“Prácticamente detenida”: a dos años del megaincendio reconstrucción alcanza el 13%

¡Hola a todos! Espero que se encuentren bien. Como era de esperar, en esta edición nos enfocamos en el proceso de reconstrucción y las secuelas del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que cobró la vida de 138 personas, producto de la acción de unos sujetos cuyo trabajo era proteger a las personas.

Primero, revisamos cuánto ha avanzado en dos años la reconstrucción: el Minvu ha reportado solo un 13% de viviendas terminadas o entregadas a la fecha. Luego, cómo esa demora se ha convertido en un flanco político para el Gobierno, con costos sobre todo para el ministro Carlos Montes. En tercer lugar, te contamos que la fiscalía avanza hacia el juicio contra los autores materiales y mantiene abierta la investigación por eventuales responsabilidades de autoridades en la tragedia.

Como cuarta noticia, profundizamos en las secuelas persistentes en salud mental que han reportado los damnificados, y sus críticas por falta de acompañamiento estatal, pese a los diversos programas impulsados por los Ministerios de Desarrollo Social y Salud. Y, finalmente, exploramos los planes del futuro ministro de Vivienda del gobierno de José Antonio Kast, Iván Poduje, quien prometió que la reconstrucción del Gran Valparaíso se realizará en paralelo a la del sur del país, sin postergaciones.

Antes de comenzar, recuerda que, si no te has inscrito para recibir recibir este boletín, puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Inscríbete gratis

1

A dos años del megaincendio, reconstrucción alcanza el 13%

El Plan de Reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en el Gran Valparaíso entró en una nueva fase durante el último año. Según informó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el viernes pasado, el número de proyectos en etapa de obras pasó de 86 a 1.233 en menos de un año, como resultado de un despliegue coordinado entre la Seremi de Vivienda y el Serviu de Valparaíso.

A la fecha el Minvu ha otorgado 2.716 subsidios, equivalentes al 75% del total de familias beneficiarias, o “hábiles”, para recibirlos. Además, 1.233 soluciones habitacionales se encuentran en distintas fases de ejecución, incluyendo viviendas en construcción, terminadas y recepcionadas. De ellas, 452 ya han sido entregadas (13%). En febrero de 2025 solo había nueve viviendas finalizadas.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, subrayó que el avance no solo se expresa en cantidad, sino también en estándares. Explicó que las nuevas soluciones superan las superficies originales de muchas viviendas preexistentes, incorporan criterios de eficiencia energética y apuntan a proyectos integrales de barrio. A su juicio, la reconstrucción ha permitido abordar vulnerabilidades históricas y deja aprendizajes para avanzar hacia una institucionalidad con mayor coordinación y capacidad de respuesta ante futuras catástrofes.

Desde el Serviu, su directora regional (s) Nerina Paz destacó la aceleración en la ejecución de obras, señalando que desde febrero de 2025 las viviendas en construcción pasaron de 77 a 781. Agregó que en sectores complejos, como El Olivar, se alcanzó un 97% de asignación de subsidios, cumpliendo los compromisos asumidos ante instancias como la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En paralelo a la reconstrucción habitacional, el plan contempla una inversión urbana histórica. Actualmente se proyectan 411 obras en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con una inversión pública superior a los $ 48.770 millones.

Una reconstrucción “prácticamente detenida”

Sin embargo, para Francisco Rojo, damnificado de El Olivar en Viña del Mar, la reconstrucción está “prácticamente detenida”. En el sector, afirma, solo se han reconstruido cerca de 12 viviendas de un total aproximado de 980.

Rojo apunta a problemas administrativos, legales y de gestión como las principales trabas, además de subsidios de arriendo que solo cubren a quienes perdieron directamente sus viviendas, dejando fuera a otros vecinos igualmente afectados.

Califica la gestión como “muy mala”, cuestiona la falta de transparencia y el exceso de burocracia. Y aunque dice no creer que el actual Gobierno cumpla lo prometido, afirma que la única alternativa es seguir presionando y esperar que la próxima administración logre destrabar un proceso que considera injustificablemente lento frente a la magnitud de la tragedia.

2

Reconstrucción y desgaste político: el flanco abierto que dejó el megaincendio

A dos años de la emergencia, los costos políticos son evidentes. Tan solo el viernes, al ser consultado por el proceso, el ministro de Vivienda Carlos Montes prefirió no responder y dar el pase a la seremi Belén Paredes. “Ella es la jefa de la reconstrucción de Viña”, se excusó, posiblemente para no dañar todavía más su imagen. Entonces Paredes respondió que “la reconstrucción está en proceso, que a dos años cumple con un cronograma esperado de un proceso de reconstrucción tan complejo”.

