Bencinazos frenan recambio de microbuses

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¡Hola, Ñuble! Qué gusto saludarles. Mientras redacto estas líneas, se mantienen expeditas las rutas de la región, pese a que cortes en los accesos sur y norte a Chillán aparecen como inminentes. Es que el paro de camioneros estalló en prácticamente todo el país de la mano del rechazo a las continuas alzas en el precio de los combustibles.

Este mismo motivo mantiene en jaque el plan de modernización de la locomoción colectiva en la capital de Ñuble, proceso que había dado pasos agigantados con la implementación del cobro electrónico de pasajes y la incorporación de nuevas máquinas con estándar Red. Sin embargo, el “bencinazo” aplicado por el Gobierno en marzo ha ido incubando el malestar entre los dueños de taxibuses del gremio local, quienes exigen mayores subsidios para compensar el elevado precio del diésel.

Es nuestro tema principal. Pero no el único.

Siguen las repercusiones en torno al eventual envío de más de dos mil toneladas de arsénicos residuales procedentes de la mina El Teniente al relleno sanitario de Chillán Viejo. Lo curioso es que por más información que se pide a Codelco, la cuprífera mantiene un silenzo stampa, alimentando las dudas en la comunidad y también entre parlamentarios que han utilizado la Cámara Baja para expresar su preocupación.

Si le preguntan cuál es su mayor preocupación hoy por hoy, ¿seguiría apuntando a la delincuencia?

Al menos en Ñuble, la gran mayoría ya no nombra la seguridad en el primer lugar. En vista del altísimo desempleo en la zona (11,8% en el trimestre julio-septiembre), el temor a quedar sin trabajo supera a la delincuencia, como lo confirma un estudio universitario que pasamos a detallar.

Otra pregunta: ¿cuál es la clave tras el éxito de un buen establecimiento público de educación?

Un documental sobre el Liceo Polivalente de San Nicolás, que lleva años presentado buenos resultados académicos pese a que el 80% de su alumnado presenta vulnerabilidad socioeconómica, arroja luces al respecto. Y no, no solo son recursos.

Finalmente les contaremos de cinco empresas agroindustriales de Ñuble que han logrado abrirse paso en un mercado innovador como es el de las tecnologías de sus procesos. Tras participar en un encuentro internacional en Colombia, piensan exportar sus ideas a otros países del continente. Enhorabuena.

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Alzas en el precio del diésel provocan brusco frenazo a modernización de microbuses en Chillán

Durante los últimos cuatro años, la renovación de micros en Chillán avanzó a toda velocidad. En poco tiempo, la capital de Ñuble se convirtió en una de las ciudades pioneras fuera de Santiago en sumarse al transporte regulado mediante contratos formales con el Estado e incorporar el sistema de cobro electrónico de pasajes.

Lo propio ocurrió con la modernización de los microbuses. Paulatinamente, el parque de la locomoción colectiva fue sumando vehículos nuevos de la mano del programa Renueva Tu Micro, financiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional, que otorga subsidios a los propietarios de buses antiguos para reemplazarlos por unidades más modernas.

El principal hito modernizador llegó este año con la incorporación de las primeras micros con estándar Red, que comenzaron a circular en cuatro líneas urbanas y una rural. Estas máquinas cuentan con servicios como wifi a bordo, puertos USB para cargar dispositivos, aire acondicionado y cámaras de seguridad. Otra innovación es el piso bajo, sin escalones, que facilita el ingreso de adultos mayores, personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas.

Con el orgullo de autoridades y empresarios, y la buena recepción de estos adelantos entre los usuarios, el transporte público de Chillán y Chillán Viejo dejaba rápidamente atrás las viejas micros que durante años marcaron el paisaje de la intercomuna.

Pero, desde el bencinazo aplicado en marzo por el Gobierno, el ágil avance modernizador sufrió un fuerte frenazo. Las continuas alzas en el precio de los combustibles han generado dificultades para los empresarios del rubro, quienes exigen un aumento de los subsidios al diésel, puesto que no pueden traspasar esos mayores costos a las tarifas debido a los contratos que mantienen con el Estado.

No ha sido el único problema. Desde el gremio de dueños de microbuses aseguran, además, que las nuevas máquinas no presentan el rendimiento prometido y consumen más de lo estimado. A ello se suman situaciones puntuales, como el rechazo del subsidio para la compra de dos micros con estándar Red, cuyos propietarios quedaron endeudados tras haber adquirido los vehículos.

Respecto de esta situación, desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones afirmaron que se trató de un caso puntual relacionado con un incentivo adicional para la compra de nuevas micros. Según explicaron, no se habría cumplido el requisito de que el postulante fuera el primer dueño del vehículo.

Más allá de estos casos, el principal reclamo apunta a las alzas en los precios de los combustibles. Desde el gremio microbusero conminaron al Ejecutivo a incrementar los subsidios y las compensaciones para amortiguar los mayores costos de operación de los buses.

También ha comenzado a disminuir el interés por seguir postulando a la renovación de máquinas, por lo que los empresarios llamaron al Ministerio y al Gobierno Regional a aumentar los montos de los subsidios.

Humberto Llanos, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Taxibuses Urbanos de Chillán, advirtió que el encarecimiento de los costos operacionales está generando una creciente presión financiera sobre las empresas del sector, especialmente porque el sistema de transporte regulado no permite a los operadores modificar libremente el valor de los pasajes. “Como gremio, como sector del transporte urbano de pasajeros, nos preocupan en demasía las alzas constantes”, afirmó.

Según explicó, la situación dificulta cada día la operación, debido a que no existe autonomía para recuperar mediante las tarifas los mayores costos operacionales. El dirigente indicó que este problema no afecta exclusivamente a Chillán, sino también a los sistemas regulados de ciudades como Antofagasta, Calama, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Temuco.

Precisó que el actual mecanismo de congelamiento tarifario contempla compensaciones calculadas mediante un polinomio compuesto por cuatro factores, de los cuales solo uno corresponde al diésel. En consecuencia, sostuvo, los recursos entregados no reflejan íntegramente el aumento efectivo del combustible. A esta situación se suma un desfase cercano a los 60 días en los pagos, lo que profundiza los problemas de liquidez de las empresas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Origen-Destino, aplicada en la intercomuna Chillán–Chillán Viejo por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, las micros representan entre el 19,1% y el 19,3% del total de viajes diarios, equivalentes a unos 65.000 a 70.000 desplazamientos al día.

En áreas metropolitanas como el Gran Santiago y el Gran Concepción, los buses concentran cerca del 29% y el 37% de los desplazamientos diarios, respectivamente. En ese contexto se enmarcan los esfuerzos de los microbuseros por mejorar un servicio tradicionalmente asociado a “micros viejas”, pero que, de la mano de la incorporación de máquinas modernas, ha comenzado a disputar a los colectivos la preferencia de los usuarios.

En el actual escenario económico no existe certeza de que el plan de recambio continúe avanzando en 2027. Para este año se contempla la incorporación de 13 máquinas con estándar Red, mientras las alzas en el precio de los combustibles suman y siguen.

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Eventual traslado de arsénico: suman y siguen solicitudes de información en medio del “silencio” de Codelco

La inquietud ante el eventual traslado de 2.100 toneladas de arsénico al relleno sanitario de Chillán Viejo sigue creciendo. Mientras se acumulan las solicitudes de información a Codelco sobre un supuesto convenio para depositar en Ñuble residuos procedentes de la División El Teniente, la estatal mantiene un silencio que acrecienta la preocupación entre vecinos y autoridades locales.

El último en solicitar información oficial fue el diputado Francisco Crisóstomo (PS), quien utilizó la hora de incidentes de la Cámara de Diputados para pedir que se oficiara a la cuprífera.

“Ya hemos denunciado el problema que representa la instalación de un segundo relleno sanitario en Ñuble. Hoy vemos con preocupación cómo Chillán Viejo podría seguir acumulando cargas ambientales, afectando la tranquilidad y la calidad de vida de sus habitantes”, sostuvo el parlamentario durante su intervención del 3 de noviembre en la Cámara Baja.

“Por eso, solicito que se oficie a Codelco, a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental y a la seremi de Salud Ñuble, para que se informen si existe una licitación o contrato para este traslado, y para que nos informen sobre las autorizaciones correspondientes y las medidas para proteger a la población y el medio ambiente”, agregó el legislador. La solicitud quedó formalizada mediante el Oficio N.º 27.852 de la Cámara de Diputados.

La acción del diputado de Ñuble se suma a una solicitud similar del diputado por Los Ríos, Daniel Valenzuela (IND-RN), dirigida a la presidencia de Codelco mediante el Oficio N.º 27.020, del 28 de octubre de 2026. En ella, el parlamentario pide detallar si existe alguna licitación, contratación, plan o gestión en curso para enviar estos residuos peligrosos a la Región de Ñuble, además de informar sobre las medidas de resguardo para la salud de las personas y el medio ambiente.

Los antecedentes sobre el posible traslado de residuos arsenicales desde la División El Teniente surgieron a partir de fuentes descritas como “anónimas pero confiables”, que se comunicaron tanto con parlamentarios como con dirigentes ambientales. Según esa información, existiría un contrato privado para enviar las toneladas señaladas entre 2027 y 2032.

El presidente del Comité Ambiental Comunal de Chillán Viejo, Manuel Palacios, reconoció que, tras recibir la información, solicitaron los antecedentes a Codelco por la vía de Transparencia. “Pero nos respondieron que no estaban obligados a responder, puesto que, como empresa estratégica, no están sujetas a Transparencia Pasiva”, señaló.

La aprobación ambiental del Centro de Gestión Ambiental Ecobío, que data de 2003, permite recibir residuos industriales, incluidos los de la minería. Sin embargo, las comunidades manifiestan preocupación por la capacidad del recinto para recibir residuos con metales pesados y por los antecedentes de fiscalización de la instalación. Al respecto, Crisóstomo recordó ante la Cámara que la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra Ecobío, “uno de los cuales fue calificado como gravísimo, por presuntos incumplimientos medioambientales”.

Mientras crece la inquietud ciudadana, se acumulan las solicitudes de información a Codelco y a los organismos fiscalizadores para esclarecer si existe un plan de traslado de residuos arsenicales al principal relleno sanitario de Ñuble y cuáles serían sus condiciones.

Un mensaje de Inacap

Estudiantes de Ñuble pondrán a prueba sus habilidades en competencia de robótica SumoBots 2026

Estudiantes de distintos niveles educacionales de la Región de Ñuble se reunirán el jueves 19 de noviembre en INACAP Sede Chillán para participar en la tercera versión de SumoBots, competencia en la que deberán diseñar, construir y programar robots capaces de enfrentarse dentro de una arena. Inspirada en el tradicional sumo japonés, la actividad permitirá a los participantes aplicar conocimientos de programación, electrónica, automatización y robótica. Cada equipo deberá definir una estrategia, optimizar el funcionamiento de su robot y poner a prueba su desempeño frente a otros competidores. La tercera versión de SumoBots busca despertar el interés de los jóvenes por la robótica y acercarlos a las nuevas tecnologías a través de una experiencia que combina aprendizaje y competencia. La actividad pone en valor la creatividad y el trabajo en equipo como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro.

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Con un 11,8% de desocupados, desempleo desplaza a la delincuencia como la mayor preocupación en Ñuble

Hasta hace poco, la mayor preocupación en Ñuble era, por lejos, la seguridad. Pese a no encabezar las regiones del país con mayores índices delictuales o de victimización, mantenía una elevada percepción de inseguridad. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc 2025), la victimización de hogares por delitos violentos alcanzó un 4,7%, cifra inferior tanto al promedio nacional (7,9%) como al 5,2% registrado en la región durante 2024. La victimización de personas por delitos violentos llegó a un 3,1%, también por debajo del 5,2% observado a nivel nacional.

En materia de percepción de inseguridad, el 44,3% de los habitantes de Ñuble cree que será víctima de un delito, porcentaje inferior al promedio nacional del 52,8% y similar al 44,8% del año anterior. Sin embargo, el 77,7% considera que la delincuencia aumentó en su comuna durante el último año, superando el promedio nacional del 70,5%.

Es decir, pese a los índices de victimización inferiores al promedio nacional, persiste una alta percepción de inseguridad entre sus habitantes.

Este año, sin embargo, la preocupación económica pasó a ocupar un lugar central. Ñuble lleva meses encabezando las cifras regionales de desocupación y, en la última medición, registró una tasa del 11,8% durante el trimestre móvil julio-septiembre, la más alta de los últimos seis años.

En este escenario, el desempleo desplazó a la delincuencia como el principal problema identificado por los ñublensinos.

Así lo muestran los resultados del estudio “Percepciones y expectativas económicas de los habitantes de la región de Ñuble”, desarrollado por el Observatorio Social de la Universidad del Alba. Según el informe, un 65% de los consultados considera que la economía regional está peor que hace un año. Asimismo, un 43% señala que su situación económica personal y familiar se ha deteriorado, mientras que un 42% percibe estabilidad y solo un 15% reconoce una mejoría.

Uno de los resultados más relevantes es la preocupación por el empleo. Al consultar por los dos principales problemas de Ñuble, el 55% menciona el desempleo, seguido por la delincuencia (46%) y la salud (31%). Estos resultados adquieren especial relevancia al considerar los indicadores oficiales citados en el informe: el PIB regional retrocedió un 2,9% durante el primer trimestre de 2026 y la desocupación alcanzó un 10,5% entre abril y junio.

La evaluación del escenario económico también resulta crítica. Un 49% califica como mala o muy mala la situación económica regional, mientras que un 47% expresa la misma opinión sobre la economía nacional. Entre las personas de 30 a 44 años, un 52% considera que su situación familiar empeoró durante el último año, porcentaje superior al promedio regional.

Pese a este diagnóstico, las expectativas muestran señales de mayor optimismo. Un 40% de los encuestados cree que la economía de Ñuble mejorará durante los próximos 12 meses, mientras que un 30% estima que permanecerá igual y un 31% anticipa un deterioro. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, las expectativas favorables alcanzan un 47%, lo que evidencia diferencias generacionales en las proyecciones económicas.

Las cifras reflejan que el desempleo desplazó a la seguridad como la principal preocupación en Ñuble, en un escenario que mantiene a unas 40.000 personas sin trabajo.

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“Distintas clases sociales en una misma clase”: la clave tras el éxito del liceo más innovador de Chile

El Liceo Polivalente de San Nicolás ha sido reconocido en numerosas ocasiones como uno de los mejores establecimientos públicos del país. Los argumentos están a la vista. Pese a que el 80% de sus estudiantes presenta vulnerabilidad socioeconómica, compite de igual a igual con colegios particulares en los resultados del Simce y la PAES, de la mano de un proyecto educativo innovador que incorpora múltiples talleres científicos y culturales, junto con la enseñanza de idiomas como inglés, francés, alemán y chino mandarín.

El año pasado, el establecimiento fue distinguido entre las 20 escuelas referentes en lectura de Chile y este año fue seleccionado como uno de los 50 finalistas del prestigioso premio internacional de la Fundación Varkey por su innovador modelo pedagógico, conocido como formación Barky, una herramienta orientada a identificar los estilos y preferencias de aprendizaje de los estudiantes a través de sus sentidos.

Todo ello, con un proceso de admisión sin selección y una propuesta que reivindica la educación pública.

¿Cuál es la clave de este éxito? Esa pregunta motivó la creación de un documental que busca dar respuestas. “En la misma clase” aborda, en 45 minutos, la educación pública como una herramienta de transformación social. Su punto de partida es la experiencia de un modelo educativo orientado a ampliar oportunidades, fortalecer la integración social y generar nuevas expectativas para niñas, niños y jóvenes del territorio.

“El mensaje que queremos dejar es el que viene trabajando la comunidad educativa desde hace 30 años: que en una localidad rural se puede hacer educación pública de calidad y que es abierta para todos”, sostien Mauricio Becerra, director de la producción audiovisual.

Víctor Reyes, director del establecimiento, explicó que los buenos resultados académicos responden a un trabajo de larga data, guiado por una vocación y “un sueño”: enseñar que la inteligencia y las oportunidades deben estar al servicio de todos los estudiantes. “Nosotros derribamos muchos paradigmas. Por ejemplo, en el campo, uno de los paradigmas era la falta de expectativas, el seguir creyendo que lo que se había hecho históricamente era lo que le correspondía a cada hijo. Entonces, cuando los niños empezaron a quedar en las universidades, no lo podían creer”.

La producción fue realizada por la Fundación Arte, Cultura, Educación y Patrimonio (Facep), con el apoyo del Gobierno Regional de Ñuble, a través del Concurso Vinculación con la Comunidad 8%.

“La frase ‘distintas clases sociales están en la misma clase’ resume el trabajo del Liceo de San Nicolás por ofrecer una educación pública distinta. Desde hace más de 20 años, su energía ha sido entregar felicidad, tranquilidad y oportunidades a los niños, y lo ha conseguido con creces”, resumió el gobernador regional Óscar Crisóstomo.

“En la misma clase” se estrenó en el Salón de Talentos del establecimiento y será postulado a festivales, por lo que, por ahora, su exhibición estará limitada a funciones específicas. Se prevé que en 2027 esté disponible para el público, para que esta historia de Ñuble y su apuesta por una educación pública de calidad quede como legado para las futuras generaciones.

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Empresas agroindustriales de Ñuble buscan exportar tecnología y productos a Sudamérica

Al explicar las causas del rezago económico de Ñuble, existe coincidencia en apuntar a su matriz productiva, basada en actividades primarias, como la agricultura, con escaso valor agregado.

Una excepción la constituye un grupo de empresas agroindustriales de la región que han incorporado tecnología en sus procesos. Sus resultados les han permitido no solo agregar valor, sino también diferenciarse, desarrollar nichos propios y abrirse camino a la exportación de sus conocimientos.

Es el caso de NutriTech, especializada en soluciones nutricionales y bioestimulantes; Trion Soluciones de Ingeniería, que desarrolla tecnologías de internet de las cosas (IoT) y sistemas de automatización para el monitoreo hídrico y ambiental; Honeypro, enfocada en polinización dirigida y monitoreo inteligente de colmenas; Repsyclick, dedicada al lombricompostaje y la valorización de residuos orgánicos; y MacBio, que diseña microbiomas funcionales y consorcios microbianos para mejorar la salud de los suelos.

Todas ellas integraron una delegación regional que participó en la Expo Agrofuturo 2026, realizada en Bogotá, Colombia, con el objetivo de posicionar su oferta de bienes y servicios tecnológicos para el sector agrícola y generar nuevas oportunidades de internacionalización.

La experiencia permitió identificar oportunidades concretas de expansión. Joaquín Benítez, gerente de Administración y Finanzas de Repsyclick Soluciones Ecológicas, expresó que “nuestra evaluación es muy positiva. Agrofuturo nos permitió confirmar en terreno que Colombia tiene una gran disponibilidad de residuos orgánicos, provenientes de la lechería, la ganadería, el café y las flores, y una demanda creciente por bioinsumos y soluciones de economía circular. Nos reunimos con agroindustrias, gremios, laboratorios, distribuidores e inversionistas, y volvemos a Ñuble con contactos para avanzar hacia un proyecto piloto de valorización en Colombia”.

Por su parte, Williams Cuervo, CEO de Honeypro, destacó la conexión con grandes productores frutícolas interesados en servicios de polinización dirigida, la consolidación de alianzas y la recepción de su suplemento nutricional natural JaraBee Quick. Según señaló, este producto permitirá que “los apicultores, junto a organismos públicos colombianos de varias regiones, fortalezcan las colmenas frente a las emergencias climáticas y optimicen sus servicios ecosistémicos de polinización de cultivos de forma rentable”.

El director regional de ProChile en Ñuble, Matías Mandiola, explicó que “el encuentro constituye una de las principales plataformas de negocios del sector agropecuario en Latinoamérica, congregando a productores, comercializadores, proveedores tecnológicos y actores de distintos segmentos de la cadena productiva”. En ese contexto, señaló que la presencia regional se enfocó en soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las operaciones agrícolas.

La participación de Ñuble en Agrofuturo 2026 se enmarca en un escenario favorable para la exportación de servicios chilenos a Colombia. Entre enero y septiembre de este año, estos envíos superaron los US$246 millones, equivalentes al 25,6% de las exportaciones –excluidos el cobre y el litio–, al mercado colombiano, con un crecimiento del 20,6% respecto del mismo período de 2025.

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