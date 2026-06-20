Retrospectiva de León Ferrari cancelada por recortes en Cultura

Presentado por:

¡Hola! Este fin de semana comienza el invierno, se festeja el Año Nuevo de los Pueblos Originarios y homenajearé a mis antepasados changos y diaguitas con una fiesta con mi familia como Dios manda. ¿Ustedes también celebrarán?

De hecho, esta fecha inspira la obra Sonidos de la Tierra de la compositora Valeria Valle, que será dirigida este sábado por la maestra Alejandra Urrutia en la Gran Sala Sinfónica. El programa incluye obras de Heitor Villa-Lobos y Antonín Dvořák, junto a la participación de la soprano Patricia Cifuentes.

Si te gusta el teatro, este jueves se estrenó en el Teatro Mori Recoleta Los payasos de la esperanza, un clásico de 1977 que en su versión original contó con las actuaciones de Rodolfo Bravo, José Luis Olivarí y Mauricio Pesutic. La nueva versión de este montaje estará en cartelera solo diez días. ¡Imperdible!

Y ya que comenzaron las vacaciones de invierno de los niños hay diversos panoramas. A los fanáticos de los dinosaurios les recomiendo visitar la recién inaugurada segunda parte de la muestra Vertebrados, Anatomía–Evolución–Extinción en el Museo Nacional de Historia Natural. Es un recorrido por 400 millones de años de historia de los vertebrados con nuevos contenidos que profundizan en las adaptaciones más extraordinarias del reino animal.

Y una noticia de último minuto: ya se sabe quién dirigirá el Centro Cultural La Moneda. Se trata de Alejandra Valenzuela, que actualmente coordina la Fundación Friends de la UC, además de haber sido agregada cultural en México.

Además, en esta edición: la novela gráfica sobre los marinos que se opusieron al golpe, la nueva performance de LasTesis y el misterioso hallazgo de 78 esqueletos sin cabeza.

Bonus track: la entrevista de Gonzalo Schwenke al escritor británico Benjamin Markovits, quien estuvo por estos lares hace algunos días.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate. Te invito a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

1

LEÓN FERRARI, CANCELADO

Es una pena, pero los efectos de los recortes en cultura ya se están empezando a notar: una retrospectiva en Chile de León Ferrari, uno de los artistas latinoamericanos más relevantes de la historia reciente, fue cancelada por el ajuste.

Según la nota de Emilia Aparicio, la más leída de los últimos días en nuestra sección, la muestra no llegará al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) a pesar de que se estuvo preparando por cerca de tres años .

. La institución decidió suspender la exposición debido a problemas presupuestarios , una situación que pone en evidencia la fragilidad y la precarización a la que se enfrentan espacios culturales de gran importancia para el país.

, una situación que pone en evidencia la fragilidad y la precarización a la que se enfrentan espacios culturales de gran importancia para el país. “Lamentablemente, no se encontraron los recursos. Yo, en lo personal, no he conversado sobre esta materia con la directora del MNBA”, admitió el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

NOVELA GRÁFICA SOBRE MARINOS OPOSITORES AL GOLPE

Mi tesis para graduarme en la Universidad de Santiago, allá en el lejano año 2000, fue sobre los militares y policías que se opusieron al golpe de 1973. Por eso me interesó de sobremanera una novela gráfica recién publicada por LOM, que aborda este tema con gran rigurosidad.

La obra relata la historia de un grupo de marinos que, al descubrir la preparación de un golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende, intentan alertar al gobierno constitucional . Su iniciativa fracasa y son arrestados y torturados semanas antes del bombardeo a La Moneda. Muchos pasaron años en cárceles y campos de concentración antes de ser liberados o exiliados.

. Su iniciativa fracasa y son arrestados y torturados semanas antes del bombardeo a La Moneda. Muchos pasaron años en cárceles y campos de concentración antes de ser liberados o exiliados. Obra de los autores franceses Désirée y Alain Frappier, La furia de las olas será presentada este sábado a las 11:00 horas en el Parque Cultural de Valparaíso (Cárcel 471, cerro Cárcel), donde además varios de los protagonistas de este libro estuvieron prisioneros.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

3

NUEVA PERFORMANCE DE LASTESIS

¿Qué futuro podemos imaginar en tiempos de incertidumbre y crisis? Esa es la pregunta que impulsa Acción/Nebulosa, la nueva performance del colectivo LASTESIS, que tendrá tres funciones abiertas al público este viernes y sábado en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso.

Dirigida por Sibila Sotomayor Van Rysseghem y Daffne Valdés Vargas, l a obra combina performance, danza y teatro , en una experiencia escénica inmersiva que invita al público a transitar por una nebulosa construida desde distintas perspectivas artísticas y teóricas.

, en una experiencia escénica inmersiva que invita al público a transitar por una nebulosa construida desde distintas perspectivas artísticas y teóricas. A través de una narrativa colectiva, la propuesta busca abrir un espacio para imaginar alternativas de futuro yexplorar nuevas formas de encuentro, colaboración y acción colectiva.

Más información AQUÍ.

4

GEÓGRAFO CHILENO GANA PREMIO MUNDIAL

Orgullo nacional: el destacado geógrafo chileno Hugo Romero Aravena recibirá el IGU/UGI Award for Distinguished Geographical Practice 2026, uno de los premios más relevantes de la geografía a nivel mundial, informó la Universidad de La Serena.

El galardón será entregado en el marco de la IGU Regional Conference 2026, que se desarrollará entre el 17 y el 21 de agosto en Estambul, Turquía. El premio marca un hito histórico, ya que Romero es el primer geógrafo latinoamericano en recibir esta distinción.

El premio marca un hito histórico, ya que Romero es el primer geógrafo latinoamericano en recibir esta distinción. “Este premio no solo reconoce la trayectoria excepcional del doctor Hugo Romero, sino que posiciona a la geografía chilena en los debates globales sobre cambio climático, territorio, riesgos socioambientales y justicia territorial, donde su aporte ha sido decisivo”, señaló la académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena y presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas (Sochigeo), Marcela Robles Iriarte, quien lidera una serie de gestiones para relevar el reconocimiento internacional otorgado

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

VUELVE SPIELBERG

El crítico Juan Marín reseñó para El Mostrador la película El día de la revelación, el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción. La cinta acaba de debutar en salas.

Para Marín, con extraterrestres y archivos desclasificados, el cineasta ofrece un blockbuster eficaz y entretenido que, aunque por momentos es predecible, demuestra que mantiene intacta esa capacidad para cautivar al público.

que, aunque por momentos es predecible, demuestra que mantiene intacta esa capacidad para cautivar al público. “ La premisa cobra una especial relevancia en un contexto cultural donde el debate sobre la existencia de vida extraterrestre ha dejado de pertenecer exclusivamente al terreno de la especulación para irrumpir, ocasionalmente, en la discusión política “, escribió.

“, escribió. Recordemos que en febrero de este año, Barack Obama generó controversia al realizar declaraciones ambiguas sobre la posibilidad de vida extraterrestre, comentarios que posteriormente matizó al reconocer que no contaba con pruebas concluyentes ni conocimiento de su presencia en instalaciones como el Área 51.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

BALLET Y SINFÓNICA, NUEVOS LIDERAZGOS

Novedades en el mundo de la música clásica: el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) dio a conocer que el reconocido maestro finlandés Ari Rasilainen será el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, asumiendo de manera oficial a partir del 1 de enero de 2027.

“ Estoy muy feliz y orgulloso de tener esta oportunidad ”, manifestó el elegido, desde su natal Finlandia. “Es un gran desafío ir desde Europa e integrarme a la cultura chilena y latinoamericana”.

”, manifestó el elegido, desde su natal Finlandia. “Es un gran desafío ir desde Europa e integrarme a la cultura chilena y latinoamericana”. No fue la única novedad: esta semana además se supo que la coreógrafa Avatâra Ayuso asumirá la dirección artística del Ballet Nacional Chileno (BANCH) .

. La reconocida creadora española, cuya trayectoria internacional incluye trabajos en Europa, África, Asia y América Latina, iniciará sus funciones a la cabeza de la compañía en septiembre de 2026, cuando viaje para comenzar a delinear su primera coreografía para el BANCH.

7

78 ESQUELETOS SIN CABEZA

El mundo de los arqueólogos me ha fascinado desde niño. Creo que por eso esta noticia, un tanto tenebrosa, me cautivó: un total de 78 esqueletos sin cabeza fueron hallados en Eslovaquia.

El descubrimiento fue realizado en un yacimiento que tiene unos 7.000 años de antigüedad y perteneció a la llamada cultura de la cerámica lineal (LBK), uno de los primeros grupos agrícolas de Europa Central. El asentamiento estuvo ocupado entre el 5.250 y el 4.950 a. C. y llegó a albergar más de 300 viviendas.

y perteneció a la llamada cultura de la cerámica lineal (LBK), uno de los primeros grupos agrícolas de Europa Central. El asentamiento estuvo ocupado entre el 5.250 y el 4.950 a. C. y llegó a albergar más de 300 viviendas. Los análisis sugieren que las cabezas fueron retiradas de forma deliberada hace unos 7.000 años, pero los cráneos nunca aparecieron y los investigadores aún desconocen qué ocurrió con ellos, según la nota de DW.

hace unos 7.000 años, pero los cráneos nunca aparecieron y los investigadores aún desconocen qué ocurrió con ellos, según la nota de DW. Durante años, hallazgos así se han leído como señales de violencia, guerra o colapso social. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que la realidad es más compleja, y, en cierto modo, más enigmática.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

PULPO ALIENÍGENA

Los pulpos son muy inteligentes, pero en este caso su diseño difiere radicalmente del nuestro. Por ello, en opinión de filósofo Peter Godfrey Smith, relacionarnos con un pulpo es lo más parecido que podemos experimentar en la Tierra a interaccionar con una mente alienígena, según un atrapante artículo de The Conversation.

Estos animales son muy inteligentes, pero muy diferentes a nosotros, con tres corazones, nueve “cerebros” y un cuerpo flexible con infinitas posibilidades de camuflaje .

. Como moluscos cefalópodos que son, su linaje se separó en el curso de la evolución del nuestro, el de los vertebrados, hace más de 650 millones de años . Si además consideramos que en aquel entonces los ancestros de ambos grupos estaban muy poco encefalizados, los pulpos podrían ser un modelo alternativo al nuestro para el desarrollo de cerebros complejos y una elevada inteligencia.

. Si además consideramos que en aquel entonces los ancestros de ambos grupos estaban muy poco encefalizados, los pulpos podrían ser un modelo alternativo al nuestro para el desarrollo de cerebros complejos y una elevada inteligencia. Los pulpos presentan un comportamiento muy adaptable, que evidencia sus elevadas capacidades cognitivas. Entre ellas, efectuar razonamientos causales, usar herramientas, planificar e incluso atribuir estados mentales a otros individuos. Así, aprenden a desenroscar los frascos para acceder al contenido de su interior o transportan cáscaras de coco para usarlas como refugio.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

FÚTBOL Y MATRIMONIO

Hace algunos días estuvo de visita en nuestro país el escritor británico-estadounidense Benjamin Markovits, finalista del Premio Booker 2025 y destacado por la revista Granta entre los mejores narradores contemporáneos.

El autor llegó a Chile invitado por la Cátedra Abierta UDP en Homenaje a Roberto Bolaño y Gonzalo Schwenke conversó con él en el marco de la Furia del Libro.

en Homenaje a Roberto Bolaño y Gonzalo Schwenke conversó con él en el marco de la Furia del Libro. Los temas fueron el desencanto del matrimonio, del que habla en su libro El resto de nuestras vidas, y las frustraciones dentro del vestuario, de lo que se puede leer en Días de juego.

La entrevista salió este sábado en El Mostrador. Puedes verla AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

BIENAL DE ARTE TEXTIL EN LOS VILOS

Este sábado el Bodegón Cultural Los Vilos inaugura la exposición Sobrevivir al fuego. Itinerancia Bienal de Arte Textil BAT, primera itinerancia de la segunda edición de la Bienal de Arte Textil BAT.

Es una muestra que reúne obras de artistas nacionales que trabajan materias primas y técnicas tradicionales desde una mirada contemporánea, reflexionando sobre los desafíos culturales, políticos y ambientales del tiempo actual.

Más información AQUÍ.

LECTURA DRAMATIZADA DE TENGO MIEDO TORERO EN VALPARAÍSO

El Centro Cultural IPA realizará el día viernes 26 de junio a las 19:00 hrs. una actividad que mezclará la literatura, el teatro y el rescate de la memoria, cuya adaptación está a cargo de la Compañía de Teatro IluCión.

Se trata de la lectura dramatizada de Tengo Miedo Torero, obra del escritor y cronista chileno Pedro Lemebel, defensor de los derechos humanos, escritor, homosexual, artista visual, ícono de la contracultura y opositor a la dictadura que existió en Chile.

Más información AQUÍ.

OBRA DE TEATRO EN CASTRO

Luwy La Pincoya es una obra de teatro inédita que rescata las memorias, historias y recuerdos de Luwy, transformista y activista de Castro, cuya trayectoria por más de tres décadas forma parte de la memoria de las disidencias sexuales en Chiloé.

La compañía La Navegante Teatro presentará esta creación escénica los días 26 y 27 de junio, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Castro, Ignacio Serrano #320, Castro, con entrada liberada para toda la comunidad.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!