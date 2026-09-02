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Natalia Valdebenito y Javiera Contador llegan a Teatro Mori con “Que le corten la cabeza” CULTURA Crédito: Cedida

Natalia Valdebenito y Javiera Contador llegan a Teatro Mori con “Que le corten la cabeza”

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Por: El Mostrador Cultura

La cultura de la cancelación, la polarización política y la crisis de la verdad en tiempos de redes sociales atraviesan la nueva comedia negra de Los Contadores Auditores. Protagonizada por Natalia Valdebenito y Javiera Contador, se presenta desde el 3 de septiembre en Mori Bellavista.

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¿Qué tienen en común la decapitación de María Antonieta, una funa en redes sociales y la dificultad que parece existir hoy para ponernos de acuerdo incluso sobre lo que consideramos verdadero?

Esa provocación está en el centro de “Que le corten la cabeza”, el nuevo montaje de Los Contadores Auditores, que reúne en escena a Natalia Valdebenito y Javiera Contador y llega este 3 de septiembre a Mori Bellavista.

La obra toma uno de los episodios más reconocibles de la Revolución Francesa —la decapitación de María Antonieta— y lo traslada, desde la comedia negra, a una conversación completamente contemporánea.

La cabeza que cae se convierte así en una metáfora para hablar de cancelación, exposición pública, cambios políticos y redes sociales, en una época en que una opinión puede provocar adhesión inmediata, rechazo absoluto o una condena colectiva en cuestión de minutos.

Cuando todos tienen una opinión

La obra pone en escena un fenómeno reconocible: vivimos rodeados de opiniones, juicios y versiones diferentes de una misma realidad.

Las redes sociales amplificaron nuestras posibilidades de expresarnos, pero también instalaron nuevas formas de juzgar, confrontar y cancelar. Lo que ayer podía ser aceptado hoy puede resultar inadmisible y aquello que parecía una certeza puede cambiar rápidamente dependiendo de quién cuenta la historia.

Desde el humor, “Que le corten la cabeza” se instala justamente en ese territorio incómodo.

Sin pretender entregar respuestas definitivas, el montaje utiliza la figura de María Antonieta y los vaivenes políticos de Occidente para preguntarse por la fragilidad de nuestras certezas y la manera en que construimos aquello que entendemos como verdad.

Valdebenito y Contador juntas sobre el escenario

El montaje reúne a Natalia Valdebenito y Javiera Contador bajo el universo creativo de Los Contadores Auditores, compañía que ha desarrollado un lenguaje propio en torno a la comedia, la cultura popular y la observación crítica de fenómenos sociales contemporáneos.

Esta vez, el punto de partida es una mujer cuya cabeza terminó literalmente separada de su cuerpo hace más de dos siglos.

Pero la pregunta que llega al escenario es completamente actual:

¿Qué significa hoy decidir que alguien merece, metafóricamente, que “le corten la cabeza”?

Entre humor, política e ironía, la obra propone mirar aquello que ocurre cuando dejamos de conversar y comenzamos simplemente a tomar posiciones.

Porque quizás la pregunta no sea solamente si todavía podemos reírnos de todo. Quizás sea también si todavía podemos escucharnos cuando pensamos distinto.

FICHA

QUE LE CORTEN LA CABEZA

Compañía: Los Contadores Auditores
Elenco: Natalia Valdebenito y Javiera Contador Lugar: Teatro Mori Bellavista
Temporada: 3 de septiembre al 3 de octubre Funciones: jueves, viernes y sábado, 20:30 hrs. Valor: $22.000
Duración: 60 minutos
Clasificación: +14 años

Entradas disponibles a través de Teatro Mori y Ticketmaster.

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