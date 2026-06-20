El excandidato presidencial y el alcalde de la comuna de Las Condes Joaquín Lavín criticó el tratamiento de la justicia a su hijo homónimo y su nuera Cathy Barriga, informó este sábado El Mercurio.

Su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León, actualmente permanece en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, acusado de fraude al fisco y otros delitos, luego que la Corte Suprema rechazara por 5-0 un recurso de amparo.

Afirmó que la prisión es cuando alguien “es un peligro para la sociedad, cuando hay riesgo de fuga o cuando algo supuestamente puede intervenir. Yo creo que nada de eso se justifica en este caso, ni en el de Cathy (Barriga) tampoco. Pero bueno, si el juicio es justo, estas acusaciones se van a caer”, aseveró.

Barriga, exalcaldesa de la comuna de Maipú, está acusada por un millonario déficit de 32 millones de dólares que denunció su sucesor y actual alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

Además relató que la primera vez que vino a la cárcel a ver a su hijo fue “tremendo, durísimo, durísimo”.

“A mí me duele mucho. Creo que a cualquier padre le duele más lo que le pasa su hijo que lo que le pasa a él. Yo me cambiaría con Joaquín, preferiría estar preso yo en vez de él”.

Ensañamiento

Recientemente, el ex alcalde Lavín denunció que había un ensañamiento de la Fiscalía con su nuera.

“Me di cuenta que había un ensañamiento más allá de lo normal cuando vi la insistencia de la Fiscalía por meter a la Cathy presa. Salía libre y la Fiscalía argumentaba otra cosa para volver a meterla a la cárcel de nuevo. Eso pasó varias veces, y cada vez que trataban de meter la presa, buscaban agregar una nueva acusación que fuera mediática y alguien relacionado con el caso filtraba alguna información. A mí me parece que los juicios que son tan mediáticos, ese principio que la fiscalía tiene que ser imparcial y tiene que tiene que actuar, objetivamente, no se cumple”, señaló Lavín en la entrevista.

Al ser consultado sobre por qué él creía que la justicia brindaba ese trato, Lavín respondió que creía que “tiene que ver con la presión de la opinión pública”.

“Obviamente, tratas de no ir en contra de la opinión pública, entonces sigue el juicio mediático más que el real, porque aquí los juicios no han empezado siquiera. Entonces, tú ya declaraste culpabilidad y tienes que satisfacer esa idea. Los juicios que son muy mediáticos y en el que hay condenas de la opinión pública anticipada, los fiscales no actúan objetivamente, porque, teóricamente, la ley dice que el fiscal debe investigar con igual celo lo que favorece y lo que perjudica al imputado, y eso no se da”.

Agregó que a su juicio su nuera “es una persona admirable, imagínate una persona a la que le están diciendo, bueno, le vamos a pedir a usted 37 años de cárcel y tiene que devolver 32 mil millones. Todas cosas que son horribles y, a mis juicio, falsas. Y ella sigue adelante, y aquí la veo viniendo a ver a Joaquín todas las semanas y preocupándose de los hijos, o sea, es admirable”.

Respecto al caso jurídico, “para mí todo es un cuento, porque hablan de un déficit que nunca existió, ese es el punto. Y tú siempre puedes hacer a un alcalde reproches políticos, qué mal que haya hecho esto, o qué bien que haya hecho esto. Pero una cosa distinta es hablar de fraude al fisco. Yo hice llover sobre Las Condes. Y tú puedes decir, bueno, eso es una estupidez. Sí, por supuesto que sí, fue una estupidez. Ahora, decir, bueno, entonces esto es un fraude al fisco, tiene que ir a la cárcel, es totalmente distinto”.

De hecho, respecto a la compra de peluches y collares y acusaciones de malgastar el dinero municipal, aseguró que “los collares costaban menos que los galvanos que se le entregan la gente, y si fuera así, como te dije, solo merecería un reproche político”.

“Como fui alcalde 15 años, conozco los temas municipales. Por lo mismo, siempre me pareció que la acusación contra la Cathy era absurda, fuera de lugar. Entonces, nunca pensé que iba a llegar tan lejos, porque para mí está claro que el supuesto déficit nunca existió”.

Críticas a la justicia

Al ser consultado sobre cómo creía él que funciona la justicia en Chile, respondió que “muy mal, es muy lenta”.

“Este caso ya lleva más de cuatro años y todavía no empieza el juicio. Y lo segundo es que se van dejando pasar cosas, como diciendo, ‘bueno, ya no importa por ahora, porque al final va a haber un verdadero juicio’, entonces, por mientras que esté preso. Eso está mal, yo creo, porque tú, mientras tanto, estás afectando toda la vida a las personas”.

“Les embargaste sus bienes y les prohíbes transarlos. Les embarga las cuentas corrientes, afectando la vida de esa persona cuando a lo mejor resulta que es inocente. Y eso se sabe años después, y cuando eso pasa, sale una noticia chica en cualquier medio”.

Asimismo, frente a la pregunta de si la justicia es más dura con la clase más acomodada que con los pobres, respondió que “no creo que sea eso, pero sí creo que los juicios mediáticos tienen una connotación distinta, tienen un comportamiento distinto”.

“La opinión pública te hace difícil el ser objetivo e imparcial en la investigación”, aseguró.

Contra la farandulización

Además criticó la farandulización del caso.

“Creo que para mí la parte más dura es que todavía duele cada vez que lo veo, es ver a tu hijo esposado en los medios. Esa imagen la repiten una y otra vez. Todo este proceso, el de la Kathy y Joaquín, sido devastador y también devastador, desgastador para toda la familia, incluyendo sus hermanos”.

Agrega que todo se maximiza y se amplifica, con programas “en que se habla del tema todo el día”.

“Desde hace tiempo que prefiero no ver noticias, no ver televisión. De repente la gente me manda cosas que salen en las redes sociales y las veo y las encuentro horribles. No entiendo cómo las personas pueden opinar así sin tener ninguna base. Es duro y al mismo tiempo tan frívolo para todo lo que estamos viviendo”.

“La farandulización ha sido terrible para nosotros porque se ha amplificado con mentiras todo lo que ha sucedido a nivel judicial”, concluyó.