbano-rural. Pero Ñuble es de contrastes. En la región persisten 17 asentamientos precarios pese a los avances en el desarrollo inmobiliario y de viviendas sociales. Un lunar y llamado de atención para las autoridades.

pese a los avances en el desarrollo inmobiliario y de viviendas sociales. Un lunar y llamado de atención para las autoridades. Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas el análisis de las informaciones que están marcando la pauta en la novel región.

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Consejeros regionales rechazan nuevo relleno sanitario y “ponen presión” a Comité de Evaluación Ambiental

Los 15 consejeros regionales de Ñuble rechazaron de forma unánime el proyecto que busca instalar un nuevo relleno sanitario en Chillán Viejo, frente al actual depósito de residuos domiciliarios e industriales, que recibe desechos provenientes de varias comunas del país, incluidos aquellos generados por industrias como la salmonicultura y la minería.

Esta zona, ubicada al oriente de la “cuna de O’Higgins”, es conocida por los residentes y las autoridades locales como la “zona de sacrificio” de Ñuble. La denominación alude a que en ese mismo sector, específicamente en la localidad de Llollinco, también operan un plantel de engorda de cien mil cerdos y una planta de tratamiento de aguas servidas, cuya actividad ha convertido el lugar en una fuente permanente de malos olores, con episodios que se intensifican durante los meses de verano.

Para adoptar esta decisión, los consejeros regionales analizaron un informe técnico del Gobierno Regional que evaluó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), concluyendo que existe una “vinculación negativa” entre el proyecto y la Estrategia Regional de Desarrollo Ñuble 2030.

En la presentación del proyecto se detalló que la iniciativa está proyectada para operar durante 13 años como sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, destinados a las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

El diseño del complejo contempla una estimación de300 toneladas mensuales de basura,con un volumen total de acopio de 1.500.000 m³. El acopio se organizaría en celdas de cinco metros de altura que se sobrepondrían hasta en seis niveles, alcanzando una altura final de 30 metros de basura, y se construirían una Planta de Tratamiento de Lixiviados (residuos líquidos percolados) y una Planta de Valorización de Material Reciclable (PVMR) para procesar plásticos, papeles y cartones.

Por lo anterior, los consejeros se mostraron altamente críticos debido a las serias incertidumbres técnicas que presenta la propuesta, especialmente en lo relativo a la potencial contaminación y utilización de recursos hídricos, la emisión de olores molestos, ruidos y la sobrecarga que significaría para las comunidades colindantes en situaciones especiales.

“El informe técnico que nos exhibieron fue muy claro. La zona ya está saturada y funciona como una ‘zona de sacrificio’, recibiendo basura de otras regiones y soportando malos olores. El proyecto no da certezas sobre su impacto en el agua y la fauna, contradice nuestra estrategia de desarrollo y afectará directamente la calidad de vida de los vecinos, quienes ya nos han transmitido su profunda preocupación”, sostuvo el consejero y vicepresidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, Wilson Ponce.

La empresa titular del proyecto, Inser, discrepa de los cuestionamientos y aclara que la Región de Ñuble enfrenta hoy una situación crítica en materia de disposición final de residuos. “El relleno sanitario actualmente en operación es conocido por la prensa por presentar un historial documentado de incumplimientos ambientales y multas, recibe residuos peligrosos que no corresponden a un relleno de esta naturaleza, y se encuentra en una etapa terminal de su vida útil, sin capacidad de expansión“, sostuvo.

El proyecto “Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustentable no viene a sumar una carga adicional a la región: viene a reemplazar, con estándares ambientales actualizados, la disposición final de los mismos residuos domiciliarios que hoy se están gestionando en condiciones que no cumplen la normativa vigente. No actuar ante esa realidad sería la verdadera amenaza sanitaria para la región”, afirma Inser.

