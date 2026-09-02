MOP anula licitación de cuartel PDI: denuncian “actuar anómalo” de cartera dirigida por De Grange

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¡Hola, Ñuble! ¿Cómo están todos? Por acá, comenzando el noveno mes del año, que inevitablemente llega de la mano de las Fiestas Patrias y que ya comienzan a sentirse en Ñuble. Muchos todavía deben estar con la resaca de la Fiesta de la Longaniza, por lo que ya anticipan que “no hay bolsillo que aguante” de cara a las fondas y ramadas. Eso sí, siempre estará la posibilidad de “cortarle la cola” al sueldo para disfrutar las celebraciones.

Hablando de sueldos, sin embargo, la economía doméstica se encuentra más complicada que nunca por estos lados, debido al alto desempleo, que alcanzó un 11% en el último trimestre móvil junio-agosto y que nuevamente dejó a la región con la mayor tasa de desocupación del país. Frente a este rezago económico, políticos y autoridades están presionando al Gobierno para que implemente medidas especiales en la zona, cuestionando la falta de iniciativas concretas capaces de generar una mayor demanda de mano de obra.

Por eso, llama la atención que el Ministerio de Obras Públicas haya revocado la licitación para construir el nuevo cuartel regional de la Policía de Investigaciones (PDI) en Ñuble. El millonario proyecto de infraestructura se encontraba prácticamente en su etapa final: incluso ya se había resuelto la adjudicación de las obras. Sin embargo, algo pasó y todo quedó literalmente en nada. Para conocer las posibles razones de esta sorpresiva caída, nos sumergimos en un proceso de licitación que se extendió durante meses y que terminó con la empresa afectada elevando su reclamo hasta el mismísimo Presidente Kast. Lógicamente, es el tema central de nuestra edición de hoy.

Pero, como les decíamos, los aires dieciocheros ya se sienten por estos lados. Los más contentos son los longaniceros de cinco tradicionales fábricas de Chillán, quienes recibieron la anhelada Denominación de Origen por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Los viñateros también están expectantes con la llegada de septiembre. Tanto, que un grupo de ellos desembarcará este jueves en la Plaza Ñuñoa para mostrar a los capitalinos los mejores mostos campesinos del Valle del Itata.

En resumen, lo bueno y lo malo de la vida se expresan por estos días en esta sufrida región, donde, no obstante, las tradiciones se vivirán con intensidad durante todo el mes, por no decir “a concho”. Porque, de una u otra manera, el “18” se celebra “sí o sí”.

Ahora sí, vamos a lo nuestro:

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MOP anula licitación de cuartel PDI y empresa denuncia “actuar anómalo”

Sorpresivamente, el Ministerio de Obras Públicas, que dirige el biministro Louis de Grange, decidió anular el proceso de licitación para la construcción del nuevo cuartel regional de la Policía de Investigaciones en Ñuble, un proyecto de cerca de $30 mil millones que considera un moderno edificio de seis pisos y dos subterráneos, con una superficie aproximada de 11.555 m², diseñado para responder al crecimiento operativo de la institución y a la complejidad de las investigaciones criminales actuales.

La decisión resulta llamativa porque la anulación se produjo en la última etapa del proceso, poco después de que la comisión encargada de evaluar las ofertas económicas acordara recomendar la adjudicación de las obras a una de las empresas postulantes. Esa recomendación, sin embargo, fue posteriormente revocada por la propia comisión.

Los hitos y el cumplimiento de las distintas etapas del proyecto “Reposición Complejo Policial Región de Ñuble-PDI” constan en la licitación publicada en Mercado Público el 11 de diciembre de 2025, luego del anuncio realizado por autoridades del Gobierno anterior.

El proyecto fue aprobado después de que el Gobierno Regional destinara cerca de $295 millones para su diseño y la PDI confirmara la disponibilidad de los recursos necesarios para financiar la construcción.

