Valparaíso perderá $ 1.000 millones por inviable municipalización de vertedero

Presentado por:

¡Hola! Te doy la bienvenida a Aquí Valparaíso, el cuarto newsletter regional que lanza El Mostrador, y que desde la provincia del Marga Marga, en la Región de Valparaíso, comenzamos a desarrollar con mucho entusiasmo y convicción.

Porque «Santiago no es Chile» es más que un eslogan, todos los lunes en tu correo recibirás un compendio de noticias de la segunda región más poderosa del país, sede del Congreso y punto de partida del ejercicio de la prensa nacional. Y que pese a su cercanía con la Región Metropolitana, sufre continuamente los embates del centralismo.

En El Mostrador creemos en la descentralización del poder y la información. Por eso Aquí Valparaíso se suma a los newsletters Aquí Arica, Aquí Coquimbo y Aquí Ñuble en un ejercicio de periodismo independiente que nos permitirá nutrir la agenda con noticias que no sean vistas con los ojos de la capital, sino que observadas bajo el prisma de lo regional y que va desde los cerros de Valparaíso hasta la cordillera de Los Andes, en una región que tiene tanto de continental como de insular.

>>>Algunos de ustedes ya se inscribieron, pero, para el resto, esta es una oportunidad para ser parte de la comunidad de Aquí Valparaíso y hoy te invitamos a sumarte. Te prometo que no te vamos a spamear. Esta primera edición, y la segunda, la recibirás como un gesto nuestro porque pensamos que te puede interesar, pero, ojo, que después será solo para los que se sumen voluntariamente. ¡Te esperamos!<<<

Sin extenderme más, y con la promesa de fiscalizar el poder, relevar la identidad local y visualizar el potencial de desarrollo de nuestra querida y diversa región, te comento los temas más importantes de la última semana:

Al asumir como alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto se encontró con un proyecto de municipalización del vertedero imposible de concreta r y con una concesión próxima a vencer. Sin margen para negociar, el municipio tuvo que prorrogar obligadamente el contrato a Veolia, administradora del relleno sanitario, y aceptar que la empresa pague la mitad del canon de arriendo. Y no fue el único municipio afectado: otras nueve alcaldías, Viña del Mar incluida, sufrirán, además, un aumento progresivo del costo del servicio , que alcanzará el 20 % en enero de 2027.

r y con una concesión próxima a vencer. Sin margen para negociar, el municipio tuvo que prorrogar obligadamente el contrato a Veolia, administradora del relleno sanitario, y aceptar que la empresa pague la mitad del canon de arriendo. , que alcanzará el 20 % en enero de 2027. Las fallas del desalojo de la toma en Reñaca Alto: los pobladores de Lajarilla criticaron a la alcaldía de Macarena Ripamonti por no avisar con anticipación la ubicación de los albergues, ni prestar ayuda para trasladar sus enseres.

por no avisar con anticipación la ubicación de los albergues, ni prestar ayuda para trasladar sus enseres. Para algunos es parte del pasado, pero en Valparaíso aún se ven micros personalizadas con fluorescentes , los «sapos se suben y bajan a la carrera de las liebres» y todavía le puedes preguntar al chofer: « ¿Me lleva por $ 500 a Viña?». Esto, sin embargo, debería cambiar este año de acuerdo con un anuncio del seremi de Transportes, Benigno Retamal.

, los y todavía le puedes preguntar al chofer: « Esto, sin embargo, debería cambiar este año de acuerdo con un anuncio del seremi de Transportes, Benigno Retamal. Una noticia que alegró la semana fueron los datos entregados por la Coordinación del Paso Los Libertadores: este verano llegaron a través del complejo fronterizo un poco más del doble de visitantes que en el periodo anterior: 204 mil turistas , en su mayoría argentinos. Y al otro extremo de la región, en Puerto Valparaíso, proyectan 30 mil pasajeros de cruceros para el final de la temporada.

, en su mayoría argentinos. Y al otro extremo de la región, en Puerto Valparaíso, proyectan para el final de la temporada. Y como Aquí Valparaíso también está conectado con Rapa Nui, te contamos sobre la querella por injurias que presentó el actual abogado del municipio, Rodrigo Cerda, contra el exalcalde Pedro Edmunds, quien lo acusó de toke toke (robar) en el marco de una tutela laboral.