Según la empresa, el proyecto contempla una planta de valorización de material reciclable, componente que viene a resolver una dificultad estructural que enfrentan la mayoría de las comunas de menor tamaño de región: la ausencia de soporte logístico para sus campañas de reciclaje.

Este punto no es compartido por el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, para quien se trata de “una propuesta obsoleta que no contempla la reducción, reutilización ni el reciclaje de residuos“.

El EIA del proyecto “Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustentable” fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble el 23 de abril de 2026 y se encuentra actualmente en etapa de revisión.En paralelo, el SEA está coordinando el proceso de Participación Ciudadana, instancia en la cual cualquier persona natural o jurídica podrá informarse sobre los contenidos del proyecto y formular observaciones por escrito.

Este período se extenderá hasta el viernes 7 de agosto de 2026, y contempla reuniones informativas con presencia del titular del proyecto y del Servicio de Evaluación Ambiental.

Respecto a esta instancia, la empresa comunicó que “Inser valora el proceso de participación ciudadana como una oportunidad legítima para que la comunidad conozca en detalle las características técnicas y ambientales del proyecto, y para despejar los temores que, comprensiblemente, genera cualquier iniciativa de esta naturaleza cuando no se cuenta con información completa“.

Para el gobernador Crisóstomo, “con este rechazo técnico y político, hacemos un llamado al Comité de Evaluación Ambiental a escuchar la voz de la región y proteger a nuestros vecinos”.

La decisión ambiental sobre el proyecto llegará en medio de un fuerte descrédito ciudadano a la institucionalidad ambiental, debido a los múltiples episodios de contaminación y malos olores generados desde el sector.

“Las otras plantas también tienen resoluciones de calificación ambiental, todas aseguran que no contaminan y que no producen malos olores, sin embargo, quienes vivimos en la zona sabemos que una cosa es lo que dice el papel y otra muy diferente es la realidad”, aclara Ulises Lari, integrante del Comité Ambiental de Llollinco, quien pide que se evite que “estas empresas sigan sacrificando nuestra deteriorada calidad de vida“.

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Vacunación contra la influenza: preocupa rezago entre embarazadas y adultos mayores

Oficialmente, la campaña de vacunación contra la influenza mantiene como grupos priorizados a los adultos mayores, embarazadas, escolares de hasta quinto año básico, personas con enfermedades crónicas, además de trabajadores de la salud y cuidadores.

Los dos primeros son los que muestran un preocupante rezago, en medio del aumento significativo de las consultas por enfermedades respiratorias durante las últimas semanas en Ñuble, zona donde las temperaturas bajo cero han sido la tónica por estos días.

durante las últimas semanas en Ñuble, zona donde las temperaturas bajo cero han sido la tónica por estos días. A la fecha, la cobertura de vacunación contra la influenza en la región alcanza un 78%, con más de 239 mil dosis administradas. Sin embargo,entre las embarazadas alcanza solo un 64,42%, mientras que en personas de 60 años y más alcanza un 66,18%.

El virus respiratorio de mayor presencia en la zona es el de la influenza A, seguido por el rinovirus y el virus respiratorio sincicial (VRS). Por ello, desde la red asistencial reiteraron la importancia del autocuidado y la inoculación oportuna, especialmente en esta época del año.

La directora (s) del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Marianela Sandoval, destacó que “la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la influenza. Por eso, hacemos un llamado especialmente a las familias, personas mayores, embarazadas, niños, niñas y usuarios con enfermedades crónicas a acercarse a los puntos de vacunación”.

En relación con las consultas de urgencia respiratoria y las hospitalizaciones por estas causas, la directiva indicó que durante la Semana Epidemiológica (SE) 24, que abarcó desde el 14 al 20 de junio,se registró un incremento de 5% en las consultas, en comparación con la semana anterior, además de un aumento de 17,7% en las hospitalizaciones por causa respiratoria.

El coordinador de la Red de Urgencia Hospitalaria y APS del SSÑ, Luis Medina, explicó que “durante el invierno observamos un alza importante de consultas respiratorias. La vacunación oportuna ayuda a disminuir el riesgo de enfermar gravemente y reduce la necesidad de hospitalización”.

