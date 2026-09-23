Suspensiones con sueldo: 7 de 18 funcionarios sumariados llevan así más de un año

Presentado por:

¡Hola, Biobío! Esperamos desde esta redacción que las Fiestas Patrias hayan sido muy celebradas, a pesar de esa intensa lluvia que nos inundó al final de la semana y que incluso obligó a suspender eventos del domingo. La recomendación es seguir preparados, porque anoche se reanudaron las lluvias e incluso vienen acompañadas con tormentas eléctricas, según Senapred.

Donde también hay tormenta, es dentro de algunos organismos públicos que se dieron cuenta de que los sumarios no pueden ser eternos. Contraloría detectó a nivel nacional que 485 funcionarios, suspendidos por sumarios, siguen recibiendo sus honorarios. En el Biobío esa cifra es de 28 y la gran mayoría se concentra en una sola entidad: el Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa. A estos casos se agrega el de un funcionario de otra institución de la zona, el Hospital de Coronel, con una suspensión que ya supera los tres años.

También en esta edición:

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete sentenció a 81 años de prisión a cinco de los condenados por el Caso Grollmus. En total hay 18 condenados y entre todos ellos suman mil años de pena. La Defensoría ya adelantó que muy posiblemente interpondrá una recurso de nulidad, ya que cuestiona el uso de testigos protegidos por parte de la Fiscalía.

Casi 400 hogares de la Región del Biobío se vieron afectados por las cortas, pero intensas lluvias del fin de semana. Esto debido principalmente al desborde de canales en sectores como Chaimávida y al colapso de aguas servidas en barrios de Hualpén como Parque Central. Los vecinos de ese sector protestaron por un problema que vienen sufriendo hace décadas.

No solo un campanil, un foro, una laguna con cisnes y un edificio con forma de platillo volador. Desde ahora el campus de la UdeC también tiene un avión. Es que una aeronave A-36 fue donada por la Fach para ayudar en la formación de ingenieros de esa casa de estudios.

Recreaciones históricas de cómo era la vida en el Fuerte Guadalcázar de Santa Juana se realizarán durante el verano en ese sitio. Todo gracias al proyecto de una junta de vecinos. La idea es ayudar a convertir esa comuna en un punto atractivo turística y culturalmente.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Biobío, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Suspensiones con sueldo: SLEP Andalién Costa tiene 18 funcionarios en esa condición

Un número de funcionarios suspendidos por sumarios bastante fuera de lo normal detectó la Contraloría en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa. Se trata de 18 en total, de los cuales 7 están hace más de un año en esa condición. El SLEP Andalién Costa está a cargo de la administración de 92 establecimientos públicos de las comunas de Coronel, Lota, San Pedro de La Paz y Santa Juana.

En total a nivel regional hay 28 funcionarios con suspensiones debido a sumarios (sin contar los de municipios, los cuales no fueron incluidos en esta revisión). La gran mayoría pertenece al SLEP de Andalién Costa (18), pero también hay en el Servicio de Salud Biobío (4), Serviu Biobío (3), Seremi de Salud Biobío (1), Dirección del Trabajo del Biobío (1) y Hospital San José de Coronel (1). Este último es el que lleva más tiempo suspendido: ya supera los tres años.

Contraloría explicó que, por regla general, estas suspensiones no implican la pérdida de remuneraciones. Por lo mismo, el organismo advirtió que la etapa investigativa de un sumario no debería exceder los 60 días hábiles. Es que el estatuto administrativo permite la suspensión preventiva de funcionarios mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Pero Contraloría advierte que cuando los plazos de un sumario se extienden, “la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”.

El ente fiscalizador informó que a nivel nacional se registraron 485 funcionarios con suspensiones por sumarios, de los cuales 30 casos superan los tres años de suspensión preventiva.

Ramón Jara Zavala, director ejecutivo del SLEP Andalién Costa, respondió a Aquí Biobío que “como Servicio Local estamos tomando las medidas administrativas necesarias para dar celeridad a estos procesos sumariales. Tal como instruyó la Contraloría General de la República, dentro de los próximos 15 días hábiles informaremos la resolución sobre si se mantiene la suspensión preventiva o se adoptarán otras medidas para agilizar y concluir dichos procesos”.

Sobre si estos funcionarios están recibiendo sus sueldos mientras están suspendidos, Jara respondió: “Estos se siguen entregando, ya que la suspensión preventiva es una medida de cautela administrativa y no una sanción disciplinaria firme. Por ley, mientras no exista una resolución definitiva que determine una sanción, se mantiene el pago de sus haberes”. Desde el organismo, eso sí, sostuvieron que no podían entregar detalles respecto a las causas de estos numerosos sumarios.

