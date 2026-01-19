Violencia y disparos marcan desalojo de megatoma en San Antonio

Presentado por:

¡Hola! Qué movidos han estado los últimos días. Me atrevería a decir que más acontecidos que de costumbre en la Región de Valparaíso. Tanto así que ni siquiera hemos tenido mucho tiempo para ir a la playa.

De partida, seguimos de cerca el desalojo de la megatoma en San Antonio . Este se inició el lunes pasado, y si bien se preveía complejo, no pensábamos que tanto: la primera semana terminó con cuatro policías heridos (dos de ellos, a bala), 14 detenidos y denuncias no formales de violencia policial. La resistencia de los pobladores y nuevos recursos judiciales demorarán todavía más el proceso, que se extenderá durante tres o cuatro meses.

La Fiscalía Local de Valparaíso abrió una investigación tras un informe de la Contraloría que detectó $ 18 mil millones no rendidos en subvenciones otorgadas por el municipio porteño a organizaciones deportivas y comunitarias durante el último año de gestión del exalcalde Sharp.

abrió una investigación tras un informe de la que detectó $ 18 mil millones no rendidos en subvenciones otorgadas por el municipio porteño a organizaciones deportivas y comunitarias durante el último año de gestión del exalcalde Sharp. El 13 de enero comenzó a operar en la región el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, completando su implementación a nivel nacional y sellando el cierre definitivo del Sename. Mientras el Gobierno destaca el cambio institucional, trabajadores del nuevo servicio advierten falta de recursos, personal e infraestructura para su correcto funcionamiento.

Producto del reajuste tarifario, el Peaje Troncal Quillota, el más caro del Chile, subió de precio, por lo que autos y camionetas deberán pagar $ 8.050 en horario punta. El alza fue duramente cuestionada por el diputado Nelson Venegas, quien anunció gestiones ante la Dirección General de Concesiones.

, subió de precio, por lo que autos y camionetas deberán pagar $ 8.050 en horario punta. El alza fue duramente cuestionada por el diputado , quien anunció gestiones ante la Dirección General de Concesiones. Entrevista. La científica socioambiental Alix Cosquer, que expuso en Congreso Futuro, contó a Aquí Valparaíso los beneficios del contacto regular con entornos naturales, la importancia de darles un sentido colectivo y la necesidad de diálogo y planificación ecológica para enfrentar conflictos y déficits de áreas verdes en ciudades como Valparaíso.

Barricadas, disparos y detenidos: así comenzó el desalojo de la megatoma de San Antonio

El lunes de la semana pasada comenzó en San Antonio el desalojo de la mitad de la megatoma, ubicada en el Cerro Centinela (115 hectáreas), para ser restituida a sus dueños. La otra mitad (110 hectáreas), recordemos, está siendo expropiada por el Estado para construir allí un proyecto habitacional. En este campamento, el más grande de Chile, viven aproximadamente 10 mil personas y su expulsión fue ordenada en marzo de 2024 por la Corte Suprema.

Hasta el viernes, Carabineros y la PDI habían auxiliado la desocupación de las parcelas 11 y 13. Y si bien la 15 también estaba considerada en esta primera etapa, sus habitantes presentaron un recurso judicial alegando dominio, por lo que el Gobierno se abstuvo de intervenirla. Otro grupo de pobladores (entre 80 y 100) también resistió, con manifestaciones, el inicio del procedimiento. Incluso, antes de partir, el domingo 11 en la madrugada, se registró la quema de una retroexcavadora en las afueras del campamento.

Ya a partir del lunes hubo barricadas, lanzamiento de elementos incendiarios e incluso disparos, con escopetas hechizas y una pistola, a tres policías (uno de ellos PDI). Otro funcionario de Investigaciones resultó herido con piedrazos. Por suerte, todos están fuera de riesgo vital. A raíz de estos incidentes se detuvo a seis individuos, quienes fueron formalizados por homicidio frustrado de Carabineros (tres quedaron en prisión preventiva). Uno de ellos, Bryan Serrano (21), figuraba como beneficiario de una pensión estatal por ser víctima de trauma ocular durante el estallido social, aunque nunca la recibió al no poder ser contactado.

Carabineros, además, detuvo a otras ocho personas: cinco por Ley antibarricadas, dos por los delitos de receptación y falsificación de instrumento público, y otro por incendio.

Desde la otra vereda, en circuitos internos de la megatoma, corrieron versiones de violencia policial, pero hasta ahora no han sido presentadas denuncias formales. Tampoco hubo pronunciamientos de parte del INDH ni de la Defensoría de la Niñez. Un poblador dijo a TV Costa: “Sé que estamos luchando mal, pero estamos protestando por nuestras casas, por la gente que están desalojando (…) estamos cansados de postular para una casa y (la) necesidad. Pero esta demanda es para los señores de Investigaciones: nos tiraron balines a la cara. No están disparándonos, por último, para abajo”.

