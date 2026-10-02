Investigadora chilena gana premio internacional por su trabajo en educación y mentoría cuántica

La académica Carla Hermann Avigliano, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, obtuvo el Quantum Educator and Mentor Award de los FemTum Leap Awards 2026, galardón internacional que distingue el liderazgo femenino en tecnologías cuánticas y premia las contribuciones a la educación y la mentoría en el área, informó la Universidad de Chile.

Con este reconocimiento, Hermann se convirtió en la primera científica chilena en recibir el galardón.

Hermann, quien además es investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica (MIRO), fue distinguida en una ceremonia realizada en el marco del Quantum Innovation Summit Dubai, encuentro que se realiza del 28 al 30 de septiembre y reúne a figuras de la política, la academia y la industria de todo el mundo relacionadas con el área.

“Estoy profundamente feliz y agradecida. Recibir este reconocimiento internacional aquí en Dubái es un sueño, pero también lo siento como un premio compartido con mi familia, con mi equipo y con todas las personas que han creído en mi trabajo. Este premio tiene un significado muy especial, porque reconoce no solamente mi trabajo como científica, sino también algo en lo que creo profundamente: que la ciencia debe salir de los laboratorios, llegar a las personas, abrir oportunidades e inspirar a las nuevas generaciones. Debemos educar a nuestra gente en cuántica, debemos hacerlo”.

La investigadora también agradeció a su equipo y a la Universidad. “Esta labor no es individual. Para mí, el 90% de lo que he logrado es porque tengo un equipo de lujo, donde nos cuidamos mucho y trabajamos con mucha armonía”, afirmó. También destacó el respaldo institucional: “Yo no podría hacer lo que hago si no fuera por los espacios que tengo, la inversión que hizo el Departamento y la Facultad, y la apuesta que se hizo por mí, en 2018, y por mi línea de investigación, que creé desde cero”.

Por su parte, la decana de la FCFM, Susana Mondschein, destacó que “el galardón obtenido por Carla Hermann posiciona a la Facultad y a Chile en la vanguardia del debate global sobre tecnologías cuánticas. Como institución, hemos apostado fuertemente por respaldar líneas de investigación innovadoras, entendiendo que la comunicación pública del conocimiento es un servicio fundamental para el desarrollo de la sociedad. Este logro visibiliza, además, la tremenda fuerza y el impacto del liderazgo femenino en la ciencia creada desde el sur global”.

Una agenda con ciencia, liderazgo y política

El premio fue parte de una agenda más amplia. En el Quantum Innovation Summit, Hermann dictó la plenaria “Bright and Quantum: engineering intense quantum light”, donde explicó cómo su grupo de investigación trabaja desde hace ocho años en generar luz cuántica potente, de propiedades poco comunes, que sirve para hacer mediciones de altísima precisión y para desarrollar computadores y sistemas de comunicación cuánticos. Participó también en una sesión dedicada a los aspectos políticos, sociales, éticos y legislativos de las tecnologías cuánticas, donde dio a conocer parte de su labor en la estrategia nacional chilena sobre el área.

Para la académica, este tipo de espacios tienen una relevancia aún mayor que la de un congreso académico y empresarial, ya que “aquí le estoy hablando a gente que va a tomar decisiones políticas sobre las tecnologías cuánticas, y estoy impactada por la claridad con que Emiratos Árabes Unidos mira el futuro de estas tecnologías. En algunos aspectos, su desafío se parece al de Chile: es un país relativamente pequeño, cuya riqueza ha dependido en gran medida de un recurso natural, pero que tiene muy claro que debe invertir en ciencia y tecnología para construir un futuro más allá del petróleo. También me impresiona cómo atraen talento de todo el mundo y ofrecen a estudiantes, postdocs y profesores condiciones para desarrollar ciencia fundamental, investigación aplicada y nuevas tecnologías aquí. Hay mucho que podemos aprender de esa visión de largo plazo”. Desde ahí defiende que el sur global esté presente en la conversación: “Estamos tratando de hacernos espacios en esas mesas de conversación, que normalmente decide el norte global, y de plantear nuestra filosofía, nuestras prioridades, nuestros intereses, lo que vale nuestra soberanía, cómo vemos nosotros las cosas. Debemos tener siempre en mente nuestra soberanía y nuestra gente”, explicó.

Una trayectoria entre el laboratorio y el espacio público

El Quantum Educator and Mentor Award reconoce una carrera que combina investigación, educación y divulgación. Carla Hermann Avigliano lidera el grupo científico Amazing Quantum, alojado en la FCFM; fue la directora de contenidos del proyecto de Ciencia Pública “La Caja Cuántica”, una muestra artística e itinerante, y es creadora de @quantumcarla, comunidad de más de 180 mil seguidores en Instagram donde explica física cuántica en lenguaje accesible. Asimismo, integró la Comisión Asesora Ministerial que elaboró el Informe Técnico Inicial (2024) y la posterior Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas (2025). Ese mismo año fue seleccionada para integrar The Quantum 100, grupo de cien referentes internacionales en el campo cuántico, además de impulsar una iniciativa de becas de cuidado en la UNESCO para potenciar la participación en congresos internacionales de personas que tienen responsabilidades de cuidado de menores y adultos con discapacidades. Por último, en julio de este año publicó su primer libro infantil “El mundo invisible: una aventura cuántica” (B de Blok, Penguin Random House), dirigido a lectores y lectoras desde los siete años.

Respecto al rol del país en el debate global sobre estas nuevas tecnologías, afirmó que “concretamente en nuestro país me gustaría discutir cómo la cuántica puede aportar en minería, en agricultura, en la industria de vinos. Creo que hay que mirarse un poco el ombligo y no simplemente seguir lo que hace el norte global. Desde ese lugar pienso que podemos ser protagonistas, sin descuidar lógicamente nuestra cyber-seguridad postcuántica que habla de nuestra soberanía”. En tanto, en lo personal, su meta es experimental: “Sería un sueño lograr generar y observar en nuestro laboratorio, por primera vez en el mundo, luz cuántica intensa no gaussianas. En el papel sabemos muy bien cómo se hace, pero otra cosa es ‘con guitarra’ en el laboratorio, donde hay pérdidas, hay ruido, y donde normalmente nada funciona hasta que funciona”.

En esta línea, la académica agregó que este reconocimiento será un gran aporte para el desarrollo y la difusión de su área a la comunidad. “Traer un premio así al sur global, a Chile, que te reconozcan de afuera, inspira a mucha gente. En particular hay muchas niñas y jóvenes mirando esto, y yo quiero abrir caminos especialmente para ellas, que sientan que este lugar también les pertenece. Y la gente va a hablar más de cuántica por el solo hecho de que una chilena se haya ganado este premio”, concluye.