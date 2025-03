Megaincendio: subsidios cubren el 75% pero soluciones definitivas solo el 3%

Presentado por:

Avanza marzo y la liviandad de los primeros días posvacaciones va dando paso a jornadas más rápidas, de mucho anuncio y sobreinformación. El otoño se impone y las mañanas están más frías. Pero en Aquí Valparaíso seguimos con las energías del principio.

El Gobierno ya entregó el 75% de los subsidios para la reconstrucción de las viviendas destruidas por el megaincendio de febrero de 2024. Luego de que el ministro Montes asumiera un retraso en el proceso, la visión técnica de la nueva directora (s) del Serviu estaría dando efecto.

La Fundación Defendamos la Ciudad explica que la solicitud que hicieron a Contraloría, para revisar la legalidad del Acuerdo por Valparaíso, es el primer paso para evitar la monooperación del Puerto, propuesta por EPV y en revisión por parte del TDLC.

El concejal de San Felipe, Ronald Olivares (Ind.-Demócratas), da su primera entrevista después de denunciar el secuestro del cual habría sido víctima a inicios de febrero en Viña del Mar.

El municipio de Valparaíso trabaja en dotar de servicios básicos a todo el Mercado Puerto, que tiene solo su primer piso habilitado. La restauración original post-27-F no contempló luz ni agua.

Y para cerrar, una invitación: la Biblioteca de Arte de la PUCV exhibirá la obra literaria creada a partir del Archivo de la obra de la pareja de cineastas chilenos Raúl Ruiz (1941-2011) y Valeria Sarmiento (1948-). ¿Nos encontramos ahí?

1

Gobierno entregó el 75% de los subsidios para la reconstrucción del megaincendio

Probablemente, las imágenes del incendio del 2 y 3 de febrero de 2024 quedaron grabadas para siempre en la memoria del Gran Valparaíso. El cielo negro, las columnas de fuego arrasando en descontrol. Calles cortadas, atochadas de vehículos. Personas atrapadas, fallecidas. El saldo: 136 muertos, 3 desaparecidos. El incendio más letal en la historia reciente de Chile.

Aproximadamente, 11 mil hectáreas rurales y urbanas fueron destruidas y 7 mil viviendas devastadas, de las cuales solo 4.385 estaban regularizadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Desde entonces, damnificados y autoridades han criticado al Gobierno por las demoras en la reconstrucción; los afectados han hecho huelgas de hambre -una en curso- y diversas manifestaciones. La queja fue aceptada por el ministro de Vivienda Carlos Montes, cuando se cumplió un año de la emergencia y dijo a Radio Cooperativa que el proceso «objetivamente ha sido lento», pero que «nunca se planteó» entregar el total de viviendas en un año.

En ese periodo, el Estado catastró, entregó contención, levantó viviendas de emergencia, habilitó escuelas y Cesfam. Otorgó los primeros subsidios y estudió en detalle la geografía y normativa asociada a los sectores siniestrados.

Una vez aclarado ese panorama, empezamos a ver los resultados: solo durante febrero el Serviu de Valparaíso asignó 1.649 subsidios, aparejados a proyectos técnicos reales. De modo que a la fecha ya son 2.599 las ayudas entregadas para reconstrucción, lo que equivale a un 74,5% de las familias afectadas (3.488) en condiciones de recibir los beneficios.

El logro se atribuye al impulso que dio la nueva directora (s), Nerina Paz López, que asumió a fines de enero, luego de la renuncia solicitada al exdirector Rodrigo Uribe (PS).

La arquitecta Nerina Paz comenta a Aquí Valparaíso que «la próxima meta es a abril, donde se trabaja para vincular a todas las familias con asistencias técnicas que permiten concretar las soluciones habitacionales para cada familia».

