¿Los niños primero? En Concepción también quitan fondos a laboratorios escolares

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¡Hola, Biobío! Días de calor tropical en TropiConce. Tanto así que el fin de semana pudimos ver las playas de Penco y Tomé repletas de bañistas. Desde esta redacción les recordamos usar bloqueador solar y, si pasan por Lirquén, comprar empanadas de mariscos. Pero esta mezcla de días de calor, seguidos por días de lluvia, ha traído una sobrepoblación de zancudos que están colmando la paciencia de los penquistas. Hablamos con dos especialistas que advierten que soluciones apresuradas contra la proliferación de estos insectos, pueden empeorar las cosas.

Pero el tema principal de esta semana no tiene que ver con calor ni con plagas, sino más bien con recortes: el Ministerio de Ciencias revocó la licitación del proyecto NodoLab, el cual iba a instalar laboratorios de innovación digital en nueve establecimientos públicos del país. Tres de ellos son de la Región del Biobío: el Liceo Polivalente de Chiguayante, el Liceo de Niñas de Concepción y la Escuela Nueva República de Hualqui.

También en esta edición:

La veterinaria Camila Achurra, especialista en odontología animal, critica la versión del Servicio Agrícola y Ganadero respecto de que el quique (hurón nativo) incautado a la fundación Ñacurutú, y que murió pocas semanas después de ese operativo, tenía una enfermedad periodontal grave. Achurra había revisado al quique un mes antes de la incautación.

No se sabe si viene Pixies, pero sí que ya se inició la licitación de los próximos tres festivales REC. Se mantiene la exigencia de que se presenten al menos dos artistas de categoría internacional. La licitación estará abierta hasta el 3 de diciembre.

El expresidente del Colegio Médico en Los Ángeles, Miguel Ángel Sepúlveda, fue encontrado culpable del delito de violación, por hechos ocurridos en 2021. El facultativo había sido denunciado anteriormente por acoso sexual a una paciente oncológica.

Hoy parte el encuentro REDES 2026 de la Asociación de Empresas (Asem) del Biobío y ProChile. Uno de los focos de este año es intensificar el comercio con China. Actualmente, un cuarto de las exportaciones de la región tiene como destino el gigante asiático.

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Gobierno quitó fondos para instalar laboratorios de innovación en tres colegios públicos de la región

No hay plata para NodoLab. En mayo de este año, a través de una resolución exenta a la que tuvo acceso Aquí Biobío, el Ministerio de Ciencias revocó la licitación de este proyecto, el cual iba a instalar laboratorios de innovación digital en nueve establecimientos de Chile. Tres de los colegios públicos afectados por este recorte pertenecen a la Región del Biobío: el Liceo Polivalente de Chiguayante, el Liceo de Niñas de Concepción y la Escuela Nueva República de Hualqui.

NodoLab, según la información que aún se puede revisar en la página del Gobierno de Chile, entregaría equipos de alta tecnología a escuelas y liceos, en conjunto con Fundación AngloAmerican. El proyecto consideraba la instalación de talleres de prototipado rápido en establecimientos de educación pública, los que incluirían impresoras 3D, cortadoras láser, kits de robótica y, por supuesto, computadores.

El plan piloto se instalaría en los establecimientos ya nombrados del Biobío, además de otros tres en la Región de Arica y Parinacota (informado por Aquí Arica el día de ayer), y tres más en la Región Metropolitana. Pero el 5 de mayo se revocó la licitación, a la cual se había llamado en febrero de este mismo año. El proceso tenía “por objeto adquirir y entregar kits de equipamiento tecnológico, herramientas y fungibles para la habilitación y puesta en marcha de los talleres NodoLab emplazados en los establecimientos pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) Chinchorro, Barrancas y Andalién Sur”.

En el punto 6 de la resolución exenta 169 de la Subsecretaría de Ciencias, que revocó la licitación, se explica que “se ha determinado que la contratación no resulta conveniente para los intereses de esta Subsecretaría, por cuanto el objeto licitado ha dejado de ser necesario y pertinente para los fines institucionales”. El organismo, además, afirma que “adquirir bienes destinados a otra entidad implica ejecutar el gasto en beneficio ajeno, lo cual constituye una desviación del destino legal de los fondos públicos, susceptible de observación y reparo por parte de la Contraloría General de la República”.