“La emergencia exige rapidez y mando; la reconstrucción requiere planificación, coordinación y horizonte de largo plazo. Cuando ambas se confunden, los costos políticos son inevitables”, asegura Eduardo Muñoz, director de la Escuela de Administración Pública de la UV.

El académico agrega que “el Ministerio de Vivienda, bajo la conducción de Carlos Montes, queda particularmente expuesto, porque la vivienda se transforma en el principal indicador público del avance de la reconstrucción, aunque el proceso dependa de múltiples actores y restricciones técnicas”.

El proceso ha presentado “una lentitud enorme”, critica la politóloga Javiera Arce, “y no solo en sectores pobres, sino de gente de clase media, y esto demuestra un déficit no solo de gestión, sino del Estado propiamente tal. Entonces sí hay un costo, muy grande, pero es el que se suma a la percepción de que no hubo una buena administración durante el Gobierno de Gabriel Boric. La percepción de la gente es que el Estado no funcionó bajo esta administración”.

Entonces, agrega Arce, “lo que queda en evidencia -y este problema también lo va a tener (el Presidente electo) Kast- es que Chile no tiene una estrategia de adaptación al cambio climático, donde en el verano tienes grandes poblaciones expuestas al fuego”.

Finalmente, el director de la Escuela de Periodismo de la PUCV, Claudio Elórtegui, apunta a que “es difícil determinar el costo político para un gobierno, pero lógicamente lo hay cuando hay víctimas que siguen a la espera de soluciones de urgencia, después de tanto tiempo. Dichos costos son mayores cuando la información disponible sobre la lentitud o ineficacia en una reconstrucción se amplifica de manera noticiosa y los medios cumplen con su papel de fiscalización sobre estas realidades”.

“Mi impresión”, agrega el investigador en comunicación política, “es que el mayor costo político lo tuvo la institucionalidad regional y nacional del Serviu, escalando al ministro Carlos Montes, afectando luego la imagen del Gobierno. Estos costos operan de manera sistémica, con un anillo de mayor afectación hacia las figuras descritas (Serviu y ministro) y luego se amplía a la generalización de un gobierno, donde la cabeza es el presidente Gabriel Boric”.

3

Autores materiales del megaincendio: preparación de juicio parte en marzo

A dos años del megaincendio del 2 y 3 de febrero, el Ministerio Público informó que la causa en contra de los autores materiales se encuentra con audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 9 de marzo a las 10.45 horas, mientras que la investigación destinada a establecer eventuales responsabilidades de autoridades sigue vigente, con diligencias en curso y sin trámites judiciales pendientes por ahora.

Según explicó el fiscal Claudio Rebeco, la arista orientada a determinar la posible configuración de cuasidelitos por parte de las autoridades vinculadas a la gestión del riesgo del desastre “está en pleno desarrollo”. Detalló que, tras asumir la investigación hace diez meses, se revisó la normativa y los antecedentes iniciales, se definió una línea investigativa y se despachó una orden a la Brigada de Delitos del Medio Ambiente de la PDI, que ha ejecutado diversas diligencias.

Rebeco precisó que se han tomado más de 12 declaraciones a actores relevantes, las que aún no se incorporan a la carpeta investigativa porque el informe policial sigue en elaboración. Además, señaló que se han incautado bitácoras de torres de vigilancia, registros de sobrevuelos, comunicaciones vía WhatsApp y otros respaldos de comunicaciones telefónicas, radiales y por internet, con el objetivo de reconstruir las horas críticas de la emergencia.

El fiscal subrayó que se trata de una investigación “altamente compleja”, ya que no basta con acreditar conductas eventualmente negligentes, sino que también se debe establecer un nexo de causalidad entre esas actuaciones y el resultado fatal, que dejó 138 víctimas. “Ese nexo es el elemento más complejo en un caso donde confluyen múltiples factores”, afirmó.

Desde el Poder Judicial se informó que la audiencia de preparación de juicio oral por la arista de autores materiales, realizada el 12 de enero, debió reprogramarse por falta de condiciones técnicas, fijándose nuevas fechas entre el 9 y el 13 de marzo, con presencia obligatoria de todos los intervinientes y conexión remota de los imputados, que están presos, desde los recintos penitenciarios.

En tanto, el abogado querellante Felipe Olea sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, el avance percibido por las familias es insuficiente para la magnitud de la tragedia y recalcó que el compromiso de “no dejarlos solos”, formulado por el Presidente Gabriel Boric, aún requiere traducirse en respuestas concretas del Estado.

