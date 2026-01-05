Contraloría investiga endoscopía priorizada a directora de Salud

Presentado por:

¡Feliz año! Aunque el 1 de enero la vaguada opacó bastante los fuegos artificiales en la bahía de Valparaíso -varios bromearon diciendo que parecía el Upside Down de la serie Stranger Things-, al gremio hotelero le fue fantástico: en Viña del Mar y Valparaíso la ocupación alcanzó el 95 y 90%, respectivamente.

Ya iniciado el 2026, EFE y el municipio porteño anunciaron alzas en los pasajes de metro y ascensores. El pasaje de tren subió entre $ 30 y $ 70, dependiendo del tramo, y los funiculares ahora cuestan $ 200 y no $ 100. El Concepción seguirá en $ 300, los extranjeros deberán desembolsar $ 1.000 y quienes quieran subir bicicletas, $ 600.

Y como me imagino ya se habrán enterado, el año también comenzó con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. El hecho remeció al mundo entero y fue condenado por el Presidente Gabriel Boric, quien advirtió que “sienta un precedente extremadamente peligroso”. De todos modos, en Viña del Mar y en distintas ciudades de Chile, grupos de venezolanos salieron a las calles a celebrar.

Dicho eso, les dejo un anticipo de las noticias que trae esta edición de Aquí Valparaíso:

La Contraloría abrió un procedimiento disciplinario para investigar una endoscopía realizada a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, Andrea Quiero, quien fue atendida sin figurar en la lista de espera ni en los registros de urgencia del Hospital de Quilpué.

Viña del Mar Quillota Petorca, Andrea Quiero, quien fue atendida sin figurar en la ni en los registros de urgencia del Hospital de Quilpué. En medio de la controversia por los dichos de la embajadora Pakarati, que abogó por la autodeterminación del pueblo Rapanui, el delegado presidencial en la isla, Sergio Tepano, cuenta a Aquí Valparaíso cómo avanza el proceso de consulta indígena para el Estatuto Especial , que propone autonomía administrativa y «es muy parecido» a un autogobierno, dice.

cuenta a cómo avanza el , que propone autonomía administrativa y «es muy parecido» a un autogobierno, dice. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de 14 estudiantes ciegos y declaró inaplicable la norma que permitió a la Corporación Municipal de Viña del Mar su egreso anticipado del instituto que les proporcionaba formación en braille.

y declaró inaplicable la norma que permitió a la Corporación Municipal de Viña del Mar su egreso anticipado del instituto que les proporcionaba formación en braille. A casi 14 años de que el Estado comprara 10 ascensores para su recuperación, solo tres están operativos y el resto permanece sin resguardos ni obras mínimas de conservación. Mientras los usuarios apuntan al GORE como responsable, Mundaca sostiene que el comodato con el municipio limita su capacidad de intervención.

Con la llegada del verano, la Región de Valparaíso vuelve a posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del país. Y, para esta temporada, la Corporación Regional de Turismo preparó un listado con 16 playas recomendadas para visitar. Pase a revisar.

1

Contraloría investiga endoscopía a directora del SSVQP fuera de lista de espera

No solo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, está siendo investigada por la supuesta priorización que el Hospital del Salvador dio a su madre para operarla de la cadera. En Valparaíso, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario en el Hospital de Quilpué y en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP) para determinar eventuales responsabilidades administrativas en una endoscopía realizada a la directora del SSVQP, Andrea Quiero, sin figurar ella en la lista de espera ni en los registros de atención de urgencia.

En la resolución del 16 de diciembre, la entidad verificó que “la señora Quiero Gelmi no formaba parte de la lista de espera para la realización del examen de endoscopía que mantiene el Hospital de Quilpué y, por otra, tampoco figuraba en las atenciones de urgencia informadas por los aludidos directivos del establecimiento asistencial, razón por la cual no se advierten los argumentos que permitieran validar los criterios operacionales para atenciones de urgencia del referido hospital, en el pasado 23 de octubre de 2025”.

