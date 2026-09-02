Caso Grollmus: “Se les atacó por lo que son”

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¡Hola, Biobío! Ya es septiembre, mes favorito de muchos. Se empieza a notar que hay más horas de luz y florecen los árboles. Donde no se ven muchos brotes es en el empleo. Nuevamente la tasa de desocupados fue al alza: el último reporte del INE marcó 10,6% (1,5 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior). Por eso en este newsletter nos hemos enfocado en revisar algunos proyectos y este número no será la excepción.

Pero antes, la noticia más relevante de la semana se dio en materia judicial: el veredicto del Caso Grollmus. El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete encontró culpables a 18 de los 19 acusados. La sentencia se conocerá el 21 de septiembre, a las 14 horas. La Defensoría ya adelantó que posiblemente interpondrá un recurso de nulidad.

Una vez conocida la sentencia, el Ministerio Público exhibió un video de un dron que muestra cómo se desarrolló el atentado. A su vez, el fiscal regional, Roberto Garrido, sostuvo que este se trató de “un crimen de odio”, en el que se atacó a personas solo por el hecho de ser descendientes de extranjeros: “No por lo que han hecho o lo que piensan, sino por lo que son“.

en el que se atacó a personas solo por el hecho de ser descendientes de extranjeros: “No por lo que han hecho o lo que piensan, sino por lo que son“. La Ruta Interportuaria está en el centro de las críticas por el caso de una mujer embarazada que dio a luz en esa vía, después que le demoraran el paso porque no tenía efectivo. La concesionaria tuvo ganancias por $3.750 millones el año pasado, pero no ha modernizado su forma de cobro.

Tres informes de Contraloría muestran una serie de irregularidades que afectan a la salud de la provincia de Arauco. Dos médicos anestesiólogos estuvieron casi seis años con licencia –mismo plazo que el que tenían que cumplir con el período obligatorio para devolver su beca– y se detectaron contratos de empresas de funcionarios en el hospital de Cañete, entre los cuestionamientos del ente fiscalizador.

–mismo plazo que el que tenían que cumplir con el período obligatorio para devolver su beca– y se detectaron contratos de empresas de funcionarios en el hospital de Cañete, entre los cuestionamientos del ente fiscalizador. La Cámara Chilena de la Construcción pone en duda que la decisión de construir los corredores llegue siquiera a tomarse durante el periodo presidencial de José Antonio Kast. Además, recalcó que gran parte de los presupuestos regionales de obras públicas de los próximos años ya están asignados. Más incertidumbre…

Además, recalcó que gran parte de los presupuestos regionales de obras públicas de los próximos años ya están asignados. Más incertidumbre… Pero hay un proyecto que sí se reactiva, luego de tres años paralizado: el Mercado Municipal de Arauco.La obra luce casi terminada por fuera, pero se deberán invertir $2.480 millones para finalizarla.

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Fiscal del Biobío por Caso Grollmus: “Este es un crimen de odio, se atacó a personas por su origen”

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, aseguró luego del veredicto condenatorio contra 18 de los 19 acusados por el atentado contra la familia Grollmus, ocurrido en Contulmo en agosto de 2022, que este se trató de un “crimen de odio”, ya que “se atacó a personas por su origen”. Garrido argumentó que el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche publicó un comunicado, un día después de los hechos, en el que declaró abiertamente que su objetivo era atacar a descendientes de extranjeros.

“Lo que están dando cuenta a través de ese comunicado es que solo querían atacar a personas por su origen. Y eso es lo que define este delito como un crimen de odio. Es decir,atacar a una persona no por lo que ha hecho, no por lo que piensa, sino simplemente por lo que es esa persona. Por eso es tan grave una acción de esta naturaleza y requería una respuesta como la que se ha obtenido el día de hoy”, afirmó el persecutor.

Garrido también se refirió al video grabado con un dron que la Fiscalía dio a conocer en la tarde de ayer. Aunque en estas imágenes no es posible ver claramente los rostros de los atacantes, sí permite observar cómo fue el ataque. Según la Fiscalía, permitió analizar parte de la dinámica del atentado, el desplazamiento de los atacantes y otros elementos que fueron contrastados con declaraciones y diligencias desarrolladas durante la investigación. “El video demostró que los testimonios de los testigos eran reales”, explicó el fiscal regional. El dron que captó el video era operado por un testigo que, al momento del ataque, no fue detectado por los atacantes. El testigo se mantiene con reserva de identidad.