En la resolución, a su vez, se argumenta que en el contexto de ajuste fiscal, iniciado por el Gobierno de José Antonio Kast, “el Ministerio de Hacienda, que instruyó a todos los ministerios y servicios públicos a elaborar propuestas de reducción presupuestaria equivalentes al 3% del gasto bruto de cada partida, esta Subsecretaría ha reformulado sus prioridades, lo que hace que el objeto licitado no se ajuste a las iniciativas que se impulsarán y a las necesidades actuales de esta Secretaría de Estado”.

Se le consultó al SLEP Andalién Sur respecto a si se invertirán recursos propios para mantener el proyecto. La respuesta fue que no les ha llegado información, “ya que es una iniciativa que se ejecuta desde entes externos al servicio”. En tanto, desde el Ministerio de Ciencias respondieron a Aquí Biobío lo siguiente: ⁠”La modalidad prevista para habilitar estos talleres no contaba con un convenio mandato que facultara a la Subsecretaría para ejecutar obras en la infraestructura del SLEP. Apenas se detectó esta alerta en marzo de 2026, se iniciaron los procesos administrativos para revisar las licitaciones activas. En la Región de Biobío, la alerta se levantó antes de que se iniciara cualquier construcción o compra, por lo que no hay obras iniciadas ni equipamiento adquirido en los establecimientos”.

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Informes contradicen versión del SAG sobre quique que murió tras ser incautado

La fundación Ñacurutú interpuso una denuncia y una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de “Enrique”, un quique (hurón chileno) que estaba a cargo de esa fundación y que les fue incautado por orden del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Fiscalía a principios de octubre. El quique fue trasladado, después de la incautación, a dependencias de un centro de rehabilitación de fauna de la Universidad San Sebastián (USS), pero falleció en ese recinto universitario el 31 de octubre.

Según el SAG, mientras estaba en la USS se determinó que el quique sufría “una enfermedad periodontal grado 3, condición corporal aumentada, signos respiratorios auscultatorios relevantes y alteración ecográfica de diferenciación corticomedular renal”. El organismo agrega que “se encontraba en observación y monitoreo permanente bajo el cuidado de profesionales médico veterinarios con experiencia en el manejo de este tipo de especies. Sin embargo, y pese a todos los cuidados y tratamientos, el ejemplar de fauna silvestre falleció el sábado 31 de octubre de 2026. En este escenario se realizó una necropsia por parte del equipo médico para determinar las causas de su muerte”.

Pero la médico veterinaria Camila Achurra, especialista en odontología veterinaria y fauna silvestre, quien revisó al quique un mes antes de que fuera incautado, mientras aún estaba en Ñacurutú, sostuvo que el animal se encontraba en buen estado. “No tenía mayores problemas. Solo presentaba un poco de gingivitis y manchitas de sarro. De ninguna manera una periodontitis grado 3 como asegura el SAG”, explicó.

Achurra es colaboradora de Ñacurutú y conoció a Enrique desde que fue ingresado al centro por el mismo SAG. La especialista criticó la actuación del organismo estatal: “Lamentablemente se trató al colega (Cristián Herrera, director de Ñacurutú) como si él fuera un contrabandista e hiciera reproducción de fauna, o se quedara con los animales como mascotas”. También señaló que desconfía de los resultados de la necropsia a cargo de la USS. “Es muy irregular”, advirtió.

Este testimonio se suma al reporte del acta levantada el día de la incautación por parte de la Bidema, a la que tuvo acceso Aquí Biobío. En ella se especifica que el día que se lo llevaron, la condición corporal del quique era “óptima”, que mantenía acceso a agua y lugar de descanso, y que por las características del animal “no fue posible una inspección más detallada”.