Asimismo, advirtió que la gestión de la hora “se realizó a través de una llamada telefónica efectuada el 21 de octubre de 2025, entre autoridades del SSVQP y el Hospital de Quilpué”. Y que el día del examen, el Consultorio Adosado de Especialidades “no otorgó atenciones de endoscopía para pacientes de lista de espera GES y/o urgencias”. Al 23 de noviembre pasado, la lista de espera del recinto ascendía a 914 pacientes ingresados desde el año 2018.

Respecto de la denuncia, el SSVQP informó el 19 de diciembre que «la directora del Servicio fue atendida el día 21 de octubre por un facultativo perteneciente a la Red Asistencial y debido a la condición clínica observada, se indicó la realización de una endoscopía de urgencia diferida, no más de dos días, en el Hospital Dr. Gustavo Fricke».

Y agregó que «en la fecha programada para dicho procedimiento, el Hospital Gustavo Fricke se encontraba en jornada de movilización, razón por la cual fue necesario reprogramar la atención en el Hospital de Quilpué. En este recinto, la evaluación y el procedimiento fueron efectuados por un médico liberado de turno, sin que ello implicara en ningún momento la alteración de la atención regular brindada a las y los usuarios del establecimiento».

2

Delegado presidencial de Rapa Nui: el proyecto de Estatuto Especial “es muy parecido” a un autogobierno

La semana pasada surgió una polémica a raíz de una historia de Instagram que publicó la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en la que abogaba por la autodeterminación del pueblo Rapanui -del cual ella es parte-, y de una entrevista que dio a Radio New Zealand en septiembre, en la que apeló a la necesidad de un autogobierno en la isla. Producto de estas declaraciones, Cancillería la reprendió y ella reconoció el error, pero diversos parlamentarios pidieron su renuncia. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, el caso está «en evaluación».

Sin embargo, nuestro país ha suscrito la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que consagra el principio de libre determinación, y además el Ministerio del Interior impulsa desde agosto un proceso de consulta indígena para que Rapa Nui cuente con un Estatuto Especial.

El proyecto, que ha sido criticado por algunos sectores de la comunidad, plantea desvincular a Isla de Pascua de la Región de Valparaíso, creando un Gobierno de Territorio Especial autónomo, colegiado y con patrimonio propio; “muy parecido a un autogobierno”, dice el delegado presidencial provincial, Sergio Tepano, en entrevista con Aquí Valparaíso.

-¿En qué fase se encuentra el proceso de consulta indígena para aprobar el Estatuto Especial?

-Está terminando la deliberación interna del pueblo Rapanui, que es cuando se elige a los representantes que tienen que pasar al diálogo con el Estado. Ya están listos los representantes y lo más posible es que vengan los representantes del Estado, de los ministerios, a la isla, a hacer el proceso de diálogo y revisar los reparos (emanados) en los procesos de información y deliberación interna. Es una instancia previa a la votación, donde se pueden hacer ciertas modificaciones.

-¿Cuándo se realizará la votación?

-A eso le falta. El proceso de diálogo con el Estado no debe extenderse más de dos semanas. Se extendió la deliberación interna, entendiendo que existían distinta posturas, y el pueblo Rapanui en deliberación tomó la postura de cambiar los tiempos y que se extendiera. En enero será la conversación con el Estado. La votación se podría realizar posterior a ese diálogo.

-¿Cuál es su postura en relación al proyecto de Estatuto Especial?

-Yo estoy a favor de que se presente algo, que el pueblo decida y que el proceso se cumpla en fondo y forma. No tener una postura en sí, sino entregar las herramientas para que el pueblo pueda decidir, porque este es un derecho adquirido. El proyecto propone una administración de autogestión más autónoma. Mi rol como delegado presidencial es que se cumpla el proceso de consulta, que está sujeto a derecho, al reglamento del Ministerio de Desarrollo Social, y ratificado en el Convenio 169 (de la OIT).