No obstante, a la fecha, el Gobierno ha entregado 86 soluciones habitacionales, a partir de las modalidades de Adquisición de Vivienda Construida en proyectos del Programa de Integración Social y Territorial (DS19) y de reparación mediante Tarjetas del Banco de Materiales. La cifra representa el 3% de todas las casas que aún faltan por reconstruir y entregar.

Pero vamos por buen camino. Según señaló el Serviu, “se encuentran en ejecución de obras otras 584 viviendas, es decir, con subsidios asignados y vinculados con asistencia técnica. Se trata de 91 proyectos calificados con constructora y 493 bajo la modalidad de autoconstrucción”.

2

Advierten riesgo de monopolio en Puerto de Valparaíso

A mediados de los noventa, cuenta Jorge Bustos, exsindicalista portuario, había al menos 30 empresas prestando el servicio de estiba de buques (carga y descarga) en el Puerto de Valparaíso. Entonces, “había plata en la ciudad», asegura a Aquí Valparaíso, y cinco mil puestos de trabajo para los porteños.

Todo cambiaría a fines de 1997, con la entrada en vigencia de la ley que modernizó el sector portuario estatal.

La Ley 19.542 creó 10 empresas portuarias estatales, entre ellas, la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), las cuales, dice la norma, administrarán y explotarán puertos y terminales «directamente o a través de terceros» por medio de concesiones portuarias, contratos de arriendo o constitución de personas naturales o jurídicas.

Bustos explica que así la EPV terminó concesionando a la empresa Ultramar, presidida por Richard von Appen, la operación del Terminal 1 (a la izquierda del Muelle Prat, mirando de cerro a mar), a través de su filial Terminal Pacífico Sur. Y a la empresa Agunsa, dirigida por los hermanos Beltrán y José Manuel Urenda, la concesión del Terminal 2 (a la derecha del Muelle).

Este duopolio, afirma el también director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, ha empobrecido la ciudad, concentrando la riqueza en estas dos grandes empresas. «Y la empobrecerá aún más de concretarse el proyecto de expansión portuaria de la EPV, que establece a partir de 2030 a un único monooperador«, asegura Bustos.

El proyecto de expansión de la EPV incluye la construcción de un muelle preferente de cruceros, agrandar el frente de atraque del Terminal 2 (Sitio Costanera), extender el Sitio 3 (Terminal 1) y construir una explanada para contenedores en la playa San Mateo.

El 7 de noviembre de 2024, Franco Gandolfo, gerente general de la EPV, presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una consulta sobre las condiciones de competencia aplicables a la licitación del terminal del Puerto de Valparaíso, bajo la lógica de una monooperación. En el informe señala:

«Este proyecto de ampliación de Puerto Valparaíso busca mantener su posición competitiva en la

Región de Valparaíso mediante la operación conjunta de los Terminales 1 y 2 bajo un modelo

monooperador a contar del año 2030″.

Gandolfo también señaló al TDLC que la expansión «ha sido definida en base a un extenso proceso de diálogo ciudadano que ha acotado las posibilidades físicas de desarrollo del mismo en consideración de variables de paisaje, patrimonio y en general de equilibrio entre las diversas vocaciones e intereses de la ciudad puerto», citando el Acuerdo por Valparaíso.

El Acuerdo por Valparaíso fue firmado el 23 de octubre de 2023 por Luis Escobar, presidente del directorio de la EPV, el exalcalde Jorge Sharp y el gobernador regional Rodrigo Mundaca, en una ceremonia encabezada por el Presidente Boric. Este plasma consensos y compromisos para impulsar la expansión de la actividad portuaria.

Contraloría revisa legalidad del Acuerdo por Valparaíso

Para impedir que el Puerto sea concesionado a una sola empresa, la Fundación Defendamos la Ciudad jugó sus primeras cartas y solicitó a la Contraloría Regional que revise la legalidad del acuerdo; el cual si bien no es vinculante (la EPV puede seguir tramitando permisos ambientales), sí constituye un acuerdo político de base y alcanzado después de años de discusión en torno al impacto de la expansión portuaria vs. el acceso ciudadano al borde costero.

El requerimiento de la fundación está en revisión en la División Jurídica de la Contraloría, hasta donde han llegado autoridades locales para defender su legalidad. Como el diputado Luis Cuello (PC), que presentó un «téngase presente».

«Estamos hablando de un proyecto integral que, por una parte, se hace cargo del necesario potenciamiento de la actividad portuaria como eje de la economía regional y, por otra, de aportar sustantivamente a la recuperación de Valparaíso que sufre de un enorme deterioro”, dijo Cuello a Aquí Valparaíso.

Desde Puerto Valparaíso, en tanto, señalaron a este medio que el acuerdo «concilia las voluntades en torno a una mirada de desarrollo de la actividad portuaria y su vínculo con la ciudad y la región, a través de compromisos que hemos asumido como empresa portuaria y en los que estamos trabajando. Como EPV nos asiste la convicción de estar actuando dentro de los marcos jurídicos y por el bien de la ciudad y la región«.

Así y todo, Bustos advierte que la solicitud a Contraloría “es solo una estaca” y que llegarán hasta la Corte Suprema, si es necesario, para evitar que EPV concrete la monooperación. El objetivo, cierra, es defender la multioperación, para que «muchas empresas compitan y den trabajo, porque no beneficiaría en nada a Valparaíso que la riqueza producida se la lleve un monopolio».

3

Concejal de San Felipe niega falso secuestro: «Las víctimas quedan expuestas al morbo»

Entre el 30 de enero y 4 de febrero de 2025, el concejal de San Felipe, Ronald Olivares Cruz, habría sido víctima de un secuestro en Viña del mar. El edil (Ind.-Demócratas) se encontraba en esa ciudad cursando una capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, cuando fue retenido por desconocidos. Una vez liberado, presentó la denuncia a Carabineros y Fiscalía abrió una investigación.

Después de presentar tres licencias médicas da su primera entrevista. Cuenta que este martes volverá al Concejo y desmiente a los medios del Aconcagua que pusieron en duda el hecho.

-Concejal, ¿qué pasó el 30 de enero?

-Fui retenido por cuatro desconocidos, que me intimidaron y amenazaron. Ese día viví horas de terror y sentí lamentablemente que la delincuencia no discrimina a quienes ataca, sean autoridades o ciudadanos. La delincuencia está desatada y estamos expuestos. No contamos con un Gobierno que respalde la seguridad de los ciudadanos.

-¿Qué querían de usted?

-Extorsionar a mi familia a cambio de dinero.

-¿Los victimarios le hicieron daño?

-Sí, un daño irreparable. Y lo peor es el daño psicológico, pues los delincuentes cruzan la esfera de resguardo de la víctima. Posteriormente tuve que someterme a un tratamiento, pues las víctimas en este país quedan sin apoyo psicológico y además expuestos al morbo de ciertos medios de comunicación.

-Efectivamente, medios del Aconcagua han planteado que el secuestro es falso y que usted andaba “de fiesta».

–El carácter morboso de algunos medios locales expone el bajo nivel profesional. Pareciera importar más la cantidad de reacciones en redes sociales que abordar profesionalmente un tema tan delicado. Por acciones como estas la delincuencia se respalda y avanza. Sería prudente que estos medios respetaran el sentir de las víctimas. Además, si hubiera andado de «fiesta», o no, creo que el delito por el cual fui víctima es grave y eso es lo que debería importar.

-¿Presentará una querella por injurias y calumnias?

-Por supuesto. Eso ya está en manos de los abogados.

4

Municipio de Valparaíso trabaja en la habilitación completa del Mercado Puerto

Hasta antes del 27-F, el majestuoso Mercado Puerto, ubicado en el barrio fundacional de Valparaíso y en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, «era un lugar lleno de vida. Todas las personas nos encontrábamos ahí”, recuerda Ricardo Salazar, periodista de Radio Valentín Letelier. Sin embargo, hoy los porteños se refieren a este lugar como el Mercado «Muerto«.

Construido en 1922 por la firma Bezanilla y diseñado por las oficinas de Gustave Eiffel, en este edificio-manzana de tres pisos y 10 mil m2 se vendían frutas, verduras y carnes. Atendían cocinerías y hasta funcionaba una fábrica de escobas.

Después del terremoto, el exalcalde Jorge Castro (UDI) impulsó la restauración del edificio. Pero el proyecto de $ 4.300 millones solo consideró su estructura y no el agua ni la luz. Luego, la administración de Jorge Sharp (Ind.) habilitó el primer piso con los servicios básicos y reinauguró esa única planta en 2020. Desde entonces, en el Mercado «Muerto» encuentras locales de artesanías y apenas una verdulería, con muy poco público. Pero eso podría cambiar. O eso tiene pensado la nueva alcaldesa Camila Nieto (FA).

El municipio de Valparaíso tiene un proyecto que consta de cuatro etapas: (1) elaborar un modelo de gestión para todo el Barrio Puerto, (2) la habilitación transitoriamente de los pisos 2 y 3, (3) el diseño del proyecto definitivo y (4) la ejecución de las obras.

La primera y segunda fase, detallaron, serían ejecutadas durante este año 2025. La segunda, en específico, está en formulación y consiste en “habilitar el segundo y tercer piso con cierres internos, instalaciones eléctricas, baños públicos y otros elementos”. Es un proyecto de $ 280 millones.

La tercera (diseño) “implicará una licitación por cerca de $ 120 millones”. Y la cuarta, que consiste en la habilitación completa del Mercado Puerto, “esperamos esté andando entre 2027 y 2028 con un financiamiento Subdere de cerca de $ 2.000 millones».

5

A una década de su fundación: Archivo Ruiz-Sarmiento expone obra literaria en Biblioteca de Arte de la PUCV

A partir de este lunes y hasta el viernes 28 de marzo, la Biblioteca de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Lusitania 68, Viña del Mar) abrirá al público la exposición Archivo Ruiz-Sarmiento: Retrospectiva del trabajo de investigación y edición literaria.

La muestra contiene los distintos libros que ha publicado el Archivo, como Ruiz. Entrevistas escogidas-filmografía comentada (UDP, 2013); Raúl Ruiz. Diario. Notas, recuerdos y secuencias de cosas vistas (UDP, 2017); Duelos y quebrantos (Mundana, 2019); Una mirada oblicua. El cine de Valeria Sarmiento (UAH, 2021); entre otras publicaciones.

El Archivo Ruiz-Sarmiento fue creado en 2014 por la Dirección del Instituto de Arte y el Sistema de Bibliotecas de la PUCV, con el objeto de acopiar documentación y promover el conocimiento de la obra de la pareja de cineastas chilenos Raúl Ruiz (1941-2011) y Valeria Sarmiento (1948-).

El Archivo contiene los manuscritos de guiones de películas, fotografías personales y de rodaje, premios y galvanos, bibliografía personal de los artistas, así como material de prensa de cada una de las realizaciones.

Bruno Cuneo, profesor del Instituto de Arte y director del Archivo, comenta que la exposición «pone en valor las ediciones de los libros que hemos creado los últimos 10 años». Y destaca:

«Raúl Ruiz, aparte de ser el cineasta chileno de mayor reconocimiento mundial, es un artista, un gran experimentador de la imagen, que no se limitó a reproducir las formas narrativas audiovisuales tradicionales y buscó cada vez reinventar las formas de narrar cinematográficamente. Por su parte, el cine de Valeria Sarmiento indaga a través del cine de ficción y documental la mirada de la mujer sobre los hechos históricos y su condición subalterna en una cultura latinoamericana marcadamente machista».