La licitación quedó a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP en Ñuble, para lo cual se conformó una comisión integrada por profesionales de esa repartición y de la Seremi de Obras Públicas, encargada de conducir el proceso hasta la eventual adjudicación de las obras.

De las empresas que postularon, tres superaron la etapa técnica, mientras que dos fueron finalmente habilitadas para avanzar a la evaluación económica. Construcciones Urales Chile S.A. presentó una oferta de $37.694 millones, mientras que Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. ofreció $34.694 millones. Ambas propuestas superaban el presupuesto oficial de $29.772 millones.

Con estos antecedentes, el 3 de junio la comisión resolvió que “la propuesta presentada por la Empresa Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. (…) cumple con lo exigido por las bases de licitación” y que se trataba de la oferta técnico-económica conveniente para el interés fiscal. No obstante, advirtió que debía revisarse su admisibilidad presupuestaria y sugirió adjudicar la licitación a dicha empresa, “salvo su mejor parecer”.

La comisión explicó, en paralelo, que la oferta de Construcciones Urales Chile S.A. “no se ajusta íntegramente a las condiciones y requerimientos establecidos en las bases y sus aclaraciones complementarias”, debido a que no consideraba la totalidad de las partidas exigidas ni reflejaba adecuadamente su valorización dentro de los precios unitarios ofertados.

Días después de esa recomendación, Construcciones Urales Chile S.A., la empresa desfavorecida por la evaluación, presentó dos recursos para intentar revertir la decisión: uno de reposición ante la Dirección Regional de Arquitectura y otro jerárquico ante la Dirección Nacional del servicio. Ambos fueron rechazados, por lo que quedó firme la recomendación de adjudicar las obras a Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.

Sin embargo, el 4 de agosto, la propia comisión emitió un informe rectificatorio de la evaluación económica, cuyo principal fundamento fue la publicación, en febrero, de dos aclaraciones durante el proceso de consultas. Según el documento, la forma en que fueron publicadas –con solo un día de diferencia– “pudo haber inducido a error a los oferentes durante la elaboración de las propuestas”.

A partir de ese antecedente, la comisión decidió dejar sin efecto la recomendación de adjudicación y anular la licitación. La medida fue respaldada al día siguiente por la Dirección de Arquitectura y el seremi de Obras Públicas, con lo que quedó formalmente sin efecto el proceso licitatorio.

La decisión del MOP no dejó conforme a la empresa que había sido descartada en la evaluación, que presentó una denuncia ante el Tribunal de Contratación Pública contra la Dirección Regional de Arquitectura de Ñuble.

En una primera diligencia, el 25 de agosto, el tribunal ordenó a la Dirección de Compras y Contratación Pública del MOP “dar a conocer los antecedentes de la fallida licitación, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado”.

Paralelamente, según informó Diario Financiero, la empresa constructora llevó su reclamo hasta La Moneda, donde denunció ante el Presidente José Antonio Kast un “actuar anómalo” del Ministerio de Obras Públicas.

A la espera de lo que resuelva el tribunal, la caída de la licitación sembró dudas en Ñuble sobre el futuro de un proyecto de casi $30 mil millones, precisamente en un escenario económico marcado por el alto desempleo regional, y cuando autoridades y actores locales han planteado la necesidad de impulsar obras de infraestructura capaces de generar empleo y actividad económica.

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Desempleo en Ñuble llega al 11%: piden al Gobierno plan especial para la región

El fin de agosto volvió a encender las alertas en materia de desempleo en Ñuble. La región volvió a mostrar la más alta desocupación del país al anotar un 11,0% durante el trimestre móvil mayo-julio, según las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En buena parte, los índices se explican por la tasa de desocupación de las mujeres, que en la región alcanzó 13,7% (en el país anotó un 10,4%), aumentando en 1,8 puntos en 12 meses, debido al alza de las mujeres desocupadas (21,5%) en mayor proporción que al aumento en la fuerza de trabajo femenina (6,1%), y al incremento de las mujeres ocupadas (4,0%).

A ello se suma la informalidad. La tasa de ocupación informal alcanzó 34,5%, registrando un aumento de 3,2% en 12 meses, mientras que las personas ocupadas informales aumentaron en 12,9% en similar período. En Chile, la informalidad llegó al 26,5% en el mismo trimestre de análisis.

Los números generaron preocupación entre las autoridades y el mundo político regional, quienes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno disponga de medidas especiales ante el rezago económico que presenta Ñuble. Más aún, considerando el fuerte impacto que tuvo en el agro el fin de la recepción de remolacha en la Planta Iansa de Concharcas, concretada la semana pasada, y que significó un duro golpe al sector silvoagropecuario, que incluso en medio de este panorama fue el de los sectores que tuvo un mayor aumento en el empleo en el período señalado, con cerca de un 19%.

Según la última Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel 2025), el 45,1% del empleo regional se concentra en Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, actividad que además concentró el 81,1% de las contrataciones realizadas.

Desde el Gobierno, autoridades económicas han venido sosteniendo que las últimas cifras de desocupación obedecen a la “estacionalidad” propia de la actividad agrícola, y que la megareforma aprobada en el Congreso debiera notarse próximamente en iniciativas que permitirán amortiguar las cifras, como la reactivación de la construcción.

En medio del análisis oficial, el gobernador regional Óscar Crisóstomo levantó la voz y criticó la falta de medidas concretas para la región. “El Gobierno central debe asumir su responsabilidad y debe dar curso al plan de reconstrucción, del que no hemos visto efectos al día de hoy“. Agregó que “la paralización de proyectos y los recortes de inversión pública tienen consecuencias concretas en la economía y están golpeando a las familias de Ñuble“.

El jete del Gore, sostuvo además que no se puede depender de la estacionalidad de la agricultura para esperar que bajen las cifras.

En tanto, desde el gremio de la construcción, esperan que se concreten medidas anunciadas por el Ejecutivo, como el envío al Congreso de un proyecto de ley para extender el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios, y así dinamizar uno de los sectores más alicaídos en materia de empleabilidad.

“La extensión del subsidio y el aumento del tope a 6.000 UF permitirán que más personas puedan acceder a este beneficio, al mismo tiempo que se genera un impacto positivo en la inversión, el empleo y el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales en Ñuble y en todo el país“, sostuvo Ignacio Ruz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble.

Sectores productivos y autoridades regionales coinciden en que no se siga normalizando ni relativizando las altas cifras de desocupación en esta región.

Un mensaje de Inacap

INACAP Chillán fortalece el vínculo entre estudiantes, educación y mundo laboral en Ñuble

Con la participación de estudiantes de nueve establecimientos educacionales de Ñuble y trabajadores de empresas de la región, INACAP Sede Chillán realizó la Ceremonia CEDEM / Hito CAUCE del primer semestre 2026, instancia que reconoció a quienes participaron en experiencias formativas vinculadas con entornos reales de trabajo, acercando la formación a las oportunidades y desafíos de la región.

“A través de CEDEM CAUCE buscamos que estudiantes y trabajadores vivan experiencias de aprendizaje significativas, conectadas con los desafíos reales del mundo laboral. Estas instancias fortalecen sus competencias y amplían sus oportunidades de desarrollo personal y profesional”, destacó Marlene Ramírez, coordinadora de CEDEM CAUCE en INACAP Sede Chillán.

La iniciativa permitió a los participantes desarrollar habilidades, conocer entornos laborales y generar un puente entre la formación y las necesidades concretas del sector productivo de Ñuble.

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Cinco tradicionales fábricas de longanizas de Chillán obtienen sello Denominación de Origen por parte del INAPI

Los longaniceros de Chillán viven su propio “veranito de San Juan”. Al éxito de la última versión de la Fiesta de la Longaniza 2026, que reunió a más de 200 mil personas, se suma ahora la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de otorgar oficialmente la Denominación de Origen “Longaniza de Chillán” a cinco empresas que cumplieron con los requisitos solicitados para la obtención del sello.

Se trata de Cecinas Ramos Cordillera, Cecinas Cordillera, Cecinas Bengoa, Cecinas Villablanca y Cecinas Haciendas de Ñuble, tradicionales fábricas del embutido en la ciudad.

“La Denominación de Origen no es solamente un sello. Es el reconocimiento a una historia familiar, a una técnica transmitida por generaciones y a un producto que debe cumplir características específicas de largo, gramaje, calibre, molienda y ahumado. INAPI reconoce que nuestra longaniza tiene una vinculación territorial y tradicional única”, asegura Paola González, quien preside la Asociación Gremial de Productores de Longanizas y Cecinas de Chillán y Chillán Viejo.

La dirigenta enfatiza que el beneficio no se limita solamente a las fábricas locales. La actividad cecinera es un polo económico para Chillán y Chillán Viejo que activa una cadena de valor completa: trabajadores, proveedores de carne y especias, transportistas, distribuidores, comerciantes y servicios.

“Cuando una longaniza de Chillán llega a un nuevo mercado, no solo se beneficia la fábrica que la produce. Se beneficia toda la zona. Por eso hablamos de proteger una identidad, una tradición y una cadena productiva que forma parte del desarrollo de nuestra ciudad”, plantea.

El tradicional embutido tuvo su origen en España, durante el siglo XIX, pero con el paso del tiempo en Chile –especialmente en Chillán– adquirió sabor e identidad propia, hasta llegar a transformarse en un producto gastronómico conocido en todo el país.

La distinción, según destaca el organismo, “es un signo distintivo que identifica un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto“.

“Alcanzar la denominación de origen con nuestra longaniza es un paso gigante que tendrá un profundo impacto en términos económicos y culturales, pues estamos ratificando de manera legal la identificación que tenemos a nivel nacional e internacional con nuestro producto estrella”, destaca el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.

Para los productores, la Denominación de Origen establece un marco claro. El reglamento de uso y control define materias primas, procesos, buenas prácticas de manufactura, trazabilidad y características técnicas del producto.

Para los consumidores, en tanto, es una garantía de confianza. Cuando vean el sello, sabrán que están frente a una longaniza auténtica, sometida a controles y auditorías de una empresa externa, sin previo aviso.

El sello tiene duración indefinida, detalla el Inapi, mientras “se mantengan los factores que llevaron a su reconocimiento“.

La “longaniza de Chillán” se suma así al listado de productos nacionales que han recibido esta Denominación de Origen, destacando entre ellas el aceite de oliva del Valle del Huasco, la chicha de Curacaví, la sal de Cáhuil, la alfarería de Pomaire y las chupallas de Ninhue.

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Pasar agosto: enfermedades respiratorias anotan su punto más alto del año

Como buen agosto, el mes que acaba de finalizar trajo a la región desde bajas temperaturas y lluvias hasta un tornado. Todo, con muy pocos días de diferencia. La inestabilidad climática pasó la cuenta a los ñublensinos, como lo grafica el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias, que durante la semana epidemiológica 33, entre el 16 y el 22 de agosto, aumentaron un 22,9% respecto de la semana anterior.

La directora (s) del Servicio de Salud Ñuble, Marianela Sandoval, señaló que “el reporte nos muestra que las consultas respiratorias alcanzaron su punto más alto en lo que va del año, con 5.075 atenciones”, razón por la cual, indicó, es fundamental que la comunidad no deje de lado las medidas de autocuidado. “El invierno aún no termina y los virus respiratorios siguen circulando, por lo que debemos mantener las acciones de prevención, especialmente en niñas, niños, personas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas”, apuntó.

Actualmente, los virus con mayor presencia en la región son el rinovirus (32%), el virus respiratorio sincicial (VRS) (26%), el metaneumovirus (14%), la influenza B (12%) y la influenza A (7%).

Los datos confirman una alta circulación viral, por lo que el autocuidado, la consulta oportuna y la vacunación continúan siendo medidas clave para prevenir complicaciones.

“Desde nuestros hogares podemos mantener acciones simples, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios o al acudir a centros de salud, y evitar enviar a niñas y niños al jardín infantil o al colegio si presentan fiebre, decaimiento u otros síntomas respiratorios de importancia”, indicó la subdirectora de Gestión Asistencial del SSÑ, Michelle de Arcas.

En Ñuble, la cobertura regional de vacunación contra la influenza alcanza un 82,31%. Sin embargo, grupos como las embarazadas, niñas y niños pequeños, personas mayores y otras poblaciones de riesgo aún presentan brechas, “por lo que es muy importante que quienes tengan pendiente su vacunación se acerquen a los puntos habilitados”, agregó el subdirector de Gestión de los Cuidados de Enfermería, Nicolás Soto, quien comentó que las personas mayores concentran más del 50% de las hospitalizaciones registradas. Este grupo, además, mantiene brechas en la cobertura de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026.

La mayoría de las consultas respiratorias continúa resolviéndose en la Atención Primaria de Salud, por lo que los profesionales de la salud reiteraron la importancia de hacer un buen uso de la red asistencial.

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Veinticinco viñateros y viñateras del Valle del Itata dirán presente en celebración del Día Nacional del Vino en Plaza Ñuñoa

Los días 4, 5 y 6 de septiembre, la Región de Ñuble tendrá una participación especial en una nueva edición de “Entre Barrios. Día Nacional del Vino”, iniciativa que se desarrollará en Plaza Ñuñoa y que busca acercar la cultura vitivinícola chilena a vecinos y visitantes, integrando vino, gastronomía, patrimonio, artesanía y comercio local.

Esta será la tercera participación consecutiva de la región en el encuentro capitalino, hasta donde llegarán 25 viñateros y viñateras del Valle del Itata, quienes presentarán la diversidad y tradición de una de las zonas vitivinícolas más antiguas de Chile.

A la propuesta enológica se sumará la presencia de 10 stands de artesanía patrimonial y productos agroprocesados, que permitirán a los asistentes conocer parte de la riqueza cultural y productiva de Ñuble. Entre ellos estarán la alfarería de Quinchamalí y el trabajo de las colchanderas, además de productos como miel, castañas, charqui, lanas y madera nativa.

“Esta tercera participación representa una nueva oportunidad para acercar la región al público de la Región Metropolitana, fortalecer el posicionamiento del Valle del Itata como destino de enoturismo y seguir proyectando la identidad regional bajo el concepto ‘Ñuble, región que Inspira’”, afirmó la directora regional (s) de Sernatur Ñuble, Fabiola Gutiérrez.

Hernán Segura, presidente del Gremio de Enoturismo del Valle del Itata, destacó que estas instancias representan una oportunidad concreta de venta, de dar a conocer sus marcas “y conectar directamente con nuevos clientes que valoran nuestros vinos”.

Para Hugo Córdova, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, esta nueva edición del encuentro permitirá continuar generando experiencias colaborativas que fortalezcan los barrios comerciales y acerquen nuevos públicos. “Entre Barrios busca conectar dos sectores con identidades muy potentes a través de una experiencia enogastronómica común. Queremos que las personas recorran, conozcan a los viñateros y descubran toda la oferta que existe en Barrio Italia y Plaza Ñuñoa. Es una actividad que permite apoyar al comercio local y, al mismo tiempo, poner en valor a productores provenientes de distintos territorios de nuestro país”.

La delegación de Ñuble que se hará presente en Ñuñoa forma parte del programa “Transferencia para el Desarrollo de Competencias, Difusión y Promoción Turística Nacional e Internacional-Región de Ñuble”, financiado por el Gobierno Regional de Ñuble, ejecutado por Sernatur y organizado en conjunto con el Gremio de Enoturismo del Valle del Itata.

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