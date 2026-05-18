Manifestación de taxistas en Santiago Centro por modificación de decreto 212

Una nueva complicación vial afectó la mañana de este lunes al centro de Santiago. Taxistas se aglomeraron en Avenida Beaucheff, en Santiago Centro, para manifestarse por los cambios impulsados por el Ministerio de Transportes al Decreto 212 y al reglamento de la Ley 21.553, conocida como “Ley Uber”.

Esto provocó desvíos de tránsito en distintos puntos del centro de la capital.

La alerta fue entregada por TransporteInforma Región Metropolitana en su canal de X (ex twitter), organismo que detalló modificaciones en la circulación de buses en el eje Alameda debido al recorrido realizado por los conductores.

A las 10:50 horas, TransporteInforma reportó desvíos debido al avance de la caravana de taxistas hacia Alameda. El tránsito hacia el oriente fue redirigido por Avenida Manuel Rodríguez y hacia el poniente por Mac Iver. Además, se cerró San Antonio desde Ismael Valdés Vergara.

ATENCIÓN (10:50). Debido a desplazamiento de caravana de taxistas hacia Alameda, se desvía:

➡Alameda al oriente por Av. Manuel Rodríguez y al poniente por Mac Iver

❌Se cierra San Antonio desde Ismael Valdés Vergara. Considere tiempo extra en el desplazamiento pic.twitter.com/fQFPBepChz — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 18, 2026

De acuerdo con la misma cuenta, el recorrido de la movilización contempló tránsito por Blanco Encalada, Tupper, Avenida Matta, Santa Rosa, Santa Isabel, Portugal, Alameda al poniente y San Francisco.

Recordemos que hace algunas semanas, el ministro de Transportes, Louis de Grange, aseguró que la modificación al Decreto 212 busca permitir vehículos de mayor capacidad.

“Una innovación que estamos incorporando al Decreto 212 es el tamaño de los taxis colectivos, pudiendo transportar de cuatro a ocho pasajeros”, detalló el ministro.