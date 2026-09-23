Revés para el Gobierno: Cámara declara admisible proyecto «Sueldos Protegidos» para deudores del CAE

La Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de proyecto de ley “Sueldos protegidos”, que busca asegurar la inembargabilidad de fondos de los deudores del Crédito con Aval del Estado.

El proyecto fue presentado por la oposición para modificar el Código del Trabajo y así evitar los embargos de las cuentas bancarias a deudores del CAE y este miércoles fue aprobado con 53 votos a favor y 51 en contra. Con ello, la propuesta puede continuar su discusión al interior de la Comisión de Educación.

“Hoy conseguimos que se dé el debate que la derecha negó con su mayoría circunstancial: proteger el sueldo después de ser depositado en una cuenta bancaria para que ninguna familia pueda quedar en $0 producto de un embargo“, expresó la diputada impulsadora del proyecto, Daniela Serrano, en X.

Por otro lado, en la Comisión de Educación, la diputada republicana Paz Charpentier abordó que la iniciativa es una materia exclusiva del Presidente al influir en la administración financiera del Estado. Esta solicitud de inadmisibilidad había sido aprobada. Sin embargo, la aprobación en la Sala de este miércoles significa que avance el trámite legislativo del proyecto.

“Creemos que es una esperanza a propósito de la votación de ayer. Se están empezando a mover estas mayorías tan rígidas que tenía el Congreso Nacional. No puede ser que el oficialismo, por negarse a dar una discusión, declare a su antojo lo que es admisible o lo que es constitucional o no”, comentó Serrano.