¡El Mostrador llegó con alas propias a la Región de Valparaíso y llegó para quedarse!

Antes de arrancar, si te gusta lo que hacemos, por favor comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia. Y si recibiste el newsletter y no te has inscrito, te invito a sumarte a la comunidad de Aquí Valparaíso. Inscríbete gratis en el siguiente enlace.

1

Pérdidas por $ 1.000 millones en frustrado proyecto de vertedero desata primer gran conflicto entre Nieto y Sharp

Como suele ocurrir a inicios de toda administración, la semana pasada se desató el primer gran conflicto entre la nueva alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), y su antecesor, Jorge Sharp (independiente).

El 28 de febrero, Nieto se vio obligada a extender por tres años la concesión de la empresa Veolia que administra y opera el relleno sanitario El Molle, luego de comprender que la alcaldía no estaba en condiciones de asumir el proyecto de municipalización del vertedero anunciado por Sharp seis meses antes. No había plata ni norma que permitiera contratar a los trabajadores de la multinacional francesa.

El Molle está ubicado en la parte alta de la ciudad y ha sido administrado por privados al menos desde 2001: GIRSA S.A., hasta diciembre de 2019, y luego Veolia Environnement S.A., que lo opera en la actualidad. La instalación recibe desechos domiciliarios y asimilables no tóxicos de 10 municipios de la V Región: Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Casablanca, Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo, donde en conjunto depositan 540 mil toneladas de residuos al año.

Y es que entre el 6 de diciembre, cuando asume la nueva administración, y el 28 de febrero, fecha de término del contrato con Veolia, el municipio no alcanzaba a conformar equipos ni contaba con recursos para comprar maquinarias y administrar el vertedero, explica Nieto a Aquí Valparaíso: “Sharp no había tomado ninguna medida para concretar la municipalización. Solo había contratado a una persona, en enero del 2024, para hacerse cargo del relleno”.

Tampoco le dio el tiempo para negociar una extensión del contrato favorable al municipio y a los otros nueve que utilizan El Molle: «La capacidad negociadora era la que era«, reconoce la jefa comunal. Así, y tras la aprobación del Concejo Municipal, el municipio tuvo que aceptar lo ofrecido por la multinacional para dar continuidad al servicio: un descenso del canon de arriendo, de 1400 a 700 UF, lo que significará a la alcaldía dejar de percibir $325 millones al año; y un aumento progresivo del costo por disposición al resto de las alcaldías, que alcanzará un 20 % de alza en enero de 2027.

Consultada, Veolia señaló a Aquí Valparaíso que hizo una oferta al municipio que «responde a la necesidad de cumplir con estándares técnicos y normativos para un centro de disposición final de estas características, que permita estar en sintonía con los actuales requerimientos de la autoridad ambiental».

En 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa, luego de constatar incumplimientos en la ejecución de su permiso ambiental (RCA), por lo cual Veolia presentó un plan de cumplimiento que fue «fiscalizado en septiembre pasado, y cuyo informe se encuentra en etapa de análisis final», informó el servicio.

Una municipalización frustrada

Volviendo al tema de la municipalización, la propuesta fue anunciada por Sharp el 12 septiembre de 2024. El objetivo era subir el estándar de gestión medioambiental del recinto y “distribuir de mejor manera los ingresos que se van a generar, que podrían llegar a alcanzar, en el mejor de los casos, los $ 7 mil millones”, afirmó en la ocasión. La resolución, dijo entonces, había sido “de larga data, del 2021” cuando “decidimos como horizonte que el municipio tenía que hacerse cargo de la gestión futura del relleno sanitario”.

¿Qué había pasado entonces? El 1 de octubre de 2021, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó extender, por primera vez y “por un plazo máximo de tres años” el contrato con Veolia. En esa pasada, Sharp y su equipo lograron subir el valor del arriendo que pagaba Veolia y depositar gratis, en vertedero, los residuos que generaba la ciudad.

En paralelo al anuncio (septiembre de 2024), venció también esa primera prórroga convenida con Veolia. Por lo que ese mes el contrato fue aplazado por segunda vez, hasta el 19 de noviembre de 2024. De modo que, a partir del 20 de noviembre, el vertedero pasaría a ser administrado por el municipio de Valparaíso.

