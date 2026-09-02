Caso Luminarias: Fernando Paredes (UDI), exalcalde de Puerto Natales, culpable de cohecho agravado

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas declaró culpable al exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla (UDI), por cohecho agravado, en la arista local del Caso Luminarias LED Itelecom. En el mismo veredicto, lo absolvió de la acusación por violación de secreto presentada por el Ministerio Público.

La sentencia y la pena serán comunicadas el viernes 11 de septiembre, a las 13:15 horas. Según la Fiscalía, Paredes arriesga hasta diez años de reclusión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Su defensa esperará el fallo escrito antes de decidir si presenta un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. El exjefe comunal, quien ejerció entre 2008 y 2021, reiteró su inocencia.

La causa se remonta a la licitación iniciada en 2019 para renovar las luminarias de Puerto Natales. Durante el juicio, la acusación sostuvo que Paredes se reunió con representantes de Itelecom y recibió ofrecimientos destinados a que interviniera en las bases y especificaciones del concurso. En abril de 2020, el contrato fue adjudicado a esa empresa por $1.590.066.777.

La investigación forma parte de una causa nacional sobre hechos de corrupción vinculados a contratos municipales de iluminación. El Consejo de Defensa del Estado, querellante en el proceso, destacó que se trata de la primera condena obtenida mediante un juicio oral en el Caso Luminarias LED Itelecom y afirmó que el veredicto entrega una señal frente a conductas que afectan la probidad administrativa y la confianza pública.