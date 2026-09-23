Diputado Soto y adhesión de Chile al Escudo de las Américas: “Es un espacio de subordinación”

El presidente del PPD, Raúl Soto, cuestionó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y sostuvo que la instancia impulsada por Estados Unidos no representa una relación de cooperación entre países en igualdad de condiciones, sino una subordinación a los intereses de Washington.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador desde Nueva York, donde participa como parte de la delegación chilena ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, el diputado por la Región de O’Higgins aseguró que la decisión del Gobierno los tomó “por sorpresa”.

“Creo que es un error que Chile adhiera al Escudo de las Américas, porque evidentemente que es un espacio no de colaboración, ni igualdad de condiciones entre Estados, sino que de subordinación al interés, particularmente de Estados Unidos”, afirmó Soto.

Cancillería confirmó la adhesión del Gobierno chileno a la iniciativa tras una reunión encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

El Presidente José Antonio Kast ha remarcado que la incorporación no supone la suscripción de un tratado internacional. “Aquí no hay un tratado. Para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional”, señaló.

Según explicó el mandatario, se trata de “una coordinación, una adhesión” de 15 países a determinadas líneas de acción contra el crimen organizado. Kast mencionó entre las organizaciones que se busca enfrentar al Tren de Aragua, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.

Soto, sin embargo, planteó que la iniciativa podría entrar en tensión con compromisos internacionales asumidos previamente por Chile.

A su juicio, el Escudo de las Américas “avanza en una dirección contraria a los compromisos internacionales que tiene nuestro país”.

“Recordemos que Chile es parte del Estatuto de Roma, y por tanto de la Corte Penal Internacional”, señaló el parlamentario, quien vinculó sus reparos con el escenario político en que se produjo la adhesión y con las críticas de Trump a esa institución.

Soto sostuvo que el “telón de fondo” de la decisión es “un presidente Trump haciendo un llamado en las Naciones Unidas a que los Estados se salgan y se rebelen ante la Corte Penal Internacional”.

Desde esa perspectiva, el diputado advirtió que la incorporación podría representar “un paso en falso, que ponga en riesgo nuestra autonomía, nuestra soberanía y el respeto a las obligaciones internacionales que nosotros tenemos”.

El presidente del PPD elevó el tono al abordar las consecuencias que, a su juicio, tendría el acercamiento a Washington para la posición internacional de Chile.

“Con el Escudo de las Américas y su adhesión, Chile definitivamente pasa a formar parte, formalmente, como patio trasero de Estados Unidos”, afirmó.

Soto argumentó que el problema no se limita al ámbito político o de seguridad, sino que debe analizarse considerando la diversificación de las relaciones económicas y comerciales chilenas.

“Eso, evidentemente, que es un escenario preocupante, cuando el interés económico, estratégico, comercial de nuestro país está diversificado en distintos lugares del mundo. No podemos descuidar el Asia, donde tenemos un interés económico, comercial importante”, sostuvo.

El diputado también apuntó a las relaciones de Chile con Canadá y Europa. “No podemos descuidar a quienes son nuestros primeros socios inversores, que no es Estados Unidos, es Canadá y la Unión Europea, que hoy día también están enfrentados geopolíticamente a Estados Unidos”, concluyó.