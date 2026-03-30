Bencinazo: pasajes de micros rurales suben 30%

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Hola, ¿cómo están? Imagino que medio complicados con el alza de las bencinas. Ha sido un remezón para todos, pues aún desconocemos cuánto subirá, en definitiva, el costo de la vida. Como explicó El Semanal, el Banco Central estima que la inflación cerrará este año en un 4% y recién bajará a 2,9% hacia fines de 2027.

En la Región de Valparaíso ya vemos los primeros efectos del alza: como primera noticia, te contamos que los buses de transporte rural subieron los pasajes en un 30%. Si bien el Gobierno anunció un “programa especial” para contener este aumento, los microbuseros mantendrán los nuevos precios hasta nuevo aviso.

Si bien el Gobierno anunció un “programa especial” para contener este aumento, los microbuseros mantendrán los nuevos precios hasta nuevo aviso. En esta edición también revisamos la polémica que protagonizó el ministro Iván Poduje tras discutir con vecinas damnificadas del megaincendio en Viña del Mar , en medio de la suspensión de obras por fallas en viviendas y el anuncio de posibles demoliciones si se confirman las deficiencias. El episodio reavivó críticas por su carácter, incluyendo cuestionamientos del gobernador Mundaca, quien pidió mayor empatía en el proceso de reconstrucción.

, en medio de la suspensión de obras por fallas en viviendas y el anuncio de posibles demoliciones si se confirman las deficiencias. El episodio reavivó críticas por su carácter, incluyendo cuestionamientos del gobernador Mundaca, quien pidió mayor empatía en el proceso de reconstrucción. El Hospital Provincial Marga Marga, ya recepcionado y con una inversión de $ 225 mil millones, sigue sin fecha de apertura por observaciones en la obra y problemas de acceso vial. El Minsal evita fijar plazos, mientras autoridades locales advierten que faltan obras clave, como un semáforo, para su funcionamiento.

por observaciones en la obra y problemas de acceso vial. El Minsal evita fijar plazos, mientras autoridades locales advierten que faltan obras clave, como un semáforo, para su funcionamiento. También te contamos que Zapallar inició trabajos de restauración ecológica en la Isla Cachagua para proteger al pingüino de Humboldt, tras el retiro del decreto que buscaba declararlo Monumento Natural. El plan contempla eliminar mamíferos invasores que afectan su reproducción, en una acción conjunta entre Conaf, el municipio y una ONG especializada.

Finalmente, y sin entrar en detalles, la semana pasada el Gobierno nombró a 5 de los 21 seremis para la región -se mantiene vacío el representante de Seguridad-: son Juan Carlos Klenner (Educación), Francisca Garay Retamal (Medio Ambiente), Cristián Mella Urra (Economía), Patricia Terán Pino (Obras Públicas) y Marcelo Ruiz Fernández (Vivienda).

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Empresas de transporte rural suben los pasajes en un 30%

Producto del alza del precio de los combustibles, al menos tres empresas de transporte rural subieron los precios de los pasajes a contar del viernes 17 de marzo en aproximadamente un 30%. Se trata de Sol del Pacífico, Transrural y La Porteña, que conectan ciudades como Valparaíso y Viña del Mar con comunas del interior de la V Región, como Quillota, La Calera, La Cruz, San Felipe y Los Andes.

Cristian Lambruschini, presidente de la Federación de Buses Rurales de la V Región, que reúne a 300 buses, contó a Aquí Valparaíso que el tramo Valparaíso-La Calera pasó de $2.500 a $3.200, el trayecto Valparaíso-Los Andes de $5.500 a $7.100, y Valparaíso-La Calera-Petorca ascendió de $6.500 a $7.000. Según el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, las empresas Salas Hermanos y PUMA, que prestan servicio en la comuna, también subieron las tarifas en un 30%.