El veterinario Cristián Herrera, director de Ñacurutú, ha explicado que después de la sorpresiva incautación, algunas personas que vieron el animal en el centro de la USS le advirtieron que había enfermado. Por lo mismo, ofreció su colaboración para tratarlo, pero en un correo del lunes 2 de noviembre, el SAG le informó que el quique había fallecido.

El origen del conflicto se remonta al 9 de octubre, cuando en un operativo del SAG, la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI (Bidema) y la Fiscalía, cuatro especies nativas fueron requisadas desde el terreno del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Ñacurutú: el ya mencionado quique y tres loros choroy. Todos fueron trasladados a un centro especializado de la Universidad San Sebastián en Concepción. El operativo se realizó por una denuncia anónima, que se basaba en un video en el que se mostraba al quique con un arnés. La veterinaria Achurra explicó que ese arnés debía usarse para la seguridad del animal.

Las especies estaban al cuidado del veterinario Cristián Herrera, quien tiene su vivienda en el mismo terreno donde está su centro de rescate. Herrera explicó a los funcionarios del SAG y a los detectives de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, durante el día de la incautación, que el quique llevaba largo tiempo en las instalaciones del centro, pero tuvo problemas de adaptación y no fue posible su reinserción en un hábitat silvestre, por lo cual lo trasladó a su casa. Lo dicho por Herrera no fue suficiente, y los funcionarios procedieron a la incautación de las especies, mientras que la Fiscalía inició una investigación sobre el actuar del veterinario, en la cual está imputado por infracción a la Ley de Caza. Herrera ha recibido apoyo de diversas organizaciones sociales e incluso de la Municipalidad de Tomé.

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¿Y Pixies? Licitación del REC pide experiencia en eventos televisados y una parrilla de al menos 45 artistas

Hasta el 3 de diciembre recibirá ofertas la licitación del Festival REC. Quien gane, se hará cargo de las próximas tres ediciones (2027 al 2029). Según las bases recientemente publicadas, el evento se seguirá realizando durante un fin de semana de marzo y se mantienen algunas exigencias de años anteriores: la presentación de al menos dos artistas de talla internacional. A esto se suman dos de alcance nacional, dos de renombre iberoamericano, 12 nacionales, un mínimo de 25 bandas regionales y cuatro infantiles.

Como la licitación está en pleno proceso, el mismo gobernador regional, Sergio Giacaman, ha salido a desmentir que haya alguna agrupación ya confirmada. Esto después de que Pixies anunciara en su página web que aterrizaría en Concepción el 27 de marzo, en medio de una gira que realizará por Chile (fechas confirmadas en Frutillar y Santiago). Esto dio para especular que sería una de las bandas internacionales de la próxima versión, sobre todo tomando en cuenta que la productora que los trae (Fauna), ha estado a cargo de versiones anteriores de REC.

Sobre lo que sí hay certeza, es que en la licitación de los próximos tres años se solicita al menos 45 artistas por edición. A su vez, en la licitación se pide que la productora tenga experiencia en eventos televisados, en eventos masivos con artistas internacionales y en “apalancamiento de recursos”. De hecho, la productora estará “a cargo de estructurar un modelo de cofinanciamiento público-privado que opere de forma continua y sostenible, conforme al modelo 50/50 establecido por el programa”. Cabe recordar que el Gobierno Regional aprobó $3.600 millones para el REC de los próximos tres años.

Como todos los años, se contempla la zona “Pueblito REC”, que tendrá espacios destinados a la instalación de las clásicas cervecerías, bares y food trucks. A esto se suma que el adjudicatario “deberá habilitar un espacio destinado a emprendedores locales, con al menos 40 stands gratuitos para la venta de productos, servicios o artesanías”, estipula la licitación. La elección de estos stands estará a cargo de Sercotec, a través de un concurso público.

Un mensaje de Inacap

Empresas e instituciones abren sus puertas para que estudiantes de la región realicen pasantías

Estudiantes de Enseñanza Media Técnico-Profesional de cuatro liceos de la provincia de Biobío vivieron un primer acercamiento al mundo laboral. Mediante pasantías en empresas e instituciones públicas, pudieron aplicar sus conocimientos y poner en práctica sus habilidades. La experiencia fue parte del Programa CAUCE, impulsado por INACAP Sede Los Ángeles junto a Fundación MC y SLEP Puelche.

