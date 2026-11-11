Quiroz reconoce por primera vez que Chile está en recesión pese a reformas económicas del Gobierno

Las reformas económicas del Gobierno de José Antonio Kast todavía no consiguen traducirse en una recuperación de las cifras generales de actividad y ahora es el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien reconoce que Chile atraviesa una recesión técnica. Eso sí, el secretario de Estado insiste en que se trata de un fenómeno pasajero y que el país volverá a crecer con fuerza durante 2027.

El reconocimiento llegó en una entrevista con Bloomberg, titulada “El hombre que tiene que sacar a Chile de la recesión dice que es un contratiempo pasajero”, donde el jefe de las finanzas públicas fue consultado directamente sobre la situación económica nacional.

“Puedes llamarlo técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentando shocks de oferta este año, mayormente de la fuerte caída en la producción de cobre”, respondió.

La declaración marca un cambio en el reconocimiento público del escenario económico por parte del ministro, quien hasta ahora había centrado sus intervenciones en las expectativas de recuperación y los efectos que tendrían las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Pero las cifras siguen siendo adversas. Durante buena parte de 2026, los indicadores de actividad han reflejado una economía debilitada. Aunque septiembre registró un crecimiento mensual de 0,2% del Imacec, el balance acumulado del año muestra una contracción de 0,4%.

El sector minero ha sido uno de los principales responsables de ese desempeño: solo en septiembre, su producción cayó 12,1%. A ello se suma el mercado laboral. La tasa de desempleo alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, con más de un millón de personas desocupadas.

Las expectativas tampoco ofrecen alivio para el cierre del año. La última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central redujo a 0% la proyección de crecimiento para 2026, un resultado que contrasta con el objetivo del Gobierno de reactivar la economía mediante sus reformas.

Quiroz, sin embargo, sostiene que el panorama es distinto cuando se excluye la actividad minera. “Pero si miras el lado no minero de la economía, puedes ver un fuerte crecimiento”, aseguró a Bloomberg.

Según el ministro, los sectores ajenos a la producción de cobre han mostrado un comportamiento favorable durante los últimos meses, especialmente en comercio y servicios.

El titular de Hacienda también defendió los efectos de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, pese a que todavía no se reflejan en una recuperación sostenida de los indicadores agregados.

“Los inversores están respondiendo a las condiciones. Estamos ya viendo efectos de la reforma de mercado que hemos implementado”, afirmó.

Su apuesta está puesta en 2027. Quiroz proyecta que, una vez superada la caída de la producción cuprífera, Chile podría recuperar tasas de expansión cercanas al 3%.

“Estamos muy confiados en que, tan pronto como termine este año con esta caída en la producción de cobre, veremos cifras de crecimiento por alrededor del 3% el otro año”, sostuvo.

Incluso planteó que el país podría alcanzar un crecimiento próximo al 4% en 2028. Se trata, por ahora, de proyecciones que contrastan con el desempeño efectivo de la economía durante este año.

La inflación constituye otro desafío para Hacienda, especialmente por el impacto del encarecimiento de los combustibles, que ha provocado movilizaciones de camioneros y otros transportistas en distintas regiones.

Pese a ese escenario, Quiroz consideró que las presiones inflacionarias deberían ser transitorias. “Creo que es un aumento transitorio de precios. Las expectativas de inflación están bien ancladas”, señaló.

La última EEE del Banco Central prevé una inflación mensual de 0% en diciembre y una variación anual de 3,2% para fines de 2027.

Consultado por la posibilidad de que el instituto emisor adopte una política monetaria más restrictiva, el ministro reconoció su autonomía, pero afirmó que no tendría inconvenientes con un endurecimiento de las medidas para contener los precios. “No tendría ningún problema si el Banco Central toma una postura más firma contra la inflación”, declaró.

La entrevista también dejó una señal respecto del futuro de Codelco, empresa estatal que enfrenta dificultades productivas y cuestionamientos por sus resultados.

Quiroz planteó que, en el largo plazo, podría evaluarse una mayor participación de capital privado en la cuprífera. “En el largo plazo, puede que necesitemos pensar en una mayor inversión de capital privado en la propia Codelco”, sostuvo.

El ministro aclaró que una eventual modificación de la estructura de propiedad debería discutirse con los distintos sectores políticos y mantener el control estatal. También mencionó la posibilidad de vender activos no estratégicos y realizar cambios administrativos.