-Parlamentarios del oficialismo han criticado a la embajadora Pakarati por abogar por la autodeterminación del pueblo Rapanui y la necesidad de contar con un autogobierno en la isla. ¿No le parece que el Estatuto Especial apunta precisamente en esa dirección?

-Si no es similar (el Estatuto) es muy parecido. Autogobierno es finalmente un gobierno insular. Esa es la propuesta, de tener autonomía administrativa y dejar de depender de la V Región. Un gobierno contextualizado a nuestras necesidades, con un órgano político y colegiado que se requiera para la isla. La propuesta de Estatuto tiene esa línea de autonomía administrativa, de pasar facultades de ciertos ministerios a este gobierno local, administrado por rapanuis y por gente que vive en la isla.

-En el proceso han surgido reparos al proyecto, por la constitución del nuevo Gobierno -cuyo Consejo de ocho miembros puede incluir a dos representantes no pertenecientes al pueblo Rapanui- o porque la comunidad Ma’u Henua perdería la administración del parque nacional. ¿Qué le parece?

-El gobierno local va a ser indígena, entonces, en el caso de un supuesto traspaso, ¿en manos de quién quedaría el parque? En los mismos rapanui. La figura no habla de ser traspasado, sino qué lo va a regir, y en vez que dependa del Ministerio de Bienes Nacionales sería concesionado desde el gobierno local, que sería en su mayoría rapanui, según la propuesta que se está presentando a Ma’u Henua. Pero será en las urnas donde se va a decidir, así como en cualquier proceso democrático.

3

TC declara inaplicable norma utilizada por la Corporación Municipal de Viña del Mar para interrumpir formación de 14 estudiantes ciegos

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inaplicable, por inconstitucional, una frase del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 (2009) del Ministerio de Educación, que fijaba los 26 años como la edad máxima para recibir educación especial. Esta norma permitió a la Corporación Municipal de Viña del Mar egresar en 2025 a 14 estudiantes ciegos del Instituto Antonio Vicente Mosquete, de forma anticipada y no permitiéndoles concluir su programa de formación de lectura y escritura en braille.

La Corporación, cuyo directorio es presidido por la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), administró dicho instituto y los establecimientos educacionales públicos de la comuna hasta julio del año pasado, cuando pasaron a manos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central.

Según explicó la entidad a Aquí Valparaíso, el egreso “se produjo en el marco del Decreto N° 332 del año 2012, que establece los 26 años como edad máxima para recibir subvención especial, y del Oficio Ordinario N° 0927 de agosto de 2024, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, normativa que la Corporación Municipal de Viña del Mar se encontraba obligada a cumplir”.

«Frente a este escenario, esperamos contar con buenas noticias que permitan superar la obligación normativa que se nos impuso y avanzar hacia una solución que resguarde la función social esencial que este instituto cumple para la comunidad no vidente de la Región de Valparaíso», agregó la Corporación.

Suprema resolverá reintegro de los estudiantes

En enero de 2025 y para poder continuar con sus estudios, los estudiantes presentaron un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado en marzo y apelado a la Corte Suprema. En paralelo, y con apoyo del diputado Tomás Lagomarsino (PR), los afectados habían pedido al TC la inaplicabilidad de la parte del decreto que fijaba el límite de edad, por lo que la causa se ha mantenido suspendida en el Máximo Tribunal hasta ahora.

La frase. El artículo en cuestión (N° 27) señalaba que «la edad mínima para el ingreso a la educación básica regular será de seis años y la edad máxima para el ingreso a la educación media regular será de dieciséis años. Con todo, tales límites de edad podrán ser distintos tratándose de la educación especial o diferencial, o de adecuaciones de aceleración curricular, las que se especificarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación».

