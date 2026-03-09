Presidenta de la Corte de Valparaíso defendió decisión de liberar a asesino de Ámbar Cornejo

Presentado por:

¡Buenos días! No los estamos spameando, ni se trata de un envío por error. Cometimos un error nosotros en el primer envío y lo estamos corrigiendo ahora. Este es el que vale.

Dicho esto, le contamos que hoy estamos de aniversarioHace un año circuló la primera edición de Aquí Valparaísoy desde entonces les hemos enviado cada lunes una curada selección de noticias. En cada uno de estos 50 boletines hemos procurado entregarles información de calidad, respaldada y contrastada. Y así lo seguiremos haciendo. Como siempre, gracias por preferirnos y entusiasmarnos a seguir desarrollando un periodismo independiente y regional.

Ayer domingo 8 de marzo se conmemoró en Valparaíso el Día Internacional de la Mujer. Miles de personas, sobre todo mujeres, marcharon por el plan de la ciudad bajo la consigna “Ni un paso hacia atrás”. En la manifestación se oyeron varios cánticos que criticaban al Presidente electo, José Antonio Kast, por “la amenaza ante un retroceso en los derechos de las mujeres”, explicó una de las asistentes.

El futuro mandatario asumirá este miércoles en el Salón de Honor del Congreso Nacional y, como es tradicional, habrá cortes de tránsito en el entorno del edificio. Para facilitar el despliegue de las policías, la seremi de Educación canceló las clases en 30 establecimientos (revisa el listado aquí). Dicho eso, ¿qué noticias trae la edición de hoy?

La Comisión de Evaluación Ambiental Regional de Valparaíso aprobó de forma unánime el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso de la Empresa Portuaria . La iniciativa supone la construcción de un nuevo terminal de contenedores a la derecha del terminal 2, de 430 metros lineales de frente de atraque. La construcción está prevista para 2030, y la realizará el nuevo y -si el TDLC lo aprueba- único concesionario.

. La iniciativa supone la construcción de un nuevo terminal de contenedores a la derecha del terminal 2, de 430 metros lineales de frente de atraque. La construcción está prevista para 2030, y la realizará el nuevo y -si el TDLC lo aprueba- único concesionario. El informe trimestral de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Valparaíso mostró un déficit de $ 19,2 millones al cierre de 2025 , cifra un 110% más alta respecto del año anterior. Desde el municipio liderado por la alcaldesa Camila Nieto explicaron que se trata de la proyección de contratos a largo plazo, “como el arriendo de camiones recolectores, programas de bacheo, demoliciones o proyectos de iluminación“.

, cifra un 110% más alta respecto del año anterior. Desde el municipio liderado por la alcaldesa Camila Nieto explicaron que se trata de la proyección de contratos a largo plazo, “como el arriendo de camiones recolectores, programas de bacheo, demoliciones o proyectos de iluminación“. Silvana Donoso Ocampo asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2026, destacándose por un discurso disruptivo y feminista. La ministra, conocida por su polémica trayectoria, defendió sus decisiones pasadas, como otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante, y respaldó al ministro Rafael Corvalán, quien enfrenta varios sumarios. A pesar de las controversias, Donoso enfatizó su deseo de un ambiente de trabajo en paz y sin confrontaciones dentro del tribunal.

destacándose por un discurso disruptivo y feminista. La ministra, conocida por su polémica trayectoria, defendió sus decisiones pasadas, como otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante, y respaldó al ministro Rafael Corvalán, quien enfrenta varios sumarios. A pesar de las controversias, Donoso enfatizó su deseo de un ambiente de trabajo en paz y sin confrontaciones dentro del tribunal. El Presidente Boric firmó la semana pasada un proyecto de ley que regula la residencia, permanencia y traslados hacia y desde el Archipiélago de Juan Fernández. El objetivo es proteger su frágil ecosistema, similar a la ley aplicada en Isla de Pascua. El alcalde de Juan Fernández destacó la necesidad de esta ley porque, afirmó, “la capacidad de carga está saturada”.

Si no te has inscrito para recibir este boletín, puedes hacerlo aquí:

1

Puerto Valparaíso obtiene permiso ambiental para construir nuevo terminal de contenedores

Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso aprobó el martes de la semana pasada el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), que impulsa la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) para construir un nuevo muelle y explanada para contenedores a la derecha del terminal 2. Todo esto con el objetivo, dijeron, de “robustecer la actividad logística local y regional”.

Según la EPV, los integrantes de la COEVA -liderada por el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC)- concluyeron que la iniciativa cumple con la normativa vigente y que sus impactos están mitigados y compensados, tal como lo señaló el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al recomendar su aprobación. De esta manera, obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisaje y medio humano.