“Es fundamental consultar oportunamente ante signos de alerta, como dificultad para respirar, fiebre persistente, decaimiento marcado, rechazo alimentario en lactantes, labios morados o agudización de una enfermedad crónica. Ante síntomas leves o moderados, la recomendación es acudir a los dispositivos de Atención Primaria o de urgencia comunal, priorizando las urgencias hospitalarias para cuadros de mayor gravedad”, añadió Medina.

El enfermero también llamó a reforzar las medidas preventivas durante las vacaciones de invierno y con motivo de la realización de diversos eventos masivos. “Evitar exponer a personas enfermas, especialmente a quienes presentan mayor riesgo, favoreciendo así su recuperación y disminuyendo la transmisión viral”, recalcó.

Finalmente, desde el SSÑ recordaron la importancia de mantener medidas simples, pero efectivas, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, evitar cambios bruscos de temperatura y utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

Un mensaje de Inacap

INACAP Sede Chillán inicia formación de especialistas para los desafíos energéticos e industriales de la región

La transición hacia sistemas de calefacción más sostenibles y la creciente demanda de profesionales especializados están impulsando nuevas oportunidades laborales en Ñuble. En este contexto y considerando la necesidad de incorporar sistemas que reduzcan el impacto ambiental, INACAP Sede Chillán inició el curso de Instalación y Mantenimiento de Calefacción a Pellet, esta capacitación está orientada a formar especialistas en una solución energética cada vez más importante en la región gracias a su eficiencia, ya que su uso permite reducir la contaminación intradomiciliaria en un 14%.

A esta formación continua se suma la apertura de matrículas para el curso de Técnicas de Soldadura por Arco Manual, TIG y MIG-MAG, habilidades requeridas en sectores productivos clave como la construcción, la industria y el mantenimiento que comenzará el próximo 11 de julio.

Estos programas responden a necesidades concretas del mercado laboral de la región, mientras uno prepara especialistas en tecnologías energéticas más sostenibles, el otro ciclo fortalece un oficio altamente demandado por la industria, ampliando oportunidades de empleabilidad y desarrollo productivo en Ñuble.

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Los esfuerzos de la ONU por reducir la brecha digital en las zonas rurales de Ñuble

Más del 90% de la población del país está conectada a internet. En Ñuble, sin embargo, la brecha digital se refleja en que solo el 87% de los hogares cuenta con acceso a este servicio, lo que la ubica entre las tres regiones con menor nivel de conectividad del país. Esta cifra se encuentra significativamente por debajo del promedio nacional, que alcanza el 93,2%, de acuerdo con estudios encabezados por la Universidad de Concepción.

“Estos datos, más allá de cifras técnicas, afectan las oportunidades de educación, trabajo, acceso a servicios y participación social. En un contexto donde la digitalización cruza casi todas las dimensiones de la vida cotidiana, contar con una conexión estable, asequible y de calidad ya no es un lujo: es una necesidad”, afirma Paola Zerega, académica de la Escuela de Administración y Negocios de la casa de estudios.

Los intentos para equilibrar el acceso al servicio entre las ciudades y el campo no se limitan al número de antenas. El problema es la calidad de internet, la cual llega a la mayoría de las zonas rurales a través de la telefonía móvil. De ahí que, en este mismo newsletter, diéramos cuenta de fallas en al menos siete comunas de la región, lo que motivó una fiscalización iniciada por la Subtel a empresas de telefonía móvil que mantienen una treintena de antenas en localidades apartadas.

Para expertos, el tema de fondo es mejorar la calidad del servicio, de la mano de una mayor conectividad y también, a través de capacitaciones a las comunidades sobre el uso de servicios digitales.