Pero el exalcalde no sería testigo de ese acontecimiento.

Una semana antes del hito, el 14 de noviembre, Sharp renunció a su cargo para quedar habilitado como candidato para las elecciones parlamentarias de 2025, donde se presume competirá por un cupo en el Senado.

Ese mismo día, sin alcalde titular y alertados del próximo vencimiento del contrato con la multinacional, el Concejo Municipal sesionó de forma extraordinaria para aprobar una tercera prórroga con Veolia, a vencer el 28 de febrero de 2025.

Nieto vs Sharp

En ese contexto asumió la alcaldesa Nieto, quien la semana pasada fue criticada por Sharp tras extender nuevamente el convenio con la empresa “y apostar por el modelo de privatización” del activo municipal.

La jefa comunal frenteamplista es categórica en defender la decisión que tomó para evitar una crisis sanitaria y continuar con el funcionamiento de El Molle: el exalcalde “dejó pasar tres años (2021-2024) para iniciar el camino a la municipalización. Y eso no se realizó. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego el 6 de diciembre y estudio el proyecto, pero me doy cuenta de que no nos daban los tiempos para que comenzáramos a operar (El Molle) el 1 de marzo. Acá el que no municipalizó, llegando al término del contrato, fue Jorge Sharp”.

En específico, detalla Nieto, “nos dimos cuenta de que había municipios que no le pagaban a Veolia hace meses, lo que nos daba a entender que íbamos a tener un problema de liquidez. Y hay 80 trabajadores del relleno sanitario que tenían que pasar a ser trabajadores municipales, pero no teníamos una fórmula de contratación que estuviera legalmente habilitada, porque nos dejaron las contratas a tope y los honorarios están restringidos».

Sharp discrepa: “Nuestra administración tenía todo listo para municipalizar, de hecho estaban listos los contratos y compras para ser presentados en el Concejo Municipal para ser aprobados. Sin embargo, optamos por detener el proceso a partir de la solicitud de la nueva alcaldesa y su equipo, quienes argumentaron que necesitaban tiempo para conocer el funcionamiento del relleno”, explica a Aquí Valparaíso el exacalde.

“Nos parece legítimo que la nueva administración haya decidido continuar con la privatización del relleno, nuestra diferencia es que se hizo en condiciones adversas, tanto económicas y ambientales para la ciudad que le van a provocar un daño al patrimonio municipal irrecuperable”, agrega el exalcalde.

Por su parte, Nieto señaló estar “en vías de buscar las responsabilidades administrativas” del caso, donde “hay todo un tema de jugar mucho con la ilusión de las personas. Y esto (relleno sanitario) es lo primero. Después vamos a tener por lo menos otros dos casos en donde va a quedar muy de manifiesto que (Sharp) era muy bueno para anunciar ideas que suenan muy bien, pero que son muy malas en cómo las ejecutaron. Y que incluso rozan ilegalidades que nosotros vamos a denunciar”.

2

Las fallas en el desalojo de la toma de Lajarilla

El martes pasado, el desalojo de la toma Edén de Lajarilla, en Reñaca Alto, Viña del Mar, se tomó la agenda nacional. Más de 80 familias, en su mayoría extranjeras, fueron obligadas a abandonar el asentamiento, por orden judicial. Si bien, los pobladores manifestaron la intención de comprar el predio, esta no encontró eco en su dueño, José Massú, quien desde un comienzo se negó a la venta.

Ese día por la mañana la toma ya estaba desocupada. Pero afuera se mantuvo un grupo de pobladores que explicó a los medios presentes su disgusto respecto del desalojo y abucheó y trató de «mentirosa» a la directora de Desarrollo Comunitario del municipio de Viña del Mar, Camila Estay, por no haber informado la ubicación de los albergues transitorios.

Según el fallo, explicó el abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, la alcaldía debía disponer de albergues para todos, además de un mecanismo para trasladar los enseres de los desalojados, lo que no ocurrió. «Ninguno tiene albergue. El municipio no se ha acercado más que para hacer encuestas. Hoy (jueves) pediremos que la Corte ordene y se cumpla con lo ordenado: albergue y almacenaje de enseres», dijo a Aquí Valparaíso.

