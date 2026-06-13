Entre Hilos: ¿Qué es el marxismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el marxismo.
Más allá de su influencia política, ideológica y en ocasiones también algo mesiánica, el marxismo es un paradigma académico que pone el foco en cómo las condiciones materiales de existencia tienen un papel central en la estructuración de la vida en sociedad. En una sociedad capitalista, eso se expresa en la forma en que el trabajo deviene una mercancía como cualquier otra, así como por la presencia de clases sociales con intereses excluyentes y contradictorios.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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