En esta dimensión se mueve la ONU, que escogió a Ñuble para su programa “Comunidades Conectadas”, impulsado por el Sistema de las Naciones Unidas en Chile y el Gobierno Regional de Ñuble, el cual ya cuenta con 31 puntos de conectividad digital operativos en zonas rurales de la región, superando la meta inicialmente prevista y abriendo nuevas oportunidades para comunidades históricamente afectadas por la brecha digital.

Marjorie Avilés, productora de berries de la localidad de Cotrauco, en la comuna de San Ignacio, recuerda las dificultades que enfrentaban antes de contar con conectividad. “Necesitábamos que los chicos no tuvieran que llegar del colegio y volver a caminar seis kilómetros para ir a hacer una tarea. Necesitábamos tener señal de internet, porque hoy todo te lleva a una página, a un link, a una reunión online. Si no tienes señal, te quedas ahí mismo: avanzan los de allá y nosotros seguimos aquí”, señaló.

“Ahora lo que viene es seguir avanzando y aprendiendo, porque este es un mundo nuevo. Hay mucha gente que no sabe, que no se atreve, pero con esta cercanía que está llegando a los sectores vamos a aprender, le vamos a perder el miedo y vamos a poder desde nuestra localidad salir al mundo”, afirmó.

Óscar Torres, profesor encargado de la Escuela Montaña de Copihues, en Cobquecura, explicó que la llegada de internet marca “un antes y un después” para sus estudiantes. Antes, relató, si un niño o una niña necesitaba conocer un concepto o ver una imagen para comprender una materia, el profesor debía bajar hasta un lugar con señal, buscar la información, guardarla y volver días después a la escuela.

“Ahora es más sincrónico. Si tiene una dificultad, la busca por los diferentes medios y sabe rápidamente de qué estamos hablando. Esto les ha abierto otro mundo a los niños”, sostuvo el docente, agregando que lo importante en esta nueva etapa será enseñarles a buscar, usar y aprovechar adecuadamente la información disponible.

Con los 31 puntos ya operativos, el programa inicia ahora una fase clave: fortalecer las capacidades digitales de las comunidades, para que la conectividad se traduzca en mejores oportunidades educativas, productivas, sanitarias y sociales. Esta etapa considera capacitaciones en el uso de tecnologías de la información, herramientas digitales y acceso a servicios, con especial atención en mujeres rurales, comunidades aisladas y grupos históricamente excluidos.

“Hemos conversado con mujeres que son protagonistas de esta transformación y que nos muestran cómo la digitalización mejora la vida, la productividad y las oportunidades de estudio de niños y niñas. En el siglo XXI, la conectividad tiene que ser un derecho para todas las personas, y como Sistema de Naciones Unidas estamos felices de contribuir a este cambio”, expresó la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, María José Torres, para quien la conectividad digital debe entenderse como una herramienta esencial para la inclusión y el desarrollo sostenible.

La misión de Naciones Unidas desarrolló actividades en terreno en las comunas de San Ignacio y El Carmen, sosteniendo encuentros con comunidades rurales, autoridades locales y actores productivos vinculados al programa.

La agenda incluyó una conversación con vecinas y vecinos de la Junta de Vecinos de Meco Cotrauco, en la que se abordaron los avances y desafíos de la conectividad digital en sectores rurales; una visita al Hospital Comunitario de El Carmen para conocer experiencias de telesalud y atención digital; y un recorrido por la cooperativa Marrón Andino, donde se relevó el potencial de las herramientas digitales para fortalecer el desarrollo productivo local y generar nuevas oportunidades para los territorios rurales de Ñuble.

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Ñuble mantiene 17 asentamientos precarios y preocupa el retraso en las soluciones habitacionales

Existe preocupación por las familias de la región que aún viven en condiciones de vulnerabilidad, que están a la espera de una solución habitacional definitiva. Según datos del Minvu, a marzo de este año se registran 17 asentamientos precarios en Ñuble, siete de ellos se encuentran en la etapa final de su intervención.

