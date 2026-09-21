Excancilleres critican retiro de apoyo a Bachelet y revelan portazo de EEUU

Un grupo de once excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores cuestionó duramente la decisión del Gobierno de Chile de retirar su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). En una declaración pública difundida este lunes 21 de septiembre, las exautoridades afirmaron que la medida perjudicó la postulación de la expresidenta y revelaron que Estados Unidos no accedió a recibirla durante su campaña.

Los firmantes manifestaron que respetan y valoran la decisión de Bachelet de retirar su candidatura, pero sostuvieron que corresponde examinar las circunstancias que rodearon el desenlace de la postulación.

“Por primera vez en la historia de 80 años de la ONU, una chilena tuvo la posibilidad real de conducir la organización. Si ello no ocurrió, es necesario establecer las responsabilidades”, señalaron.

El documento está suscrito por Cristian Barros, Gloria de la Fuente, Mariano Fernández, Ximena Fuentes, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Edgardo Riveros, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker.

En la declaración, las exautoridades defendieron la trayectoria internacional de Bachelet, destacando sus dos periodos como Presidenta de la República y su experiencia como directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A juicio de los firmantes, esas credenciales la convertían en “la mejor candidata de Chile a tan alta responsabilidad”. También destacaron el despliegue que realizó durante su campaña, que incluyó visitas a casi todos los países integrantes del Consejo de Seguridad y su participación en distintas instancias para exponer propuestas de reforma de la organización.

El principal cuestionamiento del grupo apuntó al retiro del respaldo del Ejecutivo chileno.

“La decisión del Gobierno de Chile de retirarle el apoyo a una compatriota distinguida fue un hecho inexplicable y sin precedentes; quedará en los anales de la historia diplomática de Chile; y se apartó del servicio a los principios, objetivos e intereses permanentes de una política exterior de Estado”, afirmaron.

Los firmantes sostuvieron, además, que la decisión tuvo consecuencias para la campaña de Bachelet, aunque la declaración no entrega antecedentes que permitan medir de manera independiente su efecto sobre los apoyos internacionales.

“El retiro del apoyo del gobierno de Chile representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura, generando dudas en países que habían expresado interés en apoyarla”, aseguraron.

La declaración también entregó antecedentes sobre las gestiones diplomáticas realizadas para conseguir reuniones con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Según las exautoridades, Bachelet fue recibida por altos representantes de todos esos países, con excepción de Estados Unidos.

En particular, afirmaron que los cancilleres de Brasil y México solicitaron formalmente que una alta autoridad de la administración de Donald Trump recibiera a la expresidenta, pero no obtuvieron respuesta.

“La solicitud por nota de los Cancilleres de Brasil y México para que una alta autoridad de la administración de Donald Trump recibiese en audiencia a Bachelet ni siquiera fue respondida”, señalaron.

Agregaron que el embajador estadounidense ante Naciones Unidas sostuvo entrevistas con la mayoría de quienes aspiraban al cargo, pero rechazó una reunión con la exmandataria chilena.

“El embajador de EE.UU. ante la ONU recibió en entrevistas a la mayoría de las y los candidatos, pero le negó una reunión a la expresidenta. Consideramos estos hechos muy significativos”, indicaron.

La declaración no incluye una explicación de Washington sobre esas decisiones ni atribuye expresamente a Estados Unidos la responsabilidad por el retiro de la candidatura. Sí presenta la ausencia de reuniones como un antecedente relevante dentro del proceso.

Los exministros y exsubsecretarios también agradecieron a Brasil y México por mantener su respaldo a Bachelet. Según expresaron, ambos gobiernos impulsaron la postulación “como si hubiese sido de una persona de nacionalidad propia de esos países”, lo que calificaron como una demostración de solidaridad regional.

En el plano programático, los firmantes destacaron que la expresidenta promovió una agenda centrada en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados, el desarrollo sustentable, la democracia y los derechos humanos.

Para las exautoridades, esos principios constituían el eje de una candidatura que buscaba impulsar reformas para hacer más eficiente a Naciones Unidas frente a los desafíos internacionales.