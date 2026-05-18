Los líos del empresario que dejó a Ovalle con la basura hasta el cuello

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¡Hola, qué tal! Dejamos atrás la agitada agenda que dejó la visita del ministro de Agricultura a nuestra región y todo el torbellino político, gremial y cultural de los últimos días.

Pero la pauta informativa en la región no se toma descansos. Iniciamos la semana con análisis que marcan la pauta y esas historias locales que merecen ser contadas con lupa y rigurosidad.

Sin más rodeos, los invitamos a ponerse cómodos, prepararse un buen café y revisar los principales temas que preparamos para ustedes en esta edición de nuestro newsletter Aquí Coquimbo.

¡Buena lectura!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. Tras cinco días de paralización, la normalización del servicio de recolección en Ovalle no borra el fondo de una crisis sanitaria que tensionó al máximo a la comunidad . Detrás de la firma Solo Verde asoma la compleja figura de su representante legal, Carlos Muñoz Soto, un operador cercado por el Ministerio Público con querellas vigentes por fraudes millonarios, falsificación de decretos públicos y suplantación de identidad desde Rancagua hasta Puente Alto.

. Detrás de la firma Solo Verde asoma la compleja figura de su representante legal, Carlos Muñoz Soto, un operador cercado por el Ministerio Público con querellas vigentes por fraudes millonarios, falsificación de decretos públicos y suplantación de identidad desde Rancagua hasta Puente Alto. Un emotivo operativo en terreno unió las voluntades del Registro Civil y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez para saldar una deuda histórica de dignidad. A través de una oficina móvil, lactantes y niños de una residencia local pudieron tramitar su primera cédula de identidad sin la necesidad de complejos traslados.

para saldar una deuda histórica de dignidad. A través de una oficina móvil, lactantes y niños de una residencia local pudieron tramitar su primera cédula de identidad sin la necesidad de complejos traslados. Finalmente, te contamos que La Serena se convirtió en el epicentro de la memoria y el debate cultural con la presentación de una obra clave para entender el Chile actual. De la mano del propio Premio Nacional de Historia, este nuevo volumen ofrece un viaje profundo por el legado, la resistencia y la riqueza patrimonial de las culturas diaguita y mapuche, poniendo en valor la riqueza arqueológica del Norte Chico y la urgencia de preservar la identidad de nuestros pueblos originarios.

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Los líos judiciales de Carlos Muñoz, el dueño de la empresa que dejó a Ovalle bajo la basura

Durante cinco días, Ovalle convivió con basura acumulada en calles y barrios. La paralización de los trabajadores de Solo Verde –empresa encargada de la recolección de residuos domiciliarios en la comuna– obligó al municipio a desplegar un plan de emergencia y depender del apoyo logístico de comunas vecinas para evitar un colapso sanitario.

La crisis estalló el jueves 7 de mayo, cuando trabajadores denunciaron el no pago de remuneraciones. Durante casi 120 horas, camiones provenientes de Coquimbo, Canela, Punitaqui y Río Hurtado ayudaron a contener la emergencia, mientras vecinos se organizaban mediante grupos de WhatsApp para almacenar residuos y evitar focos de infección.

El servicio recién logró normalizarse el pasado 12 de mayo. Pero detrás del conflicto laboral y sanitario comenzó a emerger otra interrogante: ¿quién está detrás de Solo Verde?

La respuesta apunta a Carlos Muñoz Soto, actual representante legal de la empresa y empresario que en los últimos meses ha aparecido vinculado públicamente a investigaciones por fraudes inmobiliarios, falsificación de documentos y operaciones irregulares relacionadas con contratos municipales.

La historia de Solo Verde en Ovalle

Solo Verde comenzó a operar en Ovalle el 1 de mayo de 2022. Hasta este año, trabajadores y fuentes ligadas al municipio aseguran que la empresa no había enfrentado conflictos de magnitud. Sin embargo, distintos testimonios coinciden en que la situación cambió tras la salida de David Ojeda, antiguo representante de la firma, y la llegada de Carlos Muñoz Soto en 2025 como controlador de la empresa.

El martes pasado, en medio de la paralización, Muñoz Soto llegó personalmente a Ovalle. Según trabajadores, sostuvo reuniones privadas con funcionarios de la empresa y un encuentro reservado con el alcalde Héctor Vega.

Los pagos pendientes y las amenazas de despido

De acuerdo con antecedentes recopilados por Aquí Coquimbo, el conflicto que detonó la paralización no se limitó al retraso de sueldos.

Trabajadores sostienen que también existían cotizaciones previsionales impagas y deudas pendientes asociadas a préstamos en cajas de compensación. Además, aseguran que la principal preocupación era la falta de garantías respecto de futuros pagos.

“La gente no salió conforme a trabajar”, relató una fuente conocedora de las negociaciones.

Según esa versión, la empresa primero pagó parte de las remuneraciones adeudadas y posteriormente regularizó cotizaciones previsionales y obligaciones pendientes con la caja de compensación. Sin embargo, el retorno a funciones ocurrió en un contexto de alta tensión.

Distintas fuentes coinciden en que los trabajadores fueron advertidos de que, si la paralización continuaba por un tercer día consecutivo, podrían producirse desvinculaciones masivas.

“Salieron por presión”, sostiene una de las personas consultadas. “Ellos querían un compromiso de que esto no se iba a volver a repetir, pero eso nunca quedó claro”.

Las mismas fuentes afirman que las relaciones entre trabajadores, empresa y municipio terminaron completamente deterioradas tras la crisis.

El historial judicial de Carlos Muñoz Soto

El nombre de Carlos Muñoz Soto no es desconocido para el Ministerio Público.

En abril de este año, un reportaje de Canal 13 lo vinculó a una investigación por el fraude de dos propiedades en Rancagua avaluadas en más de $1.000 millones.

Según la investigación televisiva, se utilizaron cédulas de identidad falsificadas para suplantar al propietario legítimo de los inmuebles. Las escrituras habrían sido tramitadas mediante un notario suplente actualmente imputado, permitiendo transferir las propiedades a sociedades vinculadas a Muñoz Soto.

Posteriormente, los inmuebles fueron vendidos o utilizados para saldar deudas antes de que el fraude fuera detectado.

Pero no es el único caso. En Puente Alto, el alcalde Matías Toledo presentó una querella criminal contra Pacific Green –empresa también vinculada a Muñoz Soto– por el presunto intento de cobro irregular de facturas superiores a $1.000 millones mediante factoring.

Según la acción judicial, se habría utilizado un decreto alcaldicio falsificado que imitaba firmas y timbres municipales para validar pagos que ya habrían sido cancelados o que simplemente no correspondían. Ese antecedente comenzó a generar inquietud en Ovalle, especialmente tras conocerse las tensiones financieras que rodearon la paralización de Solo Verde.

La empresa Solo Verde también tuvo problemas de pago a sus trabajadores en Santiago, lo que obligó al municipio de Desbordes a terminar anticipadamente el contrato con la empresa en abril de este año.

Las facturas pendientes

En paralelo al conflicto laboral, comenzaron a circular versiones sobre deudas pendientes entre el municipio de Ovalle y Solo Verde.

Fuentes ligadas a la empresa sostienen que hasta hace dos semanas existían facturas impagas por parte del municipio, situación que pudimos corroborar.

Hasta el cierre de esta edición, Aquí Coquimbo intentó contactar a Carlos Muñoz Soto mediante llamados, correo electrónico y mensaje, pero no hubo respuesta. Desde el municipio tampoco quisieron entregar una aclaración oficial respecto a la deuda con la empresa.

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Huellas, sonrisas y primeras firmas: niños de residencia de protección acceden a su identidad legal

Lactantes, niños y niñas de una residencia de protección podrán obtener su primera cédula de identidad, tras realizar dicho trámite por medio de la unidad móvil del Registro Civil.

La coordinación entre las direcciones regionales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Registro Civil e Identificación facilitaron que este operativo se desarrollara en terreno, y con ello implementar acciones que garantizan el derecho a la identidad y el acceso a las prestaciones del sistema de protección del Estado.

La directora de la residencia, Urania Llamunao Fritz, destacó: “No solo agradezco la pronta respuesta a esta solicitud, sino también que este trámite se pueda realizar aquí mismo, porque la mayoría son lactantes entre 0 y 3 años, por lo que trasladarnos hubiese requerido una logística compleja, y más para los que se encuentran con algún diagnóstico y tratamiento de salud”.

Por su parte, la directora(s) regional del Servicio de Protección, Macarena Vallejos Tapia, explicó que “cuando los niños, niñas y adolescentes han sido derivados por un tribunal a los programas especializados del Servicio de Protección, es fundamental la cédula de identidad, y de esa manera la coordinación intersectorial para la restitución de los derechos que han sido gravemente vulnerados es más diligente y eficiente”.

“Estamos muy contentos de apoyar, a través de nuestros operativos en terreno, a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección residencial. Contar con una cédula de identidad no solo acredita quiénes son, sino que también les permite acceder a derechos, prestaciones y oportunidades fundamentales para su desarrollo, lo que refleja nuestro compromiso con una atención digna, oportuna y centrada en la niñez“, comentó la directora regional del Registro Civil y de Identificación, Daniela Jacob Jure.

Desde el Servicio de Protección señalaron que la jornada representó un ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia. Asimismo, destacaron que constituyó una experiencia significativa para los niños y niñas, quienes debieron realizar todo el proceso: prepararse para la fotografía, registrar sus huellas dactilares y escribir por sí mismos lo que se convertirá en su primera firma.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central de Chile sede Región de Coquimbo, fue escenario del Congreso Regional de Concejales 2026, encuentro que congregó a autoridades comunales y regionales con el objetivo de fortalecer la gestión pública y promover espacios de colaboración institucional en beneficio de los territorios.

La actividad contó con la participación del Vicerrector Regional, Jaime Alonso Barrientos, junto a representantes del Gobierno Regional, la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, concejalas y concejales de las distintas comunas de nuestra región , además de organismos técnicos y fiscalizadores.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a probidad administrativa, gestión cultural y desarrollo regional, reafirmando la importancia de generar instancias donde la academia dialogue activamente con los desafíos de interés público. En este contexto, la Universidad Central destacó su compromiso con el territorio, impulsando espacios de reflexión, formación y vinculación que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones y al desarrollo de la región.

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Premio Nacional de Historia presentó en La Serena libro que rescata el patrimonio diaguita y mapuche

En una jornada centrada en la cultura regional chilena, el historiador y Premio Nacional de Historia 2012, Jorge Pinto Rodríguez, presentó en La Serena su libro Las rutas prehispánicas de Atacama, Coquimbo y Wallmapu, en una actividad organizada por la Universidad Santo Tomás.

La instancia reunió a más de una veintena de estudiantes de distintas carreras, entre ellas Salud, Educación e Ingeniería, quienes participaron activamente en la charla y en la posterior conversación con el autor, en un espacio orientado a fortalecer el interés por la lectura, la historia y la valoración de los pueblos originarios.

Durante el encuentro, Jorge Pinto Rodríguez destacó la importancia de acercar estos temas a las nuevas generaciones. “El encuentro con los jóvenes siempre nos aporta energía a los más viejos, a los que ya estamos terminando nuestra labor aquí en esta vida. La idea de este libro es que se aficionen por la lectura y el conocimiento y que se abran sus corazones y su espíritu para comprender al otro que piensa distinto y valorar el aporte de nuestros pueblos ancestrales tan discriminados muchas veces, negados, ocultados e invisibilizados”, señaló el historiador.

Desde el estudiantado, la actividad también fue ampliamente valorada. Así lo manifestó Liliu Pérez, estudiante de Ingeniería Civil en Minas. “Muy bonita instancia, muy buen recuerdo. En realidad, me va a quedar. Estaba mirando el libro, y están muy bonitas las imágenes: está todo bonito en realidad. Me llamaron la atención las historias que se van recorriendo de Atacama y Coquimbo”, cerró.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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