En la misma línea, el director regional del INDH, Fernando Martínez, también hizo hincapié en este punto. “Los propios pobladores debieron sacar sus enseres, ya que el Estado de Chile no proporcionó un mecanismo para trasladarlos, ni un lugar alternativo para almacenarlos. Solo hubo lugar alternativo para las personas desalojadas (los albergues), pero nadie pidió ir a los albergues”, explicó a Aquí Valparaíso.

De acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos del Minvu (2024), la Región de Valparaíso concentra la mayor cantidad de asentamientos en el país (374). Uno de ellos es la megatoma de San Antonio, cuyo desalojo estaba programado hacia fines de febrero, pero se postergó por seis meses, luego que el Gobierno firmara un «Protocolo de Acuerdo» con los propietarios bajo el cual se buscaría una fórmula de compra del terreno, en el que viven cerca de 10 mil personas.

Dado ese antecedente, era plausible la idea de un acuerdo entre el dueño del terreno de Lajarilla y los pobladores, mas esto no ocurrió. Tampoco -por ahora- en los casos de dos tomas en San Felipe y Quilpué, que se estima serán desalojadas durante este año. En el caso de la toma Yavide (San Felipe), el desalojo está programado para el próximo 3 de abril.

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo (exministra de Salud de Michelle Bachelet), comentó que «esperamos que (el desalojo) se cumpla como corresponde, porque hay una orden judicial. Esperamos que esto sea muy tranquilo, eso es lo más importante. Transmitirle a la comunidad que estamos trabajando con las personas y que nos interesan ellos como también sus mascotas. Todo ello tiene que ver con derechos humanos y con la transparencia que nos caracteriza a todas las entidades».

Serviu, por su parte, informó a Aquí Valparaíso que, para ambos desalojos, «los equipos están disponibles para informar y orientar a las familias para que puedan acceder a la vivienda definitiva por la vía regular bajo sus diversas líneas programáticas, siempre y cuando cumplan con los requisitos normativos”.

3

«¿Me lleva por $ 500 a Viña?» Valparaíso congelado en el tiempo

En algunos aspectos de la vida cotidiana pareciera que la Región de Valparaíso se hubiese quedado detenida en el tiempo.

Por ejemplo, todavía pagamos la micro con efectivo. Incluso, aún es posible regatear el precio. Es usual preguntarle al chofer en Valparaíso: «¿Me lleva por $ 500 a Viña?». Eso, en el día. En la noche, sobre todo el fin de semana, la tarifa no baja de los $ 1.000.

Aún tenemos «sapos» de micros. Parrilleros. Buses que encienden sus luces fosforescentes por la noche -si tienes suerte, porque ya casi ni pasan-. Micros que andan con la puerta de atrás abierta y generan accidentes -al menos dos fatales, en 2024-. En marzo, Senda reactiva las fiscalizaciones con narcotests y los resultados muestran que los choferes siempre dan positivo…

Pero volviendo al tema del pago, y asociado al anuncio que hizo hace tres años el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, de concretar la anhelada renovación de todo el sistema de transporte público en el Gran Valparaíso, este año el Gobierno va a licitar el cobro electrónico “para el 100 % del sistema y así eliminar el dinero de las micros, para dar mejor seguridad, mejorar la relación entre usuario y conductor, y modernizar el sistema, que es uno de los objetivos del Presidente Boric”, afirmó el seremi Benigno Retamal en un luminoso punto de prensa el miércoles pasado en el plan de Valparaíso.

Respecto del documento con las bases del concurso para implementar los validadores, “estamos a punto de ingresarlo a Contraloría, así que durante este año vamos a tener adjudicación del sistema y esperamos implementar durante el segundo semestre los primeros validadores”, concluyó.

4

Un verano naranja

El verano cierra con cifras positivas para el turismo y la economía regional. Según datos de la Coordinación Paso Los Libertadores, durante enero y febrero ingresaron al país, a través del complejo fronterizo, un 204 % más de visitantes que en el mismo periodo del año anterior: 357 mil visitantes vs los 182 mil de 2024. La mayoría fueron argentinos, atraídos por el turismo de compras y los balnearios del litoral central.

