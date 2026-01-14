Caso Julia Chuñil: detienen a tres hijos y yerno de la dirigenta mapuche por parricidio

El 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil Catricura salió de su cabaña en el sector Huichaco con un machete y su perro Cholito para buscar animales extraviados. Tenía 72 años, era presidenta de la comunidad mapuche Putreguel y, según ha sostenido su entorno, estaba vinculada a la defensa de un territorio de bosque nativo en disputa con intereses del rubro forestal.

Desde su desaparición han pasado 432 días y recién este miércoles la causa registra sus primeras detenciones. Aunque no en la dirección que la familia anticipó durante meses de marchas, querellas y denuncias internacionales.

Tres hijos y un yerno. Según información confirmada por El Mostrador, la Fiscalía de Los Ríos y Carabineros concretaron la detención de Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, imputados por parricidio, junto a Bermar Flavio Bastías Bastidas, su yerno, por homicidio calificado con la agravante de alevosía.

El procedimiento responde a una orden solicitada por el Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Los Lagos, y los cuatro pasarán a control de detención durante esta misma jornada. La hipótesis que sostiene la imputación apunta a una discusión que habría escalado a pelea, cuadro que la Fiscalía construye a partir de testimonios y registros de posicionamiento. Además, los cuatro imputados serán formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación cometido en contra de un adulto mayor de 90 años.

En diligencias previas, la Fiscalía había planteado una posible arista económica, aludiendo a un contrato de compraventa firmado el 30 de octubre de 2024, mediante el cual Chuñil traspasó a su hijo Pablo un terreno de 2,9 hectáreas por 8 millones de pesos, con cláusula de usufructo vitalicio a favor de ella.

Durante estos 14 meses el caso no solo mantuvo atención pública y alcanzó dimensión internacional. En julio de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares y pidió al Estado redoblar esfuerzos para determinar la situación y paradero de Chuñil; en octubre de 2025, una marcha nacional por la dirigenta terminó con detenidos y lesionados tras enfrentamientos con Carabineros.

La carpeta también sumó controversias judiciales. En junio de 2025, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un recurso de amparo presentado por Pablo San Martín Chuñil y su grupo familiar contra el Ministerio Público, Carabineros y la PDI por diligencias realizadas en el marco de la investigación.

Durante meses, los imputados empujaron la causa en otra dirección: denunciaron irregularidades, pidieron cambio de fiscal y señalaron al empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter como responsable de la desaparición de su madre. Y repitieron una frase que dicen haberle escuchado a Julia, antes de desaparecer: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”.

Al respecto, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, indicó que “durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la fiscalía, desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención”.

Agregó que “estas órdenes fueron concedidas por el juez de garantía de Los Lagos y cumplidas por Carabineros de Chile. Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo, en el caso de los hijos, la calificación de parricidio, todos en calidad de autores. Los antecedentes serán expuestos por la fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, la que se desarrollará en las próximas horas.”

A su vez, el general Jaime Velasco, jefe de investigación delictual y drogas de la policía uniformada, afirmó que “Carabineros de Chile, a través de la Sección Encargo de Personas y Vehículos, materializó una investigación sobre los seis meses, compleja, ardua, pero con equipos dedicados exclusivamente al esclarecimiento de los hechos en la desaparición de la ciudadana Julia Chuñil. Hoy, a través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado cuatro órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente, antecedentes que conforme a los medios de prueba existentes fueron incorporados en su totalidad al Ministerio Público”.