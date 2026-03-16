Contraloría aprueba licitación que modernizará, a partir de 2027, 600 buses en el Gran Valparaíso
Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A. operarán las unidades 01 y 02. Aunque la coordinadora ‘Que pase la micro’ rechazaba la participación de Sánchez, ahora que el contrato está adjudicado, su vocero llamó a fiscalizar el cumplimiento de las mejoras.
El 6 de marzo, la Contraloría General de la República tomó razón de los contratos suscritos entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y las empresas Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A., las cuales se adjudicaron la primera licitación -de un total de tres- que permitirá renovar un tercio de los buses del Gran Valparaíso (600 vehículos). Se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía, pues permitirá modernizar la flota -un 40% será eléctrico-, implementar nuevos recorridos y mejorar las frecuencias, extendiendo los horarios de operación.
- Los contratos, que duran diez años con posibilidad de prórroga por cuatro más, establecen que la empresa Consorcio Valparaíso operará los servicios de la unidad 01 y Viña Bus S.A., de la unidad 02. Esta última es de propiedad del histórico operador, Reinaldo Sánchez, cuyo servicio ha sido criticado por diversas organizaciones a lo largo del tiempo.
Previo a que la Contraloría tomara razón del contrato, la coordinadora “Que pase la micro” había apelado a “NO + SÁNCHEZ LICITACIÓN 2026”, pues “no debemos estar secuestrados y viviendo con total inseguridad en la movilidad y que solo generan ganancias con las subvenciones estatales y haya menoscabo por parte de personas mayores”, experesó entonces su vocero, Edgard Eldredge.
- Pero ahora que el contrato ya fue adjudicado, Eldredge señaló a Aquí Valparaíso que “por supuesto es un avance a lo que tenemos hoy en día en transporte. Pero ahí está el tema de tope, que lamentablemente se lo ganó la gente de Viña Bus y la gente de Sánchez. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer en adelante es fiscalizar como corresponde. Y que todos los que se adjudique esta licitación nueva de verdad respondan a lo que están suscribiendo en este contrato gigante y que es importante para todos nosotros”.
De acuerdo con lo informado por el MTT, los nuevos buses comenzarán a incorporarse gradualmente el primer trimestre de 2027. En paralelo, serán construidos nuevos terminales y está en trámite la toma de razón de la licitación que implementará el recaudo electrónico en los buses.
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