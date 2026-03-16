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Contraloría aprueba licitación que modernizará, a partir de 2027, 600 buses en el Gran Valparaíso Aquí Valparaíso Créditos imagen: Agencia Uno

Contraloría aprueba licitación que modernizará, a partir de 2027, 600 buses en el Gran Valparaíso

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Francisca Mayorga Calaf
Por : Francisca Mayorga Calaf Periodista y editora del newsletter Aquí Valparaíso de El Mostrador
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Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A. operarán las unidades 01 y 02. Aunque la coordinadora ‘Que pase la micro’ rechazaba la participación de Sánchez, ahora que el contrato está adjudicado, su vocero llamó a fiscalizar el cumplimiento de las mejoras.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Contraloría tomó razón el 6 de marzo de los contratos entre el Ministerio de Transportes y las empresas Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A. para renovar 600 buses del Gran Valparaíso, un tercio de la flota. El 40% de los nuevos vehículos será eléctrico, e incluirá nuevos recorridos, mejoras en frecuencias y horarios. Los contratos tienen una duración de 10 años, con posibilidad de prórroga por cuatro más. Viña Bus pertenece al histórico operador Reinaldo Sánchez, cuestionado por organizaciones de usuarios. La coordinadora “Que pase la micro” había expresado su rechazo a su participación.
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El 6 de marzo, la Contraloría General de la República tomó razón de los contratos suscritos entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y las empresas Consorcio Valparaíso y Viña Bus S.A., las cuales se adjudicaron la primera licitación -de un total de tres- que permitirá renovar un tercio de los buses del Gran Valparaíso (600 vehículos). Se trata de un proyecto largamente esperado por la ciudadanía, pues permitirá modernizar la flota -un 40% será eléctrico-, implementar nuevos recorridos y mejorar las frecuencias, extendiendo los horarios de operación.

  • Los contratos, que duran diez años con posibilidad de prórroga por cuatro más, establecen que la empresa Consorcio Valparaíso operará los servicios de la unidad 01 y Viña Bus S.A., de la unidad 02. Esta última es de propiedad del histórico operador, Reinaldo Sánchez, cuyo servicio ha sido criticado por diversas organizaciones a lo largo del tiempo.
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Previo a que la Contraloría tomara razón del contrato, la coordinadora “Que pase la micro” había apelado a “NO + SÁNCHEZ LICITACIÓN 2026”, pues “no debemos estar secuestrados y viviendo con total inseguridad en la movilidad y que solo generan ganancias con las subvenciones estatales y haya menoscabo por parte de personas mayores”, experesó entonces su vocero, Edgard Eldredge.

  • Pero ahora que el contrato ya fue adjudicado, Eldredge señaló a Aquí Valparaíso que “por supuesto es un avance a lo que tenemos hoy en día en transporte. Pero ahí está el tema de tope, que lamentablemente se lo ganó la gente de Viña Bus y la gente de Sánchez. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer en adelante es fiscalizar como corresponde. Y que todos los que se adjudique esta licitación nueva de verdad respondan a lo que están suscribiendo en este contrato gigante y que es importante para todos nosotros”.

De acuerdo con lo informado por el MTT, los nuevos buses comenzarán a incorporarse gradualmente el primer trimestre de 2027. En paralelo, serán construidos nuevos terminales y está en trámite la toma de razón de la licitación que implementará el recaudo electrónico en los buses.

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