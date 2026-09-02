Natalia Valdebenito y Javiera Contador llegan a Teatro Mori con “Que le corten la cabeza”

¿Qué tienen en común la decapitación de María Antonieta, una funa en redes sociales y la dificultad que parece existir hoy para ponernos de acuerdo incluso sobre lo que consideramos verdadero?

Esa provocación está en el centro de “Que le corten la cabeza”, el nuevo montaje de Los Contadores Auditores, que reúne en escena a Natalia Valdebenito y Javiera Contador y llega este 3 de septiembre a Mori Bellavista.

La obra toma uno de los episodios más reconocibles de la Revolución Francesa —la decapitación de María Antonieta— y lo traslada, desde la comedia negra, a una conversación completamente contemporánea.

La cabeza que cae se convierte así en una metáfora para hablar de cancelación, exposición pública, cambios políticos y redes sociales, en una época en que una opinión puede provocar adhesión inmediata, rechazo absoluto o una condena colectiva en cuestión de minutos.

Cuando todos tienen una opinión

La obra pone en escena un fenómeno reconocible: vivimos rodeados de opiniones, juicios y versiones diferentes de una misma realidad.

Las redes sociales amplificaron nuestras posibilidades de expresarnos, pero también instalaron nuevas formas de juzgar, confrontar y cancelar. Lo que ayer podía ser aceptado hoy puede resultar inadmisible y aquello que parecía una certeza puede cambiar rápidamente dependiendo de quién cuenta la historia.

Desde el humor, “Que le corten la cabeza” se instala justamente en ese territorio incómodo.