2

Caso Grollmus: penas contra 18 condenados suman mil años

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete leyó la sentencia contra los 18 condenados por el caso Grollmus (cabe recordar que uno de los 19 acusados, Camilo Astete Catrileo, fue absuelto). A los cinco condenados con las sentencias más altas se les impuso una pena de más de 81 años de prisión para cada uno. Entre ellos está Federico Astete, quien es sindicado como el líder del RML y que tiene causas penales anteriores.

Cabe recordar que el Tribunal –integrado por los magistrados Julio Ramírez Paredes (presidente), Ricardo Piña Vallejos y Marcos Antonio Pincheira Barrios (redactor)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que los acusados coordinaron y participaron de este ataque, ocurrido en agosto de 2022, el cual dejó a tres personas lesionadas de gravedad y además destruyó el histórico Molino Grollmus de Contulmo.

El listado de las condenas es el siguiente:

Federico Gerónimo Astete Catrileo (sindicado como líder), Gerson Alejandro Luengo Navarrete, Javier Alejandro Mariñán Millahual, Domingo David Esteban Mariñán Millahual y José Hernán Melgarejo Calbullanca recibieron las condenas más largas debido a que no tenían irreprochable conducta anterior: 81 años como autores de cuatro homicidios calificados frustrados, de incendio consumado, de robo con violencia consumado, de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones.

Víctor Ignacio Maldonado Millabur, Víctor Manuel Maldonado González, Robert Francisco Galindo Huenumil, Gerald Aníbal Marileo Matamala, Ariel Eduardo Marileo Matamala, Dago Reyes Reyes, Nelson Alonso Llempi, Nicolás Omar Sánchez Toledo y Luis Felipe Paineo Antimán fueron condenados a 60 años de presidio por los mismos delitos que el grupo anterior. En el caso de Rodrigo Arturo Valenzuela Canullán fue sentenciado a más de 24 años de presidio.

Por su parte, los adolescentes L.R.M.M. y A.E.R.P. recibieron la sanción máxima de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. Mientras que S.T.R.P fue sancionado con 3 años de libertad asistida especial con internación parcial.

El fiscal regional (s) del Bío Bío, Michelangelo Bianchi, sostuvo sobre esta sentencia que “es histórica desde el punto de vista de la cuantía de las penas. Ello es proporcional con la gravedad de los hechos que se investigaron”. El fiscal además recalcó que “luego de las detenciones de estos sujetos que formaban parte de la Resistencia Mapuche Lafkenche, los atentados descendieron prácticamente a cero”.

Por su parte, la defensora de 14 de los 19 acusados en este caso, Katherine Valdés, afirmó que “analizaremos íntegramente los fundamentos y la forma en que se valoró la prueba, en particular las declaraciones de los testigos cuya identidad se mantuvo bajo reserva (…) una vez concluido este análisis, definiremos la interposición de un recurso de nulidad”.

3

Inundaciones por aguas servidas, rutas cortadas y cortes de energía dejó la lluvia de Fiestas Patrias

Aunque las lluvias estaban avisadas, no dejó de sorprender tanto la intensidad como las consecuencias: calles inundadas, viviendas afectadas y cortes de luz. Según el reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), 391 hogares de la provincia de Concepción sufrieron daños por las lluvias, que cayeron con más fuerza la noche del domingo.

El informe detalla que hubo un total de 1.446 personas afectadas, nueve debieron ser albergadas y también hubo seis lesionados. Estos últimos eran asistentes a una fonda en la comuna de Antuco, en la cual se produjo el colapso parcial de una estructura metálica.

En el Gran Concepción hubo inundaciones en los sectores Juan Riquelme y Chaimávida, producto del desborde de canales. Pero lo más grave ocurrió en Hualpén, donde 215 casas se inundaron con aguas servidas en sectores como Parque Central, Peñuelas, Lenga y Críspulo Gándara. Por lo anterior, vecinos de Parque Central protestaron ayer martes por algo que, sostienen, ha sido recurrente en los últimos 30 años. El problema, según Essbio, se produce por la acumulación de aguas lluvias en los colectores de aguas servidas, que no están preparados para ello. Por lo mismo hay un proyecto de una planta elevadora de aguas lluvias que, según la Seremi de Vivienda, se licitaría en octubre.

Esta semana está anunciado un nuevo sistema frontal que afectará a la región hasta la mañana del jueves. En el litoral se espera que caigan entre 30 y 40 milímetros, mientras que en las cordilleras de la Costa y de Los Andes, entre 40 y 50 milímetros.

A esto se suma que en la tarde de ayer se anunciaron tormentas eléctricas desde la Región de O’Higgins hasta la del Biobío, las que se producirían en nuestra región hoy y mañana. La recomendación de Senapred es suspender juegos u otras actividades al aire libre, evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas, evitar nadar o ingresar a lagos o ríos, y si está al aire libre durante la tormenta, no acercarse a máquinas, cercas, tubos, rejas o mástiles.