Según explicó el dirigente, las empresas Sol del Pacífico, Transrural y La Porteña informaron del alza al Ministerio de Transportes el jueves pasado, el mismo día que se hizo efectiva la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que provocó el alza.

Como parte de las medidas de su plan “Chile sale adelante”, el Gobierno informó que “en el caso de los microbuses en zonas no reguladas, es decir, en las zonas donde el servicio se presta de forma independiente, se va a entregar la posibilidad a los dueños de buses para que puedan postular a un nuevo programa especial que les permitirá entregar un beneficio de tarifa rebajada”. Las inscripciones para estas acreditaciones comienzan esta semana.

Al menos, los buses urbanos y rurales de áreas reguladas, con contrato de operación vigente con el Estado, no subirán el precio de los pasajes. El delegado presidencial regional Manuel Millones aseguró que “se mantendrán congeladas las tarifas para adultos, adultos mayores y estudiantes, incluyendo también los pasajes del metro. En términos operativos, para saber cuánto pagarle a cada dueño de bus, se usará una fórmula que considera el precio del petróleo y otros factores económicos”.

Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público del Gran Valparaíso, explicó a Aquí Valparaíso que no subirá el pasaje y que el viernes “el MTT envió un oficio a todos los prestadores de la región de que va a haber una compensación extraordinaria respecto a este aumento, en dinero, para que el transporte siga funcionando normal”. Sin embargo, el oficio no detalla -dice- de cuánto será la compensación ni cuándo será pagada.

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El exabrupto del ministro Poduje con los damnificados del megaincendio

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó un altercado la semana pasada. En un video difundido a través de redes sociales se observa cómo el secretario de Estado discute con vecinas del sector de El Olivar, en Viña del Mar, damnificadas por el megaincendio de 2024. Todo esto a raíz de una decisión adoptada por la cartera: suspender las obras ejecutadas por la constructora San Sebastián luego de detectar una serie de insuficiencias en la construcción de 40 viviendas.

Por ello encargará un estudio técnico y “si son efectivas (las deficiencias), vamos a ordenar la demolición de esas viviendas y vamos a reasignar los contratos para que las familias puedan tener viviendas seguras”, dijo en un punto de prensa.

El tema fue abordado en una reunión con vecinos que preguntaron a Poduje si “va a construir todas las casas de El Olivar con la empresa que usted va a traer” y “qué constructora usted tiene vista para traer acá“. En respuesta, el secretario de Estado se levantó bruscamente de su asiento y respondió: “Señora, mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere insinuar algo?“.

Finalmente, Poduje se dirigió a los presentes y agregó: “Si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha. Es su responsabilidad y la de todos las que lo hagan”.

No es la primera vez que el arquitecto protagoniza un altercado. Según reportó Biobío, en enero pasado el ahora ministro le dijo a un asistente a una conferencia que “si te importa más un árbol, te llevamos a juicio“.

Al respecto, el gobernador regional Rodrigo Mundaca (Ind.-FA) comento: “Hemos visto un exabrupto del ministro Poduje en El Olivar, y creo que no nos equivocábamos cuando decíamos que el ministro Poduje tiene que controlar su temperamento. Más aún cuando la reconstrucción ha sido un proceso lento y la gente espera poder volver a edificar sus viviendas (…). Uno espera de las autoridades del Gobierno central que exista empatía con personas que lo perdieron todo y que no existan actitudes de prepotencia, como las que hemos visto en los videos que se han viralizado”.

Un mensaje de la PUCV

Histórica visita a la PUCV del Cardenal José Tolentino de Mendonçax

Como un hito fue calificada la visita del Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, cardenal José Tolentino de Mendonça, a la PUCV, en el marco de la inauguración del Año Académico 2026 y del 98° aniversario de la casa de estudio. Se trata de la primera vez que la universidad recibe a la autoridad, lo que fortalece su vínculo con la Santa Sede

La agenda contempló reuniones, actividades académicas, encuentros con comunidades escolares, celebraciones litúrgicas y eventos culturales. En este contexto, destacó su investidura como Doctor Honoris Causa, así como su llamado a promover una educación con identidad, orientada al servicio y a la esperanza.

La visita reafirmó el compromiso institucional con la formación integral y proyectó el quehacer de la universidad en el ámbito internacional.

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Gobierno aún no fija fecha de apertura de Hospital Provincial Marga Marga

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, ubicado en la comuna de Villa Alemana, fue recepcionado por la Dirección de Obras Municipales de Villa Alemana el pasado 2 de septiembre, informó El Mercurio. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsal) aún no tiene fecha de apertura del recinto, cuyo costó ascendió $ 225 mil millones y atenderá a medio millón de personas. En abril del 2025, la antigua administración aseguró que la apertura ocurriría en octubre pasado.

Consultamos a la ministra de Salud, May Chomalí, el martes de la semana pasada, durante una visita que realizó a Quilpué, cuándo abrirá el recinto. Ante ello respondió que “el Hospital de Marga Marga… se están resolviendo las observaciones. Apenas se termine la resolución de las observaciones, vamos a definir cuándo se puede abrir, pero me imagino que queda poco tiempo para ello”.

“No me gusta dar fechas porque eso genera expectativas en la población y necesitamos ver el detalle de la respuesta a las observaciones que hicieron de la construcción. Recién ayer le pedimos la renuncia a la directora de servicio (Andrea Quiero). Estamos levantando la información con la autoridad subrogante para ver cuándo vamos a terminar de resolver las observaciones”, agregó.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, dijo a El Mercurio que el recinto no abría por “problemas de acceso vial“, como dio cuenta Aquí Valparaíso hace unos meses, lo que dificultaría la llegada de pacientes. “Al menos es imprescindible un semáforo, cuyo diseño lo costeó el Servicio de Salud, pero que hay que buscar financiamiento para los $ 800 millones de su instalación”, planteó.

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Zapallar inicia acciones para proteger al pingüino de Humboldt en Cachagua

El domingo 22 de marzo comenzaron en Zapallar “acciones de restauración ecológica”, informó el municipio, en la Isla Cachagua, “con el objetivo de reforzar la protección del pingüino de Humboldt y la de otras especies que dependen de este ecosistema insular para la biodiversidad del país”. La noticia fue dada a conocer poco después que el Gobierno de José Antonio Kast retirara de Contraloría el decreto que buscaba declarar, a la especie, como Monumento Natural, para aumentar su protección.

De acuerdo con la alcaldía, “este monumento natural alberga una de las colonias reproductivas más relevantes del país del pingüino de Humboldt, y por lo tanto cumple un rol estratégico para la nidificación de aves marinas y costeras, además de ser zona de descanso para mamíferos marinos. Sin embargo, la presencia de mamíferos invasores, como los roedores, que depredan nidos y reducen el éxito reproductivo de la especie, hacen obligatoria las acciones anticipadas por el municipio”.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que “durante la ejecución de los trabajos es posible que vecinos y visitantes observen presencia de equipos especializados en el islote y, como existe prohibición de que cualquier persona pueda acceder a este sector, es importante precisar que serán equipos especializados los que trabajarán en el lugar y lo harán con los permisos correspondientes y obviamente cumpliendo estrictos estándares ambientales”.

Las tareas que se desarrollarán en el lugar estarán encabezadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Municipalidad de Zapallar y la ONG Island Conservation, en una alianza orientada a fortalecer la protección de la biodiversidad insular.

Finalmente, María Jesús Lewin, funcionaria municipal encargada del proyecto, señaló que “las labores consideran la remoción de estos mamíferos invasores como una medida que apunta a disminuir la presión sobre la fauna nativa y, como consecuencia, estaremos preocupándonos de mejorar las condiciones de reproducción del pingüino de Humboldt, que ya es una especie en extinción”.

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