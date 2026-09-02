Dueño de Estancia San Gregorio en pie de guerra contra megaproyecto de amoníaco verde

Presentado por:

Muy buenos días a todos ustedes, estimados lectores:

Les saludo una vez más desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El encuentro de más de 400 bailarines de Ushuaia, Río Grande y Punta Arenas en Porvenir forma parte de una tradición patagónica que se expresa también en el deporte, la cultura y otros ámbitos de la vida cotidiana.

Y ahí está precisamente el contrapunto: mientras en el plano político reaparecen periódicamente las fricciones entre Chile y Argentina, en Magallanes y Tierra del Fuego la frontera se vive de una manera mucho más integrada. Décadas de intercambios, familias, amistades y costumbres compartidas han construido una relación que trasciende las disputas territoriales y que difícilmente se altera por una declaración de soberanía, por destemplada que sea.

Quizás por eso una reunión de 400 bailarines puede decir bastante más sobre la relación cotidiana entre chilenos y argentinos en el extremo austral que muchos titulares nacionales e internacionales, incluso en una semana marcada por la visita del Presidente Kast a Magallanes en medio de los roces con Argentina.

Les cuento lo de esta semana:

Dueño de Estancia San Gregorio se alza contra el mayor proyecto energético de la historia chilena. Tras la aprobación ambiental del proyecto de HNH Energy, que contempla una inversión de US$11.400 millones en San Gregorio, Alfonso Campos anunció que recurrirá al Comité de Ministros. El propietario cuestiona los impactos que tendría la iniciativa sobre la histórica estancia y su entorno.

Caso Luminarias termina con veredicto condenatorio contra exalcalde de Puerto Natales. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra del exjefe comunal Fernando Paredes en la causa vinculada al recambio de luminarias de Puerto Natales. El caso forma parte de una investigación que durante años mantuvo bajo escrutinio las contrataciones municipales asociadas al proyecto.

Una investigación reconstruye el papel de Chile durante la Guerra de las Falklands/Malvinas. Tras siete años de investigación, los periodistas Daniel Avendaño y Mauricio Palma abordan en su libro El pacto perfecto la colaboración chilena con Reino Unido durante el conflicto de 1982. En conversación con Aquí Magallanes, Avendaño analiza sus alcances y cómo la guerra terminó incidiendo en la relación posterior entre ambos países.

Proyecto MAGMA busca proyectar el desarrollo de Magallanes durante la próxima década. Con una inversión de $5.200 millones, la iniciativa financiada a través del programa FIUT Territorial busca fortalecer capacidades de investigación y vincularlas con desafíos estratégicos de Magallanes, con énfasis en áreas como salud y bienestar y seguridad alimentaria.

Porvenir reúne a más de 400 bailarines de la Patagonia chilena y argentina. Un total de 416 bailarines provenientes de Punta Arenas, Porvenir, Ushuaia y Río Grande participaron en el XII Encuentro Patagónico de Danza. En una semana marcada por nuevas fricciones políticas entre Chile y Argentina, la actividad volvió a mostrar otra dimensión de la histórica relación transfronteriza que persiste en la vida cotidiana de ambos lados de la Patagonia.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Magallanes, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Dueño de Estancia San Gregorio anuncia que recurrirá al Consejo de Ministros contra el proyecto HNH Energy

La aprobación ambiental del proyecto de HNH Energy cerró una etapa de más de dos años de evaluación, pero abrió inmediatamente un nuevo frente en San Gregorio.

Alfonso Campos, propietario de la Estancia San Gregorio, anunció que presentará una reclamación ante el Comité de Ministros contra la resolución favorable obtenida por el proyecto, destinado a producir y exportar amoníaco verde desde Magallanes, cuya inversión bordea los US$11 mil millones.

Según señaló a Aquí Magallanes, no sería la única acción que se prepara tras la aprobación. “Van a haber cuatro reclamos”, afirmó Campos, quien asegura que existirían presentaciones vinculadas a materias ambientales, conservación de aves, aspectos de seguridad y afectaciones a propietarios y habitantes del sector.

En su caso, el propietario sostiene que la evaluación ambiental no habría considerado adecuadamente una serie de impactos sobre el territorio donde se emplazarán las instalaciones.