Dicho Decreto Supremo (N° 233) estableció que: “Con todo, el Ministerio de Educación reconocerá como la edad máxima de permanencia en la Educación Especial Diferencial los veintiséis años cumplidos durante el año lectivo correspondiente”. Según estimó el Tribunal Constitucional, dicha norma y decreto vulneran derechos y garantías establecidas en la Carta Fundamental (revisa el fallo aquí), como la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

Egresada de Derecho UV Patricia Pérez asumirá la vicepresidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Patricia Pérez, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, asumirá el próximo 1 de enero el cargo de vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras haber sido electa por el tribunal durante el 184 Período Ordinario de Sesiones, en un acto donde también se escogió a al juez y actual vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch (de Brasil) como su nuevo presidente para el mismo periodo, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Patricia Pérez se desempeña como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2022, y es una de las seis mujeres que han ocupado el cargo de ministra de Justicia en Chile. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valparaíso, Doctora Honoris Causa por la California Western School of Law y magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Católica de Valparaíso.

Fue ministra (2012) y subsecretaria de Justicia (2010) en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cargos desde donde impulsó la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y participó en la tramitación de importantes proyectos de ley, como la Ley de Conmutación de Penas y la que creó un nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente.

Ha trabajado en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y en la visibilización de las necesidades de grupos estructuralmente desaventajados dentro de la población penitenciaria, como pueblos originarios, mujeres y comunidad LGTBIQ+, entre otros. Asimismo, desarrolló e instauró por primera vez en Chile una política penitenciaria con enfoque de género, trabajando en medidas especiales para las mujeres y la población LGTBIQ+.

En mayo de 2023, fue reconocida junto a la egresada Daniela Marzi, entonces ministra del Tribunal Constitucional y actual presidenta, con la Medalla Universidad de Valparaíso, en el marco de la cuenta pública de la gestión 2022 del rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales.

4

Organización ciudadana denuncia a Mundaca por abandono de ascensor Mariposas

En mayo de 2012 el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso compró 10 ascensores para restaurarlos y ponerlos a funcionar. Pero en estos casi 14 años, el Ministerio de Obras Públicas solo ha logrado echar a andar tres: Concepción, Cordillera y Espíritu Santo. El resto quedó con obras inconclusas, con diseños que perdieron vigencia o con proyectos aún sin definir. Y, por si fuera poco, sin cierres perimetrales, desprotegidos y en franco deterioro.

El abandono en que se encuentra el ascensor Mariposas, en específico, fue denunciado por la Agrupación de Usuarios y Usuarias de Ascensores de Valparaíso (Ascenval) el 26 de diciembre a la Contraloría. A través de un escrito, solicitaron fiscalizar a su propietario, el GORE de Valparaíso, y un eventual “incumplimiento de las obligaciones legales y administrativas asociadas a su resguardo, conservación y puesta en operación”.

Pero aunque el GORE es el dueño, la administración de los ascensores la tiene el municipio a través de comodatos que le exigen mantenerlos en un “buen estado de conservación”. Esa figura, explicó el gobernador regional Rodrigo Mundaca (Ind-FA), “nos impide a nosotros asumir la administración de los ascensores, no obstante nosotros hemos estado destinando recursos para normalizar, para hacer los estudios de diseño, de preinversión también, en varios ascensores”.

La Ascenval piensa distinto. Según Pilar Espinoza, su presidenta, “la responsabilidad principal recae en el propietario del inmueble, esto es, el GORE de Valparaíso”, pues si bien existe un comodato vigente con el municipio, “dicha figura administrativa no exime al propietario de su deber de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho instrumento”.

Al respecto, Mundaca señaló el 10 de noviembre: “Yo no puedo poner fin al comodato si no existen las condiciones fundadas para poder revocar el comodato, que es una figura jurídica que no puede transgredir”.

5

16 playas recomendadas para la temporada de verano

Empezó el verano y qué mejor que ir a la playa a nadar o a relajarse un buen rato. Sobre todo en nuestra región, donde tenemos para regodearnos, y ha sido desde siempre uno de nuestros principales atractivos.

La Corporación Regional de Turismo de Valparaíso elaboró un listado de 16 playas recomendadas para esta temporada. Erick Fuentes, gerente (i) de la entidad, invitó “a la comunidad a disfrutar del mar siempre con precaución, respetando las indicaciones de la autoridad marítima y cuidando nuestro entorno para que estas playas sigan siendo un orgullo regional».

Zapallar. Playa Cachagua. Un balneario exclusivo y tranquilo, famoso por su arena fina y un sendero de 5 km que bordea la costa y es ideal para trotes o caminatas. Al frente está el Monumento Natural Isla Cachagua, hogar de los pingüinos de Humboldt. No es apta para el baño.

Un balneario exclusivo y tranquilo, famoso por su arena fina y un sendero de 5 km que bordea la costa y es ideal para trotes o caminatas. Al frente está el Monumento Natural Isla Cachagua, hogar de los pingüinos de Humboldt. No es apta para el baño. Papudo. Playa Grande. En el corazón de la comuna. «Es una playa de aguas calmas y ambiente familiar, rodeada de edificios patrimoniales y una costanera llena de vida”, señala la Corporación. Es apta para el baño.

En el corazón de la comuna. «Es una playa de aguas calmas y ambiente familiar, rodeada de edificios patrimoniales y una costanera llena de vida”, señala la Corporación. Es apta para el baño. La Ligua. Playa Grande Pichicuy. Un tesoro rústico y menos concurrido, conocido por su arena blanca y aguas claras. Perfecta para quienes buscan desconexión y disfrutar de la pesca artesanal. Es apta para el baño, aunque con zonas de corrientes fuertes. Excelente para el surf.

Un tesoro rústico y menos concurrido, conocido por su arena blanca y aguas claras. Perfecta para quienes buscan desconexión y disfrutar de la pesca artesanal. Es apta para el baño, aunque con zonas de corrientes fuertes. Excelente para el surf. Puchuncaví. Playa El Abanico en Maitencillo. Se caracteriza por la práctica de surf y por presentar una amplia oferta gastronómica. Cuenta con un sector rocoso, alejado de la rompiente, para el baño de niños y niñas. Es apta para el baño en sectores habilitados.

Se caracteriza por la práctica de surf y por presentar una amplia oferta gastronómica. Cuenta con un sector rocoso, alejado de la rompiente, para el baño de niños y niñas. Es apta para el baño en sectores habilitados. Quintero. Playa de Los Enamorados. Una joya pequeña y escondida, rodeada de vegetación y roqueríos. De aguas tranquilas y cristalinas, está cerca del Parque Municipal de Quintero donde es posible tomar fotografías. Es apta para el baño.

Una joya pequeña y escondida, rodeada de vegetación y roqueríos. De aguas tranquilas y cristalinas, está cerca del Parque Municipal de Quintero donde es posible tomar fotografías. Es apta para el baño. Quintero. Playa El Durazno . Muy popular entre las familias locales y los visitantes por su poca profundidad y oleaje suave de aguas turquesa. Parece una «piscina natural» y es apta para el baño.

. Muy popular entre las familias locales y los visitantes por su poca profundidad y oleaje suave de aguas turquesa. Parece una «piscina natural» y es apta para el baño. Concón. Playa La Boca. La «Capital del surf» está ubicada junto a la desembocadura del río Aconcagua y un humedal. Ofrece escuelas para aprender deportes náuticos, pero no es apta para el baño, debido a las corrientes y fondos irregulares.

La «Capital del surf» está ubicada junto a la desembocadura del río Aconcagua y un humedal. Ofrece escuelas para aprender deportes náuticos, pero no es apta para el baño, debido a las corrientes y fondos irregulares. Viña del Mar. Playa Las Salinas. Se encuentra entre la Playa del Deporte y Reñaca. Ofrece estacionamiento y servicios básicos como baños y duchas. Es apta para el baño.