Cabe recordar que la Defensoría había cuestionado que la Fiscalía haya usado testigos protegidos en este juicio. Sobre este punto, el fiscal Garrido manifestó que el video del dron, que se mantuvo bajo estricta reserva y no se conoció de forma pública antes del juicio, sirvió para confirmar la veracidad de los testimonios de los testigos con reserva de identidad.

En la tarde de ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio su veredicto condenatorio para 18 de los 19 acusados por los delitos de incendio, porte de armas, robo con violencia y homicidio calificado en calidad de frustrado. Solo absolvió de los cargos a Camilo Astete. Además, se desechó el cargo de asociación ilícita contra los 19. La sentencia se conocerá el 21 de septiembre a las 14 horas.

Durante el proceso, los argumentos de la Fiscalía se centraron en que la actuación de los acusados estaría acreditada tanto por los testimonios de testigos, como por la geolocalización de estos durante el atentado. Por su parte, la Defensa sostenía que la Fiscalía no logró acreditar que físicamente los acusados estuvieran en el lugar del atentado al momento de los hechos, y que se apoyó principalmente en testigos anónimos.

La Fiscalía respondió que los testimonios protegidos son plenamente válidos por el riesgo de muerte que corren en la zona y que además están corroborados objetivamente, ya que sus relatos sobre las rutas, la reunión previa, el robo de vehículos a leñeros y transeúntes, coinciden perfectamente con las grabaciones del dron de vigilancia, peritajes balísticos y declaraciones de las víctimas independientes. Sobre la seguridad de estos testigos, el fiscal regional sostuvo que “es una obligación del Estado” que estas personas tengan medidas de protección.

La defensa enfatizó que ninguna de las víctimas directas pudo identificar a los atacantes y que de los 11 testigos con reserva de identidad mencionados en la investigación, solo comparecieron cuatro en el tribunal. La defensa no pudo contrainterrogar a los otros siete, lo que para esa parte vulneró el derecho de un juicio justo. La defensora en este caso, Katherine Valdés, sostuvo que “desde el inicio hemos sostenido que una condena no puede descansar sobre testigos con identidad reservada. La reserva de identidad limitó seriamente la posibilidad de confrontar y controlar la credibilidad de ese testimonio”. Valdés adelantó que podría interponerse un recurso de nulidad una vez que conozca la sentencia.

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Ruta Interportuaria tuvo $3.750 millones en ganancias el año pasado

Definitivamente está entre las rutas más caras de Chile: $2.500 en horario punta por apenas 14 kilómetros que, en gran parte, ni siquiera son doble vía. Y ahora está en el centro de las críticas porque no dejó pasar un vehículo en el que se trasladaba una mujer en trabajo de parto. El nacimiento se produjo en plena ruta. Según explicó la pareja de la mujer, no tenían efectivo para pagar el peaje. Aunque otro conductor les prestó dinero, los minutos perdidos en la barrera no les habría permitido llegar al Hospital Las Higueras, recinto al que se dirigían.

Y es que además de la falta de criterio que se le enrostra a la concesionaria, también se le apunta por no actualizar sus métodos de cobro: solo se puede pagar en efectivo. Este retraso tecnológico no es menor si se toma en cuenta las generosas ganancias que tiene esta concesionaria año a año.

En 2025, por ejemplo, la ganancia integral (luego de descontar los costos) fue de $3.750 millones según la memoria anual de la empresa, la cual puede ser revisada en la página web de la Comisión del Mercado Financiero. Esta es superior a las ganancias de 2024, las que habían sido de $2.500 millones.

la cual puede ser revisada en la página web de la Comisión del Mercado Financiero. Esta es superior a las ganancias de 2024, las que habían sido de $2.500 millones. El flujo mensual de vehículos supera los 400 mil al mes,por lo que se obtienen más de $700 millones mensuales por cobro de peaje. La autopista comenzó a operar en 2005 y la concesión terminará en octubre de 2033.

Después del incidente del parto en plena ruta, la Municipalidad de Penco anunció que convocará a una mesa de trabajo público-privada que incluya a las concesionarias de la Ruta Interportuaria y de la Ruta del Itata, para acordar un protocolo operativo que asegure tránsito expedito, coordinación temprana y una respuesta humana ante emergencias de salud, incendios forestales, evacuaciones, accidentes graves y otras situaciones de riesgo. “Esto nunca más puede ocurrir. Vamos a exigir un protocolo de acuerdo para este tipo de emergencias, para que se levanten las barreras. Primero está la vida de las personas”, dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.