“Existiendo cientos de miles de hectáreas en Magallanes de donde escoger para hacer el proyecto, eligieron el peor lugar”, afirmó. Entre sus principales reparos menciona el emplazamiento de aerogeneradores en sectores utilizados por aves migratorias y la intervención de áreas donde habita el canquén colorado, especie clasificada en peligro de extinción.

Campos también cuestiona las medidas previstas para reducir el riesgo de colisiones de estas aves con los aerogeneradores y sostiene que las características ambientales del sector requerían mayores resguardos.

Seguridad y afectación de la estancia

Un segundo foco de sus objeciones está relacionado con la seguridad de algunas de las instalaciones contempladas por HNH.

Campos cuestiona particularmente el almacenamiento proyectado de amoníaco en las proximidades de la Ruta 255, vía estratégica para la conectividad entre Punta Arenas, San Gregorio y Tierra del Fuego. Según los antecedentes proporcionados por el propietario, el proyecto considera almacenar 180 mil toneladas de esta sustancia.

“¿Qué pasa en el caso de una emergencia química, incendio o fuga de amoníaco? ¿Se corta el tránsito? ¿Dejan aisladas localidades?”, planteó.

También manifestó reparos respecto del almacenamiento de hidrógeno y su proximidad con instalaciones habitadas. Estas observaciones corresponden a cuestionamientos formulados por Campos y su familia respecto de la evaluación ambiental y no constituyen, por sí mismas, riesgos o incumplimientos acreditados por la autoridad.

El tercer frente está directamente relacionado con la Estancia San Gregorio. Campos sostiene que determinadas obras viales proyectadas afectarían accesos e instalaciones del histórico complejo, parte del cual cuenta con protección patrimonial, además de interferir con actividades que actualmente se desarrollan en el predio.

El camino después de la RCA

Campos adelantó que recurrirá contra la aprobación ambiental y que, de no prosperar su reclamación en sede administrativa, buscará continuar utilizando las instancias que contemple la legislación ambiental.

“Hay vicio de ilegalidad, ya que la inconsistencia de los modelos invalida sus resultados, pasando la RCA a ser un acto sin motivación y arbitrario”, sostuvo en una declaración enviada posteriormente a este medio. Se trata de la posición del propietario y será la tramitación de las eventuales reclamaciones la que deberá determinar si sus cuestionamientos tienen sustento jurídico.

La ofensiva anunciada aparece pocos días después de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobara favorablemente y de manera unánime el proyecto de HNH Energy, luego de una evaluación iniciada en 2024.

La iniciativa contempla un parque eólico de 194 aerogeneradores, producción de hidrógeno mediante electrólisis, una planta de síntesis de amoníaco, infraestructura de desalación y un terminal marítimo, entre otras instalaciones. Por su inversión proyectada, se ubica entre las mayores iniciativas privadas sometidas al sistema de evaluación ambiental chileno.

La RCA favorable representa uno de los principales hitos administrativos para HNH, aunque no supone por sí sola el inicio de las obras. El proyecto deberá continuar avanzando en las etapas y autorizaciones necesarias para su eventual materialización.

Aquí Magallanes solicitó una respuesta a HNH Energy respecto de los cuestionamientos y acciones anunciadas por Campos, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

2

Caso Luminarias: exalcalde de Puerto Natales es declarado culpable de cohecho agravado

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas declaró culpable al exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla, por cohecho agravado, en la arista local del Caso Luminarias LED Itelecom. En el mismo veredicto, lo absolvió de la acusación por violación de secreto presentada por el Ministerio Público.

La sentencia y la pena serán comunicadas el viernes 11 de septiembre, a las 13:15 horas. Según la Fiscalía, Paredes arriesga hasta diez años de reclusión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Su defensa esperará el fallo escrito antes de decidir si presenta un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. El exjefe comunal, quien ejerció entre 2008 y 2021, reiteró su inocencia.

La causa se remonta a la licitación iniciada en 2019 para renovar las luminarias de Puerto Natales. Durante el juicio, la acusación sostuvo que Paredes se reunió con representantes de Itelecom y recibió ofrecimientos destinados a que interviniera en las bases y especificaciones del concurso. En abril de 2020, el contrato fue adjudicado a esa empresa por $1.590.066.777.

La investigación forma parte de una causa nacional sobre hechos de corrupción vinculados a contratos municipales de iluminación. El Consejo de Defensa del Estado, querellante en el proceso, destacó que se trata de la primera condena obtenida mediante un juicio oral en el Caso Luminarias LED Itelecom y afirmó que el veredicto entrega una señal frente a conductas que afectan la probidad administrativa y la confianza pública.

3

Coautor de libro El pacto perfecto: “La ayuda de Chile a Inglaterra fue muy significativa, pero no decisiva”

En 2019, mientras revisaba carpetas sobre Chile en el Archivo Nacional del Reino Unido, Daniel Avendaño comenzó a encontrar documentos que terminarían dando origen a una investigación de siete años junto al periodista Mauricio Palma. El trabajo continuó en archivos de Defensa y Cancillería en Chile, además de entrevistas y contactos con protagonistas como Sidney Edwards, el oficial británico enviado al país durante la guerra.

El resultado es El pacto perfecto, libro que reconstruye con nueva documentación la colaboración que Chile prestó al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas/Falklands y, especialmente, qué obtuvo el país de aquella relación más allá de los 74 días que duró el conflicto.

Su publicación coincide con un momento en el que nuevas declaraciones argentinas sobre Magallanes y el paso Drake han vuelto a encender la discusión sobre el extremo austral. Una coincidencia que, según Avendaño, no fue buscada. A días del lanzamiento del libro, el autor conversó con Aquí Magallanes sobre sus principales hallazgos y el papel que jugó Chile en 1982.

―¿Qué hipótesis manejaban inicialmente sobre el rol de Chile y cuánto de ella lograron comprobar durante la investigación?

―Lo que sabíamos hasta ese momento era que básicamente se había generado una especie de pacto, o de trueque, en el que Inglaterra requería espacios aéreos, pistas de aterrizaje y movilidad para sus efectivos militares. Necesitaban el beneplácito de Pinochet y, efectivamente, Chile les permitió utilizar su espacio aéreo y distintas pistas –entre ellas Punta Arenas, Carriel Sur, Isla de Pascua e Isla San Félix– para operar aviones de reconocimiento y espionaje. En términos militares esto era fundamental, porque les permitía fotografiar bases aeronavales, seguir movimientos de tropas y obtener información que ampliaba considerablemente su margen de decisión. Eso era algo que conocíamos, pero la investigación nos permitió corroborarlo, precisarlo y encontrar mucha más documentación y fuentes sobre cómo funcionó esa colaboración.

―¿En qué consiste entonces “el pacto perfecto” que da nombre al libro?

―Al perder Argentina, Chile deja de tener la amenaza de una posible invasión. Todavía permanecía la tensión que venía desde 1978 y no se sabía qué iba a pasar finalmente con las islas Picton, Nueva y Lennox. Entonces, desde el punto de vista militar, sin haber tenido una acción directa, la victoria de Inglaterra le permite a Chile disminuir esa amenaza. La colaboración permite fortalecer nuevamente la relación histórica entre Chile y Reino Unido, particularmente en el ámbito militar. No es que se haya firmado un contrato con cláusulas de intercambio donde estuviera todo especificado. Eso no existe. Pero sí existe documentación que confirma el pacto y sus efectos: la venta y traslado de armamento, oficiales enviados a Inglaterra y las reuniones que permitieron generar esta ayuda. Lo que finalmente pudimos entender es que sus efectos no se limitaron al conflicto, sino que generaron una relación de más largo plazo.

―Si tuviera que escoger el principal hallazgo de la investigación que profundiza lo que sabíamos sobre el papel de Chile en la guerra, ¿cuál sería?