El proyecto aprobado contempla un nuevo frente de atraque de 430 m, capaz de atender naves Super-Post-Panamax (de 367 m de eslora). Además, incluye medidas de mitigación, como la construcción de un paseo costero de 1,2 km que conectará el futuro Parque Barón con el sector de Bellavista. Además de una plaza, una ciclovía, un mirador y la construcción del ascensor Arrayán en Barrio Puerto.

Nicole Pastene, presidenta del directorio de EPV, valoró la decisión de la Coeva y comentó algo que otras fuentes del rubro también han mencionado: “Hace casi 100 años, Valparaíso tuvo su último gran desarrollo en infraestructura, con la construcción del molo de abrigo y las obras portuarias que conocemos hoy. Ahora, con una visión renovada y sostenible, estamos avanzando en un nuevo puerto que se sustenta en una integración armónica con su entorno y sus habitantes”.

¿Y ahora qué? Ya con la RCA, la EPV debe licitar la construcción y operación de todo el puerto de Valparaíso. La propuesta de la estatal es que sea adjudicado a una empresa y no a dos, como ocurre en la actualidad (TPS y TPV -grupo Agunsa- administran hasta 2029 los terminales 1 y 2, respectivamente). Para ello, en noviembre de 2024, Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una consulta -que sigue en trámite- sobre las condiciones aplicables bajo la lógica de una monooperación.

2

Déficit presupuestario aumenta un 110% en la Municipalidad de Valparaíso

La Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso publicó el 25 de febrero su último informe trimestral de ejecución presupuestaria, correspondiente al cuarto trimestre del 2025, y reveló un aumento interanual del 109,6% en el déficit municipal, alcanzando los $ 19.281.806.000 al 31 de diciembre.

El cálculo sigue las directrices de la Contraloría General de la República y contempla los ingresos percibidos por la alcaldía, sus “gastos devengados” (o que aún no paga) y también los “grados de afectación”, es decir, los “llamados a licitación y adjudicaciones, órdenes de compra y contratos no devengados y consumos básicos no contabilizados al cierre del periodo (enero-diciembre 2025)“, se indica en el informe.

El alza en el déficit se relaciona precisamente con dicho “aumento de las afectaciones registradas al 4to trimestre 2025“, así como con la disminución del saldo de caja, agrega el documento.

De acuerdo con este cálculo, se trata, en palabras simples, de un déficit proyectado, explica Alejandro Torres, jefe de carrera de Ingeniería en Finanzas de la Universidad de Valparaíso, “con mucha probabilidad de ocurrencia”.

En esa línea, desde la municipalidad señalaron que “la cifra que aparece en el informe de la Dirección de Control no corresponde a deuda de la municipalidad, sino a la proyección de contratos y proyectos que hemos decidido impulsar con una mirada de largo plazo para mejorar servicios en la ciudad”.

“Hoy estamos ejecutando contratos más robustos y de mayor duración -como el arriendo de camiones recolectores, programas de bacheo, demoliciones o proyectos de iluminación- que permiten asegurar continuidad y mejor gestión de los servicios municipales. Estos recursos se pagan en la medida en que los trabajos se ejecutan, por lo que no se trata de compromisos impagos, sino de planificación financiera responsable para responder a necesidades históricas de Valparaíso”, agregaron.

De todos modos, el académico Torres revisó el informe y sostuvo a Aquí Valparaíso que los “grados de afectación” informados por la municipalidad revelan una situación deficitaria. Y lo explicó con un ejemplo: “Supone que la municipalidad debe licitar el servicio de aseo, pero todavía no lo hace, pero sabe que le va a costar una determinada cantidad. Eso es el grado de afectación. A partir de 2024 la Contraloría pidió detallar esos elementos“.

Un mensaje de la PUCV

PUCV Inicia año académico 2026 ratificando liderazgo regional

Con un despliegue masivo en sus diversos campus y sedes, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) dio la bienvenida oficial a sus más de 4.500 nuevos estudiantes, consolidándose como la institución de educación superior más grande y relevante de la región.

El éxito de la admisión 2026, donde el 80% de los alumnos ingresó en su primera preferencia, posiciona a la PUCV como referente de excelencia en la zona central. Durante las jornadas de inducción, la rectora (s) Claudia Mejías destacó que los altos puntajes PAES y el crecimiento en áreas STEM confirman el liderazgo de la universidad. Con 7 años de acreditación y una marcada vocación pública, la PUCV inicia su ciclo lectivo reafirmando su sitial entre las mejores del país.

Más información AQUÍ.

