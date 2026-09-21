Insulza emplaza a Kast por fallida candidatura de Bachelet: “¿Decidieron hacerle un favor a EEUU?”

El excanciller y exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, emplazó al Presidente José Antonio Kast a explicar si la decisión de retirar el respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas respondió a conversaciones con Donald Trump o a un intento del Gobierno de evitar un eventual veto de Estados Unidos.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el exsenador socialista cuestionó la decisión del Ejecutivo y planteó una serie de preguntas sobre los motivos que llevaron a La Moneda a quitarle su apoyo a la expresidenta.

“Todo el mundo tiene claro que fue José Antonio Kast quien decidió no hacerlo. Él tendría que explicar por qué razones”, sostuvo.

Insulza apuntó directamente a la relación con Washington y pidió aclarar si existió alguna gestión con la administración estadounidense antes de que Chile retirara su respaldo.

“Porque él dice que ellos evaluaron, todos los países evalúan. La pregunta es, ¿hablaron con el presidente de Estados Unidos, sí o no? ¿Les dijo el presidente de Estados Unidos que se retirara la candidatura?”, preguntó.

El excanciller fue más allá y planteó la posibilidad de que el Gobierno hubiese tomado la decisión por iniciativa propia para evitar un eventual veto estadounidense. Se trata de una interrogante formulada por Insulza, no de un hecho acreditado en los antecedentes de la entrevista.

“¿O decidieron hacerle un favor a Estados Unidos retirando la candidatura para evitar vetos? Si eso es así, yo realmente lo lamentaría mucho, porque eso quiere decir que estamos haciendo nuestra política exterior por las decisiones de otros”, advirtió.

Las declaraciones se producen después de que Bachelet anunciara el retiro de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, tras la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad, en la que obtuvo un voto de respaldo y 11 votos en contra.

Al comunicar su decisión, la expresidenta señaló: “Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso”.

Bachelet defendió, además, el sentido de su postulación. “No me arrepiento de haber asumido este gran desafío”, afirmó, y destacó que la campaña contribuyó a instalar en la agenda internacional la aspiración de que la próxima persona a cargo de Naciones Unidas sea una mujer de América Latina.

Para Insulza, uno de los aspectos centrales de la controversia es que la candidatura no correspondía únicamente a una iniciativa personal de la exmandataria o de la administración anterior, sino que había sido presentada formalmente por Chile con participación de autoridades de distintos sectores políticos.

“En realidad fue una candidatura de Estado, absolutamente de Estado, presentada por el presidente de la República, el presidente en ese momento Gabriel Boric, acompañado del presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Iván Moreira”, recordó.

El exministro destacó que ambas autoridades acompañaron a Boric a presentar la postulación en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado. A su juicio, ese antecedente refuerza el carácter institucional que tenía la candidatura antes del cambio de mando.

Insulza contrastó ese respaldo inicial con la decisión adoptada por la administración de Kast. “Lo que pasa es que después el Gobierno, ya cuando llegó el Gobierno de Kast, lo que hizo fue retirar esa [candidatura], una cosa que no había ocurrido nunca”, señaló, refiriéndose al retiro del apoyo oficial.

El excanciller insistió en que, según su apreciación, se trató de una medida inédita en la política exterior chilena.

“Esto no había ocurrido nunca, que se retirara por parte de un gobierno el apoyo a una candidatura ya presentada por un gobierno, por el Gobierno de Chile”, afirmó.

En ese contexto, pidió que quienes participaron en la decisión expliquen sus fundamentos y asuman sus consecuencias. “Entonces, aquí no hay excusa clara. Que cada uno de esos asuma sus responsabilidades y no ande contando cuentos”, expresó.

Insulza también abordó la posición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Al referirse a los posibles obstáculos que enfrentaba la postulación, sostuvo que no cree que China, Rusia, Reino Unido o Francia se opusieran a Bachelet.

“Yo no creo que China haya estado en contra de ella de ninguna manera, ni tampoco creo que Rusia haya estado en contra de ella, ni tampoco creo que Inglaterra haya estado en contra de ella, ni tampoco creo que Francia haya estado en contra de ella”, afirmó.

Sus dichos reflejan su evaluación sobre la disposición de esos países, sin que en la entrevista se entreguen antecedentes que permitan establecer cómo votó cada uno en la consulta informal.

El exsecretario general de la OEA dejó entonces una alusión a Estados Unidos, país al que no mencionó expresamente en ese tramo de la conversación, pero que había identificado previamente al interrogar al Gobierno sobre un posible veto.

“Me deja uno que no voy a mencionar porque realmente es el único, repito, que ni siquiera la recibió”, señaló.

El emplazamiento de Insulza se suma a los cuestionamientos expresados por un grupo de excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores que respaldaron la postulación de Bachelet. En una declaración pública, las exautoridades calificaron el retiro del apoyo chileno como una decisión “inexplicable y sin precedentes” y afirmaron que perjudicó la candidatura.

En ese documento, también sostuvieron que los cancilleres de Brasil y México solicitaron una audiencia para Bachelet con una alta autoridad de la administración Trump, sin recibir respuesta, y que el embajador estadounidense ante Naciones Unidas se negó a reunirse con la expresidenta.