―El trabajo que hicimos en el Archivo Nacional en Londres fue muy sustantivo porque encontramos muchos documentos que muestran cómo, antes del conflicto o durante sus primeros días, existía cierta resistencia a vender armas a Chile y, una vez terminada la guerra, ese criterio comienza a cambiar y se flexibiliza. Por ejemplo, contamos el caso de Carlos Cardoen, quien había solicitado a los ingleses autorización para comprar un tipo específico de armamento. Se la niegan cuando el conflicto estaba en ciernes y, terminada la guerra, se la autorizan. Hay documentos del Foreign Office donde se señala explícitamente que no podían desconocer la ayuda prestada por Chile durante el conflicto y que, como forma de agradecimiento, correspondía liberar esos permisos. No diría que existe un documento específico que sea el más revelador. Por el contrario, son muchos documentos los que van mostrando este proceso. Y eso, a nuestro juicio, es mucho más contundente, porque significa que distintos estamentos fueron facilitando esta vuelta a confiar y a generar una relación más fecunda entre ambas naciones.

―Después de toda la investigación, ¿cómo definiría realmente el rol que jugó Chile en la guerra?

―Fue una asistencia muy importante, muy significativa, y así lo ha reconocido Reino Unido. Margaret Thatcher se lo agradeció al general Pinochet cuando estaba detenido en Londres, pero también militares y analistas británicos han reconocido que fue una ayuda muy importante, aunque no decisiva. La ayuda decisiva para la victoria inglesa sobre Argentina recae fundamentalmente en el armamento que proporciona Estados Unidos. La asistencia norteamericana fue mucho más determinante que la chilena. Algunos han planteado que si Chile no hubiese participado, Reino Unido no habría ganado la guerra. Quizás el conflicto hubiese sido más largo, pero la diferencia en términos del potencial que tenía Inglaterra, sumada a la ayuda norteamericana, era incontestable para Argentina.

―Mirado desde Magallanes, ¿qué revela la guerra sobre el valor estratégico que tenía este territorio para Chile?

―Fue muy importante, por ejemplo, por todas las labores que realizaron los radaristas y las instalaciones que tenía Punta Arenas. Pero además hay un antecedente que rescatamos de los archivos de Cancillería: durante los 74 días que duró la guerra hubo 22 incursiones de fuerzas militares argentinas en territorio chileno, por espacio aéreo, marítimo e incluso terrestre. Eran claramente provocaciones y fueron alertadas por la Cancillería chilena, que envió notas de protesta. Uno de los episodios que contamos en el libro es el de militares argentinos que fueron encontrados con cámaras fotográficas en territorio muy cercano a la frontera. También hubo incursiones de aeronaves y embarcaciones argentinas en territorio chileno. No son pocas: fueron 22 en 74 días.

―¿Se puede proyectar lo ocurrido en 1982 sobre la relación actual entre Chile y Argentina?

―La posición de Chile respecto de la guerra debe entenderse dentro de un contexto que comienza con el conflicto del Beagle en 1978 y perdura hasta 1984. Llegaríamos a conclusiones erradas o muy parciales si no lo entendiéramos de esa manera. Además, eran dos juntas militares. Las formas de resolver conflictos, diferencias o provocaciones son muy distintas a las que existen cuando son democracias las que imperan en ambos países. Eran situaciones muy excepcionales y cuesta trasladar esas dinámicas a la actualidad.

―Después de siete años de investigación, ¿esta historia ya puede reconstruirse en sus aspectos fundamentales o todavía podría aparecer algo capaz de cambiar nuestra comprensión de lo ocurrido?

―Quedan documentos por desclasificarse en Inglaterra, pocos, pero quedan. Por ejemplo, actualmente tampoco se puede acceder a las carpetas de la Embajada de Chile en Buenos Aires de 1982. Todavía tiene que pasar tiempo para solicitar ese acceso. Pero, según lo que hemos revisado hasta el momento, que son muchos documentos, es difícil que aparezca una revelación que cambie el curso de la historia. Lo que probablemente entreguen los nuevos documentos serán mayores precisiones, algunas de mayor o menor complejidad, pero es muy difícil que aparezca algo que nos haga pensar completamente distinto respecto de cómo ocurrieron las cosas.

4

UMAG obtiene $5.200 millones para enfrentar brechas de salud y alimentación en Magallanes

En Magallanes, el aislamiento no es solamente una característica geográfica. También influye en el acceso discontinuo a servicios de salud, la dependencia de alimentos provenientes de otras regiones y las dificultades para mantener laboratorios, equipos y especialistas en el territorio.

