Desierta licitación del Casino de Viña: nadie se la quiso jugar

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¡Hola, Valparaíso! ¿Cómo están? Por acá muy atentos a todo lo que ocurre en la región. La semana pasada empezamos a investigar algunas de las sugerencias que nos han enviado por correo –pronto habrá novedades– y, como siempre, preparamos las noticias de esta edición:

Tres desprendimientos en la ladera de Recreo mantienen restringido el tránsito por la Avenida España. El Gobierno destinará $1.100 millones en una obra que dé estabilidad al cerro, que incluye pernos de anclaje, mallas y hormigón proyectado. El plazo estimado es de 90 días.

Ninguna empresa postuló a operar el Casino de Viña del Mar . La SCJ deberá preparar una nueva licitación, mientras la industria cuestiona las exigencias económicas del proceso.

. La SCJ deberá preparar una nueva licitación, mientras la industria cuestiona las exigencias económicas del proceso. El Juzgado del Trabajo de Valparaíso acreditó que la Seremi de Salud vulneró la integridad psíquica de una extrabajadora no binaria por la demora en reconocer su nombre social y registral. Además, ordenó al Ministerio crear un protocolo nacional.

por la demora en reconocer su nombre social y registral. Además, ordenó al Ministerio crear un protocolo nacional. La Seremi de Transportes rechazó la propuesta de FlixBus para habilitar una parada en El Belloto, frustrando su expansión a Quilpué. La autoridad respondió que la solicitud no cumplía con la normativa.

La Académie Culinaire de France reconoció a Algarrobo como la “Cuna de la Palmera” y distinguió al municipio por el rescate de esta preparación, considerada parte de la identidad gastronómica y patrimonial de la comuna.

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Sernageomin advierte nuevos desprendimientos en Avenida España

Producto de las últimas lluvias, la ladera que colinda con la Avenida España, en el sector de Recreo, ha registrado al menos tres desprendimientos hacia la calzada que une Valparaíso con Viña del Mar. Según un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la última remoción en masa del 8 de agosto dejó, en un área de 35 m2, 70 m3 de rocas, cobertura vegetal y suelo.

El evento llevó a las autoridades a cerrar las tres pistas de la carretera, entre el Liceo Industrial (Caleta Portales) y el Club de Yates (Recreo), y luego a reabrir una de ellas. La medida ha provocado atochamientos y duplicado los tiempos de viaje, afectando a toda el área metropolitana del Gran Valparaíso, donde vive un estimado de un millón de habitantes.

La altura e inclinación del talud de 15 m de altura “favorece el deslizamiento de cuñas y/o bloques”, dice el reporte de Sernageomin del 11 de agosto. Y agrega que el proceso de remoción en masa se encuentra suspendido, sin embargo, “esto no es indicativo de que el talud esté completamente estable, sobre todo ante nuevas precipitaciones”.

El Servicio recomendó “realizar un análisis geotécnico de detalle que determine un sistema de soporte y/o fortificación adecuados para poder habilitar la totalidad de las pistas”, instalar barreras de hormigón para contener potenciales deslizamientos y revisar el sistema de drenaje del sector.

En respuesta, la semana pasada el Gobierno instaló 12 vallas de concreto de tres toneladas y 2 m de alto por 2 de ancho (“camellones”), para proteger a automovilistas y la vía de EFE. Próximamente instalarán 15 más, informó el delegado presidencial regional Manuel Millones, lo que cubrirá una extensión aproximada de 20 m. El lunes 24 de agosto, estimó la delegación, podría ser reabierta una segunda pista.

A partir de este lunes, además, se invertirá el sentido del tránsito en la calle 18 de Septiembre, que normalmente sube desde la Avenida España hacia Recreo, para permitir que los conductores –que vienen desviados desde Valparaíso–puedan tomar anticipadamente la carretera y eviten el paso por Agua Santa. Para ello colocarán 40 m de barreras que eviten colisiones entre los autos que ahora bajen hacia la avenida y los que vengan desde el Puerto por la carretera.

Solución definitiva. El Minvu realizará los estudios y obras necesarias para dar una solución definitiva a los desprendimientos en la Avenida España. Según dijo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, esta solución consiste en instalar pernos de anclaje en la roca más estable del cerro, además de colocar una malla “y arriba cemento líquido o shotcrete (hormigón proyectado)”.

Los trabajos costarán $1.100 millones, demorarán aproximadamente 90 días y comenzarán esta semana, informó Millones. La obra también considera la instalación de sensores en el muro, para ante cualquier deslizamiento cortar el tránsito. Respecto del estudio de la avenida, Poduje dijo que “lo vamos a hacer porque tenemos otros tres sectores donde puede haber desprendimientos”.

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Por falta de oferentes: se declara desierta licitación del Casino de Viña

El 11 de agosto, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó que ninguna empresa presentó una oferta para operar los casinos de Viña del Mar e Iquique. En cambio, los concursos de Coquimbo y Pucón recibieron un postulante cada uno. Debido a este resultado, la SCJ deberá iniciar nuevas licitaciones para Viña del Mar e Iquique y volver a definir las condiciones que deberán cumplir los interesados.

El resultado en Viña del Mar había sido anticipado por algunos de los principales operadores de casinos del país. Dreams, Marina del Sol y Corporación Meier cuestionaron las condiciones fijadas por la autoridad e incluso recurrieron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para intentar detener el proceso. El tribunal rechazó esas solicitudes y la licitación siguió adelante, pero finalmente ninguna empresa presentó una propuesta por el casino viñamarino.

Dreams explicó a La Tercera que las exigencias económicas hacían difícil proyectar un negocio rentable a largo plazo. Entre las obligaciones estaba un pago mínimo anual de 394 mil UF, cerca de $16.100 millones, a la Municipalidad de Viña del Mar, además de obras de mejoramiento en Avenida Perú por hasta 120 mil UF, unos $4.900 millones. La Asociación Chilena de Casinos y Juegos también calificó el resultado como preocupante y pidió revisar las condiciones de las futuras licitaciones.

La alcaldesa Macarena Ripamonti (FA)sostuvo que el proceso desierto abre una oportunidad para preparar una nueva licitación y puso especial énfasis en el rol que tendrá el nuevo subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. La jefa comunal recordó la importancia histórica y económica del casino para Viña del Mar y señaló que su operación está asegurada hasta 2028, por lo que todavía existe margen para encontrar un nuevo concesionario.

El tema es especialmente relevante para las finanzas municipales. La operación del casino entrega a Viña del Mar cerca de $32 mil millones al año, equivalentes aproximadamente al 20% del presupuesto municipal. Por eso, el desafío de la nueva licitación será encontrar condiciones que mantengan un aporte importante para la ciudad, pero que al mismo tiempo resulten atractivas para que las empresas estén dispuestas a competir por la operación del casino.

Un mensaje de la PUCV

PUCV fortalece su ecosistema de ciencia, innovación y creación

La PUCV consolida un ecosistema que integra investigación, innovación, transferencia tecnológica y creación artística, orientado a responder a los desafíos del país y la Región de Valparaíso. Entre sus avances destacan proyectos de investigación de frontera en salud e inteligencia artificial, el fortalecimiento de la transferencia tecnológica, nuevas iniciativas de innovación y el impulso al emprendimiento a través de la incubadora de negocios Chrysalis. Este desarrollo se proyecta hacia el centenario institucional, con el propósito de generar conocimiento e impacto al servicio de la sociedad.

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Justicia acredita que Seremi de Salud vulneró derechos de extrabajadora no binaria

El lunes pasado, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso dictó sentencia respecto del caso de Sol Millakura Hernández, periodista no binaria que se suicidó en noviembre de 2025 después de ser desvinculada, en marzo de ese año, de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región de Valparaíso. Tres meses después de su salida, denunció a la exseremi Lorena Cofré (FA) y al Fisco por despido injustificado y discriminación derivada de su identidad de género. Después de la muerte de Hernández, Cofré renunció al cargo y fue objeto de una investigación interna en el FA, por la que finalmente fue absuelta.

En el fallo, el juez Javier Mora Méndez acogió parcialmente la denuncia, por cuantosolo acreditó la vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, es decir, la afectación de su integridad psíquica derivada de la “deficiente” respuesta del Estado “en el reconocimiento oportuno y estable del nombre social y, luego, del nombre y sexo registrales de la parte demandante”.

El juez desestimó todo lo demás, esto es, “la discriminación por identidad de género, la discriminación por condición de salud, el acoso laboral y el trato denigrante, y el término mismo del vínculo como acto discriminatorio autónomo”.

Según consta en la sentencia,en julio de 2024, Hernández solicitó formalmente el cambio a su nombre social en todas las plataformas institucionales. Pese a reiterar el requerimiento en al menos tres oportunidades y haber adjuntado los documentos oficiales requeridos, la modificación seguía pendiente hasta febrero de 2025.

En ese sentido, el fallo obliga al Ministerio de Salud, en un plazo 120 días corridos desde que la sentencia quede firme, a dictar un protocolo aplicable a todas sus Secretarías Regionales Ministeriales que asegure el uso inmediato del nombre social de cualquier funcionario o funcionaria en el trato y las comunicaciones institucionales cotidianas, sin exigir para ello la rectificación de la partida de nacimiento. Además, fijar un plazo breve y determinado para que, una vez presentada dicha rectificación, la actualización del nombre y sexo registral se apliquen de manera armónica a los demás sistemas institucionales que de ella dependan.

También condenó al Fisco –que es representando por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)–a pagar a la parte demandante $14.313.879 por concepto de “indemnización especial” contemplada en el Código del Trabajo.

Diego Olmos de Aguilera Muñoz, abogado de la familia, dijo que el fallo “reconoce que Sol sí sufrió actos que vulneran sus garantías fundamentales, atribuyendo que el Estado no puede fallar en el reconocimiento del nombre social y registral. Y no solo eso, sino que el fallo obliga al Ministerio de Salud para que instruya a todas las Seremis del País a crear protocolos para que esta situación no vuelva a ocurrir”.

Respecto de lo instruido, desde el Ministerio señalaron que el CDE “debe analizar el fallo y decidir si realizará acciones posteriores“. De cualquier forma, agregaron, “el Minsal tiene vigentes orientaciones para todo el Ministerio respecto a cambios de nombre social de sus funcionarios”.

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Seremi de Transportes rechaza solicitud de FlixBus para instalar parada en El Belloto

La empresa alemana de viajes FlixBus, que llegó a Chile en 2023 y que desde entonces se ha expandido a 50 destinos a lo largo del país -con una oferta más económica que la competencia-, informó que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones no la autorizó a implementar una parada en la estación El Belloto de EFE Valparaíso, por lo que, por el momento, no podrá expandir sus servicios a la ciudad de Quilpué.

“Con el propósito de ofrecer una alternativa a los habitantes de Quilpué, suscribimos un contrato con EFE para desarrollar una parada intermodal en la estación El Belloto. El proyecto avanzó en su proceso de formalización; sin embargo, la SEREMITT de la Región de Valparaíso no autorizó su implementación, argumentando que, al no existir un terminal formal en la comuna, la normativa vigente no permite habilitar una parada auxiliar para servicios de transporte interurbano”, explicaron desde FlixBus.

Desde la Seremi de Transportes señalaron que la empresa solicitó formalmente “una ‘parada auxiliar de transporte interurbano’, ubicada en Av. Aviador Acevedo, sector de Belloto, frente a la estación de EFE en Quilpué, la cual no fue aprobada por no ajustarse a la normativa vigente”.

“No existe ningún proyecto o solicitud ingresada por la empresa para desarrollar una infraestructura de tipo terminal intermodal, alternativa que la normativa sí contempla, siempre que se cumpla con los requisitos aplicables”, agregó la institución.

El terminal de Quilpué es administrado por Infraestructura S.A., una empresa del grupo Turbus, y según FlixBus no constituye “un terminal formal para servicios interurbanos. La única parada existente es administrada por una empresa incumbente, la que no permite el ingreso de nuevos operadores, aun cuando existen oficinas disponibles para su utilización”.

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Académie Culinaire de France distingue a Algarrobo como “Cuna de la Palmera”

La Académie Culinaire de France reconoció a la comuna de Algarrobo como la “Cuna de la Palmera” –o palmerita– y distinguió al municipio con un diploma y medalla de oro por rescatar y poner en valor esta preparación tradicional del litoral central, la cual forma parte de la identidad gastronómica y memoria colectiva de las familias chilenas.

José Luis Dolarea, presidente de la Académie–prestigiosa institución creada en 1883, que se dedica a preservar y promover la gastronomía francesa–, explicó a Aquí Valparaíso que “la palmera, como muchos insumos y recetas de nuestro país, es patrimonio que se debe potenciar y visualizar en su valor inmaterial. Es por ello que la Académie Culinaire de France dio este reconocimiento a la localidad en donde tiene su origen la palmera algarrobina”.

Por su parte, el director de la Académie, César Páez, subrayó que “este reconocimiento respalda una iniciativa que nació desde la Junta de Vecinos Barrio Patrimonial y Borde Costero que, a través de una investigación, permitió corroborar que Algarrobo es la cuna de la palmera costera. Estamos orgullosos de ser parte de este momento, porque cuando hablamos de patrimonio, también hablamos de identidad, memoria y futuro”.

El presidente de la Junta de Vecinos Barrio Patrimonial y Borde Costero, Silvio Bertonati,agradeció a la Académie por “creer en esta iniciativa y acompañarnos en este importante hito para Algarrobo. Detrás de la palmera costera existe una historia que contar y un patrimonio que rescatar. Ese ha sido siempre el propósito de este trabajo: poner en valor una tradición que forma parte de la identidad de nuestra comuna”.

El galardón fue recibido el 30 de julio por el alcalde Marco Antonio González (RN), en representación de toda la comunidad algarrobina. El jefe comunal, que además declaró el 12 de Noviembre como “Día Comunal de la Palmera”, valoró el trabajo conjunto de los vecinos y señaló: “Queremos que Algarrobo siga creciendo como un destino turístico de referencia en la provincia, la región y el país, fortaleciendo aquellas políticas públicas que protegen y ponen en valor nuestro patrimonio”.

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