Y otra mujer, visiblemente exaltada, reclamó al mismo canal diciendo: “Hay niños, hay niños. Dígale a la policía que no nos pegue en la cara, somos humanos. Nadie va a salir de aquí, vamos a dar la pelea hasta el último. Porque a todos nos costaron nuestros fondos de AFP”.

La general de Carabineros en Valparaíso, Patricia Vásquez, informó que, dada la resistencia, el proceso sería más lento de lo previsto. Luego, el delegado presidencial regional Yanino Riquelme (PC) señaló a un medio local que el proceso se extenderá por al menos tres o cuatro meses, y que esperan, como Gobierno, que el Presidente electo José Antonio Kast le dé continuidad.

Fiscalía abre indagatoria por subvenciones no rendidas en la era Sharp

La Fiscalía Local de Valparaíso abrió una investigación, a cargo del fiscal Pablo Avendaño, luego de recibir el informe N° 151-2025 de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso. Dicha auditoría a la Municipalidad de Valparaíso constató $ 17.965.143.939 en fondos no rendidos otorgados al sector privado entre enero y septiembre de 2024. Es decir, en el último año de la administración de Jorge Sharp (Ind), quien ejerció como alcalde durante dos periodos desde diciembre de 2016.

Dicho informe, publicado el 31 de diciembre, además constató que Sharp hizo en horario laboral campaña por quien quería que fuese su sucesora: la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Claudia Meyer, quien finalmente perdió la elección frente a Camila Nieto (FA). Y que Meyer, además, modificó los registros de asistencia al municipio, debiendo más de 60 horas a la institución.

Según informó la Fiscalía, por el momento «se ofició a la Contraloría para precisar algunos antecedentes que permitan determinar diligencias investigativas”.

En paralelo, y a raíz del mismo informe, concejales de oposición presentaron una querella por malversación de fondos públicos y falsificación de instrumento público. Se trata de los ediles Dante Iturrieta, Jorge López, Miguel Vergara, Valentina Véliz y Leonardo Contreras.

Finalmente, la alcaldesa Nieto aclaró a El Mercurio de Valparaíso que al cierre de 2024 los fondos otorgados por el municipio y no rendidos por las organizaciones beneficiarias alcanzaban los $ 22.500 millones. Dicha cifra descendió a $ 16 mil millones hacia fines de 2025, señaló, «reduciendo el monto pendiente de rendir entre 2024 y 2025 en cerca de $ 8 mil millones».

Reinserción Social Juvenil entra en régimen en Valparaíso y cierra el Sename, pero trabajadores alertan falta de recursos

El 13 de enero comenzó a funcionar, en la Región de Valparaíso, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ), organismo público encargado de ejecutar sanciones y programas que reduzcan la incidencia de jóvenes infractores de ley (de entre 14 y 17 años). Con su puesta en marcha en la zona, el SNRSJ completa su implementación a nivel nacional y permite el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename), del cual asume sus funciones.

Producto de las graves vulneraciones a los DD.HH. de niños, niñas y adolescentes (NNA) registradas al interior del Sename, su clausura se erigió como una política de Estado. Este proceso comenzó en 2021 con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entidad que asumió -en una primera etapa- los programas de protección y restitución de derechos de aquellos NNA cuyas familias no pueden garantizar su cuidado. Para cerrar definitivamente este ciclo institucional, solo restaba que comenzara a operar el Servicio de Reinserción.

Esta nueva institucionalidad es supervigilada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. El viernes, en el hito de puesta en marcha, la seremi Paula Gutiérrez subrayó la importancia de contar con un servicio especializado que aborde de manera integral las trayectorias de los jóvenes: “Con el inicio del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil nos hacemos cargo de un cambio institucional que Chile requería, para alinearse con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también para relevar el valor de la función pública al servicio de la seguridad y la reinserción social”.

Críticas

Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Trabajadores (Antrase) SNRSJ, en la Región de Valparaíso, han denunciado falta de recursos para la correcta implementación del nuevo servicio y asumir las tareas del Sename, pues por ahora «no hay dinero para costear los pasajes de los jóvenes de medio libre, que deben llegar a cumplir sus sanciones. Se pinchó la rueda de un vehículo fiscal y no hay dinero para reparar, ni dinero para contratación de funcionarios o para materiales para realizar talleres», dice su presidente, Jorge Borredá.

El dirigente advierte que “si en la región no hay dinero para contratar el personal que nos hace falta, no va a andar. Y nos hace falta un 32% de la dotación, como educadores. Hay falencias graves que se arrastran desde Sename, como las temáticas de infraestructura. Debió de existir una planificación que evitara que hoy no contáramos con los recursos para funcionar como debe ser”.

La directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faundez, anunció a RVL Noticias una serie de mejoras en infraestructura para los centros de la región. En ese contexto, explicó que el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Limache -ex Lihuén- presenta serias deficiencias: “Tiene condiciones de infraestructura que son deficitarias. Es una infraestructura que está obsoleta para los modelos técnicos que tenemos nosotros como Reinserción, que en muchos casos dificulta la habitabilidad y la seguridad».

Faundez agregó que actualmente existe un proyecto de conservación, desarrollado en conjunto con el Gobierno Regional, por un monto superior a los $ 1.900 millones. “Es un trabajo que hemos estado impulsando, porque es evidente que hay inversiones que debemos realizar de manera rápida”, enfatizó.

En esa línea, agregó que el SNRSJ realizará inversiones parciales solicitadas por los funcionarios, tales como reparar baños y piezas, así como mejorar las cámaras de seguridad.

Arquitecto y académico UV diseñó recientemente inaugurado edificio de la PDI en Viña del Mar

Con una experiencia de más de 35 años y titulado en 1989, el arquitecto Rogelio Arancibia, académico y alumni UV, es el alma y la mente creativa detrás de diversas obras construidas a nivel nacional. Su proyecto más reciente, el edificio institucional de la Policía de Investigaciones ubicado en Dos Norte con calle Quillota, en Viña del Mar, fue inaugurado hace pocos días.

Se trata de una construcción de seis mil 680 metros cuadrados, para acoger a una dotación de 200 personas, con una inversión de nueve mil 600 millones de pesos. Con una tecnología sismorresistente, la obra se ubica a la vanguardia en Chile.

El edificio fue llamado a concurso público en 2013, y entre varias propuestas de oficinas de arquitectura, fue adjudicado a Arquiar, firma de la cual Arancibia es dueño y director ejecutivo. Escogida en 2017 como Marca Sectorial de la Arquitectura Chilena Exportable, Arquiar se encuentra desarrollando actualmente un segundo edificio para la PDI Metropolitana Oriente de Ñuñoa, un colegio bicentenario en La Calera, un parque en Peñalolén y una serie de edificios para la Autopista Américo Vespucio Oriente, entre otros proyectos.

“Desarrollamos proyectos de mediana y gran envergadura, hemos diseñado muchos Cesfam y centros culturales, así como también el recién inaugurado Hospital de San Antonio, que también fue parte de un concurso público”, señala.

Profesor titular de la cátedra de Obras de Vialidad y Lugar en la UV, Rogelio Arancibia está a cargo del Taller de Materialidad, donde además guía algunos talleres de título. “He llevado el ejercicio de la profesión en estas dos fases: con mi oficina y como docente, porque siempre quise devolver a la Universidad lo que me entregó”, comenta.

A las nuevas generaciones les aconseja “no abandonar sus sueños. Deben procurar ser arquitectos, lo cual implica un compromiso, dedicación y responsabilidad plena con el oficio, porque estamos interviniendo en la toma de decisiones económicas, sociales, políticas, culturales, dejando nuestra impronta y huella al ser consecuentes con lo que hacemos. (…) Lo otro es nunca dejar de estudiar: deben seguir preparándose, porque es la única forma de lograr el sueño del oficio realizado”.

Peaje Troncal Quillota, el más caro de Chile, vuelve a subir y alcanza los $ 8.050 en horario punta

Producto del reajuste tarifario anual, el pasado 10 de enero el peaje Troncal Quillota -el más caro de Chile- registró un nuevo aumento en sus tarifas. En horario normal, el valor para autos y camionetas pasó de $ 5.000 a $ 5.350, mientras que en horario punta subió de $ 7.550 a $ 8.050 para los mismos vehículos.

Según explicó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Aquí Valparaíso, las tarifas de la Ruta 60 CH -tramo concesionado a Autopista Los Andes de Vías Chile- se reajustan anualmente considerando el IPC, que para la tarifa 2026 alcanzó un 3,4395%, además de un reajuste real del 3,5% (RRt).

El alza fue cuestionada por el diputado por el distrito 6 de la Región de Valparaíso, Nelson Venegas (PS), quien ha recibido una serie de críticas de parte de los usuarios de las autopistas concesionadas de la zona por los costos que implica para el desplazamiento.

“No se puede normalizar que trasladarse entre comunas para trabajar, estudiar o atenderse en salud se convierta en un gasto desproporcionado para las familias. Este aumento es sumamente abusivo y exige una respuesta del Estado frente a concesionarias que siguen subiendo tarifas sin hacerse cargo de la calidad del servicio ni de la realidad económica de la gente, es incomprensible”, dijo el parlamentario.

