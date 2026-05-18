¿Se salva Reginato? Fiscalía cierra 7 de 10 causas en contra suya

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Hola. La semana pasada tuvimos dos grandes noticias en la región.La primera, la aprobación del metro hasta La Calera. En la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental, el delegado presidencial regional Manuel Millones dio la palabra a los alcaldes de Quillota y La Calera, y también a la de La Cruz. Su alcaldesa, Filomena Navia, destacó que“la vuelta al tren es un acto de justicia territorial” que“va a permitir que los estudiantes, a la gente que trabaja, pueda tener un tiempo de traslado mucho más acotado“.

Otra noticia, menos feliz, fue el recorte al presupuesto del Ministerio de Salud, decretado por el Gobierno, que significará una disminución de recursos para los hospitales de la región. Jorge López, presidente de la FENATS Histórica del Gustavo Fricke, señaló que en dicho recinto “el recorte alcanzaría los $ 1.483 millones, situación que podría impactar gravemente el funcionamiento del establecimiento, afectando tanto al personal de salud como a la adquisición de insumos para la atención de los usuarios”.

Dicho lo anterior –y antes de pasar al adelanto de la edición de hoy–, les cuento que, ¡el proyecto Aquí Regiones de El Mostrador sigue creciendo! El próximo 20 de mayo sumamos un nuevo newsletter: Aquí Biobío. Si te interesa recibirlo, puedes inscribirte haciendo clic en este enlace.

Ahora sí. Este número de Aquí Valparaíso trae una exclusiva: la Fiscalía de Valparaíso cerró siete de las diez causas que investigaban a la administración de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato . Solo siguen abiertas las aristas Gastos reservados, Finiquitos y Escuelas de fútbol. En junio será formalizado el exadministrador municipal Claudio Boisier.

. Solo siguen abiertas las aristas Gastos reservados, Finiquitos y Escuelas de fútbol. En junio será formalizado el exadministrador municipal Claudio Boisier. Tras la formalización de dos personas por la supuesta agresión al diputado Javier Olivares, quien vistió una capa como la de Pinochet al interior del Congreso, se reavivó el debate sobre la necesidad –o no– de contar con una ley que sancione el negacionismo de crímenes de la dictadura.

La demolición va: esta semana el Minvu desmanterlará 58 viviendas reconstruidas tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, luego de detectar fallas estructurales y uso de materiales no acreditados. Poduje aseguró no necesitar permiso de la Dirección de Obras Municipales pues “las obras no están recepcionadas”.

Buenas noticias para Valparaíso: ASMAR concluye diseño para reparar sistema electromecánico del ascensor Artillería. El MOP, que encargó el estudio, analiza el informe para luego seguir con la ingeniería de detalle y, posteriormente, licitar la obra.

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Fiscalía descarta delitos denunciados y cierra siete de diez causas contra administración Reginato

La Fiscalía Regional de Valparaíso ha cerrado siete de las diez causas que investigan la presunta comisión de delitos –principalmente financieros– al interior del municipio de Viña del Mar y su Corporación Municipal (CMVM), en el periodo en que ejercía como alcaldesa Virginia Reginato (UDI). Las tres vigentes indagan a sus antiguos colaboradores, como el exadministrador Claudio Boisier –quien será formalizado en junio– y Gabriel «Coca» Mendoza.

Reginato ejerció como alcaldesa entre los años 2004 y 2021. Al final de su mandato resultó electa concejala, pero fue destituida por el Tricel por notable abandono de deberes. El fallo le imputó haber mantenido al municipio en un permanente déficit financiero, que en 2017 alcanzó los $17 mil millones según el informe 577 (2018) de Contraloría.

Cierre de causas. En julio de 2025, Aquí Valparaíso informó que la Fiscalía mantenía abiertas diez indagatorias que investigaban a la exalcaldesa (revísalas en este enlace). Consultada respecto de su avance, se indicó la decisión de no perseverar en las aristas “Déficit presupuestario” y “Horas extras 2” –las cuales se habían originado producto de querellas–, al no contar con antecedentes suficientes para formular acusación. Ambos cierres fueron autorizados por el Poder Judicial.

Archivo provisional. Además, el Ministerio Público archivó provisionalmente los casos Casa del Deporte, Casino, Cementerio municipal, Casa de la Cultura y Fundo Casablanca. Según se explicó, después de todas las diligencias realizadas no se logró contar con las pruebas necesarias para acusar y llevar a juicio a los eventuales responsables de los delitos denunciados. Sin embargo, la Fiscalía podría reactivar o reabrir las investigaciones de surgir nuevos datos.

Causas vigentes. La entidad sí mantiene abiertas las causas Gastos reservados y Finiquitos –agrupadas el 29 de abril en una sola investigación–, y Escuelas de fútbol. Gastos reservados apunta al exadministrador municipal, Claudio Boisier, mano derecha de Reginato, por supuestamente autorizar sus propios reembolsos a compras millonarias en joyas, licores y comidas.

