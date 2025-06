Viña del Mar aprueba millonario convenio en salud con “cifras que no calzan”

Presentado por:

Buen día de lluvia, lectores de Aquí Valparaíso. Antes de partir les contamos que el sábado en la noche el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó dos alertas tempranas preventivas para la zona: la primera, por evento hidrometeorológico (las precipitaciones de hoy superarían los 45 mm), y la segunda, por el peligro de deslizamientos. El director regional, Cristián Cardemil, hizo un llamado al autocuidado y a «evitar concurrir a lugares donde potencialmente podrían ocurrir remociones en masa».

Volviendo a lo nuestro: los últimos días le seguimos la pista al caso de Yesenia Azócar, condenada por atacar al abusador sexual de su hija. El hecho generó tantas reacciones que fuimos a ver qué resolvía la Corte de Apelaciones respecto del amparo que presentó su defensa para que Azócar cumpliera su pena en casa. Ese día el tribunal acogió el recurso y Azócar está de nuevo con la menor. ¿Y qué pasa con el indulto presidencial? Más abajo les contamos.

Revisando la sesión del concejo municipal de Viña del Mar nos sorprendió la aprobación de un convenio entre la alcaldía y el Servicio de Salud con «montos que no calzan», advirtieron concejales. Ripamonti defendió su voto a favor .

También destacamos el freno al comercio ambulante desatado, que funcionó por años en el entorno del Mercado Cardonal de Valparaíso. La semana pasada el municipio y Carabineros iniciaron un operativo que se extenderá por seis semanas para despejar el sector.

Y por si no se enteraron (la foto era impactante): un grupo de 30 personas asaltó la tienda Paris en Valparaíso. Vistiendo overoles y armados, robaron electrodomésticos y escaparon utilizando miguelitos, aceite e incendiando dos vehículos. Hasta ahora van tres detenidos y $ 41 millones recuperados.

Al cierre, les contamos de la multa cursada por la DGA al grupo minero Las Cenizas por «afectar», con restos de relave, una quebrada y un río en Cabildo, producto del colapso de un depósito en junio de 2024.

1

Avanza indulto de mujer condenada por atacar al violador de su hija: solicitud la resolverá la justicia

La semana pasada, en un fallo inédito y con perspectiva de género, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el amparo y ordenó a Yesenia Azócar Banda (27) cumplir las penas impuestas en su contra bajo el régimen de reclusión domiciliaria total. La mujer permanecía privada de libertad desde el 19 de enero de 2023, cuando fue detenida por ingresar a la vivienda de su expareja, Cristóbal Pailaqueo Vega, y dispararle en el brazo, poco después de conocer que reiteradamente había violado y abusado sexualmente de su hija (10). El 2024, Pailaqueo fue condenado por estos delitos a 18 años de cárcel.

El 22 de noviembre de 2023, Azócar fue sentenciada a ocho años y 42 días de presidio por homicidio frustrado, porte ilegal de arma y municiones, y violación de morada. Desde entonces, permanecía recluida en el complejo penitenciario de Valparaíso, lejos de su hija, quien inició un complejo proceso reparatorio con apoyo psicológico, y a quien veía una vez por semana en horario de visita. Sandra Banda, quien asumió el cuidado de la niña (su nieta), cuenta que “esos episodios eran terribles”, porque la menor “salía llorando, diciendo que se quería quedar con su mamá”.

Ahora que volvió a su casa, en Algarrobo, «Yesenia está muy feliz junto a su hija», cuenta Banda. La familia entera espera que la solicitud de indulto presidencial, presentada por Azócar el 15 de abril, sea acogida por el Gobierno.

El requerimiento, que es apoyado por diversos parlamentarios de la zona, ha registrado avances. El 6 de junio el alcaide José Quijada Ortega remitió el expediente al director regional de Gendarmería, Héctor Inostroza Orellana, con los respectivos informes: la solicitud de la interesada, el formulario N° 40 (antecedentes de la solicitante), copias de las sentencias, extracto de filiación, informes -psicológico, social, de área de salud- y el acta del tribunal de conducta.

