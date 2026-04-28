La primera mujer en liderar un club en Chile: Cecilia Pérez es la nueva presidenta de Azul Azul

Cecilia Pérez fue oficializada este martes como la nueva presidenta de Azul Azul, transformándose en la primera mujer en encabezar un club del fútbol chileno.

La exministra asumió el cargo tras ser ratificada por unanimidad durante la junta de accionistas realizada en el Centro Deportivo Azul (CDA), luego de haber quedado de manera interina al mando de la concesionaria tras la salida de Michael Clark.

“Gracias a todo el directorio. Un comportamiento bastante histórico, no hubo presentación de otras candidaturas. Hubo unanimidad de parte de los directores”, señaló Pérez en conferencia de prensa.

La nueva timonel azul valoró el momento como un hecho histórico para el fútbol nacional y sudamericano. “Estoy agradecida de poder presidir el equipo más lindo de Chile y del mundo”, afirmó.

Asimismo, destacó el carácter inédito de su nombramiento. “Es un honor ser la primera mujer en presidir un club en Chile. Creo que la segunda de Sudamérica, después de Palmeiras”, agregó.

Pérez también abordó uno de los principales objetivos de su gestión: avanzar en la construcción de un estadio para Universidad de Chile. “Vamos a seguir trabajando silenciosamente” por ese proyecto, sostuvo.

“Es un sueño, un anhelo y una necesidad, no solo para La U, para el país”, complementó.

La abogada llegó a Azul Azul en 2022 como vicepresidenta de la sociedad anónima y anteriormente integró la Comisión de Fútbol del club, además de desempeñarse como directora de Asuntos Públicos.

La nueva mesa directiva de Azul Azul también quedó integrada por José Ramón Correa como vicepresidente, mientras que una de las principales novedades fue el ingreso del exsenador y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al directorio de la concesionaria.