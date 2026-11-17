El Paseo Wheelwright de Valparaíso, que conecta el muelle Barón con la caleta Portales, era hasta hace poco la única vía segura para los ciclistas que se trasladaban entre el puerto y Viña del Mar. El 6 de noviembre, el municipio lo cerró de forma preventiva como una “medida responsable frente al avanzado deterioro de su infraestructura, que representa un riesgo para ciclistas y peatones”. El cierre se mantendrá a la espera de los arreglos definitivos que debe realizar el MOP y que, según informó la Seremi, serán anunciados prontamente.

Para la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, el proyecto Paseo Wheelwright, “es una prioridad”, dijo, y agregó que “tras el reciente evento climático, estamos fortaleciendo el proyecto mediante la incorporación de una solución de protección marítima robusta, que contempla al menos 300 metros de enrocado en una extensión mayor a la originalmente proyectada. Esto permitirá resguardar el borde costero y contar con una infraestructura más resistente y duradera frente a futuros eventos climáticos”.

Sin embargo, la comunidad de ciclistas considera que el cierre se hizo de manera errónea, pues este ya fue alterado y los transeúntes circulan de igual modo por el paseo. En conversación con Aquí Valparaíso, el director ejecutivo de la ONG Andes Chile, Francisco Vergara, expuso sus críticas y propuestas:

―¿Qué le parece al gremio de ciclistas el cierre preventivo del paseo Wheelwright, instruido por el municipio de Valparaíso, a la espera del arreglo definitivo que es responsabilidad del MOP?

―Desde la comunidad ciclista y distintas organizaciones de la sociedad civil creemos que el cierre preventivo del paseo se hizo de forma errónea. La finalidad es correcta, está bien prevenir siniestralidad por mal estado, pero el cierre es de baja calidad y genera mayor peligro del que intenta impedir. Por un lado, la malla colocada en el sector de pasarela Yolanda fue intervenida inmediatamente y en el sector Tornamesa las personas siguen pasando por las rocas o por arriba. Entonces, el corte es efectivo para los que menos pueden moverse: sillas de ruedas, ciclistas poco temerarios, infancias, entre otros. Y la alternativa para ellos no es mejor: la vereda de Avenida España no es apta. Está normada a 70 km/h, pero opera a 90 km/h promedio.

―¿Cómo afecta la calidad de vida y la cotidianidad de los ciclistas este cierre preventivo?

―El cierre implementado, además de afectar negativamente la calidad de vida de toda una población, genera un riesgo mayor e innecesario a quien sí o sí seguirá movilizándose por el paseo o la vereda de Avenida España, ya que arriesgan su vida. En este caso, el municipio olvidó totalmente que el Paseo Wheelwright no es un espacio de mera recreación, sino la única conexión con Viña del Mar para la movilidad activa, que incluye a ciclistas, rollers y peatones. Además de deportistas que utilizan el espacio por su extensión, estudiantes de universidades aledañas y vecinos, además de trabajadores que se mueven por ahí día a día. Independientemente de la responsabilidad del MOP en las obras del paseo, el municipio debió atender las necesidades de la población que utiliza el paseo antes de implementar cualquier medida.

―¿Qué les parece el estado de conservación que en general presentaba el paseo, previo a los temporales de julio y marejadas posteriores?

―La respuesta a eventos oceánicos desde hace años viene siendo muy tardía, y pensar en borde costero con obras definitivas también ha sido un problema en el diseño, ya que las marejadas son cada vez más frecuentes. Creemos que el espacio debió haber sido cuidado y reforzado desde antes de tener que llegar a la instancia de cerrarlo.

―¿Cómo se explica que el Estado mantenga en ese estado una vía tan importante para los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar?

―Ahora que mucho no se puede hacer con el pasado, pensamos que es el momento de repensar el espacio completo del Paseo Wheelwright para incluir conectividad, deporte, accesibilidad, historia e identidad porteña. Cabe destacar que es uno de los pocos accesos al mar para la comunidad porteña y tiene gran importancia como conectividad vial. Por lo mismo, exigimos que el MOP se haga cargo del espacio con años de abandono y lo planifique como corresponde a un borde costero con la relevancia que tiene en este caso respecto de comunidad y conectividad.

―¿Qué propuesta han elaborado como gremio a las autoridades para reparar el paseo?, ¿cuál sería para ustedes la solución definitiva?

―Como organizaciones de la sociedad civil entregamos al municipio, a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset, del MTT) y al Gobierno Regional de Valparaíso, una propuesta para la mitigación del cierre actual, solicitando el cierre de una pista en Avenida España en la calzada norte (dirección Portales a Barón) para uso como vía mixta (ciclistas, rollers, peatones y deportistas) mediante segregación con barreras new jersey. Sin embargo, aún no hemos tenido respuesta. Aún así, necesitamos una acción rápida para el paseo. Proponemos pensarlo como borde costero sin obras “definitivas”, sino removibles para cuando hayan eventos oceánicos, y por otro lado debe responder a la necesidad de memoria marítima e identidad porteña. Estos aspectos hacen que se haga urgente la planificación con la sociedad civil y la pronta ejecución de obras.

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