Organizaciones como el Hospital de Mulchén, la Municipalidad de Quilleco y distintas empresas de la provincia de Biobío recibieron a los estudiantes, brindándoles la oportunidad de conocer el funcionamiento de entornos laborales reales. Estas experiencias contribuyen a su desarrollo integral y favorecen una formación conectada con las necesidades productivas del país.

El Programa CAUCE cerró su versión 2026 con una ceremonia en INACAP Sede Los Ángeles, donde se reconoció a estudiantes, empresas, instituciones colaboradoras y maestros guía que hicieron posible esta experiencia. La instancia permitió destacar el valor del trabajo conjunto entre el mundo educativo y el sector productivo para generar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los jóvenes.

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Sobrepoblación de zancudos: expertos advierten que “soluciones apresuradas” podrían empeorar las cosas

La combinación de lluvias, temperaturas altas e incluso la alteración de humedales son señalados por científicos locales como las causas de la proliferación de zancudos en el Gran Concepción. Es que las lluvias, seguidas de días de intenso calor, aceleran los ciclos de reproducción de estos insectos. Por ello, dos de las preguntas frecuentes entre los penquistas es hasta cuándo durará este molesto fenómeno y si se puede hacer algo.

La doctora Marcela Rodríguez, bióloga experta en entomología y académica de la Universidad de Concepción, explicó que al aplicar químicos sin conocer las especies ni su susceptibilidad, se corre el riesgo de eliminar únicamente a los mosquitos sensibles, permitiendo que los ejemplares con genes resistentes sobrevivan y se reproduzcan. A esto se suma el riesgo de que se eliminen insectos que cumplen funciones ecológicas o incluso a los que se alimentan de los zancudos. “Entiendo la molestia de todas las personas, pero sin evidencia que respalde la forma de actuar que deben tener los municipios, no deberían tomarse decisiones a la ligera”, sostuvo.

Y es que para Rodríguez, justamente lo primero que se debería hacer, es estudiar qué tipo de zancudos tenemos en la región. “La información disponible sobre las especies de zancudos descritas para la zona proviene de investigaciones sumamente antiguas, por lo que no sabemos cuáles están volando actualmente”, advirtió.

Respecto a la duración de este fenómeno, el doctor Carlos Zamora, biólogo y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, comentó que podría alargarse hasta el próximo invierno: “No hay una fecha límite; podríamos decir hasta el invierno o hasta marzo. Pero va a depender de cómo venga el verano y la fluctuación de temperatura. Porque si se nos alarga el verano, tendríamos una temporada de zancudos más extensa”. Cabe recordar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya anunció que la temporada de calor se mantendrá hasta marzo de 2027.

Los zancudos se ven atraídos por la luz y el calor, por lo que ingresan a viviendas, sobre todo las que quedan en zonas cercanas a humedales y cuerpos de agua poco profundos. Sobre qué se puede hacer contra ellos, el doctor coincide en que hay que ser cuidadosos en la búsqueda de soluciones: “Es importante no pensar en que simplemente vamos a tirar insecticida por doquier y algún químico tóxico. Los zancudos son bastante resistentes. Debemos ver qué otras especies conviven con ellos para no dañarlas en el proceso. Estaríamos matando no solo a los zancudos, sino también a los depredadores de zancudos. Y no queremos eso”, argumentó Zamora.

Por eso, ambos recomiendan medidas a aplicar en los mismos hogares: evitar tener las ventanas abiertas al caer la tarde, proteger las ventanas con mallas antimosquitos, probar trampas de luz ultravioleta e insecticidas dentro del inmueble.

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Condenan por violación a conocido médico angelino: había sido denunciado antes por una paciente de cáncer

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Los Ángeles condenó este lunes al expresidente del Colegio Médico de esa ciudad y urólogo, el doctor Miguel Ángel Sepúlveda Henríquez, como autor de los delitos de abuso sexual por sorpresa, delito de abuso sexual con circunstancias de violación y el delito de violación, todos en grado de desarrollo consumado.