Se encuentra entre la Playa del Deporte y Reñaca. Ofrece estacionamiento y servicios básicos como baños y duchas. Es apta para el baño. Valparaíso . Playa Las Torpederas. Ubicada en el cerro Playa Ancha, al final de la avenida Altamirano, se caracteriza por la práctica del buceo y, algunos días, cuando el mar está poco revuelto, para el esnórkel. Cuenta con baños, restaurantes y estacionamientos. Es apta para el baño.

. Ubicada en el cerro Playa Ancha, al final de la avenida Altamirano, se caracteriza por la práctica del buceo y, algunos días, cuando el mar está poco revuelto, para el esnórkel. Cuenta con baños, restaurantes y estacionamientos. Es apta para el baño. Casablanca . Playa Grande de Quintay. Extensa y de arena blanca, está rodeada de bosque y a ratos puede ser algo ventosa. Se ubica cerca de la antigua ballenera, hoy un sitio de interés histórico y de buceo. Hay una caleta con restaurantes. No es apta para el baño.

. Extensa y de arena blanca, está rodeada de bosque y a ratos puede ser algo ventosa. Se ubica cerca de la antigua ballenera, hoy un sitio de interés histórico y de buceo. Hay una caleta con restaurantes. No es apta para el baño. Algarrobo. Playa El Canelo. Rodeada de un bosque de pinos y con vista al Islote Pájaro Niño. Sus arenas doradas y agua turquesa la convierten en una de las más bellas de la zona. Cuenta con un acceso a la playa El Canelillo y es apta para el baño.

Rodeada de un bosque de pinos y con vista al Islote Pájaro Niño. Sus arenas doradas y agua turquesa la convierten en una de las más bellas de la zona. Cuenta con un acceso a la playa El Canelillo y es apta para el baño. El Quisco . Playa El Quisco. Centro neurálgico del verano en el litoral sur. Es una playa de arena dorada y aguas mansas, ideal para el nado recreativo y el disfrute familiar. Destaca su caleta, roqueríos y actividades recreativas. Es apta para el baño.

. Centro neurálgico del verano en el litoral sur. Es una playa de arena dorada y aguas mansas, ideal para el nado recreativo y el disfrute familiar. Destaca su caleta, roqueríos y actividades recreativas. Es apta para el baño. El Tabo. Playa Blanca. De arenas claras y entorno familiar. Balneario tradicional para el descanso, con buena conectividad y servicios cercanos. Es apta para el baño.

De arenas claras y entorno familiar. Balneario tradicional para el descanso, con buena conectividad y servicios cercanos. Es apta para el baño. Cartagena. Playa Grande y Humedal Cartagena. Extenso balneario, con oleaje ocasionalmente fuerte, y colindante al humedal, el cual es propicio para el avistamiento de aves. Cuenta con un paseo costero que conecta con Playa Chica, donde hay restaurantes y baños.

Extenso balneario, con oleaje ocasionalmente fuerte, y colindante al humedal, el cual es propicio para el avistamiento de aves. Cuenta con un paseo costero que conecta con Playa Chica, donde hay restaurantes y baños. Santo Domingo. Playa de Santo Domingo. Sus 20 km de extensión y arenas oscuras la vuelven ideal para largas caminatas. Abarca desde el balneario de Rocas de Santo Domingo hasta Punta de Toro. No es apta para el baño.

Sus 20 km de extensión y arenas oscuras la vuelven ideal para largas caminatas. Abarca desde el balneario de Rocas de Santo Domingo hasta Punta de Toro. No es apta para el baño. San Antonio. Playa Llolleo. Histórico balneario, cercano al humedal Ojos de Mar y próximo a la desembocadura del río Maipo. Es un lugar ideal para observar la naturaleza y practicar la pesca de orilla. No es apta para el baño.

App. Antes visitar estos u otros balnearios, consulta la aplicación «Playas Chile» de la Armada, donde puedes revisar cuáles están habilitadas.