Finiquitos se origina a partir de una denuncia presentada en 2022 por la actual alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) en contra de Reginato, por el desembolso de finiquitos millonarios a tres exfuncionarios de la CMVM: Boisier, también exgerente de la Corporación; la exdirectora de Educación, Patricia Colares (hoy ejerce el mismo cargo en Quilpué); y el exadministrador del cementerio, Rodrigo Macuada.

Formalización de Claudio Boisier. La Fiscalía formalizará una investigación en contra del exadministrador municipal el 9 de junio ante el Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Se le imputarán los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Según explicó la fiscal de la URAC, Marcia Rivas, bajo esta indagatoria “no se formularán cargos contra Macuada ni Colarte ni serán formalizadas otras personas en la causa”.

Escuelas de fútbol. También está abierta la arista Escuelas de fútbol, la cual se inicia en 2019 con una querella contra el exconcejal viñamarino Gabriel «Coca» Mendoza (UDI) por fraude al fisco, al no acreditar la realización de talleres deportivos pagados por el municipio. Luego, la denuncia fue ampliada a Reginato y “contra quienes resulten responsables” por los delitos de perjurio, falsificación de documentos públicos y contrato simulado en perjuicio de terceros.

Criterio de cierre de causas. Consultado el fiscal de Viña del Mar, Cristián Andrade, explicó a Aquí Valparaíso que han decidido no perseverar y archivar provisionalmente las causas pues “en varias de ellas se descartó la existencia de los delitos denunciados, de manera que se procedió a archivar provisionalmente las investigaciones respecto de aquellas aristas que no estaban judicializadas. Y se comunicaron las decisiones de no perseverar en el procedimiento en audiencia convocada al efecto, respecto de aquellas aristas que sí estaban judicializadas”.

Únicas condenas. Es importante recordar que bajo la arista Horas extras 1, que investigó y constató pagos de horas extraordinarias a funcionarios que estaban con licencia o permisos (2014-2015), la Fiscalía logró condenar a Pablo Staig, exadministrador municipal, y a Manuel Echeverría, exdirector de Finanzas, a 541 días de presidio bajo libertad vigilada por el delito de fraude al fisco reiterado.

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Capa de Pinochet y agresión a diputado Olivares (PDG) reactiva debate sobre ley contra el negacionismo en Chile

La semana pasada, dos sujetos fueron formalizados por supuestamente agredir al diputado por el distrito 6 (“Quinta cordillera”), Javier Olivares (PDG), durante un evento realizado en Olmué por el club de fútbol Montevideo. El hecho, que está siendo investigado, sucedió después de que el parlamentario se presentara en el Congreso vistiendo una capa militar como la que utilizaba Augusto Pinochet y fuera increpado por la diputada Lorena Pizarro (PC), presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Posterior a ese altercado –que Olivares convirtió en meme–, su partido declaró que “creemos en la libertad de cada persona de expresarse a través de su vestimenta”.

Más allá la polémica, y de que el club de fútbol haya desmentido la versión del diputado (la agresión no habría sido por motivos políticos), volvió al debate la necesidad –o no– de contar en Chile con una ley que sancione el negacionismo, actitud que según la RAE refiere a la “negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, especialmente el holocausto”. En Chile, diversos parlamentarios han presentado proyectos para sancionar la negación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

En el portal legislativo del Senado figuran 19 mociones (7 en el Senado y 12 en la Cámara), ingresadas a trámite entre 2018 y 2025, y que en general proponen modificaciones al Código Penal para sancionar el negacionismo, en algunos casos, proferido por autoridades de elección popular o de exclusiva confianza. Una de ellas refiere, por ejemplo, a tipificar como delito la justificación, aprobación o negación de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) cometidas en Chile.

El último proyecto fue presentado por un grupo de diputados el 15 de julio de 2025, entre ellos, la exdiputada Karol Cariola (PC) y ahora senadora por la Región de Valparaíso, pero permanece estancado en su primer trámite constitucional. Según explicó, “estos proyectos no han avanzado porque en Chile todavía hay sectores que se resisten a condenar sin ambigüedades la dictadura y sus crímenes. Cada vez que se intenta legislar sobre negacionismo, memoria democrática o apología de la dictadura, se levantan argumentos supuestamente jurídicos o de libertad de expresión que, en la práctica, terminan protegiendo la impunidad simbólica antes que la convivencia democrática y la dignidad de las familias de las víctimas de violaciones a los DD.HH.”.

“Cuando una autoridad utiliza símbolos que evocan la dictadura en el Congreso, no estamos frente a una simple provocación ni a una humorada: estamos ante una señal preocupante de normalización de aquello que nunca debiera normalizarse en democracia. Chile necesita una norma clara, no para censurar opiniones, sino para establecer que la libertad de expresión no puede ser excusa para homenajear, exaltar o banalizar crímenes de Estado”, agregó.

Consultado sobre estos proyectos, el diputado Olivares dijo que “nadie puede obligar a otra persona a pensar según lo que una ley determine. Las violaciones a los DD.HH. son condenables. Pero aquí la discusión es otra: ¿qué establecería exactamente esta ley y a quién terminaría castigando? ¿Se sancionará a quien diga que durante el gobierno militar hubo crecimiento económico, orden institucional o que se enfrentó al comunismo? Porque una cosa es condenar violaciones a los DD.HH. y otra muy distinta es intentar imponer por ley una única interpretación política o histórica”.

“Yo no estoy disponible para apoyar iniciativas que puedan transformarse en herramientas para limitar la libertad de opinión, expresión o pensamiento en democracia. Por supuesto que no”, cerró.

Un mensaje de la PUCV

PUCV proyecta su centenario con histórica inauguración de campo deportivo y nuevos espacios académicos

Con la apertura del nuevo Campo Deportivo, el edificio de la Escuela de Educación Física y el Aulario B del Campus Curauma, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fortalece su infraestructura académica y estudiantil. Las nuevas dependencias incorporan recintos deportivos, laboratorios, salas de clases y áreas de encuentro orientadas a potenciar la formación integral, la sustentabilidad y la vinculación con la comunidad universitaria y regional.

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Ministro de Vivienda confirma demolición de 58 viviendas reconstruidas en Viña del Mar

Esta semana, 58 viviendas reconstruidas después del megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, y que alcanzaban un 90% de avance, serán demolidas, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) detectara fallas en su construcción y se querellara por fraude al fisco en contra de la empresa que estuvo a cargo de la obra, San Sebastián, y la entidad patrocinante Social Arquitectura.

Aunque Social Arquitectura presentó –de vuelta– otra querella en contra del ministro Iván Poduje, y algunas familias han presentado recursos de protección ante la Corte de Apelaciones para impedir la medida, el secretario de Estado confirmó el desmantelamiento de las casas del sector de El Olivar pues, dijo, presentan deficiencias estructurales graves.

Poduje recibió la segunda parte del informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, relativo a estas viviendas, y en base a este documento aseguró “que la empresa construyó con falencia estructural en las casas; segundo, que las construyó sin la mitigación de incendios, ni la norma de incendios; tercero, que usó materiales truchos, porque no están acreditados”.

Demoler vs. reconstruir. El ministro Poduje reconoció a Aquí Valparaíso que “demoler y reconstruir bien es más caro. Pero no podemos entregar casas con fallas estructurales arregladas. Menos en un país sísmico”.

La subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, agregó que las edificaciones “no cumplen la norma estructural antisísmica, tampoco resistencia al fuego y el sistema constructivo no cuenta con el respaldo necesario (…). Todas las decisiones que tomamos son con evidencia técnica, en base a este tipo de informes, tanto la DITEC como del IDIEM, y todas estas fallas que han sido identificadas por estos organismos y documentos debiesen haber sido advertidas por los distintos fiscalizadores técnicos de obra”.

Poduje y permiso de la DOM para demoler: “No necesitamos”

Consultado por Aquí Valparaíso respecto de la necesidad de contar con la autorización de la Dirección de Obras Municipales para demoler, el ministro señaló que “no necesitamos. Las obras no están recepcionadas”. El proceso se realizará con una empresa externa y costeado con recursos del Minvu.

“El Serviu tiene facultades para poder hacerlo (…) se van a demoler, van a ser durante este tiempo, pero ya se ha conversado con las familias, lo entienden, y además el plazo de entrega de las viviendas, de las nuevas construcciones, sería a más tardar en diciembre de este año”, agregó la subsecretaria.

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Avanza restauración de ascensor Artillería: ASMAR concluye diseño conceptual de sistema electromecánico

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió el informe final de la empresa estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), con los resultados de una consultoría encargada en septiembre de 2025 para el diseño conceptual del sistema electromecánico y del plano de rodadura del ascensor Artillería en Valparaíso. Este medio de transporte, único en el mundo, es uno de los siete de propiedad del Gobierno Regional (GORE) que están fuera de servicio.

Hasta 2021, este funicular conectaba el sector de la Aduana con el Paseo 21 de Mayo, la Escuela de Suboficiales de la Armada y el Museo Marítimo Nacional. Desde que pasó a manos del GORE de Valparaíso, el MOP –que ha estado a cargo de las reparaciones– ha licitado sus arreglos en al menos tres oportunidades. Sin embargo, todas han resultado fallidas.

El informe de la consultoría realizada por la planta de ASMAR en Valparaíso (también tiene astilleros en Talcahuano y Punta Arenas) está siendo analizado por la Dirección de Arquitectura, que por el momento solo pudo adelantar que “constituye un insumo relevante, en tanto permitirá contar con antecedentes técnicos especializados, tales como modelación BIM (Modelado de Información para la Construcción) y el diseño conceptual del sistema mecánico, motriz y de cabinas”.

“Estos elementos serán fundamentales para avanzar hacia las siguientes etapas del proyecto, que consideran el desarrollo de la ingeniería de detalle y la posterior ejecución de procesos de licitación para las obras“, agregó la institución.

En paralelo, y respecto de la licitación de las obras de restauración de las estaciones del ascensor, desde el MOP informaron que “la apertura técnica de ofertas se efectuó el pasado 24 de abril, registrándose la presentación de dos empresas. La apertura económica está programada para el 08 de mayo, estimándose la adjudicación de esta licitación durante el mes de agosto de 2026”.

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