4

“La ayuda fue insuficiente”: víctimas del megaincendio alertan secuelas psicológicas persistentes

A dos años del megaincendio, los problemas de salud mental siguen pesando sobre los damnificados y se reactivan con fuerza cada vez que nuevas emergencias vuelven a poner el tema en la agenda. Así lo advirtió René Flores, presidente del comité de crisis de El Olivar (Viña del Mar), quien señaló que, con los recientes incendios en el sur del país, muchas personas han optado por aislarse y evitar las noticias porque “se revive todo lo que pasó aquí”.

Flores afirmó que, en un inicio, la ayuda institucional en salud mental fue somera e insuficiente. “La atención era, generalmente, una o dos veces y después ya no hubo más”, sostuvo, agregando que las duplas psicosociales estuvieron operativas solo hasta abril del 2024 y que luego dejaron de estar presentes en el sector, sin que se consolidara un acompañamiento posterior.

El dirigente relató que en junio de 2024 participaron de una reunión con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en donde se anunció la implementación de un plan de acompañamiento en salud mental para octubre de ese año. Sin embargo, asegura, dicha iniciativa nunca se materializó: “Jamás tuvimos una respuesta concreta desde consultorios u otras instituciones”. Y desencadenó una percepción transversal de abandono entre personas de distintos sectores afectados.

Esa sensación de desprotección se ha profundizado con los incendios recientes en otras regiones, pues han vuelto a activar los síntomas de estrés y trauma. “Ahora hace más mella”, dijo Flores, aludiendo a que el contexto actual reactiva emociones y recuerdos en comunidades que aún no logran cerrar el proceso vivido en febrero de 2024.

Respecto de damnificados que han experimentado problemas de mayor gravedad, Flores aseguró que conoce cuatro casos en su propio sector de personas afectadas por el incendio que atravesaron procesos de suicidio, y que, a nivel más amplio, dirigentes han mencionado una cifra mayor. “Es un tema muy delicado, que requiere resguardo y confidencialidad”, enfatizó, evitando entregar detalles personales.

El dirigente comentó que cualquier afirmación formal debe basarse en verificación estadística. En ese sentido, planteó la necesidad de comparar tasas previas y posteriores al incendio en los mismos territorios para establecer correlaciones reales y dimensionar el impacto del desastre en la salud mental de la población.

Al respecto, la Seremi de Salud señaló que no es posible establecer una relación causal directa entre la tragedia y muertes por suicidio, recordando además que la información clínica está protegida por ley. Desde el sector agregaron que durante 2024 se realizaron miles de atenciones e intervenciones en terreno y en centros asistenciales, y reiteraron que ante crisis de salud mental está disponible la Línea 4141, que es gratuita, confidencial y atendida por profesionales las 24 horas.

Finalmente, la Seremi de Desarrollo Social y Familia informó que, tras la emergencia, se desplegó una Gobernanza Psicosocial con acciones universales y focalizadas, incluyendo planes de intervención breve en salud mental, talleres comunitarios y programas específicos para niños, niñas, adolescentes y personas mayores, sin distinción por regularización de vivienda. La autoridad sostiene que algunas iniciativas concluyeron y otras continúan en ejecución hasta 2026.

5

Poduje promete reconstrucción “en paralelo” para Valparaíso y el sur tras los incendios

El futuro ministro de Vivienda del Gobierno de José Antonio Kast, Iván Poduje, aseguró que la reconstrucción del Gran Valparaíso tras el megaincendio de 2024 se realizará en paralelo a los trabajos en las zonas afectadas por los recientes incendios en el sur del país, descartando postergaciones tanto para damnificados como para comités de vivienda.

El anuncio fue realizado a través de un video difundido en redes sociales desde la Región del Bío Bío, donde Poduje explicó que el Presidente electo les solicitó estar en terreno para acompañar a las familias damnificadas. “Nos pidió escucharlas, dimensionar el daño y explicarles cómo los resolveremos a partir del 11 de marzo”, señaló, aclarando que el rol actual del equipo entrante es recoger información y detectar los focos más críticos antes del inicio del nuevo Gobierno.

Durante el recorrido, el futuro ministro y excandidato a alcalde de Viña del Mar comparó las viviendas afectadas en el sur con las destruidas por el megaincendio en sectores como El Olivar y Canal Beagle en la Ciudad Jardín, y Canal Chacao en Quilpué: “Son estructuras sólidas, con pareo, lo que hace mucho más difícil la autoconstrucción”, indicó, subrayando similitudes en los desafíos que enfrentará la reconstrucción en distintos territorios.

Poduje enfatizó que mientras el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric está a cargo de la emergencia, la próxima administración asumirá la reconstrucción sin descuidar Valparaíso ni retrasar proyectos habitacionales. “La instrucción del Presidente Kast es hacer dos reconstrucciones en paralelo y cumplir las metas del programa de 400 mil viviendas”, afirmó, buscando dar tranquilidad tanto a vecinos damnificados como a familias que esperan una solución habitacional.

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.