Un mensaje de Inacap

Mesa de Expertos por el Empleo reúne a actores clave para abordar la situación laboral de Biobío

Con el objetivo de avanzar en propuestas concretas frente a la situación laboral de la región, se desarrolló la segunda sesión de la Mesa de Expertos por el Empleo, iniciativa impulsada por el Gobierno Regional del Biobío y en coordinación con la Corporación Desarrolla Biobío, que reúne a representantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

La instancia contó con la participación de María Lila Rodríguez, directora de Vinculación con el Medio e Innovación y Jürgen Carrasco, director de Administración, ambos de INACAP Sedes Concepción-Talcahuano y San Pedro de la Paz.

Rodríguez comentó que “Valoramos la convocatoria del Gobierno Regional, ya que el empleo no se resuelve desde una sola institución: requiere coordinación y capacidad de acción colectiva. Nuestra expectativa es que este proceso permita construir una agenda regional de empleo que sea concreta, articulada y medible”.

4

El avión de combate que “aterrizó” en el campus de la UdeC

Un avión A-36 Toqui fue donado por la Fuerza Aérea de Chile a la Universidad de Concepción, para que sea utilizado en la formación práctica de estudiantes de Ingeniería Civil Aeroespacial de esa casa de estudios. La aeronave, que tuvo más de 40 mil horas de vuelo, se instaló en el fondo del Campus Central de la UdeC, justo tras el edificio de Ingeniería Forestal. La reja alrededor de la nave permite estar a pocos pasos de ella, por lo que cientos de estudiantes y académicos han ido durante estos días a tomarle fotos.

La entrega del A-36 forma parte de un convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en agosto de este año, que contempla trabajo conjunto en áreas como inteligencia artificial, investigación, desarrollo tecnológico, formación avanzada y capacidades espaciales.

El académico de la Facultad de Ingeniería, Frank Tinapp Dautzenberg, explicó que contar con este material permitirá llevar a terreno contenidos que hasta ahora se desarrollaban principalmente de manera teórica. “Nosotros como universidad obviamente somos muy de teoría, somos muy de ecuaciones, de fundamentos y de la pizarra. Yo hago clases de diseño de aeronaves, en que hablamos de la configuración de un avión, de los flaps del ala, de todos los elementos que componen un avión, y ahora puedo tomar a los alumnos, salir y tocar estos elementos, es fantástico”, señaló.

La rectora de la Universidad de Concepción, Jacqueline Sepúlveda, destacó que la incorporación del A-36 se suma a la trayectoria desarrollada por la casa de estudios en el área aeroespacial. “Nuestra institución ha desempeñado un papel pionero, a través de la creación de la carrera de Ingeniería Civil Aeroespacial y del Laboratorio de Técnicas Aeroespaciales, consolidando una trayectoria que nos compromete a continuar fortaleciendo las condiciones en que nuestros estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan sus competencias profesionales”, señaló.

Otro de los componentes del acuerdo entre la Fach y la UdeC es el acceso de investigadores y profesionales de la universidad a capacidades tecnológicas del Centro Espacial Nacional. La cooperación considera áreas relacionadas con capacidades satelitales, entre ellas la fabricación y desarrollo de nanosatélites y cargas útiles, observación remota de la Tierra, desarrollo de software para gestión satelital, seguimiento de objetos en órbitas bajas y monitoreo de basura espacial.

5

Vecinos de Santa Juana armaron proyecto para recreaciones históricas en el Fuerte Guadalcázar

Santa Juana es uno de los poblados más antiguos de Chile. Este año cumplió nada menos que cuatro siglos. En ese marco, la Junta de Vecinos Centro Sur, apoyada por el municipio y financiada por el Gobierno Regional del Biobío, armó un proyecto para efectuar recreaciones históricas en el Fuerte Guadalcázar.

El proyecto se llama “Revive el Fuerte”, y contempla visitas guiadas, talleres patrimoniales, jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad local, además de las ya mencionadas recreaciones.

El coordinador del proyecto, Alfonso Ramírez, destacó que “la idea es lograr que Santa Juana sea un punto de interés turístico y cultural. El proyecto Revive el Fuerte viene a fortalecer la identidad local, relevando su gran potencial a través de la visita al fuerte y entrando a este imaginario donde la historia cobra una gran importancia”. Las recreaciones se realizarán en diciembre, enero y febrero, y en ellas participarán habitantes de Santa Juana que pertenecen a un grupo local de teatro.

Esta zona tuvo una importancia estratégica durante la época colonial, en lo que era parte de la frontera entre el Reino de Chile y el territorio mapuche. El fuerte fue fundado en 1626 y catalogado como Monumento Nacional en 1977. En su historia, fue atacado e incendiado en varias ocasiones.

Antes de irnos, un dato: hoy miércoles desde las 9 hasta las 17 horas se entregarán gratuitamente tarjetas de transporte para adultos mayores, en el Punto de Cultura de la Municipalidad de Concepción (O’Higgins 555, piso -1). Los requisitos son tener más de 65 años y residir en Concepción.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

Presentado por: