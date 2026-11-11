Muestra de arpilleras de ONG Hijos del Exilio será expuesta en Argentina

Una muestra de arpilleras de la ONG Hijos del Exilio será expuesta en Argentina, ocasión en la cual además la autora Silvia Mellado presentará su libro “Hija del exilio”.

La exposición “Arpilleras y retazos de Memoria” estará del 12 al 17 de noviembre, en el Auditorio de Casa de la Comisión Provincial de la Memoria (calle 54 #487) de la ciudad La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Además, será parte de la “Noche de los Museos”, que se desarrolla en Argentina el sábado 14 de noviembre.

Anteriormente, la misma fue exhibida en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile.

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La exposición se desarrollará junto a la muestra “Presencias Ausentes”, del Colectivo Jacarandá Cultura de la Memoria de Uruguay.

La actividad fue organizada por Hijas e Hijos del Exilio de Argentina, en el marco del 2° Encuentro de Hijas e Hijos del Exilio Cono Sur y de las Jornadas de investigación sobre exilios “Susana Alicia Gabbanelli”.

La inauguración será el próximo jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas.

“La muestra cuenta historias fuertes, emocionantes y dolorosas de mujeres que fueron niñas en contextos muy complejos, cuando sus padres y madres sufrieron la represión política del Estado en Chile”, señalaron desde la ONG.

“Con enorme satisfacción celebramos que la exposición de Hijas el Exilio, ‘Arpilleras y Retazos de Memorias’, pueda viajar a la ciudad de La Plata en Buenos Aires en el marco del segundo Encuentro de Hijas e Hijos del Exilio del Cono Sur. Nos emociona y parece muy potente que la muestra de arpilleras pueda dialogar en el mismo espacio de exposición con la muestra Presencias Ausentes del Colectivo Jacarandá, que han realizado un hermoso trabajo para visibilizar a las infancias vulneradas por el terrorismo de Estado en el contexto de las dictaduras cívico – militares del Cono Sur”, afirmó Carmen Muñoz, presidenta de la ONH Hijos del Exilio.

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“Arpilleras y retazos de memoria” surgió a fines de 2021, cuando Silvia Mellado, quien vivió el exilio en Holanda, integrante de la ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile, propuso realizar un taller de arpilleras de memorias del exilio y del retorno, recuperando la herencia de esta práctica de resistencia frente a la represión durante el período dictatorial.

Esos encuentros reunieron a hijas de exiliados políticos de Quilpué, Olmué y de diferentes localidades de Santiago de Chile. Hijas del exilio que vivieron su infancia y adolescencia en distintas latitudes reunidas por primera vez, aguja y lana en mano, reconstruyendo memorias individuales y colectivas.

“Para mí es importante venir a Argentina porque el exilio no fue una experiencia exclusivamente chilena. Miles de familias latinoamericanas vivieron el desarraigo, la separación y la pérdida como consecuencia de las dictaduras de la región”, explica Mellado a El Mostrador.

“A través de las arpilleras queremos aportar a esa memoria colectiva, mostrando cómo una técnica de arte textil nacida en dictadura sigue permitiéndonos contar nuestras historias, sanar heridas y hacer visible una experiencia que muchas veces quedó fuera de los relatos oficiales. Participar en este encuentro es también una oportunidad para encontrarnos con otras personas atravesadas por historias similares y seguir construyendo memoria desde el arte y los derechos humanos. Nuestras historias son distintas, pero el desarraigo nos hermana”.

En la ocasión, Mellado además presentará su libro “Hija del Exilio”. Será el martes 17 de noviembre, a las 18:00 horas, en el mismo lugar de exposición de las arpilleras.

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Muestra uruguaya

En tanto, “Presencias ausentes”(Uruguay) contiene las memorias de personas atravesadas por el terrorismo de Estado durante su infancia o adolescencia.

Cuenta con obras de los artistas Lucía Aguirregaray, Francesca Cassariego, Camilo Casariego, Hernán Espiga, Fernanda Rivas, Victoria Sequeira, Loreley Omar, Rosana Franco y Victoria Prieto.

“Esta exposición se enmarca en un proceso de reapropiación de las vivencias de las infancias y adolescencias durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Desde el arte se propone un camino de reconstrucción y empoderamiento, a la vez que se dispone una experiencia que aporta una nueva trama a la memoria colectiva. Quienes tuvieron estas vivencias no siempre fueron capaces de completar el sentido de esa experiencia. Presencias ausentes invita a adentrarse en un universo infantil pero cargado de memoria. Las muñecas aquí ya no son para jugar sino que en ellas se concentran las ilusiones distorsionadas, y nos golpea la realidad de la experiencia de abuso, exilio, insilio, desaparición forzada y las visitas a las cárceles que esas niñas tuvieron que transitar”.