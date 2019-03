Ministra Plá sobre el protocolo facultativo de la Cedaw: “Estamos analizando sus implicancias”

A través de una declaración pública, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, salió a zanjar la posición del Gobierno respecto a la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), señalando –tal como lo hizo ayer el Presidente Sebastián Piñera-

que Gobierno no abandonará la Convención sobre los Derechos de la Mujer de la ONU. Sin embargo, aclaró que “el Protocolo Facultativo es un instrumento diferente”.

“Evidentemente reafirmamos nuestra adhesión a una convención que es vinculante y ha inspirado los pasos que ha dado Chile en materia de no discriminación contra la mujer desde entonces", explicó la secretaria de Estado.

No obstante, la ministra planteó que el Protocolo Facultativo “establece un mecanismo muy particular para que personas o representantes de la sociedad civil puedan llevar peticiones al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. No tiene que ver con los compromisos de Chile bajo la Convención, que cumplimos y seguiremos cumpliendo”.

En tal sentido, la ministra puso la responsabilidad en el lado del Legislativo, señalando que "la aprobación de tratados internacionales es una facultad del Congreso. El protocolo está detenido desde el año 2001 en la Comisión de RR.EE. del Senado, hasta que fue discutido nuevamente en enero pasado".

En esta línea, concluyó que “el Gobierno seguirá el trámite y mientras el Congreso discute el tema, estamos analizando todas las implicancias de este protocolo en forma exhaustiva y responsable", concluyó.

Según lo informado el fin de semana por El Mercurio, el Ejecutivo tiene intención de abandonar la Convención sobre los Derechos de la Mujer, bajo el argumento de que el protocolo le otorga demasiadas atribuciones al Comité de Ginebra, que está formado por 23 expertos y puede recibir y evaluar denuncias presentadas directamente por personas naturales u organizaciones sociales.

Para el Gobierno, según la publicación, dicho protocolo implicaría una cesión de soberanía, como ocurre en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permite a las personas presentar demandas y obliga a los Estados a seguir las recomendaciones, hasta por encima de la legislación local.

En este debate, entró también el Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró este domingo que el Gobierno no abandonará la Convención sobre los Derechos de la Mujer de la ONU, y manifestó que el Ejecutivo solo es parte de la discusión del protocolo.

"En relación con información de un diario hoy, el Gobierno de Chile ratifica su firme compromiso con la convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Mujer, ratificada en 1989", publicó Piñera en la red social.

"Lo que está en discusión hoy es un protocolo que aprobó la Cámara (de Diputados) el 2001 y se encuentra para discusión en el Senado desde entonces", complementó.