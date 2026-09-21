Entre lluvia e incidentes: lo que dejó la Pampilla este 18

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¡Buenos días, Coquimbo! Después de varios días de asados, empanadas, cuecas, fondas y celebraciones, poco a poco la Región de Coquimbo comienza a retomar su ritmo habitual. Quedan las historias, los balances y también algunos excesos propios de unas Fiestas Patrias que nuevamente movilizaron a miles de personas en distintos puntos de la región.

Ahora vuelve la agenda regional con temas que no se detuvieron durante el 18: reconstrucción, empleo, salud, seguridad y decisiones políticas que seguirán marcando las próximas semanas.

En esta nueva edición de Aquí Coquimbo dejamos atrás la parrilla para volver a mirar lo que está ocurriendo en la región.

Aquí Coquimbo conversó con el consejero regional Lombardo Toledo, quien puso el foco en quienes hoy ocupan cargos relevantes en el Gobierno central y mantienen vínculos con La Serena y la Región de Coquimbo. Su llamado es concreto: más recursos, avances en obras pendientes y una respuesta más activa del Estado frente a la reconstrucción y el desempleo. Para reforzar su planteamiento, recurrió a una comparación histórica: el legado regional de Gabriel González Videla.

conversó con el consejero regional Lombardo Toledo, Su llamado es concreto: más recursos, avances en obras pendientes y una respuesta más activa del Estado frente a la reconstrucción y el desempleo. Para reforzar su planteamiento, recurrió a una comparación histórica: el legado regional de Gabriel González Videla. La Región de Coquimbo sigue atrayendo habitantes y fue una de las que más creció entre los censos de 2017 y 2024. Pero detrás de ese aumento aparece otro fenómeno que comienza a tensionar la planificación regional : la población envejece con rapidez. Más habitantes no necesariamente significa una región más joven, y ese cambio ya plantea desafíos en vivienda, salud, empleo y servicios públicos.

Más habitantes no necesariamente significa una región más joven, y ese cambio ya plantea desafíos en vivienda, salud, empleo y servicios públicos. Las celebraciones dieciocheras dejaron postales muy distintas en la Región de Coquimbo. Vicuña debió suspender completamente su tradicional Pampilla de San Isidro por el sistema frontal, Coquimbo logró mantener su fiesta pese a la lluvia y Ovalle continuó con Los Peñones . Pero el clima no fue el único protagonista: las primeras jornadas también estuvieron marcadas por algunos hechos de violencia y personas heridas con arma blanca.

. Pero el clima no fue el único protagonista: las primeras jornadas también estuvieron marcadas por algunos hechos de violencia y personas heridas con arma blanca. Finalmente, te contamos cómo la reconstrucción no solo pasa por viviendas, caminos y actividad económica. Más de 300 prestaciones médicas gratuitas ya han sido entregadas a personas damnificadas por el sistema frontal en la Región de Coquimbo, mediante un mecanismo especial de Fonasa que permite acceder sin costo a consultas de especialidad, exámenes e imagenología en prestadores privados adheridos.

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“Que se acuerden de su tierra”: core Toledo emplaza a los serenenses del Gobierno de Kast

Un llamado a que el Gobierno central aumente la inversión pública destinada a la Región de Coquimbo realizó el consejero regional por Elqui, Lombardo Toledo Escorza (DC), quien planteó que el escenario de reconstrucción posterior a los temporales y las actuales cifras de desempleo requieren una respuesta que vaya más allá de enfrentar únicamente las consecuencias inmediatas de la emergencia.

Toledo sostuvo que las personas nacidas o vinculadas con la zona que actualmente ocupan espacios relevantes en el ámbito público y privado debieran contribuir a impulsar proyectos e inversiones para la región.

“Ahora que tenemos tantos serenenses en el Gobierno actual debieran tener voluntad y gestos para entregar a nuestra región mayores recursos para obras anunciadas inconclusas, que ayuden a la reconstrucción, a bajar la cesantía y a dignificar a las familias que lo necesitan”, señaló.

Recordemos que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, es oriundo de la zona.

Su planteamiento apunta especialmente al nivel central del Estado: “Esta Región de Coquimbo ha sido postergada por largo tiempo por el Estado de Chile y hoy existe la oportunidad, ante la reconstrucción y una alta tasa de cesantía, de crear las condiciones para que se apresure la construcción de obras importantes, que los programas no se recorten y se desarrollen las actividades que la comunidad necesita”, afirmó.

Las declaraciones tienen como contexto un mercado laboral regional complejo. Según la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación en Coquimbo llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, 2,5 puntos porcentuales más que en igual período del año anterior. Las personas desocupadas aumentaron 36,8% en 12 meses y las ocupadas disminuyeron 0,8%.

Es en ese escenario que Toledo plantea utilizar la inversión en infraestructura y reconstrucción también como una herramienta de reactivación y generación de empleo.

El consejero recurrió a una referencia histórica para explicar el tipo de compromiso que espera desde el nivel central: la del expresidente serenense Gabriel González Videla.

“Al igual que Gabriel González Videla, les solicitaría, como hombres públicos, la posibilidad de fijarse con justicia en esta Región de Coquimbo”, señaló Toledo.

La comparación apunta al Plan Serena, desarrollado durante la administración de González Videla, que buscó combinar transformación urbana con fomento económico. Los antecedentes históricos del proyecto señalaban expresamente que la modernización de la ciudad debía ir acompañada de una estrategia de desarrollo ligada a las riquezas y actividades productivas de la entonces provincia de Coquimbo.

“No se trata de desmerecer la inversión o el futuro de otras regiones del país, pero esta región necesita de hombres que hayan nacido en esta tierra y que se comprometan con la gente que hoy tiene problemas de trabajo y de emprendimiento”, sostuvo.

Toledo también destacó el esfuerzo realizado desde el Gobierno Regional encabezado por Cristóbal Juliá. Tras los sistemas frontales, el CORE aprobó una cartera superior a $18.600 millones para apoyar la reconstrucción de las 15 comunas, con recursos destinados a ayuda temprana, infraestructura, equipamiento y recuperación.

“Nosotros en el Gobierno Regional, con el actual gobernador Cristóbal Juliá, ya hemos puesto no solamente el compromiso, sino también lo concreto para apoyar este tiempo difícil. Pero el Estado, a través de sus ministerios y servicios públicos, puede hacer más grande a la Región de Coquimbo”, afirmó.

Para Toledo, la discusión debe ir más allá de reparar los daños inmediatos: “Esta región necesita volver a ser una de las más importantes. Que no solamente sea turismo y minería, sino también grandes obras que el Estado pueda entregar como legado”, concluyó.

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Coquimbo es la segunda región que más creció en población, pero envejece aceleradamente

La Región de Coquimbo tiene más habitantes que hace siete años, pero también es una región bastante más envejecida. Aquí Coquimbo revisó las cifras oficiales del Censo 2024, y la comparación con los resultados de 2017 muestra un fenómeno demográfico que comienza a cambiar la composición de la población regional, mientras aumentan con fuerza los adultos mayores, disminuye el número de niños y adolescentes menores de 15 años.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al comparar la población residente habitual de ambos censos, la zona pasó de 748.960 habitantes en 2017 a 832.864 en 2024, es decir, 83.904 personas adicionales y un incremento de 11,2%. Con esta variación, Coquimbo se convirtió en la segunda región del país que más aumentó proporcionalmente su población, solo detrás de Tarapacá, que registró un crecimiento de 14,8%, mientras el promedio nacional alcanzó 6,7%.

Pero tras ese aumento de población se esconde una transformación mucho más profunda.

Casi 10 mil niños menos

En 2017 vivían en la Región de Coquimbo 164.331 personas de entre 0 y 14 años. Siete años después, pese a que la población total aumentó, ese segmento disminuyó a 154.429.

Esto significa que actualmente existen 9.902 menores de 15 años menos que en 2017, una reducción aproximada de 6%.

La tendencia contraria se observa entre los adultos mayores. En 2017 la región registraba 89.543 personas de 65 años o más, mientras que en 2024 la cifra subió hasta 119.776 habitantes. Son 30.233 adultos mayores adicionales en apenas siete años, un incremento cercano al 34%.

La transformación también se aprecia en la proporción que representa cada grupo. En 2017, los menores de 15 años constituían el 21,7% de la población regional y los mayores de 65 representaban el 11,8%. En 2024, los primeros bajaron al 18,5%, mientras los adultos mayores aumentaron hasta el 14,4%. De 54 a casi 78 adultos mayores por cada 100 niños.

El denominado índice de envejecimiento establece cuántas personas de 65 años o más existen por cada 100 menores de 15 años. En la Región de Coquimbo, el indicador era de apenas 21,8 en 1992. Subió a 31 en 2002, llegó a 54,5 en 2017 y alcanzó 77,6 en 2024.

Es decir, actualmente existen prácticamente 78 adultos mayores por cada 100 niños en la región (Censo 2024). Hace poco más de tres décadas, la relación era de solo 22 adultos mayores por cada 100 menores.

El envejecimiento tampoco ocurre de manera uniforme en las 15 comunas. Los casos más pronunciados aparecen en las más rurales. Río Hurtado registra un índice de envejecimiento de 173,7, lo que significa que existen cerca de 174 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15. En Canela, el indicador alcanza 155,3.

En el extremo contrario se encuentran las dos comunas más pobladas de la región: Coquimbo presenta un índice de 67,7 y La Serena de 72,8, los menores de la región.

Actualmente, en la región viven más de 832 mil habitantes y es una de las zonas que más creció proporcionalmente en Chile durante el último período intercensal. Sin embargo, mientras suma población, tiene menos niños que hace siete años y más de 30 mil adultos mayores adicionales. Una transformación silenciosa que comienza a plantear nuevas exigencias en salud, educación, vivienda, cuidados y planificación de las ciudades y comunas rurales.

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Pampillas entre lluvia, viento e incidentes: el balance que dejaron las Fiestas Patrias

Las pampillas y fondas de la Región de Coquimbo vivieron unas Fiestas Patrias marcadas no solamente por la masiva llegada de público, sino también por un sistema frontal que obligó a modificar e incluso cancelar algunas de las principales celebraciones de la zona.

El viento y las precipitaciones alteraron programaciones, afectaron estructuras y obligaron a reforzar medidas de seguridad. A ello se sumaron distintos hechos policiales registrados durante las primeras jornadas, especialmente en los recintos que concentraron la mayor cantidad de visitantes.

San Isidro: suspensión total y pérdidas millonarias

El escenario más complejo se vivió en la Pampilla de San Isidro, en Vicuña, una de las celebraciones más tradicionales del Valle de Elqui.

Las fuertes ráfagas de viento obligaron primero a interrumpir las actividades y posteriormente llevaron al municipio a suspender definitivamente las jornadas restantes por razones de seguridad. El fenómeno provocó daños en toldos, puestos y estructuras levantadas para la celebración.

La decisión significó además un duro golpe económico para comerciantes y emprendedores que habían realizado importantes inversiones para funcionar durante varios días.

Según antecedentes entregados por Diario El Día, algunos locatarios calcularon pérdidas de entre $4 millones y $13 millones, dependiendo del tipo de negocio y de la inversión realizada en productos, infraestructura y arriendos.

El municipio de Vicuña comenzó un catastro para establecer la magnitud de las pérdidas y determinar cuántas personas fueron directamente afectadas. Paralelamente, se anunció la preparación de un denominado “18 Chico” durante octubre, con el objetivo de entregar una nueva oportunidad a quienes no pudieron recuperar lo invertido durante las Fiestas Patrias.

La medida podría incluir también alternativas para comerciantes que no participen de esa reprogramación, entre ellas la devolución proporcional de parte de los recursos pagados por terrenos o permisos.

Coquimbo logró superar la lluvia

En la tradicional Pampilla de Coquimbo, la noche inaugural tampoco pudo desarrollarse con normalidad.

La lluvia obligó a terminar anticipadamente parte de la programación del jueves, afectando algunos de los espectáculos contemplados para esa jornada. Sin embargo, durante los días siguientes las actividades pudieron retomarse y el recinto volvió a recibir a miles de personas.

La celebración mantuvo así buena parte de su programación, aunque los primeros días estuvieron también marcados por hechos policiales. Durante la madrugada del viernes, una persona fue encontrada con lesiones provocadas por un arma blanca al interior del recinto, situación que comenzó a ser investigada por la policía.

A ello se sumó uno de los delitos que tradicionalmente genera mayor preocupación en este tipo de eventos: el robo de teléfonos celulares. Hasta el sábado se habían denunciado 50 celulares robados o hurtados, 48 de ellos concentrados durante la jornada del viernes. Carabineros reforzó la vigilancia en los sectores de mayor concentración de público mediante cámaras, drones, personal uniformado y funcionarios de civil.

De acuerdo con el balance policial conocido hasta ese momento, se contabilizaban además 28 detenidos por distintos delitos, junto con procedimientos relacionados con riñas, agresiones, microtráfico y controles vehiculares.

Las policías investigaban incluso la posible actuación coordinada de personas dedicadas específicamente a sustraer teléfonos aprovechando las aglomeraciones y los descuidos de los asistentes.

Los Peñones continuó con su programación

En Ovalle, la celebración desarrollada en Los Peñones también enfrentó las consecuencias de las precipitaciones, aunque los inconvenientes fueron menores y permitieron mantener las actividades previstas.

El recinto concentró durante el fin de semana música en vivo, gastronomía, comercio y emprendimientos, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales puntos de encuentro dieciochero de la provincia de Limarí.

Sin embargo, la jornada del viernes también dejó incidentes de seguridad. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el sábado, dos personas resultaron heridas con arma blanca en el contexto de la celebración. Los hechos comenzaron a ser investigados para determinar las circunstancias en que se produjeron.

Pese a estos episodios, la programación pudo continuar sin una suspensión general como la registrada en Vicuña.

Un mensaje de la U.Central

UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE REGIÓN DE COQUIMBO RECIBE A LA MESA DEL GOBIERNO REGIONAL E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN

En una instancia dirigida por la Presidenta de la Mesa y de la Comisión de Educación y Cultura del Gobierno Regional, Valeria Chacana, los consejeros y consejeras del GORE, junto a representantes de distintas instituciones de educación superior, entre ellos, el Director de Vinculación con el Medio de la U.Central, Roni Pérez Pizarro, se reunieron a revisar la formulación estratégica y al funcionamiento de la Mesa para los próximos años, con el fin de fortalecer su articulación y proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto.

Entre los temas abordados se encuentran las capacidades institucionales para apoyar a las comunas afectadas por las lluvias en la zona, la proyección de la subcomisión de Educación Superior vinculada al Paso de Agua Negra, y la coordinación entre el GORE y las instituciones de educación superior, fortaleciendo una agenda de trabajo colaborativo orientada a responder a las necesidades del territorio y contribuir al desarrollo de la Región de Coquimbo.

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Damnificados por las lluvias ya suman más de 300 prestaciones de salud gratuitas

A casi un mes de la activación de un mecanismo especial de atención para personas damnificadas por el sistema frontal, más de 300 prestaciones de salud gratuitas ya han sido entregadas en la Región de Coquimbo, incluyendo consultas médicas de especialidad, exámenes de laboratorio e imagenología.

El beneficio está dirigido a personas afiliadas a Fonasa, sin importar su tramo de ingresos, que hayan sido registradas como damnificadas mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). La atención se realiza en prestadores privados adheridos al Sistema de Atención Fonasa para Emergencias y Desastres (SAFED), como Clínicas Bupa e Integramédica, Red de Salud UC Christus, RedSalud, ACHS Salud y CleverSalud.

La medida busca facilitar el acceso a atención médica en un momento en el que muchas familias todavía enfrentan las consecuencias de las lluvias y daños provocados por el último sistema frontal. Además, pretende complementar la atención que entrega la red pública y evitar que las personas afectadas tengan que asumir nuevos gastos en salud.

“Pueden acceder gratuitamente a prestaciones de salud ambulatorias en los prestadores privados adheridos al SAFED, cualquiera sea su tramo de ingresos y sin límite en la cantidad de atenciones que requieran”, explicó la directora zonal Centro Norte de Fonasa, Daniela Ampuero.

¿Cómo acceder?

El procedimiento comienza solicitando un número de derivación a Fonasa. Para ello se puede llamar al 600 360 3000 o ingresar directamente a solicitudsafed.fonasa.gob.cl. Con ese número, la persona puede posteriormente pedir una hora en alguno de los centros privados que forman parte de la red.

La atención estará disponible mientras se mantenga vigente la alerta sanitaria, es decir, hasta el próximo 30 de noviembre.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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