Las cifras entregadas por el Serviu reflejan la magnitud del desafío. Dichos campamentos se encuentran distribuidos en siete comunas, que agrupan a más de 300 familias.La mayor concentración se encuentra en Chillán, con cinco asentamientos que reúnen cerca de 130 familias, seguida por Bulnes con cuatro campamentos y alrededor de 50 familias.

A ello se suman asentamientos en Coelemu, Quirihue, Ninhue, San Carlos y San Nicolás, donde persisten procesos de radicación y relocalización que requieren una respuesta oportuna para avanzar hacia soluciones habitacionales definitivas.

Ignacio Ruz, presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción en Ñuble, manifestó que “nos preocupa que todavía exista un número importante de familias viviendo en asentamientos precarios y consideramos fundamental acelerar las soluciones habitacionales, fortalecer la gestión de suelo y promover una colaboración permanente entre el sector público y privado”.

El dirigente aclaró que “fuimos la primera región del país en erradicar los campamentos de su capital regional, un logro que refleja el compromiso y la coordinación entre distintos actores. Sin embargo, para sostener ese avance y responder a las nuevas necesidades, es indispensable que la región cuente con los recursos necesarios y con el compromiso de las autoridades para impulsar las propuestas regionales y entregar soluciones oportunas y definitivas a las familias que aún esperan una vivienda”.

La seremi de Vivienda y Urbanismo de Ñuble, Carolina Navarrete , señaló que “estamos agilizando procesos y trabajando para resolver factibilidades en diversos terrenos, lo que permitirá avanzar en soluciones para los campamentos El Esfuerzo, El Refugio y El Progreso de Bulnes; Esmeralda Sur y Puente Ñuble II de San Nicolás; y Los Cardones de Ninhue”.

Desde el gremio de la construcción afirmaron que mantienen su disposición a promover espacios de diálogo y coordinación con las instituciones públicas, contribuyendo desde su experiencia técnica a generar soluciones que permitan reducir el déficit habitacional y avanzar hacia ciudades más integradas, equitativas y con mejores oportunidades para las familias de la región.

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Fondo internacional fortalece la preparación de comunidad rural frente a incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Región de Ñuble se encuentra preparando la ejecución de un proyecto de silvicultura preventiva, destinado a reducir riesgos de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-rural en la comuna de Yungay.

La iniciativa fue presentada por vecinos del sector rural Villa Cordillera, a través del Programa de Reducción de Emisiones (PRE), para su ejecución este año, que se encuentra amparado en el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones entre el Estado de Chile y el Fondo Cooperativo de Carbono Forestal del Banco Mundial, cuyo objetivo central es mitigar la vulnerabilidad socioambiental ante el cambio climático.

Este proyecto es guiado por el Departamento de Bosques y Cambio Climático (DBCC), con una inversión de $ 3,4 millones, y favorece a cerca de 50 familias con viviendas emplazadas dentro de una matriz forestal, en una zona con una alta acumulación de desechos forestales y matorrales.

El plan de trabajo contempla diversas faenas dentro de una superficie de 2,6 hectáreas, en donde se abordarán tareas como limpieza de predio, control o eliminación de especies exóticas invasoras y ordenación de residuos forestales.

Domingo González, director de Conaf Ñuble, señaló que “la silvicultura preventiva en zonas de interfaz es clave para construir comunidades más resilientes ante el cambio climático, donde las amenazas de incendios forestales son cada vez mayores. Este proyecto es una acción concreta de prevención y mitigación, creando espacios de amortiguación para frenar el avance del fuego y dar mayor tiempo de respuesta en eventuales emergencias por incendios forestales”.

Personal de la Conaf se reunió con las familias residentes para un levantamiento de aportes locales, en sintonía con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (Enccrv) de Chile, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Conaf, a través del cual se busca reducir la vulnerabilidad social, ambiental y económica ante el cambio climático, protegiendo y restaurando ecosistemas.

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