Según declaró en 2023 el director nacional de Gendarmería en el Parlamento, la dirección regional “deberá efectuar una adecuada revisión de los antecedentes antes de ser remitido (el indulto) al Departamento de Control Penitenciario de la Dirección Nacional, el que revisará de manera exhaustiva el expediente”. Posteriormente, la Nacional lo despachará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos «en un plazo no superior a 90 días corridos, contados desde la fecha de recepción de dicha solicitud”, es decir, el próximo 15 de julio.

Aunque Azócar dirigió la petición de indulto al Presidente Gabriel Boric, por las características de su condena este será resuelto por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Solo en contadas excepciones es el Presidente el que dirime: en casos de presidio perpetuo, de pena de muerte (Justicia Militar), tráfico o asociación ilícito de estupefacientes, y de violación y abuso sexual de menor de 14 años. En diciembre de 2024, Gajardo firmó el el indulto de Katty Hurtado Caamaño, quien había sido condenada a 20 años por parricidio, tras defenderse de una agresión sexual y femicida de su expareja.

Banda cree que a su hija «le va a ir bien con el (Gobierno del) Presidente (Gabriel Boric). Que se ponga la mano en el corazón y le dé el indulto a mi hija. Por último, estoy dispuesta a ofrecerle mi libertad para que salga mi hija. Si se pudiera lo haría».

2

Ripamonti aprueba millonario convenio con errores detectados por concejales: “Confié en el criterio de ustedes”

El 10 de junio, en concejo municipal, la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti (FA) y siete concejales -Nancy Díaz (FA), Carlos Williams (Ind.-RN), Sandro Puebla (Ind.-PS), Nicolás López (PC), José Tomás Bartolucci (Ind.-UDI), Alejandro Aguilera (FA) y Francisco Mejías (Partido Republicano)- aprobaron un convenio entre el municipio y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP), denominado «Programa de cuidados comunitario en APS (Atención Primaria de Salud)», por $ 51 millones.

La subvención fue rechazada por los ediles republicanos Andrés Solar y Antonella Pecchenino, y por la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI). Pecchenino explicó que varios proyectos contenidos en el convenio «tienen errores», como la iniciativa de la junta de vecinos Los Sargazos, que busca promover la salud mental de los usuarios del Cesfam Miraflores, cuyo formulario «dice total de proyecto $ 5.300.000, pero en el detalle da un total de $ 5.400.000. Está mal sumado, los montos no corresponden«. O la del consejo local de salud Lusitania -prosigue- donde «el aporte municipal en el detalle dice $ 1.689.920 y en el total dice $ 1.239.920, o sea, hay $ 500 mil que ahí quedan volando, que no sabemos si se van a gastar o no, o a qué corresponde el gasto».

Además, la concejala cuestionó algunas iniciativas que no especifican el destino que se les dará a las adquisiciones, financiadas por el municipio y el SSVQP, como en el proyecto del consejo local de salud del consultorio Cienfuegos, avaluado en $ 3.244.500, en el que «dentro de los gastos, $ 1.106.600 se refiere a un notebook para un taller que son seis sesiones y no va a durar más de 12 horas. Entonces, más de un millón en un notebook para una actividad que dura 12 horas me parece excesivo. No se dice qué se va a hacer con el recurso, quién se (lo) va a quedar y cómo se va a poder usar en otra actividad».

Lo mismo ocurre en la asignación para la Asociación de Fútbol Amateur de Viña del Mar, la cual contempla «un televisor Samsung, una pantalla LED de $ 700 mil y cápsulas audiovisuales de $ 1.050.000», dijo Pecchenino.

La concejala Scarella manifestó: «A mí me sorprende que esto haya pasado a tabla, con todas las irregularidades que acaba de mencionar la concejal Pecchenino y que estemos todos aprobando, cuando menciona proyectos donde no calzan las cifras. Debimos haberle dado una vuelta más para poder subsanar las irregularidades que se presentan». Solar, por su parte, alegó que en la comisión de Salud, realizada el 5 de junio, «el municipio no nos presentó a nosotros la información completa de estos proyectos. Tan así que tuve que hacer la solicitud en la misma comisión y se nos presentó un día posterior. Algo que no se presenta en comisión, y tiene errores, debería ser retrotraído de esta tabla».

Al final Ripamonti, presidenta del concejo, votó a favor y señaló que «apruebo porque en las comisiones de consejo ustedes llegan a acuerdo y toman sus decisiones. Cuando deciden que algo tiene que postergarse, lo solicitan ahí de manera formal y se posterga, como lo hicieron con las cámaras. Les sugiero que, teniendo eso en conocimiento, y que así funcionamos siempre -entiendo que algunos no vinieron a las comisiones-, pero lo podemos siempre tomar. Ahora, como confié en el criterio de ustedes y ustedes estuvieron de acuerdo, apruebo».

En conversación con Aquí Valparaíso, Pecchenino descartó acudir a Contraloría por las irregularidades detectadas en la aprobación de este convenio. Pero invitó a revisar la comisión de concejo, de mañana martes, donde se revisará la licitación de las cámaras de seguridad, de $ 6 mil millones y ya adjudicada por el municipio, la cual debe ser aprobada por los concejales y «también tiene errores», aseguró.

3

Tras años de descontrol, municipio y carabineros desalojan a ambulantes del Cardonal de Valparaíso y la ciudad entera lo celebra

A partir del 2010, cuando entré a la universidad y comencé a frecuentar la ciudad, iba seguido al Mercado Cardonal. En ese edificio de estructura metálica, tipo mecano, compraba frutas y verduras. También aceitunas. O almorzaba con mi padre en las cocinerías del segundo piso. Pero a medida que fue pasando el tiempo se volvió difícil caminar. Probablemente, por el aumento sostenido del comercio informal, que fue extendiendo sus dominios no solo a las veredas -cuadras y cuadras a la redonda-, sino también a las calles aledañas, entorpeciendo el tránsito vehicular. Los porteños lo sufrían y clamaban por un cambio, que parecía que no llegaría jamás. Hasta ahora.

La semana pasada, el municipio -que recién publicó su nueva ordenanza sobre comercio ambulante- y el Gobierno iniciaron el «plan de intervención« y despeje del entorno del abasto mediante el despliegue de decenas de carabineros y funcionarios municipales que, hasta el 20 de julio, se mantendrán fiscalizando permisos, retirando infraestructura no autorizada (como pallets) y aseando el sector.

Ahora el Cardonal luce limpio y despejado, y la ciudad entera celebra a la alcaldesa Camila Nieto (FA), quien asumió el 6 de diciembre pasado.

«Este es un trabajo planificado entre Carabineros y el municipio, que tiene por finalidad recuperar espacios públicos. Tuvimos una muy buena acogida de parte de la gente. Más allá de la ordenanza que se haya publicado, existe el marco legal que nos regula», comentó el subprefecto de Carabineros de Valparaíso, Carlos Mesa, el 11 de junio.

El jueves por la tarde, después de la lluvia, el periodista local Óscar Aspillaga pasó por el lugar e impresionado, como todos, dijo que con las calles despejadas «¡hasta me sentí seguro!» y que «había unos vendedores molestando a Carabineros. Querían instalarse«.

Y es que la operación ha sido resistida por los ambulantes, en algunos casos, con violencia: a mediados de semana hicieron barricadas y el viernes temprano cortaron temporalmente una calle. El fin de semana, además, colgaron un gran lienzo que pedía el apoyo de la alcaldesa.

Antes del Cardonal, la gestión de Nieto logró despejar el entorno del Congreso Nacional y la Plaza O’Higgins. Sobre la fiscalización en el mercado, la alcaldesa manifestó que este es “un compromiso que adquirimos desde el primer día con la ciudadanía. Es hacerse cargo de un dolor muy sentido de los porteños y porteñas, quienes desean poder caminar tranquilamente, tanto de día como de noche, por el sector. Para nuestra gestión la recuperación del espacio público es una prioridad y queremos devolverle este espacio a la comunidad a través de la limpieza, seguridad y orden».

«En Valparaíso, el comercio será ordenado o no será”, afirmó.

4

Unas 30 personas asaltan tienda Paris en Valparaíso y escapan incendiando dos vehículos

Esta noticia iba a ser un comentario al cierre. Hasta que escuchamos la declaración del fiscal adjunto de Valparaíso, Hernán Martínez, informando que el grupo de participantes del violento asalto a la tienda Paris, registrado el jueves por la noche, estaría conformado por aproximadamente 30 personas: una docena habría ingresado a la multitienda vistiendo overoles, mientras que otro grupo habría esperado afuera y otro se habría dedicado a entorpecer el tránsito al momento de la huida.

Los que ingresaron portaban armas de fuego. Y desde el local sustrajeron diversas especies (electrodomésticos, principalmente) para luego escapar en tres vehículos en distintas direcciones.

Los ladrones huyeron intercambiando disparos con la policía e incendiando dos vehículos, derramando aceite y colocando miguelitos en el suelo. La táctica utilizada es similar a la aplicada por los sujetos que robaron a inicios de marzo el Banco Estado. Y la fiscalía investiga si es que hay un vínculo entre un hecho y otro.

A partir de este asalto, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) pidió al Ejecutivo que patrocine la iniciativa legal (boletín 17190-07), del 15 de octubre de 2024, que propone modificar el Código Penal para establecer como agravante la fabricación, distribución, tenencia y uso de miguelitos o abrojos, «con el fin de endurecer las sanciones y frenar el uso de estos elementos claramente orientados a facilitar acciones delictivas y poner en riesgo la seguridad de las personas”.

Hasta el viernes, Carabineros había detenido a tres personas (de 18, 51 y 16 años, respectivamente, con amplio prontuario policial) y el juzgado realizará hoy el control de detención. El fiscal adjunto dijo que «el monto recuperado hasta ahora bordea los $ 41 millones» y que en el robo hubo personas amenazadas, y que una fue lesionada en su espalda.

La seremi de Seguridad, Jenny Arriaza, anunció a RVL que «vamos a realizar una querella contra quienes resulten responsables por la comisión de este delito y de todo otro que se origine a raíz de esta causa. Además ya estamos en coordinación con el Ministerio Público, a través de nuestro Centro de Apoyo a Víctimas, para atender a las víctimas identificadas en este lamentable hecho».

5

DGA multa a minera Las Cenizas por «afectación» de río y quebrada en Cabildo con material de relave

A un año del colapso en el depósito de relave en pasta de la minera Las Cenizas, en Cabildo, la Dirección General de Aguas (DGA) emitió dos multas contra la cuprífera por un total de $ 51,2 millones, tras confirmar la afectación de la calidad de las aguas en el río Ligua y la quebrada Chinchorro.

El hecho ocurrió la noche del 13 de junio de 2024, cuando las excesivas precipitaciones (110 mm) provocaron un socavón en el muro de confinamiento del tranque de relaves, de casi 8,78 millones de toneladas, y escurrimientos hacia la quebrada El Maqui, que tributa a la quebrada Rincón del Chinchorro y finalmente confluye al río La Ligua.

La primera multa, correspondiente a la incidencia en las aguas superficiales en el río Ligua, asciende a 451 UTM ($ 31 millones). La segunda, referida a las aguas en la quebrada Chinchorro, próxima al sector de Peñablanca, alcanza los 403 UTM ($ 20,9 millones).

Producto del desborde, la DGA detectó en los cursos de agua compuestos como calcio, magnesio, potasio, sodio, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, cromo, cobre, arsénico, hierro, molibdeno y plomo.

El seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, señaló que «la afectación al río La Ligua y la quebrada Chinchorro no solo compromete el ecosistema, sino también la seguridad hídrica de las comunidades».

«Hoy, con los resultados de esta fiscalización, podemos confirmar la gravedad de la afectación sobre nuestros cauces. Esta situación pone en riesgo tanto a las personas cercanas a los cuerpos de agua como los usos vitales del agua en la región«, agregó el director regional de la DGA, Camilo Mansilla.

La DGA informó que continúan monitoreando y trabajando en medidas correctivas, con el objetivo de proteger la salud pública y los recursos hídricos afectados.