Venegas agregó que este jueves se reunirá con el director (s) General de Concesiones, Claudio Soto, para conocer el motivo puntual de por qué cuesta tanto esa plaza de peaje. En específico, “conocer los fundamentos técnicos del reajuste, revisar los mecanismos de fiscalización y evaluar alternativas concretas para aliviar el impacto en los usuarios”, señaló.

Alix Cosquer, científica socioambiental: «Invertir en áreas verdes es una prioridad de salud pública y equidad social»

El 13 de enero, en Valparaíso, la científica socioambiental francesa Alix Cosquer, doctora en Biología de la Conservación, expuso en el Parlamento en el marco del Congreso Futuro, el mayor evento de divulgación científica y del conocimiento de Latinoamérica. En su XV edición, el encuentro estuvo dedicado a reflexionar en torno al lema «Humanidad: ¿hacia dónde vamos?».

En su ponencia, titulada “Naturaleza, salud y comunidades”, Cosquer explicó los beneficios asociados al contacto con entornos naturales, como la regulación del estrés o la recuperación del llamado “cansancio emocional”. A propósito de la realidad regional -marcada por conflictos socioambientales- y del caso particular de Valparaíso, ciudad que presenta un déficit significativo de áreas verdes, conversamos con ella en la siguiente entrevista.

–¿Por qué te especializaste en el estudio de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza? ¿Por qué la salud fue tu “puerta de entrada” al tema?

-Me interesé en las relaciones entre las personas y la naturaleza a partir de la crisis de la biodiversidad, pero la salud apareció rápidamente como una puerta de entrada concreta y poderosa. La salud vuelve tangibles los problemas ambientales, los encarna y los conecta directamente con la vida cotidiana. Estudiar cómo el contacto con la naturaleza afecta el bienestar mental y físico me permitió explorar preguntas más amplias sobre cómo las personas experimentan, perciben y valoran el mundo vivo, más allá de preocupaciones ambientales abstractas.

-¿Qué beneficios concretos obtienen las personas al estar en contacto con la naturaleza? ¿Cuáles son las prácticas más recomendadas en entornos urbanos?

La investigación muestra que el contacto con la naturaleza favorece la salud mental, la atención, la regulación emocional, la reducción del estrés, la actividad física y el bienestar social. En contextos urbanos, las prácticas más beneficiosas suelen ser simples y accesibles: caminatas regulares en áreas verdes, pasar tiempo en parques, la jardinería, o incluso un contacto breve y cotidiano con árboles o plantas. Lo más importante no es la intensidad, sino la regularidad y la posibilidad de una interacción significativa.

-En tu charla mencionaste que no basta con estar expuestos a la naturaleza; también debemos darle un significado colectivo. ¿A qué te refieres con eso?

Estar expuestos a la naturaleza es importante, pero no conduce automáticamente al cuidado ni a la responsabilidad. Darle un significado colectivo a la naturaleza implica reconocerla como algo que compartimos, de lo que hablamos y que valoramos en conjunto. Esto incluye educación sobre la diversidad de la vida, sus dinámicas y amenazas, pero también experiencias compartidas, relatos y normas sociales que sitúan a la naturaleza como una preocupación común. Es esta dimensión colectiva la que sostiene el compromiso a largo plazo.

-En la Región de Valparaíso existen decenas de conflictos socioambientales, principalmente porque no hay acuerdos sobre el uso de los entornos naturales. ¿Cómo se pueden conciliar estos objetivos?

La conciliación requiere crear espacios de diálogo donde puedan expresarse y reconocerse distintos usos, valores y formas de relacionarse con la naturaleza. Los conflictos suelen surgir cuando las decisiones se toman sin considerar las experiencias vividas y los vínculos locales. Combinar el conocimiento científico con el saber local y procesos participativos puede ayudar a identificar prioridades compartidas y a construir soluciones más legítimas y negociadas. Pero se trata de un proceso de largo plazo, que requiere tiempo, confianza y un compromiso sostenido.

-La ciudad de Valparaíso tiene un déficit de áreas verdes por habitante. ¿Qué sugerencia le harías a quienes toman decisiones?

Más allá de aumentar solo la superficie, sugeriría considerar la funcionalidad ecológica de los espacios verdes y su coherencia como red, de modo que contribuyan a mejorar los sistemas ecológicos urbanos. También alentaría a pensar en la accesibilidad, la proximidad y el uso cotidiano de estos espacios. Áreas verdes pequeñas, bien distribuidas y socialmente integradas pueden tener impactos significativos en el bienestar. Invertir en áreas verdes no es solo un tema ambiental, sino también una prioridad de salud pública y equidad social.