Por su parte, la concesionaria pidió disculpas a través de un comunicado, pero sostuvo que el tiempo de espera en la barrera había sido mucho menor a lo denunciado por la pareja: “aproximadamente un minuto y medio“.

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Médicos engañaron al sistema mediante licencias truchas para no pagar sus becas

Hace unos días, Contraloría informó que dos médicos del sistema de salud público de la Provincia de Arauco habían evitado pagar sus becas de especialización en Anestesiología, tomando largas licencias médicas.

Uno de ellos inició su período asistencial obligatorio el 1 de junio de 2018 en el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, con una jornada de 44 horas semanales. Trabajó únicamente 108 días de un total de 2.192, y recibió durante ese tiempo las remuneraciones correspondientes ($415 millones en total). Asimismo, se verificó que el 52% de sus licencias médicas fueron emitidas por su cónyuge y que mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas.

Asimismo, se verificó que el 52% de sus licencias médicas fueron emitidas por su cónyuge y que mientras se encontraba con reposo médico, realizó 12 viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas. El otro médico inició su período asistencial obligatorio el 1 de abril de 2018 en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, también con una jornada de 44 horas semanales. Pero el 9 de ese mismo mes presentó su primera licencia. En seis añosfue a trabajar 133 días de un total de 2.192, período en el cual recibió mensualmente sus remuneraciones ($314 millones en total). Al igual que el caso anterior, se constató que mientras se encontraba con reposo médico, efectuó seis viajes al extranjero y desarrolló actividades profesionales en instituciones públicas y privadas.

Los nombres de ambos médicos fueron tachados en el informe de Contraloría. Víctor Jere Daza, subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio de Salud Arauco, sostuvo que “se aplicaron las sanciones de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, ante la eventual existencia de hechos que pudieran resistir carácter de delito, como la alteración de licencias médicas o una posible defraudación al fisco”.

Pero no son las únicas irregularidades encontradas por la Contraloría durante este año que afectan a la red pública de esa provincia. En una auditoría publicada también en agosto de este año, el ente fiscalizador cuestionó la contratación de prestaciones con sociedades vinculadas a médicos del Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete. Se trata específicamente de compras de servicio con un médico especialista de la entidad y con dos sociedades relacionadas con profesionales de ese mismo recinto de salud.

Contraloría también comprobó la ausencia de registros en las fichas clínicas de pacientes informados como atendidos mediante compras de servicios. “A esto se suma que durante el año 2024, el 46,92% de las atenciones fue agendado con cero o un día de anticipación, situación que generó 316 inasistencias y evidenció deficiencias en la gestión de la demanda asistencial.Asimismo, se verificó que 2.120 atenciones de ginecología y 380 de urología registraron una duración inferior a 15 minutos”, dice el informe sobre el Hospital de Cañete.

Además, un informe de la Contraloría de febrero de este año determinó que entre enero de 2023 y febrero de 2025 hubo 367 funcionarios del Servicio de Salud Arauco que presentaron un ausentismo laboral de más de 180 días. Según la auditoría, incluso hubo casos que alcanzan los 790 días de ausencia dentro del período fiscalizado. La Contraloría sostuvo que el impacto financiero de este ausentismo fue de casi $3.000 millones de pesos.

Un mensaje de Inacap

Sector logístico del Biobío se reúne en Conferencia Magistral para fortalecer la competitividad regional

Con el fin de analizar los desafíos de la logística ante el crecimiento del comercio internacional y la incorporación de nueva infraestructura fueron parte de la Conferencia Magistral “El Futuro del Supply Chain” organizada por el Área de Mecánica y Logística de INACAP Sede Los Ángeles. La instancia reunió a representantes del sector productivo, expositores, docentes y estudiantes para analizar el escenario regional y oportunidades para fortalecer formación técnico- profesional.

Javier Valenzuela, director de carreras del Área Mecánica y Logística, destacó el impacto de la jornada: “El encuentro logró el objetivo de acercar a los estudiantes a la realidad del mercado laboral, exponiendo tendencias emergentes para fortalecer su ruta formativa. Buscamos romper el paradigma de que el logístico solo trabaja en bodegas, demostrando que posee competencias para diversos hubs a nivel global”.

Entre los temas abordados fue el rol exportador de Chile, el impacto que podría generar el puerto de Chancay en Perú y la relevancia de las relaciones interpersonales en los negocios internacionales.