Esas son algunas de las brechas que busca enfrentar el programa FIUT Magma (Magallanes Mañana), iniciativa de la Universidad de Magallanes (UMAG) que obtuvo $5.200 millones de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través del Fondo de Investigación para Universidades, FIUT, en su línea Territorial.

El financiamiento tiene una duración de diez años y apunta a construir capacidades que permanezcan más allá de investigaciones específicas. Entre sus áreas prioritarias se encuentran el bienestar humano, la seguridad alimentaria, la infraestructura científica y la formación de especialistas.

En salud, el proyecto abordará problemas como el cáncer, el síndrome metabólico, el envejecimiento y los efectos que producen los cambios extremos de luz sobre el bienestar físico y mental. En materia alimentaria, buscará desarrollar cultivos, invernaderos y suelos adaptados a las condiciones australes, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad que genera la dependencia del abastecimiento externo.

Una parte de los recursos se destinará al fortalecimiento y acreditación de una red de laboratorios estratégicos, junto con la mantención de equipamiento y la formación de personal técnico. También se contempla vincular tesis y programas de posgrado con problemas regionales, de manera que el conocimiento y los profesionales permanezcan en Magallanes.

La presentación del proyecto reunió a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi; al seremi de Ciencia, Carlos Olave; a la rectora subrogante de la UMAG, Anggie Flies; al vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado y director de Magma, Máximo Frangopulos, y parte del equipo directivo de la universidad.

Durante el encuentro, la subsecretaria Carolina Rossi sostuvo que la región tiene condiciones para transformarse en un polo estratégico de alcance nacional e internacional. También destacó la necesidad de construir soluciones desde las particularidades del territorio.

“El darle un acento único te da también cierta autonomía en construir qué es lo que necesitas para tu región, y eso genera un valor para la gente que vive acá”, señaló Rossi.

El financiamiento de ANID, sin embargo, es solo una parte del esquema previsto. Para desarrollar Magma en toda su extensión, la UMAG busca conseguir un aporte regional equivalente de $5.200 millones.

“Existe fundamentalmente el compromiso de apoyar esta iniciativa en todas las instancias que aún corresponden para lograr la contraparte que debería salir de parte del Gobierno Regional en los próximos meses”, explicó Frangopulos. Ese “fondo espejo”, agregó, permitiría la ejecución completa del proyecto durante los próximos diez años.

El desafío será convertir ese horizonte de financiamiento en cambios que puedan observarse fuera de la universidad: diagnósticos disponibles en la región, mayor producción local de alimentos, laboratorios funcionando de manera permanente y especialistas capaces de responder desde Magallanes a los problemas de uno de los territorios más extremos del país.

5

Más de 400 bailarines de la Patagonia chileno-argentina se encuentran en Porvenir

Mientras a nivel político Chile y Argentina vuelven a exhibir fricciones en torno al Estrecho de Magallanes, a ambos lados de la frontera austral persiste una relación bastante menos estridente: la que se construye desde hace décadas a través de la cultura, las familias y las tradiciones compartidas.

Una muestra se vivió este fin de semana en Porvenir, donde 416 bailarines de cuatro ciudades de la Patagonia chileno-argentina se reunieron para participar en el XII Encuentro Patagónico de Danza.

Hasta la capital fueguina llegaron delegaciones de Ushuaia y Río Grande, desde el lado argentino, además de Punta Arenas y la propia Porvenir, acompañadas por profesores, directores y familias. La jornada, organizada por la Agrupación de Danza Anakenen en el gimnasio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, reunió distintas expresiones de danza y volvió a convertir a la ciudad en un punto de encuentro transfronterizo.

Más allá de las presentaciones, desde la organización destacaron el compañerismo, las nuevas amistades y los vínculos generados entre las agrupaciones.

En una Patagonia dividida por una frontera internacional, pero atravesada históricamente por intercambios cotidianos, el encuentro dejó otra postal de una relación chileno-argentina que también se construye lejos de las cancillerías.

Y así cerramos esta primera semana de septiembre desde Magallanes.

Así como leyeron hoy, se mueve también este territorio: entre grandes discusiones y pequeñas historias que a veces dicen más de lo que parece.

Gracias, como siempre, por leer desde donde sea que estén.

Nos encontramos el próximo miércoles.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

Presentado por: