Gobernador Mundaca: “El Gobierno se farreó la descentralización”

Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal la lluvia? La semana pasada hubo una serie de manifestaciones, de pescadores y estudiantes, que marcharon hasta el Congreso. Los artesanales defendiendo la Ley de Fraccionamiento, pese a los datos erróneos entregados por el subsecretario de Pesca, y los estudiantes secundarios y universitarios exigiendo mejoras a la infraestructura y al sistema de transporte público. En la movilización del martes, además, cientos de jóvenes pidieron justicia por Alberto: un estudiante de 14 años que falleció el año pasado tras ser impactado por una micro. La legislación presentada en su nombre (Ley Alberto) permanece estancada en la Cámara a la espera de las indicaciones del Gobierno. La diputada Carolina Marzán, su autora, dijo que la ministra Segpres Macarena Lobos «no estaba al tanto«. De eso te contamos en esta edición de Aquí Valparaíso y más:

Ya lo adelantábamos: el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), dice en entrevista que sus aspiraciones presidenciales dependerán del resultado de la primaria oficialista , considerando su holgada reelección (775 mil votos), el respaldo de alcaldes independientes con alta votación y su continua crítica a un Gobierno que se ha «farreado» el proceso de descentralización .

(Ind.-FA), dice en entrevista que , considerando su holgada reelección (775 mil votos), el respaldo de alcaldes independientes con alta votación y su continua crítica a un Gobierno que . En junio comienza la descontaminación del paño de Copec en Las Salinas , en el borde costero de Viña del Mar. Una contratista francesa se adjudicó la licitación y limpiará los suelos contaminados con petróleo mediante el uso de bacterias . Todo el proceso incluye distintos resguardos: extraer la arena y trasladarla en camiones con cubiertas de geotextil, apilarla en invernaderos, humectar los caminos e instalar biombos para confinar olores. Además, se instaló una estación de monitoreo del aire, que reporta a la SMA. Allí la empresa busca construir tres mil unidades de departamentos.

, en el borde costero de Viña del Mar. Una contratista francesa se adjudicó la licitación y . Todo el proceso incluye distintos resguardos: extraer la arena y trasladarla en camiones con cubiertas de geotextil, apilarla en invernaderos, humectar los caminos e instalar biombos para confinar olores. Además, se instaló una estación de monitoreo del aire, que reporta a la SMA. Allí la empresa busca construir tres mil unidades de departamentos. Una de las actividades que ha generado interés para el día de los patrimonios es, precisamente, un «Tour Antipatrimonial» , que visitará proyectos truncados, iniciativas en curso y sitios abandonados de alto valor en el Barrio Puerto de Valparaíso . Las encargadas, restauradoras porteñas, tuvieron que abrir un nuevo día de visitas ante la alta demanda del público.

es, precisamente, un , que visitará proyectos truncados, iniciativas en curso y sitios abandonados de alto valor en el . Las encargadas, restauradoras porteñas, tuvieron que abrir un nuevo día de visitas Al cierre te cuento que Rapa Nui firmó un convenio con Torres del Paine y San Pedro de Atacama para promover el turismo sustentable. Este busca la protección del patrimonio cultural y medioambiental de tres de los destinos turísticos más emblemáticos de Chile.

1

Gobernador Rodrigo Mundaca: “El Gobierno (central) se farreó la descentralización”

En entrevista con Aquí Valparaíso, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), señala que el proceso de descentralización está “completamente pendiente”. El líder político e integrante del movimiento ambientalista Modatima, cuenta con un gran bolsón de votos a su haber -sacó 775 mil en segunda vuelta- y ya ha sido requerido por jefes comunales como carta presidencial en caso de que Carolina Tohá (PPD) gane la primaria oficialista. Algo que “está pensando”, señala en su oficina en el piso 19 del Edificio Esmeralda.

En este, su segundo periodo, advierte que una descentralización efectiva se concretaría mediante iniciativas de ley, como el proyecto Regiones más fuertes –que está en la Cámara y contempla nuevos tributos para las regiones– y una reforma constitucional, comprometida por Boric –dice–, para que los Gobiernos Regionales (GOREs) cuenten con autonomía financiera.

– Algo le molesta, se percibe, ¿qué es?

-Cuando yo discuto el presupuesto a la nación y tengo $ 100 mil millones para la Región de Valparaíso, no me pueden rebajar $ 20 mil millones a lo largo del año por la mala planificación de Hacienda. También hemos discutido que en las regiones los puertos tributen por movilidad de carga, que tributen recursos para los gobiernos regionales.

– ¿Se refiere a la ley que establece un royalty portuario?

-Sí, la Ley de Puertos, que debería estar asociada a una entrega de tributos para los GOREs.

– ¿Cómo va el traspaso de competencias desde el Presidente hacia los gobernadores?

-Una cosa son las presidencias de comisiones y otras las competencias. Yo presido el comité regional de uso del borde costero y el de cambio climático, pero no me dieron la presidencia del comité regional de evaluación ambiental. Y en materia de competencias ha habido hartos cambios. Lo que se definió la última vez fue la transferencia de competencias asimétricas, es decir, que cada GORE podía solicitar dos competencias que respondieran a sus necesidades. Nosotros pedimos participar en el plan de inversiones y en la fijación de tarifas de la sanitaria, No se traspasó ninguna. La ministra de Obras Públicas no lo consideró oportuno.

– ¿Por qué era importante para usted tener injerencia en el ejercicio de las sanitarias?

-Porque un tercio de nuestro presupuesto se va en obras sanitarias: alcantarillado y saneamiento. Nos parece pertinente que si somos una de las principales fuentes de financiamiento sanitario hoy día en la región, y en el país, tengamos competencias en materia sanitaria. Las competencias que nos han transferido no son suficientes y ahora nos plantearon que todos los gobiernos regionales nos hagamos cargo del Servicio Nacional de Turismo. No tenemos ningún pronunciamiento todavía.

– Entonces, ¿la Ley de Fortalecimiento a la Regionalización (2018), que crea la figura del gobernador, con el respectivo traspaso de competencias, no se estaría cumpliendo?

-Se cumplieron al principio las competencias establecidas, basales. Yo lo voy a decir en estos términos: la descentralización en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal sigue estando completamente pendiente. Nunca se terminó con la figura del delegado regional presidencial. Tengo 172 trabajadores para 38 territorios, lo que no se condice con la responsabilidad que tengo al frente de la región más importante del país. Y el 93% de nuestros recursos dependen del erario nacional. Y me descuentan los recursos cada vez que el Gobierno tiene problemas de caja.

– ¿Qué le parece todo esto?

-Yo creo que el Gobierno central se farreó la descentralización, porque la entendió como una suerte de competencia con los gobiernos regionales. Y eso no es así. Si no existieran los gobiernos regionales, si no hubiera descentralización en materia de la elección de quien ejerce la administración superior de la región, todavía la pirámide decisional estaría radicada en Santiago. Pero todavía la descentralización se sigue pensando desde Santiago.

– ¿No cree que los GOREs tienen cierta responsabilidad por el Caso Convenios?

-Sin duda. El Caso Convenios ralentizó el proceso de descentralización. No tengo ninguna duda que los GOREs hicieron también lo que estaba amparado en la Ley de Presupuestos 2023, que hablaba de la asignación directa, de la construcción de convenios con fundaciones, etc. Pero ese fenómeno, y es evidente, ralentizó el proceso, estableció desconfianza en el Legislativo, a pesar de que hoy no tenemos ninguna asignación directa, todo es concurso. Ese proceso afectó el desarrollo de las regiones y el bienestar de las comunidades.

– ¿Cómo es posible que el Gobierno del Presidente Boric se farree la descentralización cuando esta era, precisamente, uno de los ejes de su programa?

-¿Usted ha visto algún candidato que va a la primaria: Jara, Winter, Tohá, hablar de la descentralización?

– Estuvo el diputado Winter en San Antonio hablando sobre el royalty portuario… ¿Ninguno de ellos es su candidato?

-Yo no tengo ninguna opción en la primaria.

– ¿Le han preguntado si quiere ser candidato?

-¿Candidato a qué?

– A Presidente, pues, gobernador.

-Soy gobernador de la Región de Valparaíso.

– ¿Le han preguntado?, ¿lo está pensando?

-Lo estoy pensando. Voy a esperar el resultado de la primaria.

2

Madre de joven atropellado por micrero acusa que a un año de su muerte “no se ha hecho justicia”

El 13 de mayo se cumplió un año de la muerte de Alberto Gómez Estay, joven de 14 años que murió en Valparaíso presuntamente atropellado por Humberto Elizardo Fuenzalida Ojeda, chofer de un microbús de la línea 702 que conducía bajo los efectos de la cocaína. El joven esperaba la micro para ir al liceo afuera de su casa en el Cerro Cordillera, en un sector que no cuenta con paradero.

El accidente ocurrió un día después del día de la madre, recuerda Jenifferth Estay, mamáde Alberto. Después de un año, reclama, no se ha hecho justicia: “Si tú cuentas que hubo un accidente con resultado de muerte, que el chofer iba con cocaína, por sentido lógico tú dices el tipo está preso, no sale nunca más. Pero no es el caso”.

El municipio se querelló y Humberto Elizardo Fuenzalida Ojeda fue formalizado el 14 de mayo de 2024 por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, y fue decretada su prisión preventiva por 90 días. En septiembre, el juzgado dejó sin efecto la medida cautelar y luego en febrero decretó su arresto domiciliario total en la comuna de Zapallar, pues el imputado cambió de domicilio.

En octubre, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, pidió al juzgado más tiempo para investigar. Consultado, desde el Ministerio Público señalaron que “la investigación se mantiene vigente” y que esperan el informe del Servicio Médico Legal –lo han pedido tres veces–, “antecedente clave para determinar tipo y cantidad de droga que tenía el conductor al momento del atropello”.

El martes de la semana pasada, en conmemoración del aniversario de la muerte de Alberto, y exigiendo mejoras al sistema de transporte público del Gran Valparaíso, cientos de secundarios y estudiantes universitarios marcharon por el puerto en dirección al Congreso. Allí la familia de Alberto entregó un petitorio a los diputados Luis Cuello (PC) y Carolina Marzán (PPD) para “solicitar a la fiscalía la revisión del caso” y “acelerar la Ley Alberto”.

Fue Marzán quien dos semanas después del accidente presentó una moción para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos del consumo de alcohol y drogas a sus conductores. Desde entonces, el proyecto está estancado en la Cámara, en su primer trámite constitucional. El 30 de mayo de 2024 pasó a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y sigue a la espera de las indicaciones del Gobierno.

“(El ministro de Transportes) Juan Carlos Muñoz me dijo que se encontraba en Beijing y que está trabajando junto al Ministerio de Seguridad para en conjunto abordar este conflicto, y que él me va a comentar los avances del proyecto. Luego le escribí a Macarena Lobos (ministra de Segpres), que me dijo que no estaba al tanto, pues estaba viendo otros temas, pero que se iba a poner al día. Iba a averiguar para que le hicieran llegar la documentación”, dijo la diputada a Aquí Valparaíso.

Después de la muerte de Alberto, recuerda Estay, “la señora (Carolina) Tohá se comunicó con nosotros. Ella nos recibió en La Moneda. Se comprometió a apoyarnos con la ley y acelerarla”. Sin embargo -está claro-, el proyecto no ha avanzado tan rápido como ella quisiera. Y afirma: “Yo no quiero que la muerte de mi hijo pase en vano. Quiero que marque un precedente. Porque lo que se sufre cuando hay un accidente así, lo que pasas como familia, es horrible. Ojalá que a nadie lo pase. Hay vacíos que no se van a llenar nunca”.

3

Viña del Mar: en junio comienza la descontaminación con bacterias del paño de Copec en Las Salinas

Junio es un mes clave. Por primera vez en Chile una empresa limpiará suelos contaminados con petróleo mediante el uso de bacterias. La técnica se llama biorremediación y será aplicada en dos terrenos de la inmobiliaria Las Salinas, que suman 16 hectáreas y están ubicados en el borde costero de Viña del Mar, específicamente en la Av. Jorge Montt, entre la Pronto Copec y 18 Norte.

El saneamiento partirá en el paño sury lo realizará la compañía francesa Séché Gruop, que se adjudicó la licitación de la inmobiliaria (filial de Copec) para remover los remanentes de hidrocarburos que dejó la operación de petroleras entre 1919 y 2003. Si bien desde el 2009 hasta el 2013 ya hubo una limpieza que habilitó el lugar para desarrollar parques y jardines, en 2018 Las Salinas pidió un nuevo permiso ambiental para volver a descontaminar el suelo y conseguir su uso residencial. Su idea es construir un nuevo barrio con tres mil unidades de departamentos, reportó recientemente el Diario Financiero.

Fue así como en 2020 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso calificó favorablemente la iniciativa. La aprobación no estuvo libre de críticas, y con reclamaciones de por medio tuvo que ser ratificada por el Comité de Ministros. Un sector de la comunidad ha planteado que la biorremediación supone riesgos para la salud de las personas. Sin embargo, Séché aplicará -y ya está aplicando desde septiembre- diversos resguardos, asegura Luis Álvarez, profesor e integrante del comité de expertos que asesora a Las Salinas: “En los procesos eso está previsto, para no generar efectos en la salud de las personas. Este proyecto me parece extremadamente riguroso».

Así, el próximo mes, después de preparar el sitio y cerrar su perímetro, la empresa comenzará a sacar la arena contaminada desde tres grandes áreas(de 30 x 30 metros). El retiro se hará con retroexcavadoras, que recogerán porciones de tierra hasta los cinco u ocho metros de profundidad, donde se ubica la napa salina –que también está siendo saneada–. Los sedimentos serán trasladados en camiones con cubiertas de geotextil y depositados en biopilas, ubicadas a 100-200 metros del punto de extracción original. Los vehículos utilizarán caminos de ripio, que serán constantemente humedecidos para no levantar polvo.

¿Biopilas? El concepto refiere a montículos de tierra contaminada, que serán aislados en un invernadero con atmósfera controlada. A ellas se les inyectará humedad, packs de bacterias (Acinetobacter DD78 radioresistens y las pseudomonas encontradas en el sitio) y otros elementos que permitan acelerar la degradación del combustible, explica Álvarez. En total, el paño sur tendrá entre cinco y seis biopilas. Y se estima que el proceso de biorremediación tarde entre dos y tres años. Por eso, en paralelo, la inmobiliaria está por iniciar el trámite para obtener los permisos de obras -considerando el tiempo que toman-. El saneamiento completo, incluido el paño norte, podría extenderse hasta por cinco o seis años.

Todo este proceso difícilmente levantará polvo, agrega el docente de la PUCV. “El imaginario que tiene la gente es que esto es tierra, que va a levantar polvo, pero esto es mayoritariamente arenas de cuarzo. El material contaminado viene con humedad, no va a generar polvo a la atmósfera, va a ser muy poco”. Lo que sí, el proceso generará olores como los que se se sienten en un servicentro, pero no de forma permanente. El procedimiento “se hará a ciertas horas para confinar los olores y se utilizará un sistema de pantallas (biombos de un tejido muy fino) que permitirá enmascarar el olor”.

Además, la empresa instaló una estación de monitoreo de calidad del aire, que reporta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y es manejado por una empresa externa. El aparato -dice Álvarez- “está midiendo todo lo que podría significar un impacto en el entorno. Por compromiso con el comité de ministros, y el programa de monitoreo participativo, que involucra a vecinos, debería haber una buena difusión de lo que está pasando. Por tanto, si llega a haber algún indicador que se está escapando y pueda significar un problema hacia las personas, lo van a tener que atender”.

Sobre el inicio de la biorremediación, la concejala (FA) Nancy Díazcomentó que “la verdad es un tema bastante delicado por las distintas posturas que existen en la comunidad. Se habla de una biorremediación de vanguardia. Si en junio comienzan los trabajos, queremos ver realidades con respecto a los paños contaminados, queremos ver tecnología de punta. Es un lugar altamente contaminado, y necesitamos el cuidado para toda nuestra comunidad”.

4

El “Antitour Patrimonial” agota sus cupos en Valparaíso y se realizará también el domingo

Una de las actividades que promociona el Ministerio de las Culturas como parte de la programación del día de los patrimonios en Valparaíso, este 25 y 26 de mayo, es la ruta Antitour Patrimonial. “Un recorrido crítico por los sitios abandonados del Barrio Puerto. Analizaremos casos emblemáticos, proyectos de restauración realizados, proyectos que no prosperaron y los factores que han llevado a la ruina a parte de nuestro patrimonio”, dice el sitio web.

La iniciativa causó tanto interés de parte de la ciudadanía, que además de los cinco horarios fijados para el tour este sábado -10.00, 10.30, 12.00, 12.30 y 14.00-, las restauradoras porteñas a cargo de los recorridos, María José Maturana, Camila Gómez y Josefa Lagos, tuvieron que abrir dos nuevos tours el domingo, a las 10.00 y 12.00. En total se han inscrito aproximadamente 140 personas.

Las profesionales guiarán así un recorrido por el Barrio Puerto “desde sus ruinas, sus historias truncadas y sus oportunidades de recuperación”, indicaron en una convocatoria difundida a través de Instagram y que completó todos los cupos

En el tour visitarán sitios abandonados con valor patrimonial, proyectos que quedaron a medio camino (el proyecto de archivo regional; el edificio de neurociencia), iniciativas que hoy buscan revitalizar el barrio –como la futura escuela municipal de oficios, en el inmueble NasroMaluk– y explicarán algunas técnicas tradicionales de restauración. Este será “un paseo crítico y sensible por un Valparaíso real”, dice también el afiche.

Maturana, quien se dedica a la restauración arquitectónica y de antigüedades, trabaja actualmente en la recuperación del edificio Astoreca, ubicado a un costado del Mercado Puerto y frente a la plaza Echaurren, muy cerca de donde ocurrió el fatal incendio hace dos semanas.

Respecto del alto interés que ha presentado la actividad, confiesa a Aquí Valparaíso: “Espero que sea porque desean la recuperación de Valpo y se preguntan qué hacer por su ciudad”.

5

Rapa Nui firma convenio con Torres del Paine y San Pedro de Atacama para promover el turismo sustentable

Como “un momento histórico para todo el país” calificó la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, la firma del convenio suscrito con las comunas de Torres del Paine y San Pedro de Atacama. Este busca potenciar la «Ruta de los Tres Destinos» y fortalecer el compromiso compartido con la sustentabilidad, la promoción del turismo responsable, y la protección del patrimonio cultural y medioambiental, a través del intercambio de experiencias, saberes ancestrales y buenas prácticas.

Para la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, “este acuerdo es el comienzo de nuevas acciones que emprenderemos para consolidar un turismo sustentable en el tiempo”.

Mientras el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, afirmó: “Esto es un verdadero hito para el turismo nacional. Es muy trascendental, se trata de mucho más que intenciones; queremos generar acciones concretas para trabajar colaborativamente a partir de ahora”.

La firma de este convenio se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la alcaldesa Arévalo Pakarati para reactivar el turismo y reposicionar a Rapa Nui como destino. La idea es recuperar el flujo internacional de visitantes provenientes de Europa, Asia y Estados Unidos.

Recientemente, el municipio aprobó su plan de desarrollo turístico y creó el primer Consejo Intersectorial de Turismo. Gracias a esta articulación, Rapa Nui aseguró su participación en la Feria de Turismo de Osaka, en Japón.

Antes de despedirme, te cuento que mientras cerraba este boletín, el viernes por la tarde, el municipio de Valparaíso comunicó que la alcaldesa Camila Nieto (FA) se reunió con vecinos del Barrio Puerto –donde recientemente ocurrió un fatal incendio– y comprometió su apoyo para reactivar el sector. «Sabemos que hay demandas de los vecinos y vecinas que son urgentes de solucionar y estamos trabajando en darles una oportuna respuesta”, afirmó.