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Presupuesto regional del MOP no alcanza para construir los corredores

Un reporte de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) pone en duda que los corredores del transporte público puedan ejecutarse durante el actual periodo presidencial de José Antonio Kast, por lo que incluso la decisión de llevarse a cabo la tomaría el próximo Gobierno.

Cabe recordar que la actual administración decidió, en primera instancia, suspender la construcción de los corredores de las rutas 150 y 160, los cuales se realizarían bajo la modalidad de concesión. En segunda instancia, luego de la presión regional, el Gobierno anunció que se cambiaría la modalidad y, que el mismo Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, se haría cargo del proyecto. El ministro De Grange en su última visita al Biobío aseguró que la obra será un 20% más barata, pero confesó que habrá una demora de hasta 11 meses.

Pero ahora, la CChC sostiene, que de acuerdo con la evidencia existente en la tramitación de obras emblemáticas, los tiempos serán mucho mayores. “El llamado a licitación de la ingeniería podría ocurrir recién entre mayo y junio del 2027 considerando todos los procesos administrativos, como la firma del decreto identificatorio y la toma de razón de Contraloría. Es decir, que la adjudicación de esta se postergaría hasta el cuarto trimestre de 2027, siempre y cuando existan oferentes y se den todas las condiciones técnicas, institucionales y presupuestarias favorables. Recién ahí comenzaría el desarrollo de la ingeniería de detalle, la cual no duraría menos de tres años por la envergadura de ambos proyectos”, señaló Rodrigo López, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Concepción.

Con lo anterior, “la decisión de construir no será de este Gobierno, por tanto, no existen garantías de que los proyectos finalmente se ejecuten”, afirmó López. “Técnicamente es casi imposible que las obras de la Ruta 160 partan en agosto de 2029 y la de la Ruta 150 y Autopista Concepción-Talcahuano en mayo de 2030 como proyectaron las autoridades”, añadió.

A esto se suman las dudas respecto a de dónde saldrán los fondos. Según la CChC, el 75% del presupuesto regional del MOP de 2027 ya está comprometido. Mientras que para el 2028 ya existen aproximadamente $124.959 millones comprometidos equivalentes al 48,3% del presupuesto. “Esto significa que una parte considerable de la capacidad presupuestaria de los próximos años ya se encuentra asignada por la cartera actualmente existente”, sentenció López.

Se le consultó a la Seremi de Obras Públicas respecto a de dónde saldrán los recursos para los corredores, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Mercado lleva seis años en obra: se deberán invertir $2.480 millones para terminarlo

Es de esas historias que se han vuelto costumbre en la región y que traspasan gobiernos de todos los tintes: la fallida construcción del Mercado de Arauco, cuyas obras comenzaron en 2020. El edificio posee una superficie de dos mil metros cuadrados y debería albergar a 70 locatarios.

El proyecto data de 2015, pero recién en 2019 se licitó.Este proceso fue ganado por la Constructora Andes y Compañía Limitada, por un monto de $4.590 millones. El plazo de ejecución era de 540 días, es decir, debía entregarse en 2021.

Después de algunas prórrogas en el plazo de ejecución, en 2023 la empresa abandonó las obras. Ese mismo año, la Municipalidad de Temuco decidió dar término anticipado a las obras del mercado de esa ciudad, las cuales eran desarrolladas por la misma Constructora Andes. En el caso de Arauco, llama la atención que gran parte de la estructura del mercado se ve terminada.

En junio de este año, el Gobierno Regional aprobó una inyección de recursos para por fin terminar este centro comercial: $2.480 millones. Estos recursos serán destinados al municipio de Arauco, ente que ahora está a cargo de comenzar la licitación.

Simón Muñoz, director de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Arauco, explica que “estamos a la espera de la firma del convenio con el Gobierno Regional, lo que nos permitirá iniciar posteriormente el proceso de licitación. Estimamos que la firma de este convenio debería concretarse dentro de septiembre. Una vez cumplido ese trámite, viene la licitación y, posteriormente, el inicio de las obras de construcción. Si los plazos se cumplen, nuestra expectativa es que durante 2028 podamos estar inaugurando el nuevo Mercado Municipal de Arauco”.

Antes de despedirnos, recordamos que solo falta una semana para que nuestra región sea nuevamente el escenario de una fecha del Campeonato Mundial de Rally. La largada se realizará el jueves 10, a las 18 horas, en la Plaza de la Independencia. Pero ya desde este domingo habrá acción, pues comienzan las jornadas de entrenamiento. Para conocer a los pilotos y las rutas, se puede visitar la página del rally.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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