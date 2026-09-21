Presupuesto 2027: Mundaca alerta sobre recorte de hasta 11% al presupuesto del GORE

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¡Buenos días, Valparaíso! ¿Qué tal el fin de semana largo? ¿Fueron a alguna fonda o se quedaron en casa descansando? Espero que, en cualquier caso, lo hayan disfrutado.

En esta edición, abordamos las declaraciones que entregó el gobernador Rodrigo Mundaca, quien a dvirtió una eventual reducción de hasta 11% en los recursos del GORE Valparaíso para 2027 . Y si bien el delegado presidencial regional Manuel Millones dijo que el presupuesto aún está en elaboración, anunció que defenderá los $4 billones solicitados para la región.

. Y si bien el delegado presidencial regional Manuel Millones dijo que el presupuesto aún está en elaboración, anunció que defenderá los $4 billones solicitados para la región. El proyecto de la Municipalidad de Valparaíso para r enovar 5.189 luminarias en 40 sectores de la ciudad obtuvo la Recomendación Satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Socia l y ahora podrá ser licitado. La iniciativa contempla una inversión de $5.199 millones y podría comenzar iniciar a mediados de 2027.

l y ahora podrá ser licitado. La iniciativa contempla una inversión de $5.199 millones y podría comenzar iniciar a mediados de 2027. Más de 60 pescadores de Quintero y Puchuncaví pidieron a la Seremi de Vivienda reconsiderar el rechazo a una planta procesadora de jibia . La autoridad objetó su instalación en zona rural tras ser calificada como actividad “molesta” por la Seremi de Salud.

. La autoridad objetó su instalación en zona rural tras ser calificada como actividad “molesta” por la Seremi de Salud. La Seremi del Medio Ambiente inició muestreos en el relave abandonado Petronila Díaz, en Petorca, para determinar la posible presencia de contaminantes y evaluar riesgos para la población y el entorno.

para determinar la posible presencia de contaminantes y evaluar riesgos para la población y el entorno. La XIX Feria del Libro de Quilpué se realizará entre el 9 y el 11 de octubre en homenaje al escritor quilpueíno Daniel de la Vega. El evento contará con 40 editoriales y librerías, y la participación de escritores nacionales, además de una programación enfocada en la inclusión.

Antes de comenzar, y si todavía no lo haces, recuerda inscribirte en el siguiente enlace aqui

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Presupuesto 2027: Mundaca y Millones salen a defender recursos regionales

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), informó que en una “tensa” reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el 10 de septiembre, este le habría señalado que en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 –que el Gobierno debe ingresar al Congreso antes de fin de mes– existirá una merma en los fondos que recibe el Gobierno Regional (GORE).

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Mundaca afirmó que Quiroz contempla rebajar en un 7% el programa de inversiones del GORE, que financia proyectos de viviendas, seguridad, cultura, educación, medioambiente y agua. Consultado el Ministerio de Hacienda, respecto a las declaraciones efectuadas por el ministro, no hubo respuesta.

Mundaca además advirtió que Quiroz no fue claro en señalar si ese 7% de disminución contemplaría el 3% que ya rebajó el Gobierno al GORE en abril pasado, por lo que la merma total ascendería al 10% de su presupuesto global. Asimismo, dijo que el ministro evaluaba reducir en un 1% el fondo destinado a emergencias; por lo que la rebaja podría ser del 11%, aproximadamente.

“Si nos asfixian financieramente, perjudican directamente a los municipios”, declaró el gobernador, y que “si el recorte se materializa (…) me obligan a elegir: ¿Priorizo las obras comunales o sostengo los programas proempleo? ¿Financio infraestructura municipal o mantengo el fondo concursable del 8%? Con tijeretazos de esta magnitud, habrá proyectos que no podremos financiar”. Por tanto, “muchas obras locales quedarán paralizadas o no verán la luz”.

Millones defenderá los recursos requeridos para la Región de Valparaíso

Ante estos cuestionamientos, el delegado presidencial regional Manuel Millones afirmó que el Presupuesto 2027 todavía se está elaborando y que la región está pidiendo al nivel central $4.096.378.694 millones. El paso siguiente es que la Dirección de Presupuestos (Dipres) presente el anteproyecto a la Asociación de Gobernadores Regionales el 21 de septiembre. Al día siguiente, una Comisión Mixta conformada por gobernadores, consejeros regionales y la Dipres, analizará la propuesta antes de su tramitación legislativa.

En paralelo, ese 22 de septiembre –aseguró– “el gabinete regional, bajo mi conducción, sostendrá una reunión de trabajo y análisis de todos los ministerios que tienen brechas frente al Presupuesto 2027“, para tener información detallada de cuáles son las diferencias entre lo que se está requiriendo y el presupuesto estimado a otorgarse en la Ley 2027. Lo anterior, “con el objetivo de tener una coordinación con los distintos servicios para la defensa que se hará en la discusión presupuestaria con la Dipres en la región“, que tendrá lugar en la PUCV el 25 de septiembre.

El delegado dijo que insistirá en el monto requerido en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), y que incluso pedirá más, para así financiar obras que permitan impulsar la actividad económica regional. Entre ellas, proyectos del Ministerio de Obras Públicas, como el acceso a Quintero por $60 mil millones, el túnel La Grupa, el paseo Wheelwright y la recuperación del ascensor Artillería; además de iniciativas del Ministerio de Vivienda como intervenciones en Villa Dulce, el Troncal Urbano, el camino interior del Jardín Botánico y obras viales en Viña del Mar.

Qué dijeron los senadores. Los senadores Andrés Longton (RN) y Karol Cariola (PC) cuestionaron un eventual recorte de recursos regionales. Longton señaló que la reducción no debiera afectar a los territorios y planteó que el GORE no debería asumir gastos que corresponden al Gobierno central. Cariola, en tanto, comprometió su defensa del presupuesto regional y afirmó que Valparaíso necesita “más inversión pública, no menos”, ante el impacto que tendría una baja de fondos en municipios y comunidades.

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Proyecto de luminarias de Valparaíso obtiene aprobación y podrá ser licitado

El proyecto para renovar el alumbrado público de Valparaíso obtuvo la Recomendación Satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que la Municipalidad de Valparaíso podrá avanzar con su licitación pública. La iniciativa contempla una inversión de $5.199 millones y considera el recambio de 5.189 luminarias LED en 40 sectores, lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema, reducir el consumo y mejorar las condiciones de iluminación de calles y espacios públicos.

El proyecto amplía considerablemente la cobertura de la propuesta original, que había licitado el exalcalde Jorge Sharp (Ind.) y que contemplaba 18 sectores. Después de decretar el proceso como inválido –y enfrentarse judicialmente con la empresa que se lo había adjudicado–, la alcaldesa Camila Nieto (FA) formuló una nueva versión que además incorpora 443 luminarias peatonales.

El financiamiento proviene del Gobierno Regional de Valparaíso, que mantiene un “Convenio Mandato vigente” con el municipio, informaron desde la alcaldía. Una vez realizada la licitación y adjudicado el contrato, la municipalidad proyecta que las obras puedan comenzar a mediados de 2027.

La alcaldesa Nieto destacó que el proyecto incluye zonas de los cerros y del plan de la ciudad. La iniciativa forma parte de las medidas que el municipio impulsa para renovar el alumbrado público y mejorar las condiciones de seguridad en distintos puntos de Valparaíso.

Un mensaje de la PUCV

Estudian cómo integrar la bicicleta al tren para transformar la movilidad urbana

En un esfuerzo por redefinir el transporte público bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, el Laboratorio de Movilidad y Transporte, liderado por los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Sebastián Seriani y Vicente Aprigliano, desarrolla un proyecto que busca integrar la bicicleta al tren.

Mediante experimentos en un vagón a escala real, el equipo analiza nuevas configuraciones de los espacios interiores y de las estaciones, incorporando soluciones que facilitan el desplazamiento de ciclistas y personas con movilidad reducida.

El proyecto, desarrollado en colaboración con EFE Valparaíso, busca favorecer viajes multimodales “puerta a puerta”, ampliar el área de influencia de las estaciones y promover infraestructura que incentive mejores comportamientos entre los usuarios.

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Pescadores piden al Minvu revisar rechazo a planta de jibia en Puchuncaví

Más de 60 pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví presentaron en la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso un recurso de reposición en contra de la resolución que calificó “desfavorable” el proyecto de construcción de una planta procesadora de jibia en un sector rural de Puchuncaví. La iniciativa es financiada por la empresa Aguas Pacífico y permitirá –dicen los trabajadores– agregar valor a la pesca artesanal y generar nuevas oportunidades laborales.

En la resolución del 3 de septiembre, el Seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, explicó que si bien el 14 de octubre de 2025 la misma institución lo había aprobado, dicho “pronunciamiento favorable se otorgó sin tener conocimiento de la calificación de actividad productiva ‘Molesta’ que la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso le otorgaría posteriormente al proyecto“.

La clasificación “Molesta”, explicó la Seremi de Salud a Aquí Valparaíso, “corresponde a la evaluación sanitaria efectuada en el marco de la respectiva Resolución de Calificación Industrial, considerando los antecedentes técnicos presentados por el titular. En dicha evaluación se consideró, entre otros aspectos, la generación estimada de aproximadamente 54,9 m3 diarios de RILES (Residuos Industriales Líquidos), su almacenamiento temporal en estanques y el retiro mediante camiones por empresas autorizadas“.

Considerando lo anterior, Ruiz argumentó que de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) la actividades calificadas como “Molestas” solo podrán emplazarse en “las zonas que expresamente se destinan para esos fines (…) zonas dentro de las cuales no se encuentra el área rural“.

Recurso de reposición. El abogado de los pescadores, Enrique Kittsteiner –quien fue condenado en 2014 por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco en el caso “Fraude Intendencia 2“–, explicó que el recurso busca que la autoridad revise los fundamentos de su resolución: “Sostenemos que está total y absolutamente equivocado, y le solicitamos que lo revise con sus asesores, porque indudablemente la disposición no es la correcta”, afirmó.

Kittsteiner sostuvo que la planta fue calificada como una industria molesta y no peligrosa, por lo que, desde su interpretación jurídica, la prohibición invocada por la autoridad no correspondería al proyecto, “por lo tanto, la industria molesta o la industria inofensiva puede perfectamente instalarse en la zona rural de Puchuncaví”, indicó.

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Gobierno inicia evaluación ambiental de relave abandonado cercano a viviendas en Petorca

La Seremi del Medio Ambiente inició un proceso de muestreo en el relave abandonado Petronila Díaz, ubicado en el área urbana de Petorca, con el objetivo de actualizar la información ambiental del sitio y determinar la eventual presencia de contaminantes.

El depósito corresponde a un relave de 0,9 hectáreas, cercano a sectores residenciales, espacios de uso público y al río Petorca. Debido a su ubicación y a antecedentes recopilados en estudios anteriores, fue incorporado como sitio prioritario dentro del Plan de Acción Regional de Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes.

El estudio considera la toma de muestras en el propio relave, suelos cercanos, sedimentos, aguas del río Petorca y polvo superficial en viviendas del entorno. Además, se realizarán mediciones de referencia para comparar los niveles detectados con estándares internacionales y se analizarán otros sectores de la comuna con presencia de relaves.

Las muestras serán examinadas por laboratorios acreditados para identificar metales, metaloides y otros parámetros físico-químicos que permitan evaluar posibles riesgos para la salud de las personas y el medioambiente. Los resultados serán utilizados para elaborar una evaluación de riesgo ambiental y definir futuras medidas de gestión para el sitio.

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XIX Feria del Libro de Quilpué aspira a alcanzar los seis mil asistentes

Entre el próximo 9 y 11 de octubre se llevará a cabo la XIX Feria del Libro de Quilpué. La actividad espera reunir, en la Plaza Irarrázaval –frente a la estación del metro–, a más de seis mil asistentes y posicionarse como uno de los principales encuentros literarios de la Región de Valparaíso.

Para ello contempla la participación de 40 editoriales y librerías, y encuentros y conversatorios con autores y exponentes nacionales como Fernando Villegas, Daniela Thiers, Lucas Estrella, Daniela Catrileo y Ramón Díaz Eterovic.

Además, esta edición rendirá homenaje al destacado escritor quilpueíno Daniel de la Vega (1892-1971), reconocido poeta, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, quien fue galardonado con importantes premios nacionales. Según el portal Memoria Chilena, de la Biblioteca Nacional, en 1941 obtuvo el Premio Atenea, en 1953 el Premio Nacional de Literatura y en 1962 el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Artes mención Teatro.

Por otro lado, la feria pondrá especial énfasis en la inclusión, informó el municipio, su organizador, a través de un comunicado. El evento contará con un espacio para personas ciegas a cargo de Bibliociegos, pavimento podotáctil para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, interpretación en lengua de señas, espacios de contención y horarios con aforos reducidos para personas neurodivergentes.

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