Asimismo, desde que inició la temporada de cruceros, en octubre pasado, 26 mil pasajeros han arribado al puerto de Valparaíso en las 24 naves que han recalado a la fecha. Y la cifra podría alcanzar los 30 mil visitantes, considerando los siete cruceros más, programados para lo que resta de marzo y hasta inicios de abril.

Aparejado a lo anterior, la Región de Valparaíso alcanzó un promedio de ocupación hotelera de un 72 % durante la temporada estival 2025, un 9 % más que en 2024, de acuerdo con un estudio levantado por la Cámara Regional del Comercio y la Corporación Regional de Turismo.

El presidente de la Corporación, el gobernador Rodrigo Mundaca, comentó que “este resultado es un incentivo para todos quienes tributan en esta industria sin chimeneas, que es tan importante para nuestra región”.

Por su parte, el gerente general de Puerto Valparaíso, Franco Gandolfo, dijo que “la temporada de cruceros 2024-2025 confirma a Valparaíso como un importante home port”, o sea, no un puerto solo “de pasada”, sino uno de embarque y desembarque de pasajeros, donde es posible iniciar y concluir viajes.

“Esto demuestra que esta es una industria que debemos potenciar como ciudad puerto, ya que sin duda alguna potencia el turismo y el comercio, y a nivel portuario genera más de 10 mil jornadas laborales por temporada”, agrega el directivo.

Por si fuera poco, la Empresa Portuaria Valparaíso también inició el 2025 con un notable aumento en sus transferencias, sobre todo por el alza de envíos de fruta fresca y de carga siderúrgica. Según la estatal, “enero ha mostrado auspiciosas cifras de transferencia de carga en Puerto Valparaíso, totalizando un crecimiento de un 35,7 %, equivalente a 858.830 toneladas, marcando una diferencia de casi 230 mil toneladas, en comparación con el mismo mes del año anterior”.

5

Director jurídico de Isla de Pascua se querella contra exalcalde por toke toke

Rodrigo Cerda Morales (RN), director jurídico de la Municipalidad de Rapa Nui, presentó una querella por injurias y calumnias graves contra el concejal y exalcalde de la comuna, Pedro Edmunds Paoa (ind-PS), quien lo acusó públicamente de toke toke, palabra rapanui con que se designa a una persona que roba o robó.

“Él hizo un toke toke con la propiedad ajena y en Rapa Nui en tiempos de mis ancestros a esa persona se le condena”, dice Edmunds a Aquí Valparaíso.

Si bien Cerda fue acusado de apropiación indebida, en el marco de una tutela laboral en la que ejerció como abogado patrocinante, durante la audiencia de formalización explicó que “se llega al acuerdo reparatorio, por lo que la causa termina su tramitación desde el momento en que se aprueba el acuerdo”.

“Es importante reiterar que una formalización no constituye sentencia condenatoria que permita afirmar la existencia de algún delito. Lo mismo ocurre con el acuerdo reparatorio: este no implica reconocimiento de los hechos y no significa que haya sido condenado”, remarca Cerda.

El abogado señala que Edmunds le atribuye “de forma generalizada el delito de robo, al afirmar que soy un ladrón”, sin acompañar antecedentes que así lo indiquen, y que con sus declaraciones el exalcalde lo que busca es distraer a la opinión pública de la investigación que Contraloría lleva adelante respecto de su administración.

Edmunds cuenta que ya consiguió abogado (de la Defensoría Pública) para defenderse de la querella en su contra. Y comenta, para cerrar, que Cerda “me cae bien como persona, tiene un desplante muy suave, muy tranquilo. Tiene muchos conocidos acá en la isla, familiares míos. No hay drama por ese lado. Sin embargo, yo no tolero a las personas mentirosas, engañadoras, engatusadoras, que buscan el lado que les conviene y menos a un ladrón. No lo tolero”.

Hemos llegado así al final de este número debut de Aquí Valparaíso, el que a partir de hoy y todos los lunes recibirás en tu correo electrónico. No olvides de pasarles el dato a tus amigos, familiares y conocidos que El Mostrador llegó a Valparaíso, y llegó para quedarse.

Desde acá, con sabor a mar y aire de cordillera, te informaremos de lo más relevante de nuestra región. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirnos a aquivalparaiso@elmostrador.cl