Los delitos ocurrieron durante febrero de 2021. Según la denuncia de la víctima, el ataque se produjo en una vivienda rural, hasta donde la mujer había llegado para realizar labores en terreno vinculadas a una empresa familiar. Ahí, aprovechando la soledad y lejanía del lugar, el médico abusó y violó a la víctima.

No era la primera vez que este médico era denunciado. Según informó el diario La Tribuna en 2023, Sepúlveda también enfrentó al menos un sumario administrativo por una paciente que lo había acusado de conductas impropias. En 2018, una paciente oncológica narró: “Me hablaba de sexo, cerraba la puerta siempre con seguro, me tomaba por la espalda y yo siempre a empujones me lo sacaba. Me decía que me acercara a él porque supuestamente me revisaría, y solo lo hacía para sentarme en sus piernas. Trataba de salirme como podía, mientras él solo se reía de lo que estaba haciendo. Me daba besos por el cuello y me decía que qué tenía de malo tener sexo si era rico”.

La paciente escribió en su denuncia, ingresada en el mismo hospital, que sufrió este acoso sexual durante seis años: “Desde el 2013 hasta el 26 del 6 del 2018 me atendí con el doctor Miguel Ángel. No quise decir nada antes por vergüenza y miedo de lo que pudiese hacerme. Necesito justicia porque tengo entendido que hay más personas pasando por lo mismo, y por temor callan (…) un médico como él no puede seguir atendiendo, porque generalmente llegamos gente humilde sin recursos, por eso él se aprovecha, él no tiene ética profesional”. Ese sumario se cerró en enero de 2019 sin sanciones.

Respecto al veredicto condenatorio de este lunes, el tribunal sostuvo que “se pudo apreciar que su relato (de la víctima) resultó creíble, ya que fue persistente en el tiempo, verosímil y coherente en los elementos fácticos relativos a la dinámica de los acometimientos sexuales, así como al contexto espacial en que se llevaron a cabo y de la persona del agresor, sindicando siempre como responsable al acusado; resultando además el relato corroborado por la prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba”. La sentencia será leída el 19 de noviembre del presente año, a las 14:30 horas.

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Empresas del Biobío ponen foco en China para capear los tiempos difíciles: 24% de exportaciones actuales se destinan a ese país

El 2026 ha estado marcado por el alto desempleo y por los desastres vinculados al cambio climático. No ha sido fácil ni para trabajadores ni para empresarios. Por ello, la Asociación de Empresas del Biobío (ASEM) dedicará el encuentro REDES 2026, justamente a generar nuevas oportunidades de negocios. Y China es uno de sus objetivos.

La quinta edición de este encuentro se realizará hoy y mañana en SurActivo. El evento tendrá como uno de sus ejes la relación comercial con China y las posibilidades de incorporar a más empresas regionales a ese mercado, tanto mediante exportaciones directas como a través de las cadenas de proveedores de compañías que ya venden al exterior.

Según los antecedentes de ProChile, entre enero y septiembre los envíos del Biobío a China alcanzaron los US$948 millones, equivalentes al 24% de las exportaciones regionales. Y en abril de este año, una delegación de ASEM participó en la Feria de Cantón, como parte de las misiones tecnológicas que organiza anualmente para vincular a las empresas regionales con ese país.

Para el presidente de ASEM Biobío, Humberto Miguel, ampliar esa participación requiere considerar tanto a quienes pueden exportar como a los proveedores que hacen posible la actividad de las compañías que ya venden al exterior. “Una pyme no necesita exportar directamente para ser parte de una cadena internacional. También puede aportar servicios, tecnología o soluciones a una empresa exportadora. El desafío es identificar esas necesidades y preparar a nuestros proveedores para responder. Así podemos lograr que la relación con mercados como China genere oportunidades para más empresas y trabajadores del Biobío”, indicó el presidente del gremio.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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