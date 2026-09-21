A pasos del final de los Juegos Suramericanos 2026: Team Chile lleva 92 medallas con el cuarto lugar

La delegación nacional se encuentra en el cuarto lugar del medallero en los Juegos Suramericanos 2026 realizados en Santa Fe, Argentina. El Team Chile tiene 92 preseas en las competencias con 29 oros, 28 platas y 35 bronces. Le persigue Venezuela en quinto lugar con 89 medallas.

Comienza la segunda y última semana de los Odesur, donde Chile mostró un rendimiento mayor el domingo 20, logrando 17 medallas. Aun así, se encuentra detrás de Brasil en el primer puesto con 177 medallas, siguiéndole está Argentina con 160 y en el tercer puesto se encuentra Colombia con 110, dejando a Chile con una diferencia de 18 preseas.

Las proyecciones para esta última semana destacan un buen rendimiento en atletismo, karate, canotaje y tenis de mesa. En deportes colectivos se esperan reconocimientos en fútbol y el hockey masculino y femenino, que siguen avanzando, además de rugby y balonmano masculino, siendo cartas fuertes para Chile.

Durante el fin de semana hubo un gran rendimiento por parte de la delegación chilena, con la Sub 20 venciendo a Colombia con un 3-2 y llegando a semifinales. En la última etapa tiene de rivales a Paraguay, Argentina y Venezuela.

Otra jornada sorprendente fue el sábado 19, sumando cinco preseas de oro para Chile. El día inició con dos nuevas medallas doradas en natación artística con el dueto de las hermanas Trinidad y Soledad García. Mientras que en la competencia mixta Theodora Garrido y Nicolás Campos se llevaron una sólida victoria.

En el judo, Thomas Briceño logró otra medalla dorada, siendo la número 21 de la delegación chilena al imponerse en la final de la categoría -100 kilos contra el venezolano Samuel Corzo. Más tarde, el voleibol femenino tuvo un triunfo histórico en el deporte nacional al consagrarse por primera vez campeón de unos Juegos Suramericanos. También las “Guerreras rojas” derrotaron a Paraguay por 3-0, logrando el primer lugar. Cerrando el sábado, llegó el éxito de Martín Labra en el overall de esquí náutico.

Para el final de la jornada del domingo, Chile triunfó en su mejor día en los Juegos Odesur 2026 con 17 medallas, seis de esas de oro, lo que les permitió recuperar el cuarto lugar, superando a Venezuela.

Entre las protagonistas estuvo la medalla de oro de natación artística con el equipo mixto de Nicolás Campos, Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloé Plaut, Adriana Cerda y Macarena Vial.

En esquí náutico se logró tres victorias con Martín Labra en figuras, Gustavo Kretschmer en slalom y Agustina Varas en salto. En ecuestre, Mateo Garín logró otra medalla dorada en concurso completo individual. Finalmente, el equipo de ciclismo de Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla y Luciano Carrizo, entregó el oro en persecución por equipos.

También lograron seis medallas de plata en esquí náutico, wakeboard, lucha y ciclismo, además de cinco de bronce en esquí náutico, ecuestre, vela y balonmano femenino.

En la última versión de los juegos, hace cuatro años, Chile demostró un rendimiento parecido al de hoy, ocupando el mismo cuarto puesto en el medallero y con Venezuela como rival más peligroso. Sin embargo, en las últimas jornadas, se lucha mano a mano con Argentina, donde el Team Chile logró superarlos el domingo 20.

La mejor actuación de Chile en los Odesur fue en 1986, cuando quedó en 2° lugar con 50 medallas de oro. Durante las próximas versiones, se ha rondado del 5° a 4° puesto.