3

Nueva presidenta de la Corte de Valparaíso defendió decisión de otorgar liberad condicional a asesino de Ámbar Cornejo

El lunes pasado, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso Ocampo, asumió como presidenta de la entidad por el año 2026. En un estilo disruptivo -y diametralmente opuesto al de su antecesor Vicente Hormazábal-, la jueza abrió su alocución saludando a la Organización de Trabajadores Judiciales, anunció que utilizaría el plural femenino (todas) “por convicción”, y se refirió a los “tiempos aciagos que atraviesa la institución”.

En su relato, invitó a los magistrados a enjuiciar con imparcialidad y solidaridad, “reconociendo las desigualdades estructurales al juzgar a los desposeídos”.

Perfil polémico. En 2020, Donoso salió invicta de una acusación constitucional presentada en su contra por presidir la comisión de cinco ministros que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante -quien posteriormente violaría, mataría y descuartizaría a la adolescente Ámbar Cornejo-. El año pasado, la ministra también fue criticada por la Fiscalía por otorgar, en las mismas condiciones (presidió una comisión de tres ministros), la libertad a uno de los prestamistas de la organización criminal, de origen colombiana, conocida como “La Empresa”.

Posterior a su alocución, Donoso, quien vestía una polera negra con letras rosadas que decía “Señoría, nos falta calle”, respondió preguntas de la prensa. Algunas, referidas al ministro Rafael Corvalán -en quien pesan cuatro sumarios en su contra; algunos de ellos, por maltrato-. Pese a las investigaciones en curso, la presidenta defendió a Corvalán, pues dijo que “no ha sido imputado por ningún delito. Son faltas administrativas”.

Aunque fue consultada específicamente sobre el estado de tramitación de los sumarios, Donoso no se refirió a lo revelado por Ciper ese mismo lunes 2 de marzo: que “apenas cinco días antes, el 26 de febrero, el fiscal instructor del sumario iniciado a raíz de una denuncia de seis jueces de Quillota, por presunto maltrato verbal y acoso laboral, formuló cargos a Donoso (por intervención indebida) y también al expresidente del tribunal porteño, Rafael Corvalán”.

Por otro lado, respecto del caso de Hugo Bustamante, Donoso dijo que ”fallé lo que tenía que fallar, sin tener una bola de cristal de lo que iba a hacer Bustamante, pero todo lo que haga la ciudadanía en mi contra, lo entiendo”. Aquí Valparaíso consultó si se arrepentía y respondió que no: “¿Sabe de qué me arrepentiría? De haber tomado una decisión ilegal, o si la hubiera tomado sola, pero fuimos cinco por unanimidad“.

¿Su proyecto para este año? “Ninguno. No tengo ganas de dejar un nombre, una obra, nada. ¿Sabe lo que quiero? Que esta Corte trabaje en paz, y que ojalá nada nos salpique. Eso es. Que los funcionarios puedan ser felices trabajando, con direcciones claras y con una horizontalidad que haga posible escuchar a los demás”.

4

Presidente Boric firma proyecto de ley que regula el tránsito y la permanencia en Juan Fernández

La semana pasada, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, cerró su visita a Juan Fernández realizando la firma del proyecto de Ley que regula la residencia, permanencia y traslado hacia y desde el archipiélago.

En su alocución, el Presidente declaró: “Estamos dando una señal potente de compromiso con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo responsable del archipiélago. Sé que es una demanda sentida de la comunidad, y que las islas, por su misma condición, son ambientalmente frágiles, y que debemos proteger la fauna y la flora, igual que hemos protegido y seguimos protegiendo los ecosistemas marinos, para que las futuras generaciones de Juan Fernández también conozcan al picaflor de Juan Fernández, también disfruten de los lobos de pelo fino, también disfruten de este escenario que es maravilloso, paradisiaco, y que orgullosamente es parte de Chile”.

A través del proyecto de ley se busca normar el ingreso de los turistas o visitantes a la Isla de Juan Fernández, con el fin de contar con una herramienta que permita proteger el medioambiente, la integridad y salud de las personas, regulando el derecho a residir, permanecer y trasladarse desde y hacia el territorio especial del archipiélago de Juan Fernández, de manera similar a como se hizo anteriormente con Isla de Pascua través de la Ley N° 21.070 de 2018.

Sobre el proyecto, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, señaló a El Mercurio de Valparaíso que“es como una especie de ley espejo a lo que tiene Rapa Nui, donde un turista puede estar 30 días máximo en el territorio y después se tiene que ir”. Según esta autoridad, la comuna viene solicitando la ley desde el 2018, y agregó que esto se justificaba ” porque la capacidad de carga está saturada. Nosotros tenemos problemas de agua, energía, la población sigue creciendo, hay residuos, entonces tenemos esa